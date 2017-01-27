Наблюдатели обнаружили вооружение ВСУ в Донбассе за пределами мест хранения
Миссионеры ОБСЕ на Востоке Украины обнаружили зенитные комплексы и бронетехнику ВСУ за пределами мест хранения отведенного от разделительной линии оружия, сообщает РИА Новости.
«За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения миссия видела один зенитный ракетный комплекс (ЗРК, 9К33 "Оса", 210 мм) севернее подконтрольного правительству пгт Цукурино (38 км к западу от Донецка) и еще один ЗРК (9K33) к югу от подконтрольного правительству города Новогродовка (50 км к северо-западу от Донецка)», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Кроме того, обнаружены боевые бронированные машины и зенитная установка на территории зоны безопасности, откуда оружие, согласно минским соглашениям, должно быть отведено.
«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (БТР 4) с установленным на нем 76-мм орудием возле города Горское (63 км к западу от Луганска) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) в селе Трёхизбенка (33 км к северо-западу от Луганска)», – добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что 20-22 января были выявлены «три бронированные машины, новые траншеи и оборудованные позиции возле села Викторовка, три бронированные машины вблизи подконтрольного правительству Украины села Черненко (в 23 км к северо-востоку от Донецка)».
Напомним, что ВСУ до сих пор не отвели свои подразделения из района Станицы Луганской. Согласно подписанному 21 сентября в Минске рамочному соглашению, войска из этого района нужно было вывести 7 октября 2016 г. Однако командование АТО в одностороннем порядке заявило о переносе сроков. В среду представители ЛНР заявили, что отвод сил и средств от Станицы Луганской так и не состоялся по вине Киева.
«За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения миссия видела один зенитный ракетный комплекс (ЗРК, 9К33 "Оса", 210 мм) севернее подконтрольного правительству пгт Цукурино (38 км к западу от Донецка) и еще один ЗРК (9K33) к югу от подконтрольного правительству города Новогродовка (50 км к северо-западу от Донецка)», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Кроме того, обнаружены боевые бронированные машины и зенитная установка на территории зоны безопасности, откуда оружие, согласно минским соглашениям, должно быть отведено.
«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (БТР 4) с установленным на нем 76-мм орудием возле города Горское (63 км к западу от Луганска) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) в селе Трёхизбенка (33 км к северо-западу от Луганска)», – добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что 20-22 января были выявлены «три бронированные машины, новые траншеи и оборудованные позиции возле села Викторовка, три бронированные машины вблизи подконтрольного правительству Украины села Черненко (в 23 км к северо-востоку от Донецка)».
Напомним, что ВСУ до сих пор не отвели свои подразделения из района Станицы Луганской. Согласно подписанному 21 сентября в Минске рамочному соглашению, войска из этого района нужно было вывести 7 октября 2016 г. Однако командование АТО в одностороннем порядке заявило о переносе сроков. В среду представители ЛНР заявили, что отвод сил и средств от Станицы Луганской так и не состоялся по вине Киева.
Использованы фотографии: РИА Новости РИА Новости Украина