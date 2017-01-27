Западный эксперт о боевой машине пехоты Т-15

Системы активной защиты снижают эффективность противотанковых управляемых ракет и других реактивных боеприпасов. Это изменит динамику на поле боя и повысит важность пушек, противотанковых орудий и танков

Обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар представил своё видение роли Т-15 на поле боя, сообщает " Российская газета ".БМП на платформе «Армата» имеет уровень защиты, сравнимый с Т-14, в связи с чем может находиться в одних боевых порядках с танками и вступать в бой с оснащенной противотанковым ракетным вооружением бронетехникой противника. В целях прикрытия БМП от ПТРК противника она оснащена системой активной защиты "Афганит", встроенной динамической защитой "Малахит" и комплексами пассивной брони. Это обстоятельство радикально изменяет назначение БМП. Ранее они использовались главным образом для обеспечения огневой поддержки и прикрытия пехоты. С появлением Т-15 БМП может применять участие наряду с Т-14 в сражениях против танковых соединений.Высокий уровень защиты вызывает неоднозначные оценки российских специалистов. К примеру, при её активации ранения могут получить находящиеся рядом солдаты. Однако Д. Маджумдар полагает, что "у русских, очевидно, есть решение этой проблемы, но оно засекречено".Западные военные серьезно обеспокоены появлением в России бронемашин серии «Армата» и установленной на них системой активной защиты, которую будет сложно преодолеть. В связи с этим западные специалисты прогнозируют, что с началом массовых поставок "Арматы" все более необходимым станет оружие непосредственного воздействия.- заключает Дэйв Маджумдар.