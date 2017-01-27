10:50 27 января

США перешли от попыток упразднения ООН к завоеванию большинства в её органах

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о том, что США, пытавшиеся ранее ликвидировать ООН, на данном этапе стремятся заручиться большинством в структурах организации.

На протяжении последнего десятилетия и даже чуть больше мы видели разные подходы администрации США — и не только при господине Обаме, но и раньше — к ООН. Были попытки, кстати говоря, очень рельефные, в том числе до администрации Обамы, просто закрыть ООН за ненадобностью.


США перешли от попыток упразднения ООН к завоеванию большинства в её органах


Попытки упразднения ООН прослеживались как в прямых заявлениях ведущих американских политиков, так и в дискредитации организации посредством различных утечек и коррупционных скандалов. Но впоследствии "произошло осмысление того, что без такого всемирного маяка, как ООН… [существовать] в международном праве невозможно".

После этого США перешли к другой тактике:
началась другая концепция – не столько развала организации и отказа от организации как таковой", сколько "завоевания – именно так и вот этими словами – большинства в ряде ооновских органов
. Как считает М. Захарова, данные действия подрывают основы ООН, "потому что это организация, гарантирующая баланс интересов в мире, а не инструмент продвижения интересов одной страны".


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Комментарии 17
  1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:29
    У торгашей ведь как, то что не запрещено значит можно и без разницы какие последствия это несёт.
    Все очень просто и без всякой Совести и Святости.
    Либеральный взгляд на МИР.
    Чума 21 века.
    Wild_Grey_Wolf
    1. Татьяна Сегодня, 08:58
      США слезать с «пьедестала» в структурах ООН не собирались и не собираются.
      США - это как Яценюк! Того было не стащить с трибуны ВРУ даже за «феберже»!
      Татьяна
      1. МПК105 Сегодня, 09:08
        Вода камень точит.Рано или поздно завоюют.А вот чем наши всё это время занимались-вопрос.
        МПК105
  2. МПК105 Сегодня, 08:33
    Только бизнес,ничего личного...А в плане достижения цели-молодцы.И ведь добьются своего,....... такие.
    МПК105
  3. volodya Сегодня, 08:36
    Как же они без любимой ООН? Хотя она уже фактически ни чего не решает и никому не нужна!
    volodya
  4. Jovanni Сегодня, 08:38
    началась другая концепция – не столько развала организации и отказа от организации как таковой", сколько "завоевания – именно так и вот этими словами – большинства в ряде ооновских органов

    Ну так и займитесь там в МИДе тем же! Благо с приходом Трампа шанс появился, - многих он просто сам от штатов шуганул...
    Jovanni
    1. Лелёк Сегодня, 08:48
      Цитата: Jovanni
      Ну так и займитесь там в МИДе тем же!


      Именно так и надо действовать. Активней, злее, нахрапистей.
      Лелёк
      1. Jovanni Сегодня, 08:52
        Вообще то я думал, что привлечение на свою сторону как можно большего количества стран, это и есть основная работа любого МИДа. А вовсе не нытьё...
        Jovanni
        1. МПК105 Сегодня, 09:00
          Не,наш мид(именно так-маленькими буковками)может только глубокую озабоченность выражать с умным выражением лица(Мюнгхаузен).Не пойми кому.А вот партнёры-РАБОТАЮТ.
          МПК105
        2. Лелёк Сегодня, 09:15
          Цитата: Jovanni
          Jovanni


          Правильно думали, но..., но..., но... .
          Лелёк
        3. askort154 Сегодня, 10:10
          Jovanni......Вообще то я думал, что привлечение на свою сторону как можно большего количества стран, это и есть основная работа любого МИДа. А вовсе не нытьё...


          Присоединяюсь. Во времена СССР именно так и было. В ООН было две чаши весов - на однойЗапад во главе с США, на другой СССР с "соц странами". Борьба шла за третьи страны (Африка,и др.). Их "голоса" использовали в качестве "довеска", используя все методы, в том числе - откровенный подкуп и шантаж. Последние 25 лет, США обарзели в своей "исключительности", полностью "оседлали" ООН. Сейчас Мир начинает просыпаться, тянуться к Китаю и России, а американцы пытаются сохранить свою "крышу" над ООН прежними методами.
          askort154
  5. Димонт Сегодня, 08:40
    Матрасники хотят саму структуру ООН подчинить себе, если не получается реорганизовать ее. И оставить себя главным и единственным членом ООН, который вправе решать судьбы стран.
    Димонт
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:17
    данные действия подрывают основы ООН

    При Пан Ги Муне стало очевидно, что эти основы уже подорваны и в этом органе "девушку танцует" одна страна при поддержке своих сателлитов. Как говорится хуже не будет, но есть надежда, что представитель Сша будет более адекватной.
    rotmistr60
  7. bratchanin3 Сегодня, 10:18
    Необходимо переводить структуры ООН в Китай или Россию. В любом случае ооновские структуры поражены коррупцией и протекционизмом и без чистки там не обойтись. От таких амёб как Пан Ги Мун становится дурно.
    bratchanin3
  8. russmensch Сегодня, 10:26
    Ничего не хочу сказать плохого про наш МИД, но здесь я Захарову не понимаю. Она этим заявлением что хотела сказать, что это плохо? Снова козни империализма со стороны штатов?
    А вспомним историю... Как Белоруссия и Украина попали в ООН. Все помнят? Напомню - тогда и Белоруссия и Украина входили в состав СССР. И вот одно целостное государство выставляет в ООН аж 3 представителей имеющих право голоса. Как думаете, зачем? Какая еще страна в мире могла себе такое позволить? Представьте себе например США и еще несколько ее штатов представляющих свои интересы в ООН. В былые времена и Болгария просилась в состав СССР (было такое), но отказали потому что она являлась членом ООН и имела право голоса. А Остальные страны Варшавского Договора, полностью ориентированные на СССР чем занимались в ООН? Проявляли самостоятельность? - Ну не смешите мои тапки. А страны которые мы поддерживали в обмен на "правильное" голосование в ООН? И как это тогда называть? Тогда в ООН СССР имел очень мощное лобби и потому США пытались развалить ООН. Сегодня у России такого влияния в ООН нет и штаты естественно делают все возможное, что бы перетянуть на свою сторону большинство. Так что уважаемая Захарова, это все упущения в нашей международной политике. И критиковать надо нас...
    russmensch
  9. koshmarik Сегодня, 10:38
    Мария, Ваш авторитет, эрудиция и рост вполне позволяют Вам видеть и просчитывать все далеко вперед. Ни в коем случае допустить засилия США в органах ООН нельзя. В случае чего обращайтесь прямо к Шойгу.
    koshmarik
  10. koshmarik Сегодня, 10:45
    Цитата: russmensch
    Так что уважаемая Захарова, это все упущения в нашей международной политике. И критиковать надо нас...

    Уважаемый - времена меняются быстрее, чем мы успеваем перестраивать свои взгляды и убеждения. То о чем Вы говорите уже история, учитывая уроки которой нужно двигаться вперед.
    koshmarik

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