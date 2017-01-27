10:50 27 января

В Болгарии решено продлить ресурс МиГ-29

Согласно сообщению интернет-ресурса «Seenews», правительство Болгарии одобрило финансирование в размере 9,6 млн левов (5,3 млн долл.), направленное на поддержание летной годности истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении военно-воздушных сил страны.



Всего на эти цели предполагается затратить 30,5 млн левов. Данные расходы позволят Болгарии сохранить и расширить возможности ВВС по обеспечению противовоздушной обороны, участвовать в коллективных мероприятиях НАТО и соответствовать принципам Общей политики Европейского Союза в области безопасности и обороны.

В частности, замены требуют силовые установки самолетов. В 2016 году правительство Болгарии решило выделить 42,7 млн левов предприятию Aviostart (София) на приобретение десяти двигателей РД-33 для истребителей МиГ-29.

Решение о крупных вложениях по линии вооруженных сил страны было принято в марте 2016 года. Предполагается затратить 2,4 млрд. левов для расширения возможностей страны в области обороны за счет продления ресурса десяти истребителей МиГ-29, закупки новых боевых самолетов и постройки двух многоцелевых патрульных кораблей (корветов).


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Комментарии 8
  1. Teberii Сегодня, 09:34
    С кем Болгары воевать собираются,на наших запчастях.
    Teberii
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
      Да ни с кем . Просто хотят сохранить уровень ВВС малой кровью .
      bouncyhunter
  2. kapitan92 Сегодня, 09:39
    В прошлом году на ВО тема развития Болгарских ВВС уже обсуждалась. При президенте Плевнелиеве хотели выполнить кап. ремонт движков МИГ 29 в Польше. При новом президенте вопрос ставится о закупках , а это уже интересно, ибо приобрести они могут только у нас.
    kapitan92
  3. РВСН Сегодня, 10:01
    Ресурс F-16 дано продлён, Так почему Миг-29 не может быть продлён ? Вполне современная база для модернизации. Пускай делают заказы нашему ВПК. "Продлят" им, невзирая на их отказ по газопроводу. Но напомнить и подчеркнуть о их предательстве всё же надо, хотябы в СМИ. Пускай знают своё место. "Братушки" б. . . !
    РВСН
  4. МВГ Сегодня, 10:04
    Милости просим дорогих болгаров на наши ремонтные базы. Оплата - по предоплате ))))
    МВГ
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
    участвовать в коллективных мероприятиях НАТО и соответствовать принципам Общей политики Европейского Союза


    Ага, на наших самолётах...
    a.s.zzz888
  6. Игорь В Сегодня, 10:20
    Они уже отказались от обслуживания самолётов у нас. Или это были румыны? Политика восточно-европейских стран настолько предсказуема и однообразна, что начинаешь их путать как Трибалтику.
    Игорь В
  7. Sly Сегодня, 10:32
    Цитата: kapitan92
    вопрос ставится о закупках , а это уже интересно

    тоже интересно, где покупать собрались...
    Sly

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