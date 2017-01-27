В Киеве разрабатывают план реинтеграции Крыма
Киевское правительство разрабатывает план мероприятий по реинтеграции Крыма на базе аналогичного документа, подготовленного для неподконтрольных территорий на востоке страны.
Кабмин недавно утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания», – сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
По словам украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, «по Крыму сейчас готовится похожий документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами».
«Думаю, на это нам нужен еще месяц», – добавил Черныш.
При этом он уточнил, что документ не предполагает возобновление экономических связей с полуостровом.
Кабмин недавно утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания», – сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
По словам украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, «по Крыму сейчас готовится похожий документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами».
«Думаю, на это нам нужен еще месяц», – добавил Черныш.
При этом он уточнил, что документ не предполагает возобновление экономических связей с полуостровом.
Использованы фотографии: РИА Новости. Александр Полегенько