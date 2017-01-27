На варшавском стадионе сымитировали войну против России

Мы не минимизируем армию, не уменьшаем ее, не ослабляем, как это делала (правившая до 2015 года партия) "Гражданская платформа" и (экс-президент) Бронислав Коморовский. Мы развиваем ее как путем модернизации, так и численным увеличением,

Вашингтонский оборонный центр Potomac Foundation совместно с польским фондом им. Пулавского организовали на стадионе в Варшаве военные игры, имитирующие на базе компьютерной платформы Hegemon («Гегемон») нападение российских войск на западные страны, сообщает RT По данным канала, спонсорами "опытов" выступили американские оборонные концерны Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также шведский концерн Saab и Польский оборонный холдинг».Глава вашингтонского центра Филип Карбер, организовавший «представление», заявил, что «Россия представляет реальную угрозу для Европы».Сообщается, что «по результатам смоделированных действий будет подготовлен отчет, который планируется передать министерству национальной обороны Польши».Согласно информации пресс-центра стадиона, в военных играх также принимают участие польские и иностранные специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности.Недавно министр обороны Польши Мацеревич заявил в телеэфире, что необходимо стремиться к ситуации, в которой именно польские ВС будут в состоянии защитить независимость страны.подчеркнул министр.Ранее Москва предостерегла запад от фраз «даже о гипотетическом нападении России на кого-либо». «Это неудачная формулировка», – отметили в Кремле.