10:50 27 января

Наблюдатели обнаружили вооружение ВСУ в Донбассе за пределами мест хранения

Миссионеры ОБСЕ на Востоке Украины обнаружили зенитные комплексы и бронетехнику ВСУ за пределами мест хранения отведенного от разделительной линии оружия, сообщает РИА Новости.

Наблюдатели обнаружили вооружение ВСУ в Донбассе за пределами мест хранения


«За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения миссия видела один зенитный ракетный комплекс (ЗРК, 9К33 "Оса", 210 мм) севернее подконтрольного правительству пгт Цукурино (38 км к западу от Донецка) и еще один ЗРК (9K33) к югу от подконтрольного правительству города Новогродовка (50 км к северо-западу от Донецка)», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, обнаружены боевые бронированные машины и зенитная установка на территории зоны безопасности, откуда оружие, согласно минским соглашениям, должно быть отведено.

«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (БТР 4) с установленным на нем 76-мм орудием возле города Горское (63 км к западу от Луганска) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) в селе Трёхизбенка (33 км к северо-западу от Луганска)», – добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что 20-22 января были выявлены «три бронированные машины, новые траншеи и оборудованные позиции возле села Викторовка, три бронированные машины вблизи подконтрольного правительству Украины села Черненко (в 23 км к северо-востоку от Донецка)».

Напомним, что ВСУ до сих пор не отвели свои подразделения из района Станицы Луганской. Согласно подписанному 21 сентября в Минске рамочному соглашению, войска из этого района нужно было вывести 7 октября 2016 г. Однако командование АТО в одностороннем порядке заявило о переносе сроков. В среду представители ЛНР заявили, что отвод сил и средств от Станицы Луганской так и не состоялся по вине Киева.

Использованы фотографии: РИА Новости РИА Новости Украина
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Комментарии 16
  1. Егоза Сегодня, 08:25
    О-о-о! уже ДАЖЕ УВИДЕЛИ!
    Егоза
    1. Стропорез Сегодня, 08:35
      За время , так называемого, перемирия каклы постоянно лезут и занимают нейтральную зону разграничения, только этого кроме ЛДНР никто не видит.
      Стропорез
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
        Надо сходить в лес , поискать сдохшего динозавра - ОБСЕ увидели (!) и сказали (!) . lol
        bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. Nikolayev Сегодня, 08:57
      А толку?! Им хоть ссы в глаза, всё Божия роса.
      Nikolayev
  2. volodya Сегодня, 08:32
    Странно, слепо-глухо-немые что-то увидели?
    volodya
  3. romandostalo Сегодня, 08:43
    Как то плохо у них зрение восстанавливается. Как у той мартышки с очками...
    romandostalo
  4. Смог Сегодня, 08:48
    Миссионеры ОБСЕ на Востоке Украины обнаружили зенитные комплексы и бронетехнику ВСУ за пределами мест хранения отведенного от разделительной линии оружия,

    Неужели???
    Не верю!!!!!! fool
    Слепоглухонемые не могут видеть! Или прозрели??
    К чему бы это?
    Смог
  5. глаголъ Сегодня, 09:07
    Батеньки мои!..ОБСЕ прозрела!!! Да ещё и говорить начала!!! К чему бы это? К дождю, что ль?..
    глаголъ
  6. sgr291158 Сегодня, 09:12
    И что дальше, какие меры будут приняты.
    sgr291158
  7. Белый53 Сегодня, 09:28
    Прозрели!Это не к добру!!!
    Белый53
  8. BOB044 Сегодня, 09:44
    [quote
    Наблюдатели обнаружили вооружение ВСУ в Донбассе за пределами мест хранения][/quote]Зрение возвращается.
    BOB044
  9. uav80 Сегодня, 10:06
    Вот что Трамп животворящий делает...
    uav80
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    По моему действительно намечается сдвиг политики в отношении к Украине в лучшую для нас сторону. Хорошо если это так.
    rotmistr60
  11. koshmarik Сегодня, 10:32
    ОБСЕ лишний раз показала свою беспомощность в деле урегулирования обстановки вдоль линии соприкосновения. Идет полномасштабная война, а они и не чешутся. Пробили часы 16.00 - все ОБСЕ приняли ванну и в ресторан, и хоть трава не расти. Да по законам военного времени они должны пахать круглосуточно в противном случае вся их деятельность гроша ломанного не стоит, просто имитация деятельности такая же как у Меркель по отношению к выполнению ее любимчиком Порошенко Минских соглашений. Думаю, что скоро эта лафа для них закончится.
    koshmarik
  12. Fonmeg Сегодня, 10:44
    Да ты шо!!! И слепые прозрели! Необходима запись в особой книге, всё таки событие.
    Fonmeg
  13. viktor. Сегодня, 10:49
    и кто это им дал команду УВИДЕТЬ??? wassat
    viktor.

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