В Болгарии решено продлить ресурс МиГ-29
Согласно сообщению интернет-ресурса «Seenews», правительство Болгарии одобрило финансирование в размере 9,6 млн левов (5,3 млн долл.), направленное на поддержание летной годности истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении военно-воздушных сил страны.
Всего на эти цели предполагается затратить 30,5 млн левов. Данные расходы позволят Болгарии сохранить и расширить возможности ВВС по обеспечению противовоздушной обороны, участвовать в коллективных мероприятиях НАТО и соответствовать принципам Общей политики Европейского Союза в области безопасности и обороны.
В частности, замены требуют силовые установки самолетов. В 2016 году правительство Болгарии решило выделить 42,7 млн левов предприятию Aviostart (София) на приобретение десяти двигателей РД-33 для истребителей МиГ-29.
Решение о крупных вложениях по линии вооруженных сил страны было принято в марте 2016 года. Предполагается затратить 2,4 млрд. левов для расширения возможностей страны в области обороны за счет продления ресурса десяти истребителей МиГ-29, закупки новых боевых самолетов и постройки двух многоцелевых патрульных кораблей (корветов).
Всего на эти цели предполагается затратить 30,5 млн левов. Данные расходы позволят Болгарии сохранить и расширить возможности ВВС по обеспечению противовоздушной обороны, участвовать в коллективных мероприятиях НАТО и соответствовать принципам Общей политики Европейского Союза в области безопасности и обороны.
В частности, замены требуют силовые установки самолетов. В 2016 году правительство Болгарии решило выделить 42,7 млн левов предприятию Aviostart (София) на приобретение десяти двигателей РД-33 для истребителей МиГ-29.
Решение о крупных вложениях по линии вооруженных сил страны было принято в марте 2016 года. Предполагается затратить 2,4 млрд. левов для расширения возможностей страны в области обороны за счет продления ресурса десяти истребителей МиГ-29, закупки новых боевых самолетов и постройки двух многоцелевых патрульных кораблей (корветов).