F-35 должен подтвердить свою профпригодность в «Дуэли» с «Бородавочником»
Командованию ВВС США предстоит продемонстрировать, что многоцелевой истребитель F-35 Lightning II способен выполнять те же задачи, что и штурмовик А-10 Thunderbolt, принятый на вооружение в 1977 г, сообщает Warspot.ru со ссылкой на журнал Popular Mechanics.
Согласно закону, регламентирующему расходы военного ведомства, Пентагон сможет списать устаревшие штурмовики лишь после того, как у них появится полноценная замена. Согласно плану Минобороны, А-10, прозванные «Бородавочниками, должны быть заменены новейшими истребителями F-35. Однако конгресс сомневается в полноценности замены, поэтому санкционировал что-то наподобие «дуэли», которая на практике позволит оценить возможности обеих машин.
«В частности, А-10 и F-35 выполнят задачи поддержки сухопутных войск, поражая наземные цели с помощью авиационной пушки, бомб и ракет. В ходе "соревнования" самолеты должны будут продемонстрировать свои боевые качества в условиях полета на низких высотах, поражая наземные объекты, указанные наводчиком», – говорится в материале.
Критики F-35 отмечают, что самолет слишком быстр, и не сможет «задержаться» над полем боя. Кроме того, они указывают на недостаточную боевую нагрузку истребителя и на дороговизну его эксплуатации (час полета обходится в $ 40 тыс.). В связи с этим, критики предлагают модернизировать А-10 и продолжить его использование.
Согласно закону, регламентирующему расходы военного ведомства, Пентагон сможет списать устаревшие штурмовики лишь после того, как у них появится полноценная замена. Согласно плану Минобороны, А-10, прозванные «Бородавочниками, должны быть заменены новейшими истребителями F-35. Однако конгресс сомневается в полноценности замены, поэтому санкционировал что-то наподобие «дуэли», которая на практике позволит оценить возможности обеих машин.
«В частности, А-10 и F-35 выполнят задачи поддержки сухопутных войск, поражая наземные цели с помощью авиационной пушки, бомб и ракет. В ходе "соревнования" самолеты должны будут продемонстрировать свои боевые качества в условиях полета на низких высотах, поражая наземные объекты, указанные наводчиком», – говорится в материале.
Критики F-35 отмечают, что самолет слишком быстр, и не сможет «задержаться» над полем боя. Кроме того, они указывают на недостаточную боевую нагрузку истребителя и на дороговизну его эксплуатации (час полета обходится в $ 40 тыс.). В связи с этим, критики предлагают модернизировать А-10 и продолжить его использование.
Использованы фотографии: https://i.ytimg.com