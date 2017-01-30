"Герои" Майдана уходят

Менее чем за неделю пребывания в должности новоизбранный президент США Дональд Трамп провел серию организационно-штатных мероприятий в руководстве Соединенных Штатов. Помощник главы Государственного департамента Виктория Нуланд стала одной из тех, кому не удалось сохранить за собой пост.В числе основных американских органов власти, которые в ближайшее время ожидают кадровые перестановки, оказался Госдеп США. После того как 20 января руководитель дипломатического ведомства Джон Керри сдал свои полномочия, очередь дошла до его подчиненных. В списке на увольнение оказалось сразу несколько дипломатов, среди которых заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники главы внешнеполитического ведомства Джойс Барр и Мишель Бонд. Кроме того, помощник Джона Керри по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, курировавшая, в том числе, вопросы взаимодействия с Россией и Украиной, также покидает свой пост.Отметим, до недавнего времени госпоже Нуланд, проработавшей более 20 лет на госслужбе, всегда удавалось сохранять за собой место в госаппарате. Тем не менее, после победы на выборах Дональда Трампа средства массовой информации сошлись во мнении, что на этот раз дипломат лишится высокопоставленной должности.Очевидно, главным доводом, позволившим СМИ прийти к указанному выводу, стала тесная связь политического деятеля с Хиллари Клинтон – конкурентом 45-го президента в предвыборной гонке. Напомним, с 2011 по 2013 год Виктория Нуланд была пресс-секретарем Госдепартамента США, возглавляемым на то время супругой 42-го американского лидера. Таким образом, решение Дональда Трампа оставить за политическим бортом ветерана госслужбы вполне объяснимо.В этом случае можно предположить, что отставка госпожи Нуланд наверняка скажется на сотрудничестве Соединенных Штатов с действующим украинским руководством.Стоит напомнить, уходящий чиновник являлась одной из ключевых фигур, задействованных в государственном перевороте на Украине. В частности, в декабре 2013 года дипломат раздавала печенье протестующим на майдане Незалежности в Киеве. Необходимо подчеркнуть, помимо раздачи хлебобулочных изделий работник американского внешнеполитического ведомства участвовала и в более серьезных мероприятиях.Так, во время февральских событий трехлетней давности в сеть попал разговор посла Соединенных Штатов на Украине Джеффри Пайетта с Викторией Нуланд, в котором переговорщики обсуждали, кого назначить на пост премьер-министра в украинском правительстве. Как известно, эту должность в итоге получил Арсений Яценюк.Резюмируя сказанное, уход Нуланд для нынешних украинских политиков можно сравнить с потерей очередного наставника, курировавшего их деятельность. Вспоминая недавнюю отставку теперь уже бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, можно констатировать, что главных героев Майдана в американском истеблишменте становится меньше. Как бы то ни было, политические фигуры, организовавшие на Украине гуманитарную катастрофу, уходят, а подаренные проблемы еще долго придется решать рядовым украинцам.