США перешли от попыток упразднения ООН к завоеванию большинства в её органах

На протяжении последнего десятилетия и даже чуть больше мы видели разные подходы администрации США — и не только при господине Обаме, но и раньше — к ООН. Были попытки, кстати говоря, очень рельефные, в том числе до администрации Обамы, просто закрыть ООН за ненадобностью.



началась другая концепция – не столько развала организации и отказа от организации как таковой", сколько "завоевания – именно так и вот этими словами – большинства в ряде ооновских органов

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о том, что США, пытавшиеся ранее ликвидировать ООН, на данном этапе стремятся заручиться большинством в структурах организации.Попытки упразднения ООН прослеживались как в прямых заявлениях ведущих американских политиков, так и в дискредитации организации посредством различных утечек и коррупционных скандалов. Но впоследствии "произошло осмысление того, что без такого всемирного маяка, как ООН… [существовать] в международном праве невозможно".После этого США перешли к другой тактике:. Как считает М. Захарова, данные действия подрывают основы ООН, "потому что это организация, гарантирующая баланс интересов в мире, а не инструмент продвижения интересов одной страны".