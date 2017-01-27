10:50 27 января

Президент Украины утвердил план многонациональных учений на текущий год

Петр Порошенко своим указом утвердил план проведения многонациональных учений на 2017 г, а также допуск на территорию Украины военнослужащих других государств, передает РИА Новости сообщение администрации украинского президента.

Президент Украины утвердил план многонациональных учений на текущий год


В частности речь идет о совместных с Соединенными Штатами учениях «Rapid Trident-2017» и «Breeze-2017».

«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», – говорится в релизе.

Порошенко поручил правительству обеспечить «своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств», а также безопасность мирных граждан во время учений.

Ответственность за подготовку и проведение маневров президент возложил на министра обороны Украины.

Использованы фотографии: http://www.fttc.com.ua
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Комментарии 23
  1. Зяблицев Сегодня, 09:00
    Узаконил факт! Молодца, Пеца, возьми с полки пирожок...Оставшийся от Нулланд! laughing
    Зяблицев
    1. Балу Сегодня, 09:02
      Мало информации о контингенте иноземцев, которые будут участвовать в "учениях".
      Вы уверены, что одно из этих "учений" не продолжится наступлением на ЛДНР?
      Балу
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:05
        Порошенко поручил правительству обеспечить «своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств», а также безопасность мирных граждан во время учений.

        Не тебе, Петя, говорить о безопасности мирных граждан на Украине! sad
        СРЦ П-15
        1. dik-nsk Сегодня, 09:09
          речь идет о совместных с Соединенными Штатами учениях «Rapid Trident-2017» и «Breeze-2017»

          так если это укропские учения и утвердил сам Петя, что же названия не на мове?)))
          dik-nsk
          1. krops777 Сегодня, 09:17
            [quote]так если это укропские учения и утвердил сам Петя, что же названия не на мове?)))/quote]

            Не котируется он же древний и скоро будет мертвый как латынь. : crying
            krops777
            1. Тралл Сегодня, 09:26
              План національних "котлів" ЗСУ на 2017 рік в студію, Петро Олексійович! smile
              Тралл
          2. vovanpain Сегодня, 09:38
            Цитата: dik-nsk
            так если это укропские учения и утвердил сам Петя, что же названия не на мове?)))

            Неужели тапочки могут приказывать ногам хозяина. feel Петруша только один план может утвердить,по борьбе с алкогольной продукцией,которую он уничтожает уже четвертый год.Счет 3-0 в пользу алкоголя.
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
              Цитата: vovanpain
              Неужели тапочки могут приказывать ногам хозяина. feel Петруша только один план может утвердить,по борьбе с алкогольной продукцией,которую он уничтожает уже четвертый год.Счет 3-0 в пользу алкоголя.

              Приветствую , братка ! hi drinks Все матчи по борьбе Петюни с алкоголием были остановлены за явным преимуществом последнего ! wassat
              bouncyhunter
      2. hirurg Сегодня, 09:05
        У них там одни только планы.
        hirurg
        1. Тралл Сегодня, 10:12
          Цитата: hirurg
          У них там одни только планы.

          Почему, процесс уже пошел laughing
          Тралл
      3. Зяблицев Сегодня, 09:06
        Доброго дня, Балу! Они там и так присутствуют! hi А к наступлению, Украина, готовится, сейчас ждут какую позицию займет новая администрация Трампа, там, в околоправительственных кругах много влиятельных ребятишек, которые хотят довести начатое до ума - втравить таки Россию в открытое боестолкновение с хохлами...
        Зяблицев
      4. Александр романов Сегодня, 09:08
        Цитата: Балу
        Вы уверены, что одно из этих "учений" не продолжится наступлением на ЛДНР?

        В НАТО что совсем бараны,своих солдат ложить за Украину
        Александр романов
        1. Балу Сегодня, 09:20
          Я не военный, но военные поймут по характеру участвующих сил, родов войск. Россия может быть поставлена перед сложным и ответственным выбором в свете "своих не бросаем". Тем более в Сирии еще не все устаканилось, да и в Средней Азии все очень тонко.
          Балу
          1. МПК105 Сегодня, 09:41
            Не волнуйтесь-"своих не бросаем"это не пойми кому сказано было.
            МПК105
        2. Лелёк Сегодня, 09:57
          Цитата: Александр романов
          В НАТО что совсем бараны,своих солдат ложить за Украину


          Саня, hi
          Англичане уже прибыли, ждут канадцев, бельгийцев, немцев и итальянцев. Американцы там уже 3 года. Французы пока не сказали ни ДА, ни НЕТ. Вот и "сбржай" об этой НАТЕ.
          Лелёк
  2. Jovanni Сегодня, 09:06
    Э-э-э-э, петя! Лучше бы ты историю учил, а не учения выдумывал...
    Jovanni
  3. Аристид Сегодня, 09:07
    Порошенко принял решение обеспечить "безопасность мирных граждан во время учений". Во как! А то, что в "мирной" Украине на Донбассе гибнут мирные жители от обстрелов ВСУ-это как принимать? Вот там бы обеспечил безопасность! Да, видимо, не доходит до него это.
    Аристид
  4. ded100 Сегодня, 09:19
    Порошенко поручил правительству обеспечить «своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств»
    На счет вывода мог бы и не беспокоится грузины вот своим ходом свинтили и другие кто успеет так же свинтят! laughing
    ded100
  5. sgr291158 Сегодня, 09:39
    Господи да кого там учить то, этот срам который называется СВУ.
    sgr291158
  6. BOB044 Сегодня, 09:40
    Теперь Пете осталось дожить и досидеть на своём месте. До проведения этих учений. wink
    BOB044
  7. sergei1975 Сегодня, 09:43
    belay После чего утвердил?После бухла или плана натощак?
    sergei1975
  8. perepilka Сегодня, 10:10
    Следующий указ будет о введении подоходного налога с украинок с пониженной социальной ответственностью, на территории проведения учений и приравненных к ним территориях.
    Хоть как то бюджет пополнить, а то пилить уже не только лишь мало wassat
    perepilka
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    Утвердил, после чего возложил и спокойно, с "чистой совестью" пошел продолжать пить горькую. У Порошенко, судя по его фейсу сейчас главные советники - бутылка и те, кто появляется после нее (обычно с рожками и зелененькие).
    rotmistr60

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