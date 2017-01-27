10:50 27 января

ВМС Индии объявит тендер на закупку палубных истребителей

Индийские ВМС намерены закупить 57 палубных истребителей, и запросили коммерческие предложения у потенциальных поставщиков, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт госзакупок правительства Индии.

ВМС Индии объявит тендер на закупку палубных истребителей


Согласно документации, военные хотят получить самолеты, обозначенные как MRCBF (многоцелевые палубные истребители). Предложения будут приниматься в течение 4-х месяцев. При этом объем офсета (доли конечной стоимости готовых самолетов, производимой по контракту в Индии) должен составить не менее 30 %.

Объявление конкурса означает вероятный отказ от легкого палубного истребителя LCA, разрабатываемого в Индии. Напомним, критика этого самолета со стороны военного ведомства особенно обострилась в конце прошлого года. Отмечалось, что машина «имеет недостаточную тяговооруженность и не способна взлетать с палубы с полным запасом топлива и максимальной боевой нагрузкой».

Несмотря на это LCA Navy Mk.2 формально остается в числе претендентов на победу в будущем тендере. Среди других участников конкурса называются американский F/A-18E/F Super Hornet, французский палубный Rafale, российский МиГ-29К и, возможно, F-35.

По данным на декабрь прошлого года, в составе индийских ВМС находится 41 истребитель МиГ-29К/КУБ. В июле 2016-го счетная палата страны распространила доклад, в котором подвергла критике эти самолеты.

В частности, отмечались проблемы с двигателями и электродистанционной системой управления, также указывалось на ненадлежащее качество планера. В результате «в разное время исправность парка самолетов МиГ-29К колебалась от 15,93 до 37,63 процента, а парка МиГ-29КУБ – от 21,30 до 47,14 процента», отмечается в материале.

Использованы фотографии: ВМС Индии
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. Удав КАА Сегодня, 09:46
    Видимо к этому событию и подогнали начало госиспытаний МиГ-35. Сделают палубную версию и выставят на тендер. Тем более ВВП его прилюдно по телеку благословил.
    Удав КАА
    1. kapitan92 Сегодня, 09:52
      Цитата: Удав КАА
      Видимо к этому событию и подогнали начало госиспытаний МиГ-35. Сделают палубную версию и выставят на тендер. Тем более ВВП его прилюдно по телеку благословил.

      Заявки на тендер подаются в течении 4 месяцев. Срок госиспытаний? Срок на палубную версию и испытаний? Индийцы настороженно относятся к "изделиям", не стоящих на вооружении страны экспортера. Так что мы там в пролете, как фанера. Хотя...? Бороться за поставки надо в любом случае!
      kapitan92
      1. jjj Сегодня, 10:46
        Надо исходить из того, какие самолеты могут вообще взлетать с палуб индийских авианосцев. Получаются только "Миг" и "Су"
        jjj
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:54
      Индусы народ крайне привередливый - достаточно вспомнить сколько они Т-90 мурыжили . Так что не всё так просто ...
      bouncyhunter
    3. Jovanni Сегодня, 10:00
      У них же вроде такая фишка была, что закупать технику, которая уже стоит на вооружении страны-импортера. Так что если это так, тогда нам испытания быстрее надо проводить, и ставить 35-й на вооружение...
      Jovanni
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:22
        индусы хитроделаные, в последнее время,активно любят всем мозги,так что интрига будет сохраняться до последнего....УДАВ,Здравия! hi
        андрей юрьевич
    4. seti Сегодня, 10:30
      Индусы может и привередливы но они зато платят "живые" деньги. Много денег. Плюс тех обслуживание на года вперед и привязка к стране-поставщику. Так что в любом случае нужно вгрызаться в этот тендер.
      Главное если отдадут заказ нам - наши рабочие будут обеспечены заказами и соответственно иностранные будут мигать глазами. Как то так.
      seti
  2. killganoff Сегодня, 09:51
    Тут актуальны две поговорки: 1. Плохому танцору всегда что-то мешает; 2. Бураку стеклянный @#й не на долго.
    Сначала пусть статистику аварийности в своих ВВС по смотрят, а потом примеряет её на палубную специфику.
    killganoff
    1. ramzes1776 Сегодня, 10:05
      Мы им недавно только авианосец с новыми истребителями подогнали, а у них уже 70% машин не исправны... Рукожопость индусов впечатляет)))
      ramzes1776
  3. Magic Archer Сегодня, 10:00
    Надеюсь наши исправят все неисправности выявленные в ходе эксплуатации Миг-29 КУБ.Аварийность и низкая надёжность плохо скажется на экспортном потенциале машин
    Magic Archer
  4. kolkulon Сегодня, 10:02
    Опять индусы всем мозг компостировать будут долго и нудно.
    kolkulon
  5. gukoyan Сегодня, 10:11
    Тут одно из двух, либо наши Миг-29 приобретут, либо Ф-18, но что-то мне кажется скорее всего второй вариант ибо птиц не плохой и не привередливый.
    Хотя с учетом того что Омэрикацы летают на аварийных машинах, индусы будут больше к Мигам склоняться, с условием их модернизации и доведения до хорошего состояния.
    Как многоцелевые, оба самолета отлично подходят.
    Или будут ждать когда наши Миг-35 допилят)
    gukoyan
  6. РВСН Сегодня, 10:21
    Цену, похоже, сбить желают. Поэтому наворачивают "претензии" по качеству. А на сколько эти претензии обоснованны ?
    РВСН
  7. Kreedjer Сегодня, 10:43
    А все эти кандидаты могут нормально пользовать трамплин?
    Kreedjer
    1. jjj Сегодня, 10:48
      Только наши, остальные - нет. В этом и обаяние тендера
      jjj
  8. Мар.Тира Сегодня, 10:48
    Цитата: Jovanni
    У них же вроде такая фишка была, что закупать технику, которая уже стоит на вооружении страны-импортера. Так что если это так, тогда нам испытания быстрее надо проводить, и ставить 35-й на вооружение...

    Как раз наоборот!Что бы не быть зависимым от одного поставщика.Их законодательство запрещает производить закупку вооружений из одной страны.Так что нам надо стараться это изменить,в свою сторону!
    Мар.Тира
  9. Mavrikiy Сегодня, 10:49
    И чего мучаются с тендерами, а соблюдают формальности. Все равно выйграют Великие украинцы. Там такие мозги, там такие цены, там такие сроки.... Ну откаты без проблем. А что еще треба? Ах, что бы оно еще и летало. Это наглость!
    Mavrikiy

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня