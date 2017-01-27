Западные дипломаты были унижены в Астане

Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу

Проблема переговоров в Женеве была в том, что на них чувствовалась атмосфера безнадежности. Не было плана, не было ничего. Сейчас же есть ощущение, что все идет по плану, что стороны, имеющие влияние в Сирии, всерьез пытаются достичь определенного результата

Financial Times пишет о том, что западные дипломаты, прибывшие в Астану на переговоры об урегулировании сирийского конфликта, были вынуждены ждать окончания встречи в баре отеля вместе с журналистами.Открытые дискуссии велись в роскошном отеле Rixos в присутствии множества операторов и репортеров. Но фактически будущее Сирии обсуждалось на закрытых переговорах с участием представителей России, Ирана и Турции. В результате сближения России и Турции США остались в стороне от участия в урегулировании сирийского конфликта. В Астане отсутствовал специальный представитель США, ход переговоров отслеживал американский посол в Казахстане. Западные дипломаты ожидали итогов встречи в баре в компании журналистов. "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит", — рассказал один из них.Представители оппозиции относились неуважительно к западным дипломатам, смотрели на них "с ухмылкой", издевались над ними.— пояснил один из представителей оппозиции.При этом они отнеслись положительно к ведущей роли Москвы на переговорах.— высказался оппозиционный делегат Наср Харири.Переговоры по Сирии прошли в Астане 23 – 24 января по инициативе Владимира Путина и стали альтернативой женевскому формату. Россия, Иран и Турция выступили в роли гарантов перемирия в Сирии, договорившись о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в стране.