Возвращение к истокам

Бойцы добровольческих батальонов Украины объявили о начале бессрочной торговой блокады территорий Луганской и Донецкой народных республик. Причиной данной акции стал срыв обмена пленными якобы по вине руководства ДНР и ЛНР.Все началось с того, что несколько недель назад псевдопатриоты из состава батальонов «Айдар» и «Донбасс» выдвинули властям ЛНР и ДНР ультиматум с требованием освободить всех украинских военнопленных. В противном случае они пригрозили организовать тотальную блокаду Донбасса.Естественно, власти Донецка и Луганска эти требования не выполнили, так как в Новороссии настаивают на обмене пленными по формуле «всех на всех», что на сегодня составляет 527 и 42 человека, удерживаемых Киевом и Донбассом соответственно. Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко назвала такой обмен неприемлемым и предложила свой вариант, по которому власти Киева вернут лишь половину незаконно задержанных граждан Донбасса. Естественно, сторона ополченцев предложение не поддержала.Отличительным фактом организации данной блокады является то, что руководители акции не посчитали нужным согласовать свои действия с официальными властями, открыто продемонстрировав тем самым, кому принадлежит реальная власть в стране.Главной целью боевиков карательных батальонов является обеспечение полной экономической изоляции Донбасса путем блокирования «стационарными наблюдателями» автомобильных и железнодорожных путей на линии разграничения. При этом националистов совершенно не беспокоит, что подобные действия повлекут за собой ухудшение социальной обстановки и резкое обострение экономического кризиса во всей Украине.Сегодня украинские радикалы в открытую намерены уничтожать неугодных нынешнему руководству Украины граждан Юго-востока, и используют они те же методы, которые во время Великой Отечественной войны применяли бандеровцы против собственного народа и своих соседей, следуя напутствию на «святое дело» одного из своих идейных лидеров Романа Шухевича: «Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 млн. украинского населения останется половина — ничего страшного в этом нет».По итогам вышеизложенного напрашивается риторический вопрос: какое будущее может быть у государства, в котором активно и бесконтрольно развиваются и ведут независимую деятельность националистические движения и вооруженные формирования?