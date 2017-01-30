У ядерного порога
Несмотря на серьёзные проблемы в экономике и низкие цены на нефть, Москва пытается продолжать программу модернизации вооружений. Сердцевину этой программы, как полагают за рубежом, составляет совершенствование ядерного оружия. Дело в том, что военная доктрина РФ делает акцент на приоритете ядерного арсенала. Некоторые аналитики полагают, что Россия готова применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку. Такое поведение игрока на международной арене снижает порог ядерного столкновения.
Малькольм Дэвис — старший аналитик Australian Strategic Police Institute (ASPI). В своей статье для портала «The Strategist» он пишет, что у России сегодня имеется ряд трудностей в реализации программы модернизации вооружений. Москве мешают низкие цены на нефть, западные санкции и стоимость военных операций, проводимых в Сирии и Украине. И всё же, несмотря на финансовые проблемы, Москва упорно пытается продолжать программу.
Основой этой программы, как полагает аналитик, является модернизация ядерного оружия. Военная доктрина России, принятая в 2014 году, по-прежнему подчёркивает приоритет ядерного оружия в российской оборонной политике. Согласно документу, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение ядерного или других видов оружия массового уничтожения против неё и (или) её союзников, а также в случае агрессии против неё с применением обычного оружия, что поставило бы под угрозу само существование государства.
Три фактора свидетельствуют о готовности России применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку (что снижает порог ядерной войны, замечает эксперт).
Первый фактор: концепция превентивной деэскалации конфликта. Она имеет важное значение, считает автор. В IISS (Международном институте стратегических исследований) недавно объяснили, что подразумевается под такой «деэскалацией». По мнению специалистов, «ограниченная ядерная война» может использоваться для деэскалации и прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для России. Имеется в виду угроза нанесения неприемлемого ущерба врагу.
Второй фактор: интеграция традиционных обычных и ядерных сил России усилит совокупную мощь против НАТО ещё на довоенной фазе. Имеется в виду не вероятность тотальной войны, а региональный кризис (например, связанный со странами Балтии).
Третий фактор: русские «чётко осознают» внешнее давление, а потому видят ядерное оружие «средством национальной мощи». Поэтому Россия «бряцает оружием», моделируя ядерные удары на крупномасштабных учениях и «агрессивно зондируя» воздушное пространство НАТО на обладающих ядерным потенциалом бомбардировщиках.
Кроме того, русские показали на примере Сирии, как они умеют запускать крылатые ракеты морского базирования «Калибр НК», а также развернули баллистические ракеты малой дальности «Искандер» в Калининградской области. Причём последнее было сделано в духе угроз НАТО. Раздались также заявления об усилении ядерных возможностей России, что были воспринято как «явная ядерная угроза для стран НАТО, в частности, для Дании».
Далее автор указывает, что в настоящее время российские ядерные силы «стремительно модернизируются» с акцентом на МБР. В войска идут мобильные комплексы «Ярс», а с 2018 года пойдут и «Сарматы». «Ярсы» и «Сарматы» заменят большую часть стареющих советских арсеналов в ракетных войсках стратегического назначения. Значительно возрастут возможности систем доставки.
Тем временем ВМФ России переходит к использованию современных баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» на современных ПЛАРБ класса «Борей».
Не сидят без дела и ВВС России: производственные линии по выпуску Ту-160 вновь запущены. Теперь русские намерены заняться производством обновлённого самолёта Ту-160М2 — бомбардировщика, который затем будет дополнен «ПАК-ДА» («продвинутым бомбардировщиком»). Это произойдёт примерно в 2020-х годах.
Аналитик указывает на «формирование русского мышления об использовании ядерного оружия». Особенно важно это учитывать в ситуации «гибридной войны».
В совокупности все перечисленные факторы значительно повышают риск конфликта с Россией.
Сама же Россия, полагает эксперт, всё больше внимания уделяет использованию ядерных сил для повышения своей способности продвигать интересы при помощи «военного авантюризма», что, опять же, угрожает НАТО.
Зависимость русских от ядерного оружия, использование ими сомнительных понятий вроде термина «превентивная деэскалация» увеличивает риск просчётов в условиях кризиса, который может привести к нарушению ядерного порога, уверен публицист.
Администрация Обамы в программе 2010 года «Nuclear Posture Review» (NPR-2010) выступала за уменьшение роли ядерных сил США и партнёров по НАТО. В частности, речь шла об уменьшении роли ядерного оружия в ответ на неядерное нападение. Как можно было понять, конечным должен был стать следующий тезис: лишь при ядерном нападении на Соединённые Штаты или союзников и партнёров США могут применить ядерное оружие.
Россия же «ощущает», что при помощи «явных и неявных ядерных угроз» и «снижения ядерного порога» она может более гибко действовать при использовании обычных вооружений. НАТО следует «решительно реагировать на этот вызов». Эксперт предлагает натовцам осознать: пришло время наметить «сдвиг» в сторону усиления обычного и ядерного потенциала сдерживания в Европе.
Заметим, все обвинения аналитика, в том числе тезис о снижении «ядерного порога», направлены исключительно в адрес России. Малькольм Дэвис нисколько не озабочен анализом деятельности НАТО, а также США. А ведь знаменитый миротворец Барак Обама и его администрация рассуждали не только о вероятном сокращении ядерного оружия, но и о его модернизации. Президент Дональд Трамп как раз и станет проводником программы по модернизации ядерных вооружений США: он фактически явится здесь наследником Обамы. Миллиардер уже делал соответствующие заявления; звучали даже реплики о «применении» ядерного оружия. Короче говоря, ни США, ни в целом НАТО голубями мира не назовёшь.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru