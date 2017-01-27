10:50 27 января

F-35 должен подтвердить свою профпригодность в «Дуэли» с «Бородавочником»

Командованию ВВС США предстоит продемонстрировать, что многоцелевой истребитель F-35 Lightning II способен выполнять те же задачи, что и штурмовик А-10 Thunderbolt, принятый на вооружение в 1977 г, сообщает Warspot.ru со ссылкой на журнал Popular Mechanics.



Согласно закону, регламентирующему расходы военного ведомства, Пентагон сможет списать устаревшие штурмовики лишь после того, как у них появится полноценная замена. Согласно плану Минобороны, А-10, прозванные «Бородавочниками, должны быть заменены новейшими истребителями F-35. Однако конгресс сомневается в полноценности замены, поэтому санкционировал что-то наподобие «дуэли», которая на практике позволит оценить возможности обеих машин.

«В частности, А-10 и F-35 выполнят задачи поддержки сухопутных войск, поражая наземные цели с помощью авиационной пушки, бомб и ракет. В ходе "соревнования" самолеты должны будут продемонстрировать свои боевые качества в условиях полета на низких высотах, поражая наземные объекты, указанные наводчиком», – говорится в материале.

Критики F-35 отмечают, что самолет слишком быстр, и не сможет «задержаться» над полем боя. Кроме того, они указывают на недостаточную боевую нагрузку истребителя и на дороговизну его эксплуатации (час полета обходится в $ 40 тыс.). В связи с этим, критики предлагают модернизировать А-10 и продолжить его использование.

Использованы фотографии: https://i.ytimg.com
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Комментарии 19
  1. Vik66 Сегодня, 10:10
    Впрягли в телегу коня и трепетную лань...
    Vik66
    1. barclay Сегодня, 10:15
      Специализированная машина всегда выполняет работу лучше "комбайна".
      Так что штурмовик -это одно, а истребитель 5-го поколения - совсем другое.
      barclay
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
        Матрасы удивляют такими сравнениями . Это как молоток с пассатижами сравнить . laughing
        bouncyhunter
        1. просто экспл Сегодня, 10:26
          пускай удивляют дальше . я обеими руками и ногами за списание бородавочников .
          и что бы Ф-15 тоже списали . и Б1 тоже что бы списали . что бы у них ничего кроме стелсов не осталось .
          просто экспл
    2. Teberii Сегодня, 10:17
      Бородавочник штурмовик,дозвуковая скорость помогает работать по наземным объектам мощной пушкой это не истребитель как и наш "Летающий Танк".
      Teberii
    3. Алекс_1973 Сегодня, 10:19
      Vik66 Сегодня, 10:10 Новый
      Впрягли в телегу коня и трепетную лань...
      А что им делать остается. На мой взгляд модернизация А-10 намного выгоднее и рациональнее, чем применение дорогущего Ф-35. Да и насколько Ф-35 реально сможет заменить А-10 большой вопрос. Наши как то Грачей на Т-50 менять не собираются. Уже не раз доказано попытка сделать универсальный самолет обречена на провал, по крайней мере при текущих возможностях науки и промышленности!
      Алекс_1973
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
    Ну мерикатосы, нашли с чем сравнивать! Может ещё "достанут" из засолки самолёт ВОВ! laughing
    a.s.zzz888
    1. просто экспл Сегодня, 10:27
      поэтому нашим спецслужбам надо не жалеть деньги на взятки что бы А-10 списали и там на базах хранения их за пару лет угробили до нелетного состояния . и что бы ремонту не поддавались .
      просто экспл
  3. ism_ek Сегодня, 10:13
    А-10 вокруг пушки построен. Вспоминаются кадры, как А-10 сирийскую технику в Дейр-эз-зоре уничтожил. F-35 на это не способен.
    ism_ek
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:15
      F-35 должен подтвердить свою профпригодность в «Дуэли» с «Бородавочником»
      вот..достойный противник,а то с СУ-35 мерять начали...
      андрей юрьевич
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:16
    Непонятно... what самолеты разного классам и назначения ... что тут сравнивать?
    Тот же ЛЕХА
  5. dubowitskij.vick Сегодня, 10:20
    Не догадались включить в программу испытаний устойчивость к ответному огню противника? И перемножить, скажем, более качественную устойчивость новой машины на её стоимость. То есть, определить средневзвешенную цену той приращённой устойчивости.
    Американы- природные баблозарабатыватели. Не лучше ли потерять пару самолётов вместо траты миллиарда зелёных?
    dubowitskij.vick
    1. reservist Сегодня, 10:25
      Цитата: dubowitskij.vick
      Не лучше ли потерять пару самолётов вместо траты миллиарда зелёных?

      А какая тогда по Вашему будет цена потери квалифицированных летчиков ?
      reservist
  6. Стройбат запаса Сегодня, 10:21
    Такое впечатление, что матрасы лихорадочно ищут, куда приткнуть своего нелетающего пингвина. Истребитель из него, как из фекалий пуля, это уже доказано, теперь надо попытаться хоть куда-то воткнуть. Флаг им в... воткнуть, пусть гуляют)))
    Стройбат запаса
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:25
    F-35 должен подтвердить свою профпригодность в «Дуэли» с «Бородавочником»
    ??? Это вообще что за сравнение такое? Дуэль истребителя со штурмовиком. laughing
    Наблюдатель2014
    1. Игорь В Сегодня, 10:38
      У них с половой принадлежностью людей неразбериха, а Вы хотите, чтобы в авиации всё было на своих местах. А вдруг этот истребитель ощущает себя штурмовиком? belay
      Игорь В
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    критики предлагают модернизировать А-10 и продолжить его использование

    Не критики, а люди с рациональным мышлением. Зачем спешить списывать то, что себя отлично зарекомендовало и затрат требует меньше.
    rotmistr60
  9. Suharik.inline Сегодня, 10:44
    Тут где-то была новость про AiroTractorЫ для продажи какой то стране,а чего не с ними то .
    Вот воистину хотелось бы глянуть на выводы.
    "Выводы комисии: F-35 не штурмовик.........но и не истребитель.........." laughing laughing laughing
    Suharik.inline
  10. kirieeleyson Сегодня, 10:47
    Да, это просто невероятно, как до такого додумались? Шедевр же, обязательно надо сравнить, всего то! laughing Вот дурость то))))))))))))
    kirieeleyson

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