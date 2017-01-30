Путь в тупик, разворот в никуда

Подконтрольные высокопоставленным украинским чиновникам и олигархам средства массовой информации с ноября 2016 года, сразу после того как стали известны результаты президентской гонки в США, резко сменили направление своих телевизионных и печатных сюжетов.Ставка киевского истеблишмента на Хиллари Клинтон не оправдала себя, а значит, новостные выпуски, восхвалявшие бывшую первую леди как сильного лидера, терпеливого и мудрого человека, полностью утратили актуальность. Также потеряли смысл многочисленные встречи и неофициальные договоренности как с кандидатом, не ставшим первой женщиной-президентом США, так и с другими политиками от Демократической партии.В целом нынешняя трансформация медийной сферы Украины выглядит крайне забавно.Например, «5 канал», владельцем которого является президент страны Петр Порошенко, в ходе американской предвыборной кампании отличался крайне негативной риторикой в адрес Дональда Трампа. Однако сегодня ситуация изменилась, и Петр Алексеевич уже сыплет комплиментами в сторону Трампа и старательно выпрашивает аудиенцию у последнего.Напомним, на протяжении последнего года украинские СМИ не просто пиарили Хиллари Клинтон, а прямым текстом оскорбляли Трампа, называя его «слетевшим с катушек клоуном». Теперь же вчерашний шут превратился в «символ американской демократии» с «уникальными возможностями для выполнения благородных целей свободного мира».Кстати, украинский миллиардер Виктор Пинчук оказался более предусмотрительным, чем глава Украины. Работая по принципу «и нашим, и вашим», олигарх зарабатывал себе репутацию не только у семьи Клинтон, но и, особо не афишируя, также переводил денежные средства на предвыборную кампанию Дональда Трампа.В общем, международный политический курс кабинета Порошенко в очередной раз продемонстрировал свою несостоятельность. Ставка не выиграла, и теперь нужно заново прокладывать путь к «сердцу» 45-го президента США…