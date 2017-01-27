Электромагнитные пушки в России и США
Как сообщает интернет-портал gearmix.ru, по данным Объединённого института высоких температур РАН в городе Шатура, успешно прошли испытания первой созданной в России рельсовой электромагнитной пушки, способной пробивать любую броню. В качестве поражающего фактора выступает электромагнитная сила, а не взрывчатые вещества или топливо.
Боеприпасы представлены 15-граммовыми пластиковыми цилиндрическими снарядами со скоростью полета более 3 км/сек. Они пробивают алюминиевую болванку толщиной в несколько сантиметров. В планах ученых довести начальную скорость снаряда до 4,5 км/сек. Вместо пороха пушка использует электроэнергию, преобразуя её в электромагнитную силу, известную как силу Лоренца. Снаряд ускоряется, проходя между медными «рельсами», по которым пропущен ток. В результате он пролетает гораздо большее расстояние по сравнению с традиционным артиллерийским снарядом, и при этом наносит огромный ущерб. Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать такие движущиеся цели, как корабли, дроны или ракеты.
Как показывают исследования, 10-килограммовый снаряд, летящий со скоростью примерно 8700 км/час на расстояние 160 км, способен пробить три бетонные стены или шесть 12-миллиметровых стальных листов.
В США реализуется аналогичный проект, в котором заинтересован военно-морской флот. На эти цели уже потрачено более 500 млн. долл. В перспективе учёные надеются создать рельсовую электромагнитную пушку, которая бы выстреливала снаряды со скоростью 7,5 М (в семь раз превышает скорость звука, составляя 9100 км/ч) на расстояние 160 км. Устанавливать их предполагается на эскадренные миноносцы «Zumwalt», которые способны обеспечить достаточное энергоснабжение. Трудность разработки состоит в создании износостойкой модели, способной делать тысячи выстрелов. Ожидается, что на вооружение в США пушки поступят не ранее, чем через 10 лет. Начало морских испытаний с использованием 20-кг снарядов, развивающих сверхзвуковую скорость, запланировано на 2017 – 2018 годы.
Боеприпасы представлены 15-граммовыми пластиковыми цилиндрическими снарядами со скоростью полета более 3 км/сек. Они пробивают алюминиевую болванку толщиной в несколько сантиметров. В планах ученых довести начальную скорость снаряда до 4,5 км/сек. Вместо пороха пушка использует электроэнергию, преобразуя её в электромагнитную силу, известную как силу Лоренца. Снаряд ускоряется, проходя между медными «рельсами», по которым пропущен ток. В результате он пролетает гораздо большее расстояние по сравнению с традиционным артиллерийским снарядом, и при этом наносит огромный ущерб. Благодаря четырём стабилизаторам в задней части корпуса снаряд может поражать такие движущиеся цели, как корабли, дроны или ракеты.
Как показывают исследования, 10-килограммовый снаряд, летящий со скоростью примерно 8700 км/час на расстояние 160 км, способен пробить три бетонные стены или шесть 12-миллиметровых стальных листов.
В США реализуется аналогичный проект, в котором заинтересован военно-морской флот. На эти цели уже потрачено более 500 млн. долл. В перспективе учёные надеются создать рельсовую электромагнитную пушку, которая бы выстреливала снаряды со скоростью 7,5 М (в семь раз превышает скорость звука, составляя 9100 км/ч) на расстояние 160 км. Устанавливать их предполагается на эскадренные миноносцы «Zumwalt», которые способны обеспечить достаточное энергоснабжение. Трудность разработки состоит в создании износостойкой модели, способной делать тысячи выстрелов. Ожидается, что на вооружение в США пушки поступят не ранее, чем через 10 лет. Начало морских испытаний с использованием 20-кг снарядов, развивающих сверхзвуковую скорость, запланировано на 2017 – 2018 годы.