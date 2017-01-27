18:48 27 января

Электромагнитные пушки в России и США

Как сообщает интернет-портал gearmix.ru, по данным Объединённого института высоких температур РАН в городе Шатура, успешно прошли испытания первой созданной в России рельсовой электромагнитной пушки, способной пробивать любую броню. В качестве поражающего фактора выступает электромагнитная сила, а не взрывчатые вещества или топливо.

Электромагнитные пушки в России и США


Боеприпасы представлены 15-граммовыми пластиковыми цилиндрическими снарядами со скоростью полета более 3 км/сек. Они пробивают алюминиевую болванку толщиной в несколько сантиметров. В планах ученых довести начальную скорость снаряда до 4,5 км/сек. Вместо пороха пушка использует электроэнергию, преобразуя её в электромагнитную силу, известную как силу Лоренца. Снаряд ускоряется, проходя между медными «рельсами», по которым пропущен ток. В результате он пролетает гораздо большее расстояние по сравнению с традиционным артиллерийским снарядом, и при этом наносит огромный ущерб. Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать такие движущиеся цели, как корабли, дроны или ракеты.




Как показывают исследования, 10-килограммовый снаряд, летящий со скоростью примерно 8700 км/час на расстояние 160 км, способен пробить три бетонные стены или шесть 12-миллиметровых стальных листов.

В США реализуется аналогичный проект, в котором заинтересован военно-морской флот. На эти цели уже потрачено более 500 млн. долл. В перспективе учёные надеются создать рельсовую электромагнитную пушку, которая бы выстреливала снаряды со скоростью 7,5 М (в семь раз превышает скорость звука, составляя 9100 км/ч) на расстояние 160 км. Устанавливать их предполагается на эскадренные миноносцы «Zumwalt», которые способны обеспечить достаточное энергоснабжение. Трудность разработки состоит в создании износостойкой модели, способной делать тысячи выстрелов. Ожидается, что на вооружение в США пушки поступят не ранее, чем через 10 лет. Начало морских испытаний с использованием 20-кг снарядов, развивающих сверхзвуковую скорость, запланировано на 2017 – 2018 годы.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61
  1. болот Сегодня, 14:01
    Как все медленно развивается.
    в конце 80х от старшего брата слышал про элекртомагнитные пушки мол Марс можно обстреливать аллюминевыми снарядами laughing мол препод на кафедре рассказывал.А учился он в ПВВКУ РВ(СН). laughing
    болот
    1. сибиралт Сегодня, 14:08
      Пусть покажут батарейку к этой пушке, которая бетонные стены пробивает. laughing Тупик на распил и ничего более.
      сибиралт
      1. Дрюня2 Сегодня, 14:16
        хоть и ругаются модераторы за офтоп ,
        а я опять офтопну winked
        =====
        good
        презентация новейшего российского истребителя МиГ-35
        Дрюня2
        1. болот Сегодня, 14:20
          Цитата: Дрюня2
          презентация новейшего российского истребителя МиГ-35

          Здорово но мы как возможные покупатели еще вариант J-10 рассматриваем,тут помимо серии А,В на соседней ветке уже С версию презентуют.
          болот
          1. Zaurbek Сегодня, 15:00
            Можно, кстати и рассмотреть... с более мощным АЛ-41...
            Zaurbek
            1. болот Сегодня, 15:05
              Цитата: Zaurbek
              Можно, кстати и рассмотреть... с более мощным АЛ-41...

              Вот когда появятся то рассмотрим. smile
              С АЛ-31 проще ТЭЧи авиаполка,авиаобазы,в плане регламентных работ .Штат увеличивать не надо.Да и численность ВС остается на прежнем уровне.
              болот
      2. болот Сегодня, 14:16
        Цитата: сибиралт
        Пусть покажут батарейку к этой пушке, которая бетонные стены пробивает. Тупик на распил и ничего более.

        Может это элемент ААА ,а изюминка в секретных трансфоматорах Теслы,которые подпитывают энергию с параллельной вселенной. laughing
        болот
      3. KAV Сегодня, 14:17
        Цитата: сибиралт
        Пусть покажут батарейку к этой пушке

        А реакторы уже отменили что ли?
        P.S. Вы, случайно, не в деревообрабатывающей отрасли проработали всю жизнь?
        KAV
        1. Асадулла Сегодня, 14:30
          А реакторы уже отменили что ли?


          Не годиться. Для оружия нужна постоянная мощность. Для скорострельности. Человек правильно сказал про батарейку, американцы как раз и разрабатывают именно зарядное питание. Пока, это еще не оружие, оружием его сделает не принцип, а инженерные решения боеприпасов.
          Асадулла
      4. bouncyhunter Сегодня, 14:20
        Цитата: сибиралт
        Пусть покажут батарейку к этой пушке, которая бетонные стены пробивает. laughing Тупик на распил и ничего более.

        Олег ! hi Да там и помимо батареек нерешённых проблем - море разливанное ! Так что поддерживаю - распил !
        bouncyhunter
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 14:48
          Чуть больше века назад человек и на самолете летать не мог, да собственно и электричество только начиналось, а вычислительная машина называлась по импортному "абак". Но как то все утряслось. Можеть все таки не распил? Ой!, забыл еще радио и телевидение.
          Ст.пропорщик
      5. 210окв Сегодня, 15:18
        Батарейки во все времена были слабым местом источников энергии.А я думаю что это все реально.Да,эти разговоры идут давно,только надо учитывать что наша наука потерпела значительный урон,а у янкесов были несколько иные задачи.Сейчас это тема просто снова всплыла..
        Цитата: сибиралт
        Пусть покажут батарейку к этой пушке, которая бетонные стены пробивает. laughing Тупик на распил и ничего более.
        210окв
      6. Kisso4kin Сегодня, 16:59
        надо внимательно читать
        Kisso4kin
      7. opus Сегодня, 17:43
        Цитата: сибиралт
        Пусть покажут батарейку к этой пушке, которая бетонные стены пробиват

        не повторяйте глупости,выкаканые каким то туповаты "сэкспертом"
        1.Энергия снаряда на срезе "ствола" при
        Цитата: автор
        10-килограммовый снаряд, летящий со скоростью примерно 8700 км/час

        E=mV^2/2
        Е= 10 кг*2417 (м/с)* 2417 (м/с)/2=29 205 417 Дж
        2.КПД трансформатора =0,98( и выше)

        КПД конденсатора (если не забыл) 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высоких
        3.Общий КПД "лектрической машинки)
        0,98 *0,95 =0,64.
        Пусть будет 0,5% (терние,тепло,прочие потери)
        4.Что бы обеспечить 8700 км/час =2417 м/с для тела 10 кг с кпд "электирической машинки" =0,5 потребуется 29 205 417 Дж*2= примерно 59 МДж энергии электрической 16388.888888889 Wh
        16,4 КВтч
        (59000000 джоуль в секунду = 59000000 ватт)
        ВСЕГО 16,4 КВтч

        Аккумулятор Tesla Model S


        Тяговые аккумуляторы для погрузчиков


        Водородный топливный элемент Nissan

        удельной мощностью 2,5 кВт/л (объема топливного элемента)

        Дизельный генератор 30 кВт модель «Азимут» АД 30-Т400.

        Постоянная мощность 37,5 кВа / 30 кВт
        Резервная мощность 41,25 кВа / 33 кВт
        Напряжение 230 / 400 В
        Частота / скорость вращения 50 Гц / 1500 об/мин
        Фазы / полюса 3 фазы / 4 полюса
        Габариты электростанции открытой на раме 2000X630X1300 мм
        Вес электростанции октрытой на раме 700 кг
        Габариты электростанции в еврокожухе 2200X900X1400 мм
        Вес электростанции в еврокожухе 1050 кг

        Дерзайте
        opus
        1. Дядька Сегодня, 18:14
          Цитата: opus
          Дерзайте

          Вы не упомянули КПД самой пушки. Как сообщить снаряду такую скорость? американцы ставят эксперменты с пушками на кораблях, там энергии залейся.
          Дядька
          1. opus Сегодня, 18:48
            Цитата: Дядька
            Вы не упомянули КПД самой пушки

            КПД линейного электродвигателя примерно 96 %+
            И это НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ,я и так взял 50%, а не 64%
            Цитата: Дядька
            американцы ставят эксперменты с пушками на кораблях, там энергии залейся.

            я же показал доказал(формулы есть) энергии там требуется мизер, как 1 н SPY-1, хрень.
            проблема в другом
            1.обгорание точек контакта ЛЭД и снаряда (американцы решили,мы решаем немного по другому)
            2.Разрывы и деформация ствола в поперечном от оси направлении "пушки".
            "Отдача"
            Американцы портатили 3 года в пустую,так как какой то идиотР высказался,что отдачи не будет what
            3.Быстрая деградация конденсаторов
            с электричеством и потребными мощностями- всё пучком
            opus
    2. Волжанин Сегодня, 14:11
      Ну дык мировая наука развивалась в основном за счёт русских мозгов. У нас науку похерили и продолжают это безумие, а у остальных просто нет соответствующих мозгов, вот всё и тормознулось.
      Волжанин
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:06
    Только то что на фото не пушка, а просто технологический имитатор пушки,и,до практического создания настоящей пушки ох как далеко -никто не приблизился к решению главной проблемы-снижения износа ствола от выстрелов, из за высокого износа падает дальность стрельбы,про точность стрельбы вообще можно забыть, а цифра в 1000 выстрелов из американской пушки вызывает усмешку-с прототип стреляет по сути чистым золотом,очень дорог и сложен, только огромные вливания не позволяют закрыть программу прямо сейчас. Американцы очень хотят иметь подобное оружие у себя, и,тут они действительно за ценою не стоят.
    Изгоняющий либероидов
    1. сибиралт Сегодня, 14:11
      Трамп, узнав сколько ЯО на складах, по-хозяйски заметил, если столько понаделали, то почему оно валяется без дела? lol
      сибиралт
    2. INTA_VEGA Сегодня, 16:42
      Такой технологический имитатор в питерском Политехе еще лет 100 назад показывали. Только главные проблемы до сих пор не решены...
      INTA_VEGA
  3. Monster_Fat Сегодня, 14:08
    Это примитивное "УГ" я видел в передаче, по моему, еще 2002 года. Это фуфло выдают сейчас, за типа "новейшую разработку". Наберите в интернете название этой статьи и почитайте, как народ стебается над этой "новейшей" "разработкой", выполненной на уровне "детского конструктора" и сравните с американскими образцами, которые уже устанавливают на "Земволты".
    Monster_Fat
    1. ADmA_RUS Сегодня, 14:14
      До тех пор пока не решат вопрос с:
      Компактным источником энергии;
      Износом направляющих рельс;
      Маскировкой электромагнитного импульса.
      Данная технология так и останется"игрушкой".
      ADmA_RUS
    2. KAV Сегодня, 14:19
      Цитата: Monster_Fat
      которые уже устанавливают на "Земволты"

      Кто там чего устанавливает на земволты? Пруф в студию пожалуйста! Все статьи, которые до этого были про земволты - не более чем красивые планы! А все якобы подтверждения испытаний не были подкреплены ни одной реальной фотографией или видео.
      KAV
    3. Parsec Сегодня, 14:31
      Цитата: Monster_Fat
      и сравните с американскими образцами, которые уже устанавливают на "Земволты".

      И на сколько Замволтов уже установили? И вам главный строитель доложил?
      Parsec
  4. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:13
    Народ, ну что вы так критично настроены??? У нас же всегда так, сперва сделают что-то, непонятно на что похожее. Потом разберут на винтики принцип, устранят недочеты и.... тааадааам обработка напильником до состояния идеального оружия не имеющего аналогов!))))
    Vasya_Piterskiy
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:18
      ведь когда-то и 3,5 дюймовая дискета была верхом прогресса...
      Vasya_Piterskiy
  5. RUS96 Сегодня, 14:15
    У нас по любому пушка длиннее)))
    RUS96
  6. voyaka uh Сегодня, 14:16
    Есть два проекта рельсотрона: smile
    1) Российский - перспективный, соответствующий всем законам физики и создающий принципиально новое, мощное оружие good .
    2) Американский - бесстыдный распил бабла, противоречащий науке и инженерному здравому смыслу и обреченный на провал. negative
    Прошу, чтобы все комментарии соответствовали пунктам 1 или 2. Главное, не перепутайте wink
    voyaka uh
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:33
      Цитата: voyaka uh
      Есть два проекта рельсотрона:

      Нужно понимать, что Израиль продвинулся дальше проекта и уже имеют в наличии данный рельсотрон? winked Именно поэтому, Вы не включили в свой список третий проект: "израильский"? laughing
      СРЦ П-15
      1. voyaka uh Сегодня, 14:41
        Мы больше лазеры любим ("распил бабла", разумеется).
        Для рельса у нас подходящего корабля нет. А то пушка выйдет длиннее корабля. laughing
        voyaka uh
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:46
          Цитата: voyaka uh
          Для рельса у нас подходящего корабля нет. А то пушка выйдет длиннее корабля

          Да этот рельс и на территории вашего Израиля не уместится. yes hi
          СРЦ П-15
        2. ML-334 Сегодня, 16:09
          Нужно стрелять энергией а не применять энергию в качестве стрельбы.
          ML-334
          1. Дядька Сегодня, 18:16
            Цитата: ML-334
            Нужно стрелять энергией

            Точно, как Зевс метать молнии. smile
            Дядька
      2. Асадулла Сегодня, 14:42
        Есть два проекта рельсотрона:


        Скорее всего никаких проектов нет, есть принцип, который хотят использовать уж не один десяток лет, но никакие новые решения не создают прорыв. Та же история с лазером по МБР, и с многим другим. На мой взгляд, лучше объединить усилия, и пробовать запускать таким образом что-либо на орбиту, а не пыжиться запустить соседу камень в глаз экзотическим способом. Эта болванка, даже очень быстрая, в лучшем случае эффективна только по авиации, но для этого ей не хватит скорострельности. За семьдесят лет существования идеи, ничего не поменялось, нет ни открытий, ни инженерии, доводящей принцип до прикладного уровня.
        Асадулла
    2. ADmA_RUS Сегодня, 14:38
      Тут вот в чем тонкость.
      У нас не строят носители под еще не созданный "рельсон".
      ADmA_RUS
    3. Dekabrist Сегодня, 14:43
      Отлично подмечено! А если бы автор заметки еще физику в школе учил.
      Dekabrist
  7. Tektor Сегодня, 14:28
    Если взять вольфрамовый стержень-карандаш массой около 60 кг, диаметром 5 см и длиной 1 м, и разогнать его рельсотроном до первой космической (7,9 км/с), то энергия выделится при попадании в цель, как от 450 кг ТНТ, примерно, без учёта пирофорного эффекта.
    Tektor
    1. Асадулла Сегодня, 14:50
      то энергия выделится при попадании в цель, как от 450 кг ТНТ, примерно, без учёта пирофорного эффекта.


      Куда она выделится? Ваш стержень прошьет все существующие виды брони и полетит дальше рассеивая эту энергию по знакомым формулам термодинамики. Если у вас цель поразить объект, то метод, - доставка и рассеивание энергии непосредственно в объекте.
      Асадулла
      1. Tektor Сегодня, 14:52
        Энергия может выделиться в бункере... Особенно - пирофорная. А полкилотонны ТНТ на танк никто тратить не станет.
        Tektor
        1. Асадулла Сегодня, 15:03
          Энергия может выделиться в бункере...


          Если там сдетонирует ВВ laughing Тут вам в помощь старина Максвелл, с его распределением по вектору импульса. Скорость, время, энергия, вектор движения.
          Асадулла
    2. Minus Сегодня, 15:23
      Конечно кинетическая энергия и будет как у 447,49 кг ТНТ только сомневаюсь, что поражающее действие будет аналогичным.
      Minus
    3. Дядька Сегодня, 18:22
      Цитата: Tektor
      стержень-карандаш массой около 60 кг

      Этот карандаш будет весить 38 кг.
      Дядька
  8. Dekabrist Сегодня, 14:31
    Интересно, какая оценка у автора заметки была по физике в школе. Или жертва ЕГЭ? Написать такой бред.
    Dekabrist
  9. Captain Nemo Сегодня, 14:43
    Все классно, только маленькую электростанцию с собой надо возить. И батареи суперконденсаторов.
    Captain Nemo
  10. sibiryk Сегодня, 14:50
    ..Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать такие движущиеся цели, как корабли, дроны или ракеты...

    Хотелось бы посмотреть))) Ха-ха-ха...
    sibiryk
  11. Bronevick Сегодня, 14:51
    Зарядить батарейки для этой пушки можно: Балаковская АЭС рубильник №5.
    Bronevick
  12. kolkulon Сегодня, 14:58
    Да все уже есть.Я в Сталкере видел и даже из гаусса пулял.
    kolkulon
  13. К-50 Сегодня, 15:04
    В качестве поражающего фактора выступает электромагнитная сила, а не взрывчатые вещества или топливо.

    За такие опусы охота взять колотушку, типа той что по кедру стучат для добычи шишек с орехами, и по голове журналистской, по голове!!!
    Если пишите, так хоть термины правильно применяйте!!! Ну неужели так сложно свериться со словарём, если у самих словарного запаса не хватает, ну или не пишите совсем. От такой безграмотности оторопь берёт!!!!! fool
    К-50
    1. opus Сегодня, 17:46
      Цитата: К-50
      и по голове журналистской, по голове!!!

      а толку -то?
      У него (у автора) там самая крепкая кость.
      Вы чего хотите повредить ? мосск? Так его там нет

      так надо
      opus
    2. Дядька Сегодня, 18:27
      Цитата: К-50
      За такие опусы охота взять колотушку

      Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать
      Узнал назначение стабилизатора! smile Это им снаряд поражает весь перечень целей! smile Зря его стабилизатором назвали, надо было назвать страйкером. smile
      Дядька
  14. Redactor Сегодня, 15:08
    Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать такие движущиеся цели, как корабли, дроны или ракеты.


    именно благодаря стабилизаторам, а не скорости и прочности снаряда....

    писал статью недожурналист
    Redactor
    1. Оператор Сегодня, 16:12
      Именно, что журналист/ботаник laughing
      Оператор
  15. Proton Сегодня, 15:09
    А за каким эта пушка вообще нужна, laughing в космосе стрелять если только,там трения нету.
    Proton
  16. Комментарий был удален.
  17. ism_ek Сегодня, 15:12
    Данная статья - обратный перевод с английского.
    Советую посмотреть видео - первоисточник и до конца [media=http://www.dailymail.co.uk/news/article-41
    51214/Russian-unveils-new-weapon-shatter-armour.h
    tml#v-781578810866645092]
    ism_ek
  18. Летунъ Сегодня, 15:44
    Безграмотная статейка с расчётом на дешёвый патриотизм. В кучу намешано: километры в секунду, Махи, километры в час, стабилизаторы помогающие поражать, почему-то, движущиеся цели... Жаль нельзя влепить минус.
    Летунъ
  19. tolmachiev51 Сегодня, 16:06
    Проекты это хорошо- но энергитические затраты сможем реализовывать лет так этак через 50.
    tolmachiev51
  20. opus Сегодня, 16:33
    Цитата: Автор
    В качестве поражающего фактора выступает электромагнитная сила, а не взрывчатые вещества или топливо.

    Автору лечиться похоже надо
    fool
    Цитата: Автор
    Боеприпасы представлены 15-граммовыми пластиковыми цилиндрическими снарядами со скоростью полета более 3 км/сек. Они пробивают алюминиевую болванку толщиной в несколько сантиметров.

    Даже не втумкивает о чем речь,что есть БП, а что есть МВ

    Цитата: Автор
    Как показывают исследования, 10-килограммовый снаряд, летящий со скоростью примерно 8700 км/час на расстояние 160 км, способен пробить три бетонные стены или шесть 12-миллиметровых стальных листов.

    как бы ишо попасть на 160 км (по баллистической причем) в ту бетонную стену и в те 6 листов 12мм
    (? а почему надо брать именно 6 * 12 мм листов? Нельзя взять один на 80мм)
    И вопрос: а на куя на 160 км пробивать бетонную стену или 6 листов по 12 мм?

    Цитата: Автор
    Как сообщает интернет-портал gearmix.ru


    "Источник перевод для gearmix (Антон Комаров)"
    Значит автор прочитал gearmix,а gearmix напечатал статью Антохи Комарова,который ее(внимание!!!) ПЕРЕВЁЛ с

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-4151214/R
    ussian-unveils-new-weapon-shatter-armour.html

    laughing
    от 2016
    [media=https://youtu.be/1TOMd_z3iS4]
    посему и косяки? гугла траслятор?
    Причем www.dailymail.co. всё безбожно (бакалавры искусств?) переврала
    А чего проще не взять
    ОИВТ РАН

    и к стати не "сейчас" а уж с 2011 Шатурское чудо""-Рельсотрон Арцимовича
    от 2011
    [media=https://youtu.be/-Kb33QfS5jI]
    http://www.jiht.ru/
    Они к стати давно курсы преподают по ЭМП (с 2010)

    http://www.jiht.ru/study/bases/fmbf/programs_old.
    php?sphrase_id=18642
    или
    Шатурский рельсотрон произвел первый запуск (часть 1)
    http://www.postkomsg.com/science/209289/
    http://postkomsg.com/science/209290/
    ЭКСПЕРИМЕНТОМ РУКОВОДИЛ ПРЕЗИДЕНТ РАН!!!!!
    оооо!!!
    Владимир Фортов


    тот Владимир Фортов который раздавал звания академикам завскладом ГУ МВД,ФСБ и ФАПСИ?
    [media=https://youtu.be/oT7JlioIb7g]
    Толк чувствую "будет"

    а как быть с такой восторженной статьёй от gearmix?Когда

    Электромагнитный «развод»: реальность и домыслы об американском рельсотроне

    http://tvzvezda.ru/news/forces/content/2016060107
    41-yj7y.htm
    opus
    1. region58 Сегодня, 18:06
      Цитата: opus
      Автору лечиться похоже надо

      Цитата: Летунъ
      В кучу намешано: километры в секунду, Махи, километры в час, стабилизаторы помогающие поражать, почему-то, движущиеся цели...

      Вот интересно, нет ли у журналистов аналога премии "Серебряная калоша" или премии Дарвина? Статью смело можно номинировать. На одном уровне со "стрелкой осциллографа" или "почему от взрыва прямоугольной сумки получилась круглая воронка?".
      region58
      1. opus Сегодня, 18:42
        Цитата: region58
        Вот интересно, нет ли у журналистов аналога премии "Серебряная калоша" или премии Дарвина?

        Премия «Пигасус» (в ее названии объединены слова pig и pegasus — «свинья» и «пегас») =за самый большой вклад в лженауку

        +
        «Всемирная премия за глупость»= Девиз премии – «Все мы дураки, но некоторые особенно»

        На первом вручении премии организаторы намеренно ограничили американского президента Джорджа Буша-младшего тремя номинациями, так как опасались, что он унесет все награды.
        opus
    2. BlackMokona Сегодня, 18:47
      У США управляемый снаряд для рельсы. Может на него намекает автор? Хоть чёрт его знает.
      BlackMokona
  21. m-arsenich Сегодня, 17:19
    [quote=Летунъ] ...В кучу намешано: километры в секунду, ..., километры в час...
    Эх! Добавлю и свою ложку дёгтя: сегодня на Первом канале в 14.00 была указана скорость Миг-35 в 3500км/час, а в 15.00 комментатор уже "исправился" и указал скорость в 2500км/сек... Убил бы гада!
    m-arsenich

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