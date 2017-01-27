10:50 27 января

Подведены итоги выполнения гособоронзаказа в России

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин подвел итоги выполнения государственного оборонного заказа в России в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

По итогам прошлого года показатель выполнения гособоронзаказа был улучшен… в 2013 году это было 93% выполнения, в 2014 году — 96,7%, в 2015 году — уже 97,6%, а вот в прошлом году — 98,8%

- пояснил Президент.
Хороший показатель, я благодарю министерства и ведомства, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и коллегию ВПК за ответственную скоординированную работу, за определяющий вклад в переоснащение вооруженных сил, в укрепление национальной обороноспособности.


В. Путин особое внимание обратил на необходимость укрепления боевого потенциала сухопутных сил, увеличения скорости развертывания и переброски подразделений.
Наряду с авиационными, морскими силами, значение Сухопутных войск в возможных военных конфликтах, конечно, очень велико. И наша задача — дать им самое лучшее вооружение, оснастить современной техникой, существенно нарастить и боевой потенциал. Одним из ключевых показателей наземных войск является мобильность при переброске на дальнее расстояние и развертывание в самые короткие сроки. Необходимо повысить оперативность этих действий

— сказал глава государства.


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Комментарии 24
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    а вот в прошлом году — 98,8%", — пояснил президент.


    Аж не верится, возможно-ли такое?
    a.s.zzz888
    1. rasputin17 Сегодня, 07:34
      Из под палки возможно и не такое!! hi
      rasputin17
      1. vladimirZ Сегодня, 09:00
        Проценты статистики такая хитрая штука, что можно всегда "красивую" нужную цифирь нарисовать. Недаром есть пословица: "Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика".
        В таких делах нужны не процентами оперировать, а конкретными натуральными показателями.
        vladimirZ
        1. Стропорез Сегодня, 09:09
          Цитата: vladimirZ
          В таких делах нужны не процентами оперировать, а конкретными натуральными показателями.

          А у нас всё в процентах от процентов считают, так дурачить удобней и лучше, аещё интересней ,когда считают проценты относительно "благополучного" 1913 года. wassat .
          Знаю точно, что выполнение многих контрактов сдвинуто "вправо".
          Стропорез
        2. Nick Сегодня, 10:29
          Цитата: vladimirZ
          В таких делах нужны не процентами оперировать, а конкретными натуральными показателями.

          натуральные единицы не скажут, много или недостаточно поставлено в войска. Необходимо понимать выполнено плановое задание и насколько оно выполнено, и тут процентное сравнение весьма наглядно. hi
          Nick
      2. sdc_alex Сегодня, 09:39
        А из под автомата возможно и куда больше... wink
        sdc_alex
    2. Владыка Ситх Сегодня, 07:40
      И все таки, хотелось бы видеть сколько поставлено техники в различные виды войск. Раньше публиковали на Военном обозрении. soldier
      Владыка Ситх
    3. Стирбьорн Сегодня, 08:50
      Цитата: a.s.zzz888
      Аж не верится, возможно-ли такое?

      да-да, только по авиации в 2014 наши ВКС получили 101 самолет, а в 2016 всего 69 - и кому нужны эти проценты?! По кораблям ниже
      http://aviation21.ru/aviaciya-rossii-itogi-2016-p
      lany-na-2017/
      Стирбьорн
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
        Полностью согласен ! Интересует не процент выполнения , а количество поставленной техники !
        bouncyhunter
      2. Nick Сегодня, 10:39
        Цитата: Стирбьорн
        да-да, только по авиации в 2014 наши ВКС получили 101 самолет, а в 2016 всего 69 - и кому нужны эти проценты?!

        Я так понимаю, что вы сторонник стратегии "всего, да побольше, побольше...".
        Тупиковая стратегия, крайне неэффективная, особенно в условиях ограниченности ресурсов. Это я вам как экономист говорю. Надорвать экономику можно очень быстро. За кризисом в экономике может последовать и социальный. Оно нам надо?
        Главным должен быть принцип - "Необходимо и достаточно".
        Nick
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
    То есть отсутствие турбин и срыв ввода в строй боевых короблей чепуха на уровне статистической погрешности,?
    Изгоняющий либероидов
    1. ССИ Сегодня, 08:32
      Простите, но, допустим Калашников ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ГОЗ на 150%, а турбины НЕДОПОСТАВИЛИ на (ну, не знаю сколько %), а, в среднем, как температура по больнице - есть морг и есть, где лежат высокотемператутные....
      ССИ
      1. Ruslan67 Сегодня, 09:16
        Цитата: ССИ
        допустим Калашников ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ГОЗ на 150%, а турбины НЕДОПОСТАВИЛИ

        Серёжа drinks Ты ещё советский анекдот вспомни:Удоволетворить на 50% wassat
        Ruslan67
      2. Nick Сегодня, 10:49
        Цитата: ССИ
        Простите, но, допустим Калашников ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ГОЗ на 150%

        Вы, очевидно, плохо представляете, что такое ГОЗ. На Калашникове ИМХО, не дураки работают. Выпуск сверхплановой продукции государство не оплатит, Оплачивается только то количество изделий, которое заказано. Перевыполнение заказа приведет к затовариванию и омертвлению капитала, а это прямые потери, которые приведут к снижению доходов работников и владельцев предприятия, а то и к банкротству. Я бы, за такое перевыполнение директора сразу бы уволил.
        Nick
    2. Стирбьорн Сегодня, 08:46
      да, тоже сразу подумал - Грен, Совершенный, Горшков и Макаров, опять перенесли на следующий год - какие тут 98,8%?! request
      Стирбьорн
      1. donavi49 Сегодня, 10:11
        Непоставили - это когда обязывались поставить, а самовольно прокинули.

        Грен, Совершенный, Горшков, Макаров и другие - по согласованию, еще до конца отчетного периода двинули. Они просто в эту статистику не попали, так как их в 2017 году ждут (ну или в 2018 если не успеют и они в аналогичной ситуации тогда в статистику 2017 года опять не попадут).
        donavi49
  3. МПК105 Сегодня, 08:19
    Да,по родам войск и подробнее.А так и я могу умными словами да с циферками.
    МПК105
  4. Neputin Сегодня, 08:52
    Это выглядит примерно так: Запланировано сдать боевых единиц - 100. Из них 98 модернизированных винтовок Мосина и 2 фрегата. По факту сданы 98 винтовок Мосина. Уря товарищи! Гособоронзаказ выполнен на 98%. Слава Единой России. Слава Путину, Миллеру и Роттенбергу.
    Neputin
    1. Горный стрелок Сегодня, 09:02
      Neputin - это значит "непутевый"? Перестань "Эхо Москвы" слушать. Оно мозг осушает на раз-два. Не нравится страна, руководители, система управления - хватай покрышки и на Красную площадь wassat дальше знаешь что делать. Правда, можешь ощутить на собственной шкуре, что "Гособоронзаказ" вообще то выполняется, и у армии стало куда больше новой техники, у авиации -самолетов, ну и так далее. Некоторые бородатые бармалеи это уже проверили.
      А на своей физиономии безо всякой полиции сможешь ощутить, что поддерживает тебя совсем мало народу.
      Горный стрелок
      1. Стропорез Сегодня, 09:26
        Цитата: Горный стрелок
        Оно мозг осушает на раз-два.

        Надо признать, что "кнопки" дуроскопа осушают мосхх гораздо активней.
        Стропорез
    2. kapitan92 Сегодня, 09:12
      Цитата: Neputin
      Слава Единой России. Слава Путину, Миллеру и Роттенбергу.

      Тогда уж начинайте славить с Горбача и ЕБН !!! hi
      kapitan92
  5. snifer Сегодня, 09:03
    у нас всё растет каждый год,все лучше и лучше,в уши пинают, а народ это ест,
    snifer
    1. sdc_alex Сегодня, 09:45
      Аналогия с иронией: в России все плохо, все рушится и разваливается, потому что у мене возле дома ни кто снег не почистил, а еще с утра машина не завилась... wassat
      sdc_alex
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:26
    Не думаю, что Кожугетович будет "замазывать" истинное положение дел. Насколько сталкивался с выполнением работ по 44 ФЗ, украсть по этому заказу что либо - ОЧЕНЬ не просто. А много украсть - и вовсе не получится. Как "распилить" деньги, если они до последнего исполнителя проходят по "спецсчетам"? Для фирмы - ужасно неудобно, нагрузка на бухгалтерию возрастает в разы - но как использовать эти деньги не по назначению - пока никто не придумал.
    Горный стрелок

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