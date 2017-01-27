18:57 27 января

Под Белгородом открывается музей бронетанковой техники

В пятницу под Белгородом на базе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» состоится открытие нового бронетанкового музея. Первые посетители смогут осмотреть экспозицию уже 28 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство музея-заповедника.

Под Белгородом открывается музей бронетанковой техники


«Официальное открытие музея бронетанковой техники пройдет сегодня, а уже завтра новый объект музея-заповедника начнет свою работу», – уточнил представитель руководства.


«Общая площадь нового музея – более 2,8 тыс. кв. м, из которых почти половину занимает экспозиция. В четырех залах представлена история развития танкостроения, начиная с эпохи Возрождения и до современности. Так, например, в одном из залов представлен макет танка Леонардо да Винчи. Экспозиция оборудована специальными "маркерами" для прослушивания аудиогидов, сенсорными экранами и современным аудиовизуальным оборудованием», – говорится в сообщении.

Решение о создании нового музея было принято в 2014 г. На эти цели было выделено 32- млн. руб. Затраты поровну поделили федеральный и областной бюджеты.

Напомним, что под Прохоровкой в 1943 г произошло крупнейшее танковое сражение. С обеих сторон участвовали до 1200 танков и САУ. В этой битве советские войска потеряли 500 танков из 800. Фашисты лишились 300 танков из 400. Таким образом, Красная Армия разгромила самую мощную ударную группировку врага, и основные силы Германии перешли к обороне.

Использованы фотографии: http://bel.ru
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Комментарии 13
  1. bouncyhunter Сегодня, 13:50
    Хотелось бы поподробнее об экспозиции . А так - хорошая новость . good
    bouncyhunter
    1. Dekabrist Сегодня, 14:19
      Общая площадь музея составляет более 2,8 тысячи квадратных метров. Выставочное пространство разделено на четыре основных зала по этапам развития танкостроения, где представлена историческая и современная бронетехника отечественного и зарубежного производства.

      Например, в зале "Средневековье" посетители музея смогут увидеть макет танка Леонардо да Винчи. В стилизованном под производственный цех Уралмашзавода центральном экспозиционном зале — танкостроительное оборудование и боевую продукцию времен Великой Отечественной войны.

      Решение о создании музея было принято на заседании Российского организационного комитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина, прошедшего в Прохоровке 12 июля 2014 года. Около 30 единиц бронетехники для музея передало Минобороны России. Часть боевых машин будет экспонироваться в залах, остальные — на площадке бронетанкового вооружения.

      Музей-заповедник "Прохоровское поле" был основан в 1995 году, в год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На его территории расположены музей "Третье ратное поле России", культурно-исторический центр "Прохоровское поле", Памятник Победы — Звонница. В Прохоровке в том же 1995 году был открыт Храм святых апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7 тысяч погибших в сражении воинов Красной армии.


      Подробнее
      https://fonar.tv/article/2017/01/13/mirnye-tanki-
      chto-izvestno-o-muzee-bronetankovoy-tehniki-v-pro
      horovskom-rayone

      Еще там открылся памятник "Танковый десант", танкодром – уникальный полигон для исторических реконструкций. Его общая площадь составляет 11 гектаров, а длина трассы – один километр. Трибуны рассчитаны почти на 1,5 тысячи зрителей. Во время исторических реконструкций они смогут увидеть все образцы военной техники, начиная от танков времен Великой Отечественной и заканчивая самыми современными моделями, стоящими сейчас на вооружении.
      Dekabrist
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:22
        Виктор hi Большое спасибо !
        bouncyhunter
  2. Ольгович Сегодня, 14:00
    Замечательное и светлое событие, прекрасно, что государство в довольно сложный период нашло деньги на сохранение Истории.
    Ольгович
  3. Монархист Сегодня, 14:14
    Музей это хорошо,но каким он будет:аналог Кубинки или другой
    Монархист
    1. Стропорез Сегодня, 14:16
      Цитата: Монархист
      Музей это хорошо,но каким он будет:аналог Кубинки или другой

      В Кубинке находятся уникальные экспонаты, так что кк там не получится.
      Стропорез
    2. Штык Сегодня, 15:13
      Цитата: Монархист
      Музей это хорошо,но каким он будет:аналог Кубинки или другой

      Лишь бы не открытые площадки, там технике кирдык придет.
      Штык
  4. tchoni Сегодня, 14:15
    А танки там есть? А залезть в него можно?
    tchoni
  5. почти дембель Сегодня, 14:33
    Да блин, когда уже в Сибири что нибудь подобное появится. А то начинает казаться, что танки да самолеты в москве делают am
    почти дембель
    1. alstr Сегодня, 14:41
      Вам в какой Сибири надо. Очень хороший музей в В. Пышме (Екатеренбург). Формально в Западной Сибире находится.
      alstr
      1. Стройбат запаса Сегодня, 15:31
        Учите географию. И русский язык. Екатеринбург находится на Урале.
        Стройбат запаса
  6. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:28
    фото в студию! отличная новость! good
    ЦУС-ВВС
  7. Бирюк Сегодня, 16:55
    Летом нужно будет посетить музей.
    Бирюк

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