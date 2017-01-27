Президент Украины утвердил план многонациональных учений на текущий год
Петр Порошенко своим указом утвердил план проведения многонациональных учений на 2017 г, а также допуск на территорию Украины военнослужащих других государств, передает РИА Новости сообщение администрации украинского президента.
В частности речь идет о совместных с Соединенными Штатами учениях «Rapid Trident-2017» и «Breeze-2017».
«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», – говорится в релизе.
Порошенко поручил правительству обеспечить «своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств», а также безопасность мирных граждан во время учений.
Ответственность за подготовку и проведение маневров президент возложил на министра обороны Украины.
В частности речь идет о совместных с Соединенными Штатами учениях «Rapid Trident-2017» и «Breeze-2017».
«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», – говорится в релизе.
Порошенко поручил правительству обеспечить «своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств», а также безопасность мирных граждан во время учений.
Ответственность за подготовку и проведение маневров президент возложил на министра обороны Украины.
Использованы фотографии: http://www.fttc.com.ua