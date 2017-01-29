Итоги недели. «Карту купи, деревня!»

Встреча в Астане

Что-то сомневаюсь, гражданские войны договорами не заканчивают, только победа одной из сторон.

Форум в Астане скорее будет напоминать ...строительство Вавилонской башни...в древние века. Итог...башня осталась только в учебниках истории...А Хусейна, ещё не раз вспомнят добрым словом, принципы толерантности можно наблюдать на примере гейропы.

Не понятно, с кем договариваться, а главное как. Эти ребята после начала финансирования и поставок амуниции начнут выполнять любой заказ. Сейчас они просто тянут время, чтобы их не бомбили.

Космические стрелочники

Даже не знаю, как прокомментировать (очень нехорошие слова напрашиваются). В 30-50 это квалифицировали бы как вредительство со всеми вытекающими последствиями. Сегодня, очевидно, определят как халатность и отсутствие контроля. А страна при этом несет огромные убытки и теряет имидж космической державы.

А двигатели, поставляемые в США, наверно, проверяют не формально и не раз. В случае аварии будет международный скандал и по шапке дадут! В СССР была такая практика: за рубеж в "экспортном исполнении", а народу -и так пройдет. Уволился директор "по собственному желанию" -и концы в воду! А кто стране возвратит многомиллиардные убытки?

Там у Рогозина батут есть (хотел американцам отдать) - не надо - нам сгодится!

Ничего удивительного, если так воровать, удивительно, что только каждая 17 ракета не долетает до космоса, и директор завода, уходит по собственному желанию! а какой ущерб нанесен стране, а сколько миллиардов, пустили коту под хвост, конечно, дело сложное, сколько смежников, сколько узлов, но куда уплыли драгметаллы? За это надо расстреливать, а не увольнять по собственному! Правда сейчас не 37, и даже не 79, тогда спутники и на Марс, и на Луну, и на Венеру летали, а сейчас, только обратно на землю падают! Никаких прорывов в космической отрасли не видно, создали "Ангару", деньги потратили, оказалась тупиком! И никого за это не посадили, плавучий космодром, и тот продали, и все крутимся вокруг Королевской семерки, конечно, он был гений, но пора и что-то новое создать! Но как всегда, руководителям этой отрасли, и так не плохо живется, набивают карманы, все, кому не лень, пристраивают детей, родню и иже с ними, потому и не движемся вперед, а топчемся на месте, докатились, что стали извозчиками, катаем туристов, американских астронавтов! О новых рубежах уже не мечтаем, как-нибудь выжить, и то ладно, только одни обещания, вот в таком-то махровом году, полетим на Луну или с китайцами, или смериканцами, если они денег дадут!

Космос - это всего лишь часть "зеркала" отражающего реальность.

Спорт? А он есть?..



Не проще ли разогнать все федерации, в которых, как и сами российские чиновники, признают, употребляется допинг. Набрать новых спортсменов из молодых ребят с физическими данными для того или иного спорта, которых под страхом пожизненного заключения НЕ пичкать допингом, пригасить новых тренеров, пусть и не таких заслуженных, новых врачей и т.д. То есть не "перезагружать систему", а заново все устанавливать, коль пошла такая пьянка. И снова начать "болеть" за наших. И, я думаю, пройдет небольшое количество времени, мы снова окажемся на первых местах. Но это уже будет другая история.

Когда во время Великой Отечественной воинское соединением теряло свое знамя, его расформировывали.

А эти "чистые", "нечистые" пусть выступают под Олимпийским флагом, если не смогли противостоять искушению принять запрещенные препараты. С нападками на Россию все понятно. Но сегодня на Би-Би-Си с утра висит " новость ", что один из бегунов сборной объявил, что в России с допингом изменений никаких нет. Те же тренеры, те же врачи, тот же допинг. И снова всплывает немец с фильмом-"разоблачением", и снова у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он её убил.Не проще ли разогнать все федерации, в которых, как и сами российские чиновники, признают, употребляется допинг. Набрать новых спортсменов из молодых ребят с физическими данными для того или иного спорта, которых под страхом пожизненного заключения НЕ пичкать допингом, пригасить новых тренеров, пусть и не таких заслуженных, новых врачей и т.д. То есть не "перезагружать систему", а заново все устанавливать, коль пошла такая пьянка. И снова начать "болеть" за наших. И, я думаю, пройдет небольшое количество времени, мы снова окажемся на первых местах. Но это уже будет другая история.Когда во время Великой Отечественной воинское соединением теряло свое знамя, его расформировывали.А эти "чистые", "нечистые" пусть выступают под Олимпийским флагом, если не смогли противостоять искушению принять запрещенные препараты.

Меньше всего доверяйте немцам и Би-Би-Си в плане достоверности информации... Эти ребята на организации дезы собаку съели... Они вместе граммом правды вам ведро лжи подсунут.



Простая замена федераций видов спорта вам ничего не даст без борьбы за место под солнцем мирового спорта... а здесь как раз развернулась война без правил с нашим спортом.



И если мы не научимся жестко отвечать на подобное, нас как индейцев США загонят в резервации в отстойник на долгие годы.

Сегодня тот спорт, который был в СССР, давно потерял своё былое значение, сегодня это ярмарка тщеславия и бюджетного финансирования реально для оздоровления народа и пропаганды здорового образа жизни ничего не делающего.Профессиональные спортсмены - это торгующие своим здоровьем инвалиды и допинг стал профессиональным риском. Большой спорт стал шоу, никак не влияющим на статус страны.

Так где находится лаборатория по клонированию ИГИЛ?

Интересный тактический ход! Уверен, что он окажется весьма неприятным сурпрызом для бармалеев.

Как бы плохо не относился к войне и её последствиям, но приходится признать одну истину:

Только реальные боевые действия, способствуют созданию сильной и непобедимой армии.

Только реальные боевые действия способствуют развитию и техники, и умению взаимодействия, и обучению личного состава, и умению выполнять то, что даже теоретически выполнить не возможно!



Не зря говорят, что если оружие долго не используется... оно ржавеет. А когда нападёт враг, оно будет не пригодно, а солдаты станут толстыми и ленивыми.

Неплохо конечно, но сутками висеть над пустыней и уничтожать мобильные группы боевиков, это большая нагрузка на пилотов и высокий расход топлива и много самолёто-вылетов, с этой задачей справились бы тактическое звено из высотного, разведывательного и ударных БПЛА. Китайские и американские подобные дроны могут сутки висеть в небе - только вахты операторов меняй, а лучше совмещать вертолёты со штурмовиками и беспилотниками. Когда же у нас появится эффективная военная беспилотная авиация?

«Лазерные» МиГи

Эксперт: «МиГ-35 – новое слово в самолётостроении»

Главное, чтобы это слово было не из словаря русского мата

Сапожник хвалит свои сапоги, и роль эксперта Антошкину не светит. Теперь по сути броских фраз -фронтовой истребитель. Такого термина нет и из уст профи слышать его удивительно. Фронтовой бомбардировщик - это самолёт способный уничтожать цели на дальности до 1000 км , которые обладают определённой, а точнее фронтовой значимостью, это не танк и даже не группа танков... Истребители делят по функциональному назначению, и вес и стоимость не столь существенны для военных. Есть истребители для дальнего, среднего и ближнего( маневренного) боя. Хотя разница между первыми двумя категориями постепенно размывается. Никакой уникальности в МиГ-35 никто не видел, кроме долгих сказок о нём на протяжении уже десятилетий... Все эти сказки нужно ещё доказать, но его нет в серии и никто пока его не покупает...



Нет ответа и на другой вопрос: лёгкий фронтовой истребитель или многоцелевой самолёт для фронтовой авиации? Если первое - просто игра красивых слов, второе желаемое качество, ничем не подтвержденное... Если на это "чудо " подвесить что-то для атаки по земле вся его фронтовая сила испарится, а если загрузить по полной, то и по тактической дальности не потянет...

Никто не говорит, что такой самолёт нам не нужен, потенциала в нём на десятилетия вперёд, сделайте новые двигатели и подтвердите заявленные характеристики, в ваши сказки никто не верит и зарубежные покупатели тоже. А заворачивать в красивую обёртку старую высокоманевренную конфетку с мизерным радиусом не нужно. Время красивых игрушек и сказок прошло...

У МиГ-31 ещё есть порох в пороховницах

Это глобальная машина, созданная для перехвата стай топоров, бомберов, тактиков и для разгона другой мелочи. Его задача, быстро совершить подскок к точке перехвата, совершить оный (обстрелять цели) и быстро свалить, либо заняться наведением на цели непосредственно истребителей. Эта проблема в настоящее время обострилась, поэтому перехватчики модернизируют. Если вы знаете заслуженного летчика испытателя Анатолия Квочура, то он один из тех, кто поднял вопрос о скорейшем возврате на боевое дежурство этого перехватчика, его не могут заменить ни Су-35, ни даже Т-50 (вот так вот). МиГ-21, это совершенно другая ниша, истребитель ближнего маневренного боя, он здесь вообще не при чем. Просто ПВО надо эшелонировать не только на земле, но и в небе, только на одном северном направлении брешь на тысячи км. Мы заигрались в супермегасверхманевренныегиперкоплексы, забыв про реальные вещи, сейчас пытаемся нагнать упущенное.

Это слова летчика,а не диванного эксперДа

Заместитель командира 2-й эскадрильи, майор

Андрей ШЕСТАКОВ:

«Если вы спросите меня, есть ли в мире самолеты, способные догнать и задержать МиГ-31, я отвечу - нет. Есть ли самолет, способный заменить МиГ-31? На сегодняшний день - нет. Наш самолет лучший среди тяжелых истребителей-перехватчиков в мире! И это не просто бравада или, как сейчас говорят, пиар отечественного производителя. Основные противники нашего МиГа - американский стратегический ракетный разведчик SR-71 и крылатые ракеты.



Двигатели Д-30Ф6



На наших самолетах установлены два двигателя Д-30Ф6, и это уже греет душу каждого летчика, делает самолет в два раза более надежным и безопасным. Потому что, если возникнут проблемы с одним движком, машина долетит и сядет на другом. А это значит, что целыми останутся и пилот, и самолет.



За долгие годы службы в нашем полку МиГ-31 мы по достоинству оценили надежность и экономичность его силовой установки. Есть, конечно, более экономичные двигатели, но ведь «тридцать первый» - машина очень тяжелая: планер на 50% сделан из нержавеющей стали, на 16% - из титана и на 33% - из алюминиевых сплавов. И только один процент остается на композиционные и другие материалы. Такую махину весом в более 45 тонн нужно поднять и разогнать до сверхзвуковой скорости в 3000 километров в час! И пока только двигателям Д-30Ф6 по силам такая задача.



Когда МиГ-31 впервые появился на публике, западные эксперты потешались над его рублеными, словно топором, формами, над его некрасивыми сварочными швами. Но эту машину нельзя сравнивать ни с какими другими истребителями, не надо обвинять его в отсутствии привычных аэродинамических форм. Это просто «боевой конь», которого боятся все, даже потенциальные, нарушители границ России. Два Д-30Ф6 развивают тягу до 15500 кгс каждый (это почти на треть больше, чем на «двадцать пятом»), и позволяют догнать любого противника. Недаром за такую скорость «тридцать первый» на Западе прозвали «Гончей».



По боевым возможностям у МиГ-31 нет аналогов ни у нас, ни за рубежом. Судите сами: экипаж перехватчика может, конечно, успешно действовать в одиночку, но его главное назначение - работать группами под командованием самолета-лидера. При этом обмен информацией между ними производится автоматически, а все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, решаются бортовыми средствами. Иначе говоря, боевая группа МиГ-31 может действовать автономно, контролируя обширный воздушный коридор. Одиночный самолет способен одновременно следить за десятью и поражать четыре объекта, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями.



Отмечу, что МиГ-31 не является самолетом маневренного боя, но он способен выполнить многие элементы высшего пилотажа».

К тому времени, когда Т-50 доведут до ума (не поставят в строевые части, а именно доведут по итогам войсковой эксплуатации, сняв первоначальные ограничения), МиГ-31 уже спишут по износу планера.



А пока у нас нет Т-50 - будем за неимением гербовой, писать на простой, то есть модернизировать и использовать МиГ-31.

На Украине же нет фашизма

Дело даже не в том, будет ли принят этот закон, а в том, что "активисты" уже открыто гнобят русскоговорящих от продавцов магазинов, воспитателей детсадов до СМИ, литературы и телерадиовещания, что является открытым разжиганием межнациональной розни. Но власти этого не замечают. Украинская Фемида с повязкой на глазах к таким проявлениям к тому же еще и глуха. На русском вна Украине говорит 90% громадян, половина из них вообще не желает переходить на мову.

Когда-то было сообщение о том, что в тюрьме перегрызла себе вены. Печалька. Грызла, недогрызла, горло резала-резала, недорезала. Зато с лёгкостью вершит самосуд.

Будущая прости..ка на просторах Гейропы. Для обслуживания арабов.

Об обстрелах и мобильниках

Украм просто невозможно годами вопить о войне с Россией, воровать на "войну" по несколько млн.долл/сутки, клянчить деньги, продукты, вещевое довольствие у "волонтёров" (наживающихся на том, что обязаны поставлять тыловики МОУ) и при этом отдыхать, ни черта не делать.

Да и бандюков-нацюков надо чем-то занять, так что попытка атаки - неизбежна.



И финал предопределён.

«Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена».



Прямое нарушение всех Минских договоренностей! Причем открыто подтверждаемое руиной! Где ОБСЕ и все так заботящиеся о демократии и гарантировавшими их соблюдения? Где Меркель? Где Олланд? Почему молчит Совбез ООН?

«негде зарядить телефоны!»

Это беда для американских наводчиков, не могут карателям координаты дать, от того-то у ОБСЕ такая "забота" про отсутствие сотовой связи.

Наступление продолжается

Темпы этих наступлений ну просто никакие...

После того как с Вади Барда сняли часть сил прикрыть дыры, там вообще всё заглохло. Постреливают с гор да заходят в села, когда ни одной постройки не остаётся.

Вот в Ханасере «ИГ» огрызнулось. В Пальмире тухло. В ДэЗ приближающаяся катастрофа. ЮЗ, Эль-Баб более-менее. Идут к Арану с запада. Эль-Баб будет турецким.

«Благодаря российской технике, переданной ВВС Сирии…»

Немного непонятно. Как переданной?

В пользование, типа "ленд-лиза"…

И транспортники тоже? Не жирно будет?

Только потом деньги не забыть с них взять за это. Вообще, за год с лишним, что наши спецы там воюют и помогают сирийцам, отношение к этим арабам сильно изменилось в худшую сторону. Наши из кожи вон лезут, всячески пытаются им помочь и прикрыть где только можно, а они чуть что — деру дают только. Не все, конечно, бесхребетные трусы, но у большинства из них "душка" точно нет. Оставляют как вполне боеспособную новую технику (которая для них вообще космос), так и свои районы и укрепления. Да и о чем говорить, если большинство из них мечтает в Европу перебраться, на крайний случай в Россию. У нас, например, почти во всех заведениях кальянщики сирийцы, здоровые молодые парни. Какого… наши военные должны за этих трусов воевать??

Как будто это вчера началось. Пэвэошники так отзываются об египтянах и их эксплуатации наших ЗРК времён войн с Израилем: повыпускают ракеты куда попало и разбегаются, оставляя израильтянам две готовые беззащитные цели: сам ЗРК и то, что он "прикрывал".

Не оправдали ожиданий

У турок на БВ после израильтян самая боеспособная армия. Может, просто не хотят или не умеют? А может, зреет новый заговор против неосултана?

Еще хочу добавить. Вот мы помогаем туркам в нанесении авиаударов. Там у них авиации завались, и аэродромы рядом. А тут сирийская армия в Дейр-эз-Зоре в окружении, да и Пальмира потеряна. Так что приоритетнее?

Согласен, у нас по ходу просто выпендрёж. Как тут уже было отмечено, у турок своей авиации завались.

Я вот всё время думаю: в безлесной пустыне не могут отследить движение новой техники на помощь «ИГ». А что же тогда было бы, если там росли такие же леса, как у нас в России? Где, в конце концов, разведка?

Крейсер, «продливший страдания»

Ну ладно — один наш корабль… Можно и согласиться в чем-то… Ну а весь флот Её Величества — что, не позорник? Были когда-то владыки морей, а сейчас так, на побегушках… А про косяк с ракетой вообще умолчу.

«По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» — это «корабль позора».

Да фраза просто не окончена. В полном варианте следовало бы сказать: «Адмирал Кузнецов» — это корабль позора Великобритании».

Конашенков — красавец, лучше не сказать.

Обнаружен компетентный враг

Вряд ли финансирование армии увеличится. Англичане всегда были мастера загребать жар чужими руками. Так что, скорее всего, в приоритете останется разведка.

Что-то совсем опустились англосаксы! На самую "сильную" армию Европы и то три дня отводили…

Ага, но тут просматривается прямая закономерность: чем меньше требуется, по их мнению, времени для уничтожения конкретной армии, тем больше денег будут военные просить для усиления…

За один день!.. Спросили бы у русских, хотят ли русские войны?

ВДВ как секретное оружие

Ну вот, прочитал с утра эту статью и не удивился.

На самом деле Европа на протяжении тысяч лет осуществляла агрессию в соседние регионы, начиная с того же Александра Македонского (а, вероятно, и до него были). Колонизаторские войны в Африке Америке и т. д., их вековечный «Дранг нах Остен» — попытка колонизировать народы Евразии со времён Александра Невского и кончая 1612 или 1812 или 1941 и т. д.

К счастью, народы Евразии — не Африка и не латиносы, и колонизируются очень плохо. Вернее сказать, вообще не поддаются колонизации. Они хорошо образуют евразийские империи (Аттила, Золотая орда, царская Россия, СССР и т. д.), где народы равноправны, но дают отпор внешним колонизаторам.

А в этих новостях из Прибалтики все поставлено с ног на голову: агрессоры представлены жертвами, и наоборот

Если кто и угрожает кому, так это агрессивный блок НАТО и Европа — они угрожают России как форпосту Евразии…

Европа и НАТО в десятки раз сейчас и богаче и сильнее, и именно они наступают и ставят ПРО, и т. д. Их цель — додавить и покончить. Но ничего не получится: сейчас их сдержит ядерное оружие. А завтра Евразия возродится опять, как делала это много-много раз.

А чего их завоёвывать? Стоит лишь объявить войну, вызвать их послов и потребовать подписать акты о капитуляции.

Я думаю, что и объявлять ничего не надо. Через 5-7 лет там некому будет кричать, останутся только пенсионеры и правительство. Остальные уедут вылизывать европейские унитазы и "утки" в их домах престарелых выносить. Они уже сегодня не представляют себе, как собрать приписной состав в сокращённые подразделения. Через 15 лет эти страны ЕС будет с доплатой впаривать желающим.

Вы забыли про беженцев, которых Европа навязывает прибалтам. Так что через какое-то время сами прибалты могут оказаться в меньшинстве. Через 15 лет основным языком, скажем, в Литве, может быть арабский.

«Замороженный» удар?

«…И тогда на Украине может начаться немыслимый сценарий: с распадом страны на регионы, провозглашением новых Народных республик, а закончиться — Донецким трибуналом над бандеровским неонацистским режимом».

Вообще-то, "немыслимый сценарий" три года как уже реализуется, пока, конечно, фрагментарно. Что касается новых республик, то, откровенно говоря, у народа в сложившейся ситуации сейчас другие цели и очередным госпереворотом никто не бредит. Главное — выжить. Значит, до тех пор, пока киевские "политики" и украинские олигархи между собой не перегрызутся за оставшиеся лакомые куски госсобственности и рынки сбыта, ничего не изменится, и киевская хунта будет продолжать существовать, вбивая русофобию в ещё не полностью забитые этой гадостью мозги подконтрольного населения.

Да уж, с "немыслимым сценарием" автор явно хватил. Сценарий был запущен постом Найема с призывом выходить на майдан, с тех пор все идет по накатанному, причем с большим успехом. И чем дальше, тем этот немыслимый сценарий все явственнее. Кирдык Руине уже виден невооруженным глазом.

Автор, если Турция и Сирия — это вообще-то не славянские страны и не территория бывшего СССР и Российской империи, то Украина — это как раз таки бывшая территория России, и заморозка конфликта — единственно правильное решение. Трудное, но верное.

Не валяй дурака, Америка!

"В Китае назвали домыслами сведения о размещении ракет у границ России" (https://lenta.ru/news/2017/01/25/knr/). Господа, расслабляем полушария!

Я думаю, все мы согласимся, что, если бы Китай нацеливал эти ракеты на Россию, нас и т. д., то они были бы размещены как минимум в 3000 км от нас.

То, что их разместили рядом, говорит о доверии Китая и о том, что он считает Россию союзником.

Я вообще (как и все у нас) не большой фанат Китая, т. к. есть тысячелетнее противостояние степи и Китая, и когда этот период "дружбы против США" кончится, всё равно надо будет думать о сдерживании Дракона.

Но по этим ракетам все однозначно: это не угроза всем нам, а, наоборот, знак доверия.

Во-вторых, есть элемент "китайской хитрости": американцы могут побояться нанести первый удар, т. к. рядом с Россией.

В-третьих, завтра они могут договориться с Россией о совместном прикрытии МБР (если американцы сильно допекут и РФ, и Китай). Близкое расположение может позволить прикрытие их российской ПРО.

А вообще, это неплохо, что появляется кто-то, кроме РФ, кто грозит США межконтинентальным ударом. Вообще, говорят же многие и пишут, что 21 век — это век противостояния США и Китая.

Т. е., может, РФ сможет передохнуть и собраться с силами, пока эти двое бодаются. А мы потихоньку и интегрируемся, и ЕАС окрепнет, и т. д.

Совершенно согласен. Размещение МБР большой дальности в непосредственной близости от границы РФ — это в первую очередь защита под "тенью" РФ. Так как РФ отслеживает практически все пуски ракет, способных уничтожить пусковые установки МБР, то близость размещения китайских МБР непосредственно у границы с РФ их как бы прикрывает зонтиком.

Допустим, противник Китая, не РФ, решит уничтожить эти пусковые установки. Наши РВСН заметят пуск ракет, но в связи с близостью пусковых установок к границам РФ очень сложно будет понять, куда направлены ракеты, нацеленные на пусковые установки.

С другой стороны, если бы данные пусковые установки были бы размещены против РФ, то это кажется как раз полным абсурдом. Размещать пусковые установки в радиусе действия тактического вооружения "потенциального" противника (при условии, что мы рассматриваем ситуацию, что пусковые установки направлены против РФ), это просто глупость. Такие ракеты фактически можно сбивать еще на траектории взлета либо же уничтожать еще до момента пуска, причем это можно сделать силами тактического вооружения.

Не сказать, чтобы лично меня радовало данное размещение вооружения, но, с другой стороны, это положительный момент в отношении с Китаем, говорящий о том, что Китай доверяет РФ.

Датские плагиаторы

Пойдёт такая пьянка скоро за Арктику — мама, не горюй. Наши готовятся потихоньку, а на Трампа уже наезжают в Америке: догоняй, мол, Путина!

А спорить необходимо жестко, не уступая никому и ни в чем. Тем более что Россия начала активно укреплять свои арктические границы в военном плане, а кто-то только планирует это.

Товарищ Сталин ещё в 40-е годы провёл границы арктических владений СССР (границы на севере совпадают с границами РФ) от границы на земле по прямой к Северному полюсу. И все вокруг утёрлись и приняли их. А либерасты опять что-то мутят в ущерб России, подписав какие-то конвенции про шельфы. Теперь вот и доказываем своё. И при чём тут в составе арктических государств Швеция и Финляндия?! Они выхода в Арктику не имеют! Финляндия с 1944 года, Швеция с 1901 (или 1904), когда Норвегия стала «незалежной».

*«Карту купи, деревня!» – фраза из кинофильма «Джентльмены удачи»