10:50 27 января

Западный эксперт о боевой машине пехоты Т-15

Обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар представил своё видение роли Т-15 на поле боя, сообщает "Российская газета".

Западный эксперт о боевой машине пехоты Т-15


БМП на платформе «Армата» имеет уровень защиты, сравнимый с Т-14, в связи с чем может находиться в одних боевых порядках с танками и вступать в бой с оснащенной противотанковым ракетным вооружением бронетехникой противника. В целях прикрытия БМП от ПТРК противника она оснащена системой активной защиты "Афганит", встроенной динамической защитой "Малахит" и комплексами пассивной брони. Это обстоятельство радикально изменяет назначение БМП. Ранее они использовались главным образом для обеспечения огневой поддержки и прикрытия пехоты. С появлением Т-15 БМП может применять участие наряду с Т-14 в сражениях против танковых соединений.



Высокий уровень защиты вызывает неоднозначные оценки российских специалистов. К примеру, при её активации ранения могут получить находящиеся рядом солдаты. Однако Д. Маджумдар полагает, что "у русских, очевидно, есть решение этой проблемы, но оно засекречено".

Западные военные серьезно обеспокоены появлением в России бронемашин серии «Армата» и установленной на них системой активной защиты, которую будет сложно преодолеть. В связи с этим западные специалисты прогнозируют, что с началом массовых поставок "Арматы" все более необходимым станет оружие непосредственного воздействия.
Системы активной защиты снижают эффективность противотанковых управляемых ракет и других реактивных боеприпасов. Это изменит динамику на поле боя и повысит важность пушек, противотанковых орудий и танков

- заключает Дэйв Маджумдар.


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. seti Сегодня, 10:32
    А чем они в России не обеспокоены ? Налаживайте отношения и все будет хорошо.
    seti
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
      А матрасам что российское ни покажи - всё вызывает обеспокоенность и озабоченность . Удивляюсь , почему они все поголовно не переехали в бомбоубежища . laughing
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 10:43
        Высокий уровень защиты вызывает неоднозначные оценки российских специалистов. К примеру, при её активации ранения могут получить находящиеся рядом солдаты. Однако Д. Маджумдар полагает, что "у русских, очевидно, есть решение этой проблемы, но оно засекречено".

        Конечно есть, но еще не настало время для американцев начинать бояться smile
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
          Ни себе фига ! Жесть , как она есть ! good
          bouncyhunter
      2. jjj Сегодня, 10:44
        Получается, что машина будет совмещать функции транспортную для личного состава и непосредственной поддержки танков на поле боя
        jjj
  2. viktor. Сегодня, 10:35
    западные военные серьёзно обеспокоены[b][/b] а им и не нужно беспокоится, сидите тихо ходите в ГЕЙ клубы и всё будет ТИП-ТОП bully
    viktor.
  3. RUSIVAN Сегодня, 10:36
    Ох уж эти "эксперты",они про наш Т 90 еще многое не знают,а уже об "Армате " рассуждают,наивные...
    RUSIVAN
  4. Jovanni Сегодня, 10:41
    Западные военные серьезно обеспокоены появлением в России бронемашин серии «Армата» и установленной на них системой активной защиты,

    О то и не доводите до греха...
    Jovanni
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:45
    Западные военные серьезно обеспокоены появлением в России бронемашин серии «Армата» Да чтоб вас... Запретить их использование на поле боя?
    Mavrikiy
  6. Молот 75 Сегодня, 10:46
    Читая выдержки из обзоров Дэйва Маджумдара, лишний раз убеждаюсь, что он такой же эксперт как и любой другой человек на планете Земля! Особенно прикольно читать его выводы на основе данных из интернета! Почему пишу про это- ВО теряет свои позиции как аналитический портал и превращается в новостной, ближе к желтизне, очень сильно в последние годы скатывается. Я года три назад черпал здесь очень много различной, правдивой, не секретной информации о состоянии вооруженных сил РФ и остального мира, а сейчас многое воспринимаю с улыбкой. Может добавить раздел юмор на сайте ВО?
    Молот 75

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня