Солнце, море, «безвиз» и никакого риска

Навеяло, в связи со всей этой крымской эпопеей. Внезапно понимаешь — возврат Крыма был неизбежен хотя бы по одной простой причине: нам отдыхать негде. Вот негде и всё тут. Постойте, воскликнет человек, объехавший полмира: это неправда — вся планета к вашим услугам, только плати. Увы, не всё так просто. Мы говорим о массовом туризме, а не об «эксклюзивном». Так вот, надо, чтобы было: море, солнце и песок (мы северяне), но недалеко, не слишком дорого, без визы, ну и самое главное — безопасно.Вот какая страна из всех тех, кто «развивает» туризм, подходит под эти критерии? Итак, за клиента нужно бороться, миллионы россиян хотят отдыхать. Так кто же? Кто готов их принять? Нет, я понимаю — владельцы гостиниц и кафе всегда им рады, но в целом, куда именно можно поехать?Евросоюз сразу и по понятным причинам отпадает: простите конечно, но если я трачу свои денежки, то биться за разрешение на въезд в ту страну, где я их буду тратить (создавая рабочие места), достаточно странно. То есть местные политики будут иметь профит с тех рабочих мест, которые «они создали», но при этом пускать к себе россиян без визы они не торопятся. О безработице, гады, с высоких трибун вещают, о создании новых рабочих мест в сфере услуг. Но на въезд в страну российского туриста нужно получать разрешение. Ах, его можно получить просто, быстро и безболезненно? Спасибо, я не польский сантехник и не младоевропеец.Понимаю, для многих моих соотечественников получение «визы туда» — большое личное достижение. Возможно. Но есть другие сферы приложения усилий. Попить пива в «европивной» и посетить после этого евросортир — это всё-таки не «хадж».Итак? Предложения? Да. предложений было много, особенно из бедных мусульманских стран. Где потом стартовала «Арабская Весна». И в Тунисе, например, туристов даже расстреливали на пляже. Как-то нелепо всё получилось. Какая уж тут «безопасность».Для России существовали две «мегастраны» массового туризма: Египет и Турция. Как там любил рассуждать Адам Смит: «Булочник обеспечивает вас хлебом не из любви к вам, а из любви к вашим деньгам». Миллионы российских туристов — это серьёзно, но это не остановило турок от уничтожения российского бомбардировщика, а неких редисок в Египте от подрыва самолёта «Когалымавиа». Как-то не спасла российских туристов и лётчиков любовь турок/египтян к их деньгам… Опять не работает экономическая теория, хоть ты тресни.Нет, нашими деньгами они очень интересуются, а вот с безопасностью… как-то всё печально. Не работает либерализм. Согласно всем либеральным учебникам, турки никогда бы не сбили российский бомбардировщик, а в интересах египетского государства было обеспечение полной безопасности полётов иностранных туристов. Ну выгода же, «мани»… профит. Нет, не интересно.Исследуя данную тему, автор наткнулся на одну из ключевых проблем современности. Нет, не миграция и не озоновая дыра в холодильнике. Проблема «распирания карманов индивида избытком наличных денежных средств». Сложная проблема, практически нерешаемая. Она реально существует, иначе объяснить поведение некоторых наших соседей невозможно. Курортный бизнес на России приносил Турции миллиарды, без всяких «высоких технологий». Но турецким руководством было принято решение об атаке, а потом «турецкоподданные» с изумлением отмечали «возросшую враждебность к себе в России». Почему?Не менее интересна ситуация с прибалтами. Со времён СССР россияне привыкли отдыхать в этом суровом краю. А добрые ЕС-цы полностью демонтировали им промышленность — развивайте туризм. Но кто из Европы поедет отдыхать на Рижское взморье? Где вы найдёте таких идиотов? То ли дело русские, которым не привыкать. Рядом два крупнейших мегаполиса — Москва и Питер. А у прибалтов — ближайшее море (холодное), архитектура и песок. Пользуйся, тряси богатеньких москвичей! Но нет: НАТО, ЕС, визы, фашизм и русофобия. А вы говорите, «невидимая рука», Адам Смит… Чушь это всё.Из Европы «отдыхать» в Ригу ездят всякие дегенераты и отморозки (развлечения — в пьяном виде раздеться догола/ помочиться на памятник «незалежности»). Ну, за что боролись. Как-то всех в Европе активно призывают развивать «постиндустриальный туризм», но в русских почему-то они туристов видеть отказываются. Видимо, американских туристов ждут в Юрмале… долго ждать придётся. Кстати, киевский туристический сектор после разрыва с Россией приказал долго жить. Ну не испанцы же туда попрутся грызть вареники и не мексиканцы. И это тоже стало для киевлян открытием: их очень любят, но туристы к ним не едут. Как-то так. А самолёты в Москву правильно отменили — «ибо нефиг!».Вот странные мысли приходят в голову, когда думаешь о Киеве. Этот город мог бы стать крупным туристическим кластером и принимать миллионы туристов из России, потому как безвиз (не тот), рядом и всё по-русски. Однако господина Кличко беспокоят совсем другие проблемы. Я понимаю, на фоне сегодняшних реалий мысль о туристическом Киеве дикая и абсурдная, но как-то мечтается. Вареники на Крещатике. Увы, увы… Моря в Киеве, конечно, нет, зато есть Днепр, море было в Одессе. Нет, туристов они очень ждут, но из Европы. Или из Азии. Или из Америки. Или с Альфа-Центавры.Ещё одна небольшая страна (наряду с Латвией), которая могла бы неплохо жить за счёт русского туризма, — это Грузия. Тоже популярна с советских времён, как и её вино, как и её пляжи, как и достопримечательности. Однако всё вышеперечисленное популярно только в России.. Эпопея с «реэкспортом» грузинского вина всем известна. Нигде, кроме России, оно было не нужно. Вкусы формируются десятилетиями. Поколениями. Это касается и курортов. Европеец может десятилетиями кататься на один и тот же курорт. Заманить его на другой — достаточно сложно. В Грузию?? Кто, кроме русских, туда поедет?Такое странное впечатление складывается, что в наш постиндустриальный векразвивают сферу туризма, но русских по факту не ждёт никто, за редким исключением. Имели место факты выдачи наших граждан США из Таиланда и с Мальдивов. То есть как бы это международные курорты, где рады всем, но как бы немного под американской юрисдикцией. И из Литвы наших граждан выдавали США. Я догадываюсь, что сейчас на сайт зайдёт кто-то из профессионалов-туроператоров и напишет, что автор — кретин и ничего в колбасных обрезках не понимает. И наводит тень на плетень. И распространяет недостоверные слухи. Взять хотя бы ту же Хорватию с Черногорией. А интересно получилось и с Хорватией, и с Черногорией…То есть мы имеем классический случай, когда, с одной стороны, всё здорово, с другой — не очень. И как бы туризм, он есть и бурно развивается, но не всё так просто. Когда в 2014-м силовикам резко обрезали выезд «за кордон», многие громко ругались. Автора это не коснулось никак, но он серьёзно задумался. По ходу выяснилось, что при переезде на ПМЖ на Западсотрудников полиции берут в оборот спецслужбы. Всех. Зачем — не знаю. Не всё так здорово и не всё так шоколадно, как выглядит в рекламных проспектах. Почему-то у нас в ответ на подобные рассуждения обычно раздаётся весёлый гогот: шпионские штучки и агенты 007. Все у нас «самые умные» и знают, как работают западные спецслужбы, лучше самих западных спецслужб (и не зря весь мир трепещет перед грозными «русскими хакерами»).Если ты не совершал правонарушения, это не значит, что у правоохранительных органов к тебе не может быть вопросов. Если ты не владеешь особо секретной информацией, это не значит, что иностранные спецслужбы тобой не заинтересуются. Этовещи вообще-то. Так вот в последние годы как-то выяснилось, что, выезжая даже в краткосрочную туристическую/деловую поездку в страну, у которой с США есть соглашение о выдаче преступников, ты внезапно оказываешься под юрисдикцией США. Например, в курортной Испании. То есть мы-то думали, что онипреступниками будут обмениваться, а оно видишь, как выходит…США решили бороться с преступностью в международном масштабе. И если лично вы себя преступником не считаете, то у правительства США может быть своё мнение. Последний анекдотичный случай — требование по выдаче российского программиста с территории Армении (!). Якобы он что-то там не то делал в интернете. Забавно, да? То есть нам очень долго рассказывали об открытом, глобализированном мире и праве на свободу передвижения. И о правах человека рассказывали. И тут такой результат.То есть криво как-то получается со свободой передвижения: в отличие от Крыма, мало куда можно вот так запросто полететь без нервотрёпки с документами (оно того стоит? не знаю, не знаю). А с безопасностью вообще всё очень смешно. Даже Европа в последние годы перестала быть безопасной. Европа, западная. В Турции же и Египте всё получилось ещё «смешнее»: многомиллиардный бизнес, не задумываясь, пустили под откос (для всей туриндустрии в России это было жутким шоком). Ну ладно постреволюционный Египет, где кто-то чего-то мог не знать или недосмотреть, но Турция…Вот говорят, политика сейчас людям малоинтересна, сейчас рулит «бабло». «Большое бабло». Вот судя по турецким событиям, как-то на правду не похоже. Вернее так: сбив самолёт, турки начали спрашивать, а зачемэта политика? Давайте жить дружно, чисто по бизнесу. То есть даже много-много миллиардов долларов на долгие годы вперёд на политическое решение могут влиять очень слабо. Для либералов понятно — это полная ересь. С их точки зрения, для того чтобы иметь годный, безопасный курорт, не надо туда вторгаться на танке, достаточно предложить денег. Однако жизнь гораздо сложнее либеральных теорий. И так вот получается, что единственное годное решение: вторгнуться на танке. По-другому — никак. То есть «большое бабло», безусловно, рулит, но как-то странно оно рулит… непредсказуемо…И в Крыму у нас гарантированно есть курорты, на многие поколения вперёд. Надёжные и безопасные. На сочинском побережье есть. А где, собственно, конкуренты? Нам так долго «втирали», что Турция лучше. Ну да, лучше. Последние события на Босфоре это убедительно подтверждают. Жизнь показала, что делать на русских деньги готовы многие. Уважать их интересы и что-то там гарантировать… Хотите верьте, хотите нет, но по надёжности, доступности и безопасности — Крым вне конкуренции, принципиально. И дело не в патриотизме. И не надо кидать в меня ничем тяжёлым. Просто назовите недорогую страну, где солнце, море, пляж и пальмы, где не нужно визы, где безопасно, где не выдают никого США, и где нет официальной русофобии. Болгария, говорите?