Под Белгородом открывается музей бронетанковой техники
В пятницу под Белгородом на базе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» состоится открытие нового бронетанкового музея. Первые посетители смогут осмотреть экспозицию уже 28 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство музея-заповедника.
«Официальное открытие музея бронетанковой техники пройдет сегодня, а уже завтра новый объект музея-заповедника начнет свою работу», – уточнил представитель руководства.
«Общая площадь нового музея – более 2,8 тыс. кв. м, из которых почти половину занимает экспозиция. В четырех залах представлена история развития танкостроения, начиная с эпохи Возрождения и до современности. Так, например, в одном из залов представлен макет танка Леонардо да Винчи. Экспозиция оборудована специальными "маркерами" для прослушивания аудиогидов, сенсорными экранами и современным аудиовизуальным оборудованием», – говорится в сообщении.
Решение о создании нового музея было принято в 2014 г. На эти цели было выделено 32- млн. руб. Затраты поровну поделили федеральный и областной бюджеты.
Напомним, что под Прохоровкой в 1943 г произошло крупнейшее танковое сражение. С обеих сторон участвовали до 1200 танков и САУ. В этой битве советские войска потеряли 500 танков из 800. Фашисты лишились 300 танков из 400. Таким образом, Красная Армия разгромила самую мощную ударную группировку врага, и основные силы Германии перешли к обороне.
«Официальное открытие музея бронетанковой техники пройдет сегодня, а уже завтра новый объект музея-заповедника начнет свою работу», – уточнил представитель руководства.
«Общая площадь нового музея – более 2,8 тыс. кв. м, из которых почти половину занимает экспозиция. В четырех залах представлена история развития танкостроения, начиная с эпохи Возрождения и до современности. Так, например, в одном из залов представлен макет танка Леонардо да Винчи. Экспозиция оборудована специальными "маркерами" для прослушивания аудиогидов, сенсорными экранами и современным аудиовизуальным оборудованием», – говорится в сообщении.
Решение о создании нового музея было принято в 2014 г. На эти цели было выделено 32- млн. руб. Затраты поровну поделили федеральный и областной бюджеты.
Напомним, что под Прохоровкой в 1943 г произошло крупнейшее танковое сражение. С обеих сторон участвовали до 1200 танков и САУ. В этой битве советские войска потеряли 500 танков из 800. Фашисты лишились 300 танков из 400. Таким образом, Красная Армия разгромила самую мощную ударную группировку врага, и основные силы Германии перешли к обороне.
Использованы фотографии: http://bel.ru