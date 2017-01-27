10:50 27 января

Западные дипломаты были унижены в Астане

Financial Times пишет о том, что западные дипломаты, прибывшие в Астану на переговоры об урегулировании сирийского конфликта, были вынуждены ждать окончания встречи в баре отеля вместе с журналистами.

Западные дипломаты были унижены в Астане


Открытые дискуссии велись в роскошном отеле Rixos в присутствии множества операторов и репортеров. Но фактически будущее Сирии обсуждалось на закрытых переговорах с участием представителей России, Ирана и Турции. В результате сближения России и Турции США остались в стороне от участия в урегулировании сирийского конфликта. В Астане отсутствовал специальный представитель США, ход переговоров отслеживал американский посол в Казахстане. Западные дипломаты ожидали итогов встречи в баре в компании журналистов. "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит", — рассказал один из них.

Представители оппозиции относились неуважительно к западным дипломатам, смотрели на них "с ухмылкой", издевались над ними.
Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу

— пояснил один из представителей оппозиции.

При этом они отнеслись положительно к ведущей роли Москвы на переговорах.
Проблема переговоров в Женеве была в том, что на них чувствовалась атмосфера безнадежности. Не было плана, не было ничего. Сейчас же есть ощущение, что все идет по плану, что стороны, имеющие влияние в Сирии, всерьез пытаются достичь определенного результата

— высказался оппозиционный делегат Наср Харири.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23 – 24 января по инициативе Владимира Путина и стали альтернативой женевскому формату. Россия, Иран и Турция выступили в роли гарантов перемирия в Сирии, договорившись о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в стране.


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Комментарии 51
  1. Зяблицев Сегодня, 08:57
    Ну что же - отсутствие серьезного результата, как мы видим, то же результат! Не удивлюсь, что по мимо достижения договоренностей между оппозицией и официальной властью и такая была задумка Москвы - показать, кто в Сирийском доме папа и указать всем остальным, что их место у пара..., в лучшим случае, в баре! laughing
    Зяблицев
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:02
      Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу

      Пусть скажут спасибо, что им не пришлось искать пятый угол! lol
      СРЦ П-15
      1. hirurg Сегодня, 09:03
        По Сеньке и шапка.)))
        hirurg
        1. Татьяна Сегодня, 09:31
          Ха! Западным дипломатам ещё повезло, что стояли в баре! В баре хоть можно чего-нить выпить, а не стоять на сухую!
          Татьяна
          1. Комментарий был удален.
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:02
            Financial Times пишет о том, что западные дипломаты, прибывшие в Астану на переговоры об урегулировании сирийского конфликта, были вынуждены ждать окончания встречи в баре отеля вместе с журналистами.

            Ай-ай-ай ! Мышку обидели - в норку напысали ... laughing
            bouncyhunter
      2. barclay Сегодня, 10:10
        Западные дипломаты были унижены в Астане
        Не унижены, а поставлены на свое заслуженное место.
        А то, что эти "западные дипломаты" не имеют собственного мнения не является унижением?
        barclay
    2. Ded_Mazay Сегодня, 09:12
      "Серьезный результат" в процессе.

      Если слова "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит" не художественный свист кого то из журналистов, то уже одно это положительный результат сам по себе. Западники то известные саботажники всего и вся.
      Ded_Mazay
      1. 210окв Сегодня, 09:42
        Конечно Вы думали что основные.....А получились...ЗАШТАТНЫЕ..
        Цитата: Ded_Mazay
        "Серьезный результат" в процессе.

        Если слова "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит" не художественный свист кого то из журналистов, то уже одно это положительный результат сам по себе. Западники то известные саботажники всего и вся.
        210окв
    3. dik-nsk Сегодня, 09:13
      тенденция конечно радует, но не рано ли чепчики в воздух бросаете? пока это тоже лишь болтология как и в Женеве, будет результат - будем посмотреть
      dik-nsk
      1. evge-malyshev Сегодня, 10:03
        Трудный путь будет к результату. Будет то же, что с минскими соглашениями по Украине.
        evge-malyshev
    4. ghby Сегодня, 09:30
      Цитата: Зяблицев
      Ну что же - отсутствие серьезного результата, как мы видим, то же результат! Не удивлюсь, что по мимо достижения договоренностей между оппозицией и официальной властью и такая была задумка Москвы - показать, кто в Сирийском доме папа и указать всем остальным, что их место у пара..., в лучшим случае, в баре!

      Ну, весьма может быть, что о чем то договорились, но не озвучили. Время покажет.
      ghby
    5. himRa Сегодня, 10:00
      Рекомендую к просмотру(20мин) мнение Сатановского о текущем моменте в Сирии и переговоров в Астане
      оригинальное сравнение переговоров 9.50 и далее..прогноз и результаты 11.50

      himRa
    6. Зарин Сегодня, 10:19
      Цитата: Зяблицев
      ...задумка Москвы - показать, кто в Сирийском доме папа и указать всем остальным...


      А что необычно? Но всё же во всём этом главное то, что сирийские оппозиционеры почувствовали, что всё идёт по плану и результат будет. Значит собрались заинтересованные в результате люди. А те кто мешал в Женеве может попить пива в баре.
      Зарин
  2. Masya Masya Сегодня, 08:58
    были вынуждены ждать окончания встречи в баре отеля вместе с журналистами.

    выпьем с горя, где же кружка... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:22
      стопарик водки , кружка пива, будербродик с селедочкой- и нахрен зта Сирия
      роман66
  3. Аристид Сегодня, 08:58
    Вот и западные дипломаты встали в очередь! Мир-то меняется!
    Аристид
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:12
      Цитата: Аристид
      Вот и западные дипломаты встали в очередь! Мир-то меняется!

      всё элементарно Ватсон: время так подобрано,что американцам не до Астаны,у них дома-бардак,а европейские "лидеры" без папы"дяди Сэма, не знают что делать....
      андрей юрьевич
    2. Slavyn Сегодня, 10:23
      да в какую очередь то?они не были участниками переговоров,хотя и очень их зазывали,а выделили они своего местного посла в качестве наблюдателя, проект новой конституции, что Россия написала для Сирии, отказались подписать не только шайтаны но и представители Асада,как вы умудряетесь видеть победу то везде,научите
      Slavyn
  4. snifer Сегодня, 08:59
    вот заливают, униженны значит дипломаты западные были,а то что оппозиция в одно место нас отправила это не унижение.Это великая дипломатическая победа видимо.что вообще происходит в подаче материала?за кого нас считают?
    snifer
    1. kirgiz58 Сегодня, 09:13
      Цитата: snifer
      а то что оппозиция в одно место нас отправила

      А вы на рынке сразу с продавцом соглашаетесь на его цену? Политика это тот же рынок - все торгуются за лучшие для себя условия. Я так вообще кричу: Сколько!!! И тут же иду дальше, только после того как меня вернет продавец, начинаю торговаться с трети от заявленного продавцом. Ну вы право как ребенок, послали вишь его. Сейчас прошвырнутся по рынку и придут назад торговаться. wink
      kirgiz58
    2. Ded_Mazay Сегодня, 09:20
      Кто кого куда послал и кто куда в итоге пойдет - разные вещи.
      Ded_Mazay
    3. Stas157 Сегодня, 09:37
      Цитата: snifer
      униженны значит дипломаты западные были,а то что оппозиция в одно место нас отправила это не унижение.Это великая дипломатическая победа видимо.что вообще происходит в подаче материала?за кого нас считают?

      За электорат! Уря кричать нужно! Путин опять всех победил!
      Считаю, что успехом можно назвать только конечный результат. Но не тот, что западных дипломатов куда-то выставили, а полное освобождение Сирии от боевиков. Договариваться с боевиками и террористами это вообще нонсенс. Это потеря лица, как минимум! О чём с террористами можно договориться? Договариваясь с боевиками за столом переговоров, а не на поле боя, мало чего можно достигнуть. Лучшем случае это - всё равно разделенная Сирия, и всё равно раздрай и бои местного значения. Не такого результата изначально ожидали от военной кампании в Сирии. Победа возможна только на поле боя и никак иначе. На переговорах возможен только промежуточный результат, всего лишь временно устраивающие противоборствующие стороны.
      Stas157
      1. Алекс_1973 Сегодня, 10:10
        Stas157 Сегодня, 09:37 ↑ Новый
        Не такого результата изначально ожидали от военной кампании в Сирии. Победа возможна только на поле боя и никак иначе.
        Ну вы то у нас стратег великий. Пойдите в генштаб и объясните, как надо воевать, а то они там без вас все тупые и воевать явно не умеют. В Афганистане при постоянной подпитке с Запада моджахеды могли воевать еще годами, а современная Россия далеко не СССР по возможностям.
        За электорат! Уря кричать нужно! Путин опять всех победил!
        Урякл это как раз вы. Шашкой махать сидя на диване тут все горазды. А там война реальная и люди там гибнут не понарошку, а по настоящему. Это вам не компьютерная стрелялка, захотел сохранился и никто тебя не убьет. Достигли результатов таких, каких другим и не снилось. Теперь у кого переговорные позиции сильнее больше и получит.
        А орать что всех террористов надо в сортире замочить, только такие как вы и могут. Так кто тут из нас урякл?!
        Алекс_1973
    4. andj61 Сегодня, 10:06
      Цитата: snifer
      вот заливают, униженны значит дипломаты западные были,а то что оппозиция в одно место нас отправила это не унижение.Это великая дипломатическая победа видимо.что вообще происходит в подаче материала?за кого нас считают?

      Во-первых, на серьёзные результаты никто из серьёзных участников и не рассчитывал. Главное было - посадить вооружённых участников процесса за стол переговоров, зафиксировать начало перемирия и начать поцесс урегулирования. Не получилось прямого, без посредников, разговора сторон - это минус. Но основные задачи переговоров достигнуты. Это во-вторых. Процесс урегулирования начат, причём начат в другом формате, не с политическими болтунами, живущими за пределами Сирии и в значительной степени существующими на западные гранты, а с реальными лидерами боевиков, противостоящими законной власти. Эти лидеры боевиков могут реально обеспечить, в отличие от участников женевских переговоров. Процесс, естественно, очень долгий и трудный. Вряд ли можно ожидать успеха без реального участия США. Отодвинуть-то американцев, конечно, можно, вот только в этом случае они обязательно напакостят, подкинут денег и оружия отдельным группировкам и сорвут мирное урегулирование.
      Так что придётся договариваться - и сирийцам, и странам, имеющим влияние в этом регионе.
      andj61
  5. Knizhnik Сегодня, 09:00
    Обаму ещё долго будут поминать. Откликнулся бы в своё время на предложение Путина
    Knizhnik
    1. роман66 Сегодня, 09:23
      да мог он - несамостоятельная мартышка
      роман66
  6. Jovanni Сегодня, 09:03
    Западные дипломаты ожидали итогов встречи в баре в компании журналистов.


    По мне, так бар - прекрасное место для разных там переговоров! Или им не наливали...
    Jovanni
  7. Tsim Сегодня, 09:07
    Западным дипломатам, привыкшим действовать по беспределу и только в своих интересах пока привыкать к своему новому месту. Мир меняется, беспредельшики никому не нужны.
    Tsim
  8. Evgenijus Сегодня, 09:08
    Сравниваю минские соглашения по Украине и переговоры о мире в Сирии на данной встрече без участия Запада и США. Так небо и земля! В Минске одна болтология (как и в Женеве), а в Астане настоящие переговоры, настоящих заинтересованных в мирном процессе сторон. А кто гарант всего того, что обсуждалось? Главный гарант - Россия!
    Evgenijus
    1. dik-nsk Сегодня, 09:16
      и в чем же отличие "настоящих"? стороны ужо замирились и вся оппозиция перешла под флаг Асада? насколько было озвучено - оппы послали нас лесом с нашим проектом конституции, таже болтология - результата нет
      dik-nsk
    2. Monster_Fat Сегодня, 09:22
      Да, что Вы говорите-"небо и земля"... ну и позвольте спросить, чего же добились на этих "продуктивных" переговорах? НИЧЕГО. В принципе-эти "переговоры" никому и не нужны-все прекрасно понимают, что "оппозиция" не пойдет на компромисс-слишком уж велики у них грехи, что на востоке не прощается-воевать будут до конца. Вся задача переговоров-тянуть время, чтобы потихоньку выводить из боя тех местных которые вольно или невольно стали на сторону оппозиции, чем больше их выведем из боя-тем лучше. Потом опять будет бойня и опять "переговоры" с выводом "замирившихся" боевиков из боя и опять бойня и опять переговоры-пока не останется кучка "непримиримых" которых уже до-давят спецназом.
      Monster_Fat
      1. МПК105 Сегодня, 09:36
        Это сразу было понятно.Какие переговоры.Вспоминается фильм о пиратах-чуть что-ПЕРЕГОВОРЫ.
        МПК105
  9. Altona Сегодня, 09:16
    Даже спасибы за "гуманитарные конвои" ООН набитые для них оружием, продовольствием и лекарствами спасибы не сказали. А вообще, Западу пора смириться с утратой доминирования. И демократия у них липовая, и на улицах грязно и неспокойно.
    Altona
  10. rasputin17 Сегодня, 09:37
    Кто остался не у дел тому место в баре! В прочем даже находясь у дел кроме палок в колесах толку нет!
    rasputin17
  11. Knizhnik Сегодня, 09:41
    А что им там делать?
    Knizhnik
  12. BOB044 Сегодня, 09:43
    Западные дипломаты были унижены в Астане
    Как в фильме Джентльмены удачи. Папаша а вам не кажется что ваше место у параши. tongue
    BOB044
  13. Лелёк Сегодня, 09:46
    ( "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит")

    А вы приехали с реалистичным планом урегулирования, с предложениями по ликвидации гуманитарной катастрофы в Сирии или с тезисами о демократии, человеколюбии и плевками на действия "триумвирата" (Россия, Турция, Иран)? И тем самым снивелировать усилия последних до пола и затянуть процесс урегулирования ещё на 5-10 лет.
    Лелёк
  14. bankirchik34 Сегодня, 09:46
    "делегат", таких делегатов раскатывать по пустыне надо. А мы теперь вынуждены договариваться с ними(
    bankirchik34
  15. РВСН Сегодня, 09:49
    "Они никогда не помогали нам всерьез." ))) Уж чем только сша не помогали этим бандитам ?! Да и ещё , скорее всего, в тихоря помогать будут. Помогать "всерьёз" это нанести по Дамаску ядерный удар что-ли ? )))
    РВСН
  16. Siberia 9444 Сегодня, 09:49
    Во как , региональные страны решают вопросы , а исключительные бамбук курят laughing laughing
    Siberia 9444
  17. bratchanin3 Сегодня, 09:51
    Вот это правильный ход истории! Действительно, разрушив мир в Ираке, Сирии, спонсируя террор, англосаксы будут только саботировать мирный процесс, как они это уже делали.
    bratchanin3
  18. gg.na Сегодня, 09:55
    Ну вот лишние они там нафик ни кому не нужны, это они когда то были центровые, а теперь вот отираются в пивнушке ... Хи-хи lol пусть скажут спасибо что не в туалете где нить wink гы-гы laughing !
    gg.na
  19. МВГ Сегодня, 09:57
    "Западные дипломаты ожидали итогов встречи в баре в компании журналистов. "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит" "Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу — пояснил один из представителей оппозиции." - это все является характерным признаком того, что в мире стали понимать: важны те, кто договаривается и умеет соблюдать договоренности, а не тот, кто просто денег дает подержать. Не деньги главное, господа!
    МВГ
  20. Ст.пропорщик Сегодня, 09:58
    Сама информация по сути нагло-сакская. Анонсировались переговоры представителей Сирии, оппозиции, России, Ирана , Турции и приглашен представитель США. И при чем здесь еще какие то прихлебатели-наблюдатели? Похоже надо просто опять чем то озаботиться. Это как окраина хочет присутствовать и иметь голос на переговорах между Россией и США. Ну нет слов, какая мания , похоже , величия.
    Ст.пропорщик
  21. Igor Golov Сегодня, 10:22
    Цитата: evge-malyshev
    Трудный путь будет к результату. Будет то же, что с минскими соглашениями по Украине.

    Как с Украиной не будет - там Петра нет. А если серъёзно, то мир в Сирии давно достигнут, а договариваются о его поддержании.
    Igor Golov
  22. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу

    Ну если представитель оппозиции решился сказать такое,то западным дипломатам действительно не совсем уютно. История всегда рано или поздно, но расставляет все по своим местам. Если твое место в "углу", то ты там и окажешься.
    rotmistr60
  23. Igor Golov Сегодня, 10:26
    Цитата: dik-nsk
    и в чем же отличие "настоящих"? стороны ужо замирились и вся оппозиция перешла под флаг Асада? насколько было озвучено - оппы послали нас лесом с нашим проектом конституции, таже болтология - результата нет

    Цель не в этом - цель прекращение войны между сирийцами. Она достигнута. Оппам не нравится исключительно Асад - у них никак не вытряхнется из головы агитка СШАнская. Раз уж на то пошло, эти оппы - военные преступники, отказавшиеся выполнить приказ, такова история сирийской войны. Им просто шанс дают.
    Igor Golov
  24. Сергей956 Сегодня, 10:34
    Дипломаты, тем более Западные, они сами себя в Сирии много лет позорили. Пусть скажут спасибо, что их пустили поприсутствовать вместе с журналистами. Если бы у Западных дипломатов была честь, они не поехали бы на встречу.
    Сергей956
    1. volodya Сегодня, 10:43
      А мне понравилось! "Они называли тебя ,земляным червяком" Во как заверещали!
      volodya
  25. Fonmeg Сегодня, 10:37
    Самое главное, чтобы наступил долгожданный мир на многострадальной земле Сирии! Чтобы мир пришёл в другие страны ближневосточного региона! И самое главное, чтобы люди поняли, что даже худой мир лучше кровавой и разрушительной войны! А "эти", пусть постоят в сторонке и попытаются осознать что они натворили!
    Fonmeg
  26. viktor. Сегодня, 10:46
    в туалет поселить их нужно было wassat
    viktor.

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