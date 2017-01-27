ВМС Индии объявит тендер на закупку палубных истребителей
Индийские ВМС намерены закупить 57 палубных истребителей, и запросили коммерческие предложения у потенциальных поставщиков, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт госзакупок правительства Индии.
Согласно документации, военные хотят получить самолеты, обозначенные как MRCBF (многоцелевые палубные истребители). Предложения будут приниматься в течение 4-х месяцев. При этом объем офсета (доли конечной стоимости готовых самолетов, производимой по контракту в Индии) должен составить не менее 30 %.
Объявление конкурса означает вероятный отказ от легкого палубного истребителя LCA, разрабатываемого в Индии. Напомним, критика этого самолета со стороны военного ведомства особенно обострилась в конце прошлого года. Отмечалось, что машина «имеет недостаточную тяговооруженность и не способна взлетать с палубы с полным запасом топлива и максимальной боевой нагрузкой».
Несмотря на это LCA Navy Mk.2 формально остается в числе претендентов на победу в будущем тендере. Среди других участников конкурса называются американский F/A-18E/F Super Hornet, французский палубный Rafale, российский МиГ-29К и, возможно, F-35.
По данным на декабрь прошлого года, в составе индийских ВМС находится 41 истребитель МиГ-29К/КУБ. В июле 2016-го счетная палата страны распространила доклад, в котором подвергла критике эти самолеты.
В частности, отмечались проблемы с двигателями и электродистанционной системой управления, также указывалось на ненадлежащее качество планера. В результате «в разное время исправность парка самолетов МиГ-29К колебалась от 15,93 до 37,63 процента, а парка МиГ-29КУБ – от 21,30 до 47,14 процента», отмечается в материале.
Согласно документации, военные хотят получить самолеты, обозначенные как MRCBF (многоцелевые палубные истребители). Предложения будут приниматься в течение 4-х месяцев. При этом объем офсета (доли конечной стоимости готовых самолетов, производимой по контракту в Индии) должен составить не менее 30 %.
Объявление конкурса означает вероятный отказ от легкого палубного истребителя LCA, разрабатываемого в Индии. Напомним, критика этого самолета со стороны военного ведомства особенно обострилась в конце прошлого года. Отмечалось, что машина «имеет недостаточную тяговооруженность и не способна взлетать с палубы с полным запасом топлива и максимальной боевой нагрузкой».
Несмотря на это LCA Navy Mk.2 формально остается в числе претендентов на победу в будущем тендере. Среди других участников конкурса называются американский F/A-18E/F Super Hornet, французский палубный Rafale, российский МиГ-29К и, возможно, F-35.
По данным на декабрь прошлого года, в составе индийских ВМС находится 41 истребитель МиГ-29К/КУБ. В июле 2016-го счетная палата страны распространила доклад, в котором подвергла критике эти самолеты.
В частности, отмечались проблемы с двигателями и электродистанционной системой управления, также указывалось на ненадлежащее качество планера. В результате «в разное время исправность парка самолетов МиГ-29К колебалась от 15,93 до 37,63 процента, а парка МиГ-29КУБ – от 21,30 до 47,14 процента», отмечается в материале.
Использованы фотографии: ВМС Индии