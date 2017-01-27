10:50 27 января

В Киеве разрабатывают план реинтеграции Крыма

Киевское правительство разрабатывает план мероприятий по реинтеграции Крыма на базе аналогичного документа, подготовленного для неподконтрольных территорий на востоке страны.

В Киеве разрабатывают план реинтеграции Крыма


Кабмин недавно утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания», – сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

По словам украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, «по Крыму сейчас готовится похожий документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами».

«Думаю, на это нам нужен еще месяц», – добавил Черныш.

При этом он уточнил, что документ не предполагает возобновление экономических связей с полуостровом.

Использованы фотографии: РИА Новости. Александр Полегенько
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Комментарии 32
  1. рюрикович Сегодня, 08:42
    Ведь план - это очень уж хитрый предмет.
    Всякая вещь или есть или нет...
    А план - я никак не пойму, в чём секрет
    Он если есть - то его сразу нет... what
    wassat lol hi
    рюрикович
    1. Егоза Сегодня, 08:48
      Цитата: рюрикович
      А план - я никак не пойму, в чём секрет
      Он если есть - то его сразу нет..

      О этих планов громадьё!
      Зарплату отработать нужно!
      Спешим мы показать его,
      Чтоб не турнули депутатов в нужник.
      Егоза
    2. andj61 Сегодня, 08:48
      Цитата: рюрикович
      Ведь план - это очень уж хитрый предмет.
      Всякая вещь или есть или нет...
      А план - я никак не пойму, в чём секрет
      Он если есть - то его сразу нет... what
      wassat lol hi

      План по дистанционной реинтеграции Крыма в состав Украины без экономических связей но в режиме фактической блокады? Это прямо как с е к с на расстоянии - как ни обзывай, но иначе как о н а н и з м о м это из-за несбыточности хотелок не назовёшь! bully hi
      andj61
      1. Чёрный Сегодня, 09:58
        План под планом wassat
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
          Киевское правительство разрабатывает план мероприятий по реинтеграции Крыма

          До чего же бывают нелюди , до чужого добра жадные ... Сказано же вам : "Крым - это Россия" ! Видать , туговато доходит после 1000 грамм в тротиловом эквиваленте ... wassat
          bouncyhunter
        2. лесовозник Сегодня, 10:18
          Цитата: Чёрный
          План под планом wassat

          хороший план - сказали и выдохнулииии)))) - и снова затянулись
          лесовозник
    3. Zibelew Сегодня, 08:54
      Интересно а что в Киеве учёные вывели новый сорт озимой конопли (План – уличное название марихуаны,- высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли. Приравнен к разряду опасных запрещенных наркотиков).
      По факту стране грозит дефолт, МВФ денег больше не даёт, безвиза не видать, тарифы на всё растут, идёт гражданская война, а они законы пишут сотнями в день!
      Ну точно, как в том анекдоте:
      — Моня, шо ты так расстроен?
      — Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.
      — Ну и шо случилось?
      — Это вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!
      Zibelew
    4. Зяблицев Сегодня, 09:02
      Черныш, когда страдает подобной ерундой, наверное, навывает:"Фанта-а-а-зер, ты меня на-а-а-а-зывала...!" laughing
      Зяблицев
    5. МПК105 Сегодня, 09:12
      Вот Вам,Белорусам,смотрю-всё пофиг.Может так же ко всему относиться-помирать легче .
      МПК105
      1. антивирус Сегодня, 09:21
        у них будет примерно так: в апреле 16г приехали ко мне из Джанкоя , машину покупать. 1\2 года висела на сайте( перегрет двигат и ни кто с дизелем не хотел возиться).
        едем оформлять договор. спрашиваю, на ходу: "что у Вас в феврале. до референдума было?"
        -"Да ни чего особенного, любые охотничьи патроны покупали"
        Вот белорусы и дождутся"поездов дружбы", тогда вспомнят словесные дискуссии на сайте.
        Ведь Путин у них газ и нефть "запретил"
        антивирус
        1. МПК105 Сегодня, 09:33
          И не говорите-нам бы кто "газнефтькоммуналку"запретил...
          МПК105
        2. рюрикович Сегодня, 09:47
          Цитата: антивирус
          Вот белорусы и дождутся"поездов дружбы", тогда вспомнят словесные дискуссии на сайте.

          Успокойтесь и спите спокойно lol Не определились в плане совместного хозяйствования в силу разности подходов в экономике( у нас большая госдоля, у вас повальный олигархит) и теперь дуются друг на друга - всего делов то wassat А раздувается, как чуть ли не как трагедия, и притом именно со стороны россиян request hi
          рюрикович
          1. антивирус Сегодня, 09:55
            трагедии нет . есть четкое понимание, что начнись "непонятки" РБ заявит о"нейтралитете". Свои проблемы решать -самому. и свои нефть-газ -САМИМ продавать и кормить своих олигархов.без "добрых" соседей.
            Ю Осетия,Абхазия-как? Крым и далее не признан РБ частью РФ
            антивирус
      2. рюрикович Сегодня, 09:50
        Цитата: МПК105
        Вот Вам,Белорусам,смотрю-всё пофиг.Может так же ко всему относиться-помирать легче

        Нам не пофиг. Было бы пофиг, уже давно были бы в одном ряду с Прибалтикой,Польшей и украиной со всеми вытекающими из этого"прелестями" общения между странами stop
        Вверху тоже не и диоты сидят и понимают, что разногласия в экономике ещё не повод для деградации и разрушения страны разными революциями request
        рюрикович
        1. антивирус Сегодня, 09:57
          кто бы Вас отпустил.
          игрушки всё , кроме крови.
          антивирус
    6. vovanpain Сегодня, 09:16
      «по Крыму сейчас готовится похожий документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами»

      Да валяйте недоумки составляйте,но Крым не видать как собственных ушей. wink
      vovanpain
      1. rasputin17 Сегодня, 09:48
        Да валяйте недоумки составляйте,но Крым не видать как собственных ушей. wink

        Готов поспорить что увидят! Только после того как их им отрежут!!! bully
        rasputin17
  2. DenZ Сегодня, 08:42
    Будет Вам реинтеграция. Как только Трамп пошлет лесом украинских недополитиков так в Украине такая реинтеграция начнется что мало не покажется.
    DenZ
    1. Александр романов Сегодня, 09:04
      Цитата: DenZ
      Как только Трамп пошлет лесом украинских недополитиков так в Украине такая реинтеграция начнется что мало не покажется.

      Заидите на укранский корреспондент и почитаите там утренние новости.
      В США заговорили о скором снятии санкций с Москвы
      Трамп: Россия и США должны поладить
      В коментах у маиданутых,кастрюли с башни срывает со свистом
      Александр романов
  3. ded100 Сегодня, 08:43
    В киеве план не разрабатывают там его курят! wassat
    ded100
  4. volodya Сегодня, 08:43
    С Крымом вопрос не обсуждается, а с Донбасом ,уж больно много крови пролито!
    volodya
  5. Ихрек Сегодня, 08:44
    Пора бы по думать о земном, а не о том, чего никогда не больше не будет.
    Ихрек
  6. Балу Сегодня, 08:47
    Киевское правительство разрабатывает план мероприятий по реинтеграции Крыма на базе аналогичного документа, подготовленного для неподконтрольных территорий на востоке страны.
    При этом он уточнил, что документ не предполагает возобновление экономических связей с полуостровом.
    Балу
  7. PValery53 Сегодня, 08:58
    "В Киеве разрабатывают план реинтеграции Крыма"
    - Таким образом Киев демонстрирует новый способ самоудовлетворения...
    PValery53
  8. AlexTires Сегодня, 09:06
    Новости параллельной Вселенной, чё!
    AlexTires
  9. Altona Сегодня, 09:23
    Заголовок к статье напрашивается "Тем временем в параллельной Вселенной".
    Altona
  10. Бригадир Сегодня, 09:26
    Январь 2017г. ___В Киеве разрабатывают план реинтеграции Крыма...
    Февраль 2017г. __В Киеве разрабатывают план выведения на орбиту Земли трёх спутников...
    Март 2017г. _____В Киеве разрабатывают план колонизации Луны...
    Апрель 2017г. ___В Киеве разрабатывают план захвата галактики............... wassat
    Бригадир
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:36
    Разрабатывают план реинтеграции Крыма? Неужели решили перевешать бандеровцев и собрать новую Переяславскую Раду wassat ?
    Горный стрелок
  12. prior Сегодня, 09:52
    Киевским фантазёрам следовало бы заняться чем-то реальным, например львовским мусором.
    prior
  13. perepilka Сегодня, 10:00
    При этом он уточнил, что документ не предполагает возобновление экономических связей с полуостровом.

    Это, ежели на русский перевести, Крым вернём обратно вна Украину, а его экономикой пусть по прежнему Россия занимается belay
    Чёт, я с них худею и худею what
    perepilka
  14. МВГ Сегодня, 10:14
    «В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания» - "надежды юношей питают..." сказал классик... А другой классик сказал: ты еще и мал и глуп, не видал больших обломов ))))
    МВГ
  15. De Laert Сегодня, 10:24
    Мы вот все стебемся над Украиной, а в Крыму не все так гладко, как думают некоторые. Периодически попадаются статьи о диком разгуле коррупции и засильи во власти людей из 90-х. Последняя статья, которую читал из газеты "промышленные ведомости", там начало про Николая II и Поклонскую , дальше речь зашла про собственно Крым. (Кому интересно - http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2
    958&nomer=100)
    De Laert

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