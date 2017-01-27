Подведены итоги выполнения гособоронзаказа в России

По итогам прошлого года показатель выполнения гособоронзаказа был улучшен… в 2013 году это было 93% выполнения, в 2014 году — 96,7%, в 2015 году — уже 97,6%, а вот в прошлом году — 98,8%

Хороший показатель, я благодарю министерства и ведомства, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и коллегию ВПК за ответственную скоординированную работу, за определяющий вклад в переоснащение вооруженных сил, в укрепление национальной обороноспособности.

Наряду с авиационными, морскими силами, значение Сухопутных войск в возможных военных конфликтах, конечно, очень велико. И наша задача — дать им самое лучшее вооружение, оснастить современной техникой, существенно нарастить и боевой потенциал. Одним из ключевых показателей наземных войск является мобильность при переброске на дальнее расстояние и развертывание в самые короткие сроки. Необходимо повысить оперативность этих действий