Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Карту купи, деревня!»
Встреча в Астане
В Астане прошла встреча представителей официальных властей Сирийской Арабской Республики с так называемой «оппозицией». Основная цель переговоров – добиться преодоления разногласий между оппозиционерами и официальным Дамаском для ликвидации террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН, а затем начать процесс политического урегулирования в стране.
Встреча в Астане не явила после себя настоящих информационных бомб и сенсаций. Тихо началась, тихо прошла, тихо завершилось. Единственное, что на себя обратило особое внимание: представители так называемой оппозиции были приглашены в Москву, где им министр иностранных дел Сергей Лавров передал предложения по внесению изменений в сирийскую конституцию. Одно из предложений – введение многопартийной системы. Не найдя в российских предложениях фразы «Асад должен уйти», «оппозиция» подтёрла рукавами сопли и сошлась на том, что «не бомбят, и ладно...» А те, кто раньше громче всех кричал об ущемлении прав сирийской оппозиции, и вовсе сделали вид, что «Астаны» в мировой геополитической повестке не заметили. Ну так они и тесную спайку террористов с «умеренными» долгое время разглядеть не могли. Их проблемы...
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роман66
птс-м
iouris
Космические стрелочники
Конец января стал весьма горячим временем для воронежских работников предприятий космической отрасли. Все началось 20 января, когда принял решение о своем увольнении директор воронежского механического завода, входящего в концерн имени Хруничева, Иван Коптев.
Ну, и по обыкновению, начались поиски мелких стрелочников. Если ступень не сработала, ракета не полетела дальше, а страховка изначально не покрывала стоимости запуска, то виноват кто? Правильно – сварщик, монтажник или кладовщица. Ну не эХвективный же ж менеджер, который за всю подготовку отвечать обязан...
Конечно же, это упомянутая кладовщица (ух, расхитительница капиталистической собственности!..) выдала неправильный припой монтажнику электронной аппаратуры. Монтажник, надышавшись неправильными парами, неправильно впаял микросхему. А потом сварщик, решив поэкспериментировать с инновациями в рамках сугубо личной инициативы, применил электроды, которыми накануне «варил» в гараже кузов «шестёрки». Где в это время находились те, кто призван контролировать сии процессы?
Как где? – На объекте... Выступали «на прямой линии», докладывая о том, на сколько погонно-человеко-километро-декалитров наблюдает рост экономических показателей в рамках космических программ и сколько космонавто-ракето-минут осталось до колонизации Нептуна и Плутона.
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rotmistr60
фа2998
Тишка
sa-ag
Спорт? А он есть?..
На выходных Международный союз биатлонистов (МСБ или IBU) опубликовал заявление, в котором сообщается, что тщательно изучил доклады представителя Всемирной антидопинговой ассоциации г-на Макларена и пришёл к выводу о том, что подавляющее большинство российских биатлонистов следует оправдать.
Спорт? О чём это мы вообще. О том, что на беговой дорожке стало уже практически невозможно отличить бабу от мужика? О том, что самыми больными людьми на планете являются олимпийские чемпионы?.. Или о том, когда лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» заменён на «Прибыльнее»? Короче, привет братьям Уильямс и кашляющим норвежским биатлонистам...
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1536
Тот же ЛЕХА
Апро
Так где находится лаборатория по клонированию ИГИЛ?
В рамках операции по освобождению Пальмиры российскими вооруженными силами начали применяться вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». Ка-52 осуществляют поиск противника и целеуказание, «Грачи» занимаются непосредственным уничтожением боевиков.
Всё это здорово и в целом вообще великолепно. Обкатка техники и боевого взаимодействия на реальном театре военных действий. Не менее здорово то, что боевиков вкатывают в песок практически по всей территории Сирии. Однако и вопросы остаются. Один из вопросов: правда ли, что у террористов ИГ (запрещено в РФ) командных штабов, заводов и складов вооружений, которые ежедневно уничтожаются чуть ли не десятками, больше, чем у российских и сирийских Вооружённых сил, вместе взятых?.. Да и какова реальная численность этого ИГ, если они умудряются ещё и успешно переходить в контрнаступление на отдельных участках фронта при учёте того, что у них нет ни Ка-52, ни Су-25... клонируют они там друг друга, что ли...
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bouncyhunter
Ruswolf
ДМ51
«Лазерные» МиГи
Экс-замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Николай Антошкин: «Истребитель МиГ-35 отвечает всем требованиям современного воздушного боя, он значительно обновит парк легких фронтовых истребителей ВКС».
Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении
Главная интрига – заявления о том, что у 35-го МиГа будут среди прочего и некие лазерные вооружения. И тут понеслась... Заинтересованная общественность разделилась на два практически непримиримых лагеря, в одном из которых уверены, что всё это обычно бла-бла-бла для роста интереса к самому МиГу, и что из лазерных вооружений у 35-го может быть, разве что, лазерный дальномер. Другие считают, что за МиГом стоит сверхсекретный проект, который реализован настолько, что все проблемы, связанные с боевым лазером, преодолены, и он вот-вот начнёт прожигать броню «Леопардов», «Абрамсов» и (о ужас!) даже «неимеющейаналоговвовселенной» «Меркавы» с высоты 10 тыс. метров.
Между тем, МиГ-35 на фоне информационного резонанса приступил к процессу лётных испытаний. А вот это будет поглавнее всех «лазерных» боданий.
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svp67
okko077
У МиГ-31 ещё есть порох в пороховницах
Модернизационный потенциал перехватчика МиГ-31 до сих пор не исчерпан, заявил гендиректор НИИ приборостроения (входит в «Алмаз-Антей») Юрий Белый.
Вообще, несколько странный разговор. А с чего это потенциалу МиГ-31 исчерпать себя при учёте того, что, ну, нет пока у Минобороны РФ возможностей «с головой» укомплектоваться Т-50, Су-35, Су-30СМ и другими новейшими истребителями... Если Су-24 и Су-25 стали по-настоящему грозной силой в отношении «бородатых борцунов за демократию» в той же Сирии, то почему не дать хоть программе дальнейшей модернизации 31-го МиГа. Тем более что, по большому счёту, полноценной замены с превосходством характеристик этого истребителя-перехватчика у ВКС РФ реально нет. Пока нет...
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vanek77
НЕКСУС
Alexey RA
На Украине же нет фашизма
В театре абсурда – трагикомедия за трагикомедией. 24 января была отпущена под залог молодая неонацистка, в составе банды убивавшая сотрудников полиции. А в Верховную раду на днях внесен новый дискриминационный языковой законопроект.
А кого из экстремистов, карателей и радикалов на Украине со времён майдана осудили? Сашко Билый дважды самозастрелился, да и то только потому, что посягнул на аваковскую олигарх-вотчину. Все остальные – хэрои, ветераны, патриЁты. А так да... Книги – в печь, убийц на свободу – на Украине ведь нет фашизма... Ага...
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сибиралт
Reptiloid
AKuzenka
Об обстрелах и мобильниках
Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины – Вячеслав Власенко – сообщил украинским СМИ, что ВСУ удалось взять под свой контроль стратегически важную дорогу в районе города Горловка.
Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Сотнями ежедневно. Даже Хугу с его миссией от украинских «сдерживателей России» прилетело. И Хуг, как и положено истинному европейцу, да ещё и из миссии ОБСЕ, заявил, что такое никуда, мол, не годится, ибо обстрелы оставляют населённые пункты без электроэнергии, вследствие чего невозможно даже мобильники толком подзарядить. Вот, мол, если бы луганчане и жители ДНР вовремя свои мобильники подзаряжали, то координаты у украинских военных были бы более точными и по миссии ОБСЕ они бы попадать перестали.
В общем, кто виноват? Ну, так Россия, известно же...
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RoTTor
rasputin17
g1washntwn
Наступление продолжается
Поступает информация о достижении договорённостей с представителями сирийской вооружённой оппозиции, удерживавшей несколько населённых пунктов в провинции Дамаск. Представители российского центра по примирению враждующих сторон сообщили, что к процессу перемирия в Сирии подключились около 2,6 тыс. представителей вооружённых группировок в районе Вади-Барада.
На этом фоне продолжается наступление сирийских правительственных войск на позиции террористов «ИГ» (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры. Благодаря российской технике, переданной ВВС Сирии, стала возможна операция по переброске в осаждённый Дейр-аз-Зор правительственных сил. На неделе также появилась информация Минобороны РФ о нанесении ракетно-бомбовых ударов самолётами ВКС РФ по позициям террористов в районе Дейр-эз-Зора. В операции были задействованы в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3.
По данным SANA, бои против игиловцев под Дейр-эз-Зором ведутся на двух направлениях. Одно из них — кладбище, где террористы обустроили позиции, второе — окрестности военного аэродрома. Утверждается, что игиловцы несут большие потери, включая потери в военной технике.
После взятия одной из высот в районе города правительственные силы получили возможность перекрыть снабжение боевиков, которое ранее практически постоянно велось с северо-востока, включая направление от иракской границы.
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Marksman
himRa
svp67
himRa
Опасный
Avis
Не оправдали ожиданий
Турецкие ВВС не справляются с поддержкой наземных сил, штурмующих город Эль-Баб, расположенный на севере Сирии. Из-за недостаточной активности авиации боевики «ИГ» выбили турецкие войска и их сирийских союзников из стратегически важного населенного пункта Сульфания, не дав укрепиться на восточных подступах к городу.
Тем временем сами террористы публикуют фото подбитых танков ВС Турции в районе Эль-Баба. Сообщается, что наступление турецких войск при поддержке так называемой «сирийской оппозиции» на позиции «ИГ» в Сульфании (восточнее Эль-Баба) захлебнулось. Игиловцы контратаковали большими силами. Им удалось подбить несколько танков и военных автомобилей турецкой армии.
Получается турецкая армия не оправдала ожиданий. Чьих? Своих. Собственного командования.
Итог: турецкое военное командование отдало приказ о временной приостановке операции «Щит Евфрата».
Вероятно, без российской поддержки туркам не обойтись. По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, «не исключено, что турки будут брать Эль-Баб совместно с частями сирийской армии и при активной поддержке российской авиации».
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210окв
210окв
Ихрек
СРЦ П-15
Крейсер, «продливший страдания»
Министр обороны Британии Майкл Фэллон высказался о российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который в составе корабельной группы держит курс от берегов Сирии к порту базирования. По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» — это «корабль позора».
Миссия российского авианесущего крейсера, считает этот чиновник, «лишь продлила страдания сирийского народа».
Это любопытно, но до сих пор у мистера Фэллона не возникало жалости к сирийскому народу. Когда этот народ в Алеппо находился под многолетней оккупацией террористов (ах да, называемых в Лондоне «умеренной оппозицией»), у Фэллона не находилось соответствующих слов для выражения соответствующих чувств. Не было у него никакой жалости и тогда, когда самолёты американской коалиции, бомбящие то экскаваторы, то свадебные процессии, «промахивались» в Сирии и Ираке. Видимо, самолёты не могут «продлить страдания», это удел крейсеров.
Кстати, мистеру Фэллону ответил товарищ Конашенков.
«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, — отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», — заявил представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
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210окв
Офицер запаса
cniza
Обнаружен компетентный враг
Согласно докладу Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), постоянное уменьшение оборонных затрат вызывает нарастающее истощение британской армии. Эксперты указывают, что для Соединённого Королевства отсутствует непосредственная угроза прямого нападения, однако они видят опасность во вмешательстве в сторонний конфликт в случае агрессии в адрес британских союзников или стран, стратегически важных для Лондона.
«Готова ли британская армия к такому?» — вопрошают авторы доклада. По их оценке, на сегодня в составе вооружённых сил страны осталось единственное боеспособное подразделение. В лучшем случае из всего состава вооружённых сил удастся развернуть бригаду численность в 10 тыс. человек. При военном противостоянии она будет полностью уничтожена за один день «таким компетентным врагом, как Россия».
Одно спасёт британскую армию: Россия не собирается входить в Лондон, штурмовать Букингемский дворец, свергать королеву, а премьер-министра скармливать медведям. И в Лондоне это понимают. Доклады подобного рода составляются обычно теми людьми, которые желают раздобыть побольше денег на вооружения и содержание армии и флота.
Это и неудивительно: на днях командующий британским флотом адмирал сэр Филип Джонс признал, что у Королевского флота полно проблем с сокращённым бюджетом, кадровым голодом и техникой. Речь шла о настоящей «чёрной дыре» (black hole): британскому военно-морскому флоту не хватает 500 миллионов фунтов стерлингов. Мало того, командирам приказали изыскать возможность сэкономить ещё больше!
Очевидно, что в Британии и не думают готовиться к войне с русскими. Решение правильное: русские не нападают.
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Razvedka_Boem
Зяблицев
svp67
viktor.
ВДВ как секретное оружие
Запад, а с ним и кое-кто на Украине, волнуется по поводу будущего положения НАТО. Мол, ежели альянс не пойдёт на войну с русскими, то ему (альянсу) долго не протянуть. Русские же, наоборот, окрепнут. Они и сейчас крепки: у них обнаружилось секретное антинатовское оружие. Имя ему — ВДВ.
Аналитики считают, что российским ВДВ достаточно нескольких часов для захвата всей Балтии, а НАТО даже не проснётся.
Блок НАТО есть не что иное, как обыкновенный военный бизнес, в котором первую скрипку играют США. Крымский полуостров стал своего рода поводом для коммерц-дирижёров типа лауреата Б. Х. Обамы. Поднялись крики о русской угрозе, прибалтийские политики все как один заговорили о скором вторжении путинской армии в свободные Вильнюс, Ригу и Таллинн.
Кричат о вторжении с 2014 года, но русские так никуда и не вторглись. Несмотря на то, что иные аналитики уверены, что российским ВДВ достаточно нескольких часов для захвата Балтии.
Трудно сказать, о чём думают правители государств Прибалтики, зазывая к себе американских солдат и таща тысячами тонн американскую стальную технику. Содержание всего этого добра влетает в копеечку, а реальной пользы — ровно ноль. Не собираются русские нападать на маленькие республики. А вот действия США и НАТО являются поводом для гонки вооружений, что представляет собой настоящую угрозу миру на планете.
Впрочем, НАТО никогда и не была миротворческой организацией. Её дело — сеять смерть.
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Талгат
сибиралт
ARES623
oldzek
«Замороженный» удар?
По информации американского учёного Стивена Коэна, два стратегических «демократизирующих» удара Барака Обамы по России (со стороны Турции и сирийского направления) Москве всё же удалось отразить. Но вот третье направление, украинское, удалось только заморозить при помощи Минских соглашений. Однако, как полагает обозреватель В. Каменев, с приходом к власти Дональда Трампа ситуация на Донбассе получит своё разрешение. «2017 год станет, видимо, решающим в судьбе бандеровского режима на Украине, а может быть, и евроассоциировавшей Бандеру Европы», — уверен Каменев. Причём «за такую «евроинтеграцию» Москва постарается заставить заплатить европейских «коллег» по полной программе».
В реальности дело обстоит совершенно иначе. Точнее, обстоит наоборот. У Москвы в своё время не было никакого иного выхода, кроме как «заморозить» конфликт в самопровозглашённых республиках, попытавшихся отколоться от Киева.
И «разморозка» в 2017 г. конфликта путём чьего-либо одностороннего отказа от Минских соглашений сулит ад кромешный. Москва на такую очевидную глупость не пойдёт.
Кроме того, 2017 год не может стать решающим во внешней политике для Трампа ни в каком смысле: американской военный бюджет, в том числе по расходам в Европе, одобрен конгрессменами и утверждён при президенте Обаме. На год вперёд! И мистеру Трампу придётся придерживаться в 2017 году того, на что тратятся деньги. В том числе «противостоять» России той техникой и теми солдатами, что недавно отправлены в ЕС из США. Противостоять теоретически, конечно, ибо в НАТО только сумасшедшие могут верить, что Путин завтра возьмёт Прибалтику и высадит десант в Варшаве. Тем не менее, в текущем году ничего «решающего» в судьбе «бандеровского режима на Украине» не намечается. Да и советники и министры у Трампа как на подбор: сильно тянет от многих русофобией и желанием «сдерживать» Россию. Впрочем, у Хиллари Клинтон, стань она президенткой, команда тоже была бы «ух». У американских политиков любить Россию не принято, и Дональд здесь не исключение.
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ОдинИзВас
inkass_98
Венд
Не валяй дурака, Америка!
Китайцы разместили на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты «Dongfeng-41». Есть два мнения: а) «Шеф, всё пропало!»: китайцам стало тесно на родине, и они решили сдвинуть границы за счёт одного «стратегического партнёра»; б) «Не валяй дурака, Америка!»: размещение ракет связано с воцарением в США мистера Трампа, который ранее делал провокационные заявления в отношении Китая. Дело в том, что ракеты могут долететь до американской территории за полчаса.
В США, как и в России, не допускают, что китайцы разместили ракеты вблизи российских границ ради желания напугать или потеснить пограничного «стратегического партнёра».
Иное дело — партнёр торговый, то есть США. Довольно агрессивная риторика республиканца Трампа, воцарившегося в США, привела к ответной реакции Китая.
Нет, Пекин не планирует ударить ракетами по Вашингтону, однако диалектика велит подкреплять миролюбивые намерения ядерными боеголовками.
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Байкал
Талгат
korvin1976
Датские плагиаторы
В Арктике интересам России активно противостоит Дания. По словам главы Минприроды РФ, к датчанам «есть серьёзные вопросы». Дело в том, что значительная часть датской арктической заявки строится на использовании геологических материалов… России.
«Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, — рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской. — Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся, и достаточно серьёзно». «У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов», — добавил министр.
Откуда же взяли датчане российские материалы?
По словам Донского, эти материалы были открыты для анализа на предмет обоснованности.
Ситуацию с арктическим «прирастанием» России следует считать неопределённой. Комиссия ООН по границам континентального шельфа, столько лет тянувшая с признанием соответствующих территорий российскими, несомненно, будет тянуть и дальше. По-видимому, Москва рассчитывает на некоторую поддержку Вашингтона, уповая на Дональда Трампа. Как нам представляется, подобные надежды лишены всякого смысла. Трамп — президент американский, а не российский, и расширять Россию территориально он явно не намерен. Укреплять политического противника он не станет, это очевидно. К тому же США до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.
Вероятно, основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас, а в тёплое время года: в мае председательство в Арктическом совете перейдёт к Финляндии, а летом у ооновской комиссии сменится состав.
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МПК105
rotmistr60
nnz226
*«Карту купи, деревня!» – фраза из кинофильма «Джентльмены удачи»
В Астане прошла встреча представителей официальных властей Сирийской Арабской Республики с так называемой «оппозицией». Основная цель переговоров – добиться преодоления разногласий между оппозиционерами и официальным Дамаском для ликвидации террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН, а затем начать процесс политического урегулирования в стране.
Встреча в Астане не явила после себя настоящих информационных бомб и сенсаций. Тихо началась, тихо прошла, тихо завершилось. Единственное, что на себя обратило особое внимание: представители так называемой оппозиции были приглашены в Москву, где им министр иностранных дел Сергей Лавров передал предложения по внесению изменений в сирийскую конституцию. Одно из предложений – введение многопартийной системы. Не найдя в российских предложениях фразы «Асад должен уйти», «оппозиция» подтёрла рукавами сопли и сошлась на том, что «не бомбят, и ладно...» А те, кто раньше громче всех кричал об ущемлении прав сирийской оппозиции, и вовсе сделали вид, что «Астаны» в мировой геополитической повестке не заметили. Ну так они и тесную спайку террористов с «умеренными» долгое время разглядеть не могли. Их проблемы...
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роман66
Что-то сомневаюсь, гражданские войны договорами не заканчивают, только победа одной из сторон.
птс-м
Форум в Астане скорее будет напоминать ...строительство Вавилонской башни...в древние века. Итог...башня осталась только в учебниках истории...А Хусейна, ещё не раз вспомнят добрым словом, принципы толерантности можно наблюдать на примере гейропы.
iouris
Не понятно, с кем договариваться, а главное как. Эти ребята после начала финансирования и поставок амуниции начнут выполнять любой заказ. Сейчас они просто тянут время, чтобы их не бомбили.
Космические стрелочники
Конец января стал весьма горячим временем для воронежских работников предприятий космической отрасли. Все началось 20 января, когда принял решение о своем увольнении директор воронежского механического завода, входящего в концерн имени Хруничева, Иван Коптев.
«Роскосмос» отзывает все воронежские ракетные двигатели. График запуска на 2017 год сорван
Что с "российским" космосом?..
Что с "российским" космосом?..
Ну, и по обыкновению, начались поиски мелких стрелочников. Если ступень не сработала, ракета не полетела дальше, а страховка изначально не покрывала стоимости запуска, то виноват кто? Правильно – сварщик, монтажник или кладовщица. Ну не эХвективный же ж менеджер, который за всю подготовку отвечать обязан...
Конечно же, это упомянутая кладовщица (ух, расхитительница капиталистической собственности!..) выдала неправильный припой монтажнику электронной аппаратуры. Монтажник, надышавшись неправильными парами, неправильно впаял микросхему. А потом сварщик, решив поэкспериментировать с инновациями в рамках сугубо личной инициативы, применил электроды, которыми накануне «варил» в гараже кузов «шестёрки». Где в это время находились те, кто призван контролировать сии процессы?
Как где? – На объекте... Выступали «на прямой линии», докладывая о том, на сколько погонно-человеко-километро-декалитров наблюдает рост экономических показателей в рамках космических программ и сколько космонавто-ракето-минут осталось до колонизации Нептуна и Плутона.
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rotmistr60
Даже не знаю, как прокомментировать (очень нехорошие слова напрашиваются). В 30-50 это квалифицировали бы как вредительство со всеми вытекающими последствиями. Сегодня, очевидно, определят как халатность и отсутствие контроля. А страна при этом несет огромные убытки и теряет имидж космической державы.
фа2998
А двигатели, поставляемые в США, наверно, проверяют не формально и не раз. В случае аварии будет международный скандал и по шапке дадут! В СССР была такая практика: за рубеж в "экспортном исполнении", а народу -и так пройдет. Уволился директор "по собственному желанию" -и концы в воду! А кто стране возвратит многомиллиардные убытки?
Там у Рогозина батут есть (хотел американцам отдать) - не надо - нам сгодится!
Там у Рогозина батут есть (хотел американцам отдать) - не надо - нам сгодится!
Тишка
Ничего удивительного, если так воровать, удивительно, что только каждая 17 ракета не долетает до космоса, и директор завода, уходит по собственному желанию! а какой ущерб нанесен стране, а сколько миллиардов, пустили коту под хвост, конечно, дело сложное, сколько смежников, сколько узлов, но куда уплыли драгметаллы? За это надо расстреливать, а не увольнять по собственному! Правда сейчас не 37, и даже не 79, тогда спутники и на Марс, и на Луну, и на Венеру летали, а сейчас, только обратно на землю падают! Никаких прорывов в космической отрасли не видно, создали "Ангару", деньги потратили, оказалась тупиком! И никого за это не посадили, плавучий космодром, и тот продали, и все крутимся вокруг Королевской семерки, конечно, он был гений, но пора и что-то новое создать! Но как всегда, руководителям этой отрасли, и так не плохо живется, набивают карманы, все, кому не лень, пристраивают детей, родню и иже с ними, потому и не движемся вперед, а топчемся на месте, докатились, что стали извозчиками, катаем туристов, американских астронавтов! О новых рубежах уже не мечтаем, как-нибудь выжить, и то ладно, только одни обещания, вот в таком-то махровом году, полетим на Луну или с китайцами, или смериканцами, если они денег дадут!
sa-ag
Космос - это всего лишь часть "зеркала" отражающего реальность.
Спорт? А он есть?..
На выходных Международный союз биатлонистов (МСБ или IBU) опубликовал заявление, в котором сообщается, что тщательно изучил доклады представителя Всемирной антидопинговой ассоциации г-на Макларена и пришёл к выводу о том, что подавляющее большинство российских биатлонистов следует оправдать.
Спорт? О чём это мы вообще. О том, что на беговой дорожке стало уже практически невозможно отличить бабу от мужика? О том, что самыми больными людьми на планете являются олимпийские чемпионы?.. Или о том, когда лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» заменён на «Прибыльнее»? Короче, привет братьям Уильямс и кашляющим норвежским биатлонистам...
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1536
С нападками на Россию все понятно. Но сегодня на Би-Би-Си с утра висит "новость", что один из бегунов сборной объявил, что в России с допингом изменений никаких нет. Те же тренеры, те же врачи, тот же допинг. И снова всплывает немец с фильмом-"разоблачением", и снова у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он её убил.
Не проще ли разогнать все федерации, в которых, как и сами российские чиновники, признают, употребляется допинг. Набрать новых спортсменов из молодых ребят с физическими данными для того или иного спорта, которых под страхом пожизненного заключения НЕ пичкать допингом, пригасить новых тренеров, пусть и не таких заслуженных, новых врачей и т.д. То есть не "перезагружать систему", а заново все устанавливать, коль пошла такая пьянка. И снова начать "болеть" за наших. И, я думаю, пройдет небольшое количество времени, мы снова окажемся на первых местах. Но это уже будет другая история.
Когда во время Великой Отечественной воинское соединением теряло свое знамя, его расформировывали.
А эти "чистые", "нечистые" пусть выступают под Олимпийским флагом, если не смогли противостоять искушению принять запрещенные препараты.
Не проще ли разогнать все федерации, в которых, как и сами российские чиновники, признают, употребляется допинг. Набрать новых спортсменов из молодых ребят с физическими данными для того или иного спорта, которых под страхом пожизненного заключения НЕ пичкать допингом, пригасить новых тренеров, пусть и не таких заслуженных, новых врачей и т.д. То есть не "перезагружать систему", а заново все устанавливать, коль пошла такая пьянка. И снова начать "болеть" за наших. И, я думаю, пройдет небольшое количество времени, мы снова окажемся на первых местах. Но это уже будет другая история.
Когда во время Великой Отечественной воинское соединением теряло свое знамя, его расформировывали.
А эти "чистые", "нечистые" пусть выступают под Олимпийским флагом, если не смогли противостоять искушению принять запрещенные препараты.
Тот же ЛЕХА
Меньше всего доверяйте немцам и Би-Би-Си в плане достоверности информации... Эти ребята на организации дезы собаку съели... Они вместе граммом правды вам ведро лжи подсунут.
Простая замена федераций видов спорта вам ничего не даст без борьбы за место под солнцем мирового спорта... а здесь как раз развернулась война без правил с нашим спортом.
И если мы не научимся жестко отвечать на подобное, нас как индейцев США загонят в резервации в отстойник на долгие годы.
Простая замена федераций видов спорта вам ничего не даст без борьбы за место под солнцем мирового спорта... а здесь как раз развернулась война без правил с нашим спортом.
И если мы не научимся жестко отвечать на подобное, нас как индейцев США загонят в резервации в отстойник на долгие годы.
Апро
Сегодня тот спорт, который был в СССР, давно потерял своё былое значение, сегодня это ярмарка тщеславия и бюджетного финансирования реально для оздоровления народа и пропаганды здорового образа жизни ничего не делающего.Профессиональные спортсмены - это торгующие своим здоровьем инвалиды и допинг стал профессиональным риском. Большой спорт стал шоу, никак не влияющим на статус страны.
Так где находится лаборатория по клонированию ИГИЛ?
В рамках операции по освобождению Пальмиры российскими вооруженными силами начали применяться вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». Ка-52 осуществляют поиск противника и целеуказание, «Грачи» занимаются непосредственным уничтожением боевиков.
Всё это здорово и в целом вообще великолепно. Обкатка техники и боевого взаимодействия на реальном театре военных действий. Не менее здорово то, что боевиков вкатывают в песок практически по всей территории Сирии. Однако и вопросы остаются. Один из вопросов: правда ли, что у террористов ИГ (запрещено в РФ) командных штабов, заводов и складов вооружений, которые ежедневно уничтожаются чуть ли не десятками, больше, чем у российских и сирийских Вооружённых сил, вместе взятых?.. Да и какова реальная численность этого ИГ, если они умудряются ещё и успешно переходить в контрнаступление на отдельных участках фронта при учёте того, что у них нет ни Ка-52, ни Су-25... клонируют они там друг друга, что ли...
Комментарии наших читателей:
bouncyhunter
Интересный тактический ход! Уверен, что он окажется весьма неприятным сурпрызом для бармалеев.
Ruswolf
Как бы плохо не относился к войне и её последствиям, но приходится признать одну истину:
Только реальные боевые действия, способствуют созданию сильной и непобедимой армии.
Только реальные боевые действия способствуют развитию и техники, и умению взаимодействия, и обучению личного состава, и умению выполнять то, что даже теоретически выполнить не возможно!
Не зря говорят, что если оружие долго не используется... оно ржавеет. А когда нападёт враг, оно будет не пригодно, а солдаты станут толстыми и ленивыми.
Только реальные боевые действия, способствуют созданию сильной и непобедимой армии.
Только реальные боевые действия способствуют развитию и техники, и умению взаимодействия, и обучению личного состава, и умению выполнять то, что даже теоретически выполнить не возможно!
Не зря говорят, что если оружие долго не используется... оно ржавеет. А когда нападёт враг, оно будет не пригодно, а солдаты станут толстыми и ленивыми.
ДМ51
Неплохо конечно, но сутками висеть над пустыней и уничтожать мобильные группы боевиков, это большая нагрузка на пилотов и высокий расход топлива и много самолёто-вылетов, с этой задачей справились бы тактическое звено из высотного, разведывательного и ударных БПЛА. Китайские и американские подобные дроны могут сутки висеть в небе - только вахты операторов меняй, а лучше совмещать вертолёты со штурмовиками и беспилотниками. Когда же у нас появится эффективная военная беспилотная авиация?
«Лазерные» МиГи
Экс-замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Николай Антошкин: «Истребитель МиГ-35 отвечает всем требованиям современного воздушного боя, он значительно обновит парк легких фронтовых истребителей ВКС».
Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении
Главная интрига – заявления о том, что у 35-го МиГа будут среди прочего и некие лазерные вооружения. И тут понеслась... Заинтересованная общественность разделилась на два практически непримиримых лагеря, в одном из которых уверены, что всё это обычно бла-бла-бла для роста интереса к самому МиГу, и что из лазерных вооружений у 35-го может быть, разве что, лазерный дальномер. Другие считают, что за МиГом стоит сверхсекретный проект, который реализован настолько, что все проблемы, связанные с боевым лазером, преодолены, и он вот-вот начнёт прожигать броню «Леопардов», «Абрамсов» и (о ужас!) даже «неимеющейаналоговвовселенной» «Меркавы» с высоты 10 тыс. метров.
Между тем, МиГ-35 на фоне информационного резонанса приступил к процессу лётных испытаний. А вот это будет поглавнее всех «лазерных» боданий.
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svp67
Эксперт: «МиГ-35 – новое слово в самолётостроении»
Главное, чтобы это слово было не из словаря русского мата
Главное, чтобы это слово было не из словаря русского мата
okko077
Сапожник хвалит свои сапоги, и роль эксперта Антошкину не светит. Теперь по сути броских фраз -фронтовой истребитель. Такого термина нет и из уст профи слышать его удивительно. Фронтовой бомбардировщик - это самолёт способный уничтожать цели на дальности до 1000 км , которые обладают определённой, а точнее фронтовой значимостью, это не танк и даже не группа танков... Истребители делят по функциональному назначению, и вес и стоимость не столь существенны для военных. Есть истребители для дальнего, среднего и ближнего( маневренного) боя. Хотя разница между первыми двумя категориями постепенно размывается. Никакой уникальности в МиГ-35 никто не видел, кроме долгих сказок о нём на протяжении уже десятилетий... Все эти сказки нужно ещё доказать, но его нет в серии и никто пока его не покупает...
Нет ответа и на другой вопрос: лёгкий фронтовой истребитель или многоцелевой самолёт для фронтовой авиации? Если первое - просто игра красивых слов, второе желаемое качество, ничем не подтвержденное... Если на это "чудо " подвесить что-то для атаки по земле вся его фронтовая сила испарится, а если загрузить по полной, то и по тактической дальности не потянет...
Никто не говорит, что такой самолёт нам не нужен, потенциала в нём на десятилетия вперёд, сделайте новые двигатели и подтвердите заявленные характеристики, в ваши сказки никто не верит и зарубежные покупатели тоже. А заворачивать в красивую обёртку старую высокоманевренную конфетку с мизерным радиусом не нужно. Время красивых игрушек и сказок прошло...
Нет ответа и на другой вопрос: лёгкий фронтовой истребитель или многоцелевой самолёт для фронтовой авиации? Если первое - просто игра красивых слов, второе желаемое качество, ничем не подтвержденное... Если на это "чудо " подвесить что-то для атаки по земле вся его фронтовая сила испарится, а если загрузить по полной, то и по тактической дальности не потянет...
Никто не говорит, что такой самолёт нам не нужен, потенциала в нём на десятилетия вперёд, сделайте новые двигатели и подтвердите заявленные характеристики, в ваши сказки никто не верит и зарубежные покупатели тоже. А заворачивать в красивую обёртку старую высокоманевренную конфетку с мизерным радиусом не нужно. Время красивых игрушек и сказок прошло...
У МиГ-31 ещё есть порох в пороховницах
Модернизационный потенциал перехватчика МиГ-31 до сих пор не исчерпан, заявил гендиректор НИИ приборостроения (входит в «Алмаз-Антей») Юрий Белый.
Вообще, несколько странный разговор. А с чего это потенциалу МиГ-31 исчерпать себя при учёте того, что, ну, нет пока у Минобороны РФ возможностей «с головой» укомплектоваться Т-50, Су-35, Су-30СМ и другими новейшими истребителями... Если Су-24 и Су-25 стали по-настоящему грозной силой в отношении «бородатых борцунов за демократию» в той же Сирии, то почему не дать хоть программе дальнейшей модернизации 31-го МиГа. Тем более что, по большому счёту, полноценной замены с превосходством характеристик этого истребителя-перехватчика у ВКС РФ реально нет. Пока нет...
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vanek77
Это глобальная машина, созданная для перехвата стай топоров, бомберов, тактиков и для разгона другой мелочи. Его задача, быстро совершить подскок к точке перехвата, совершить оный (обстрелять цели) и быстро свалить, либо заняться наведением на цели непосредственно истребителей. Эта проблема в настоящее время обострилась, поэтому перехватчики модернизируют. Если вы знаете заслуженного летчика испытателя Анатолия Квочура, то он один из тех, кто поднял вопрос о скорейшем возврате на боевое дежурство этого перехватчика, его не могут заменить ни Су-35, ни даже Т-50 (вот так вот). МиГ-21, это совершенно другая ниша, истребитель ближнего маневренного боя, он здесь вообще не при чем. Просто ПВО надо эшелонировать не только на земле, но и в небе, только на одном северном направлении брешь на тысячи км. Мы заигрались в супермегасверхманевренныегиперкоплексы, забыв про реальные вещи, сейчас пытаемся нагнать упущенное.
НЕКСУС
Это слова летчика,а не диванного эксперДа
Заместитель командира 2-й эскадрильи, майор
Андрей ШЕСТАКОВ:
«Если вы спросите меня, есть ли в мире самолеты, способные догнать и задержать МиГ-31, я отвечу - нет. Есть ли самолет, способный заменить МиГ-31? На сегодняшний день - нет. Наш самолет лучший среди тяжелых истребителей-перехватчиков в мире! И это не просто бравада или, как сейчас говорят, пиар отечественного производителя. Основные противники нашего МиГа - американский стратегический ракетный разведчик SR-71 и крылатые ракеты.
Двигатели Д-30Ф6
На наших самолетах установлены два двигателя Д-30Ф6, и это уже греет душу каждого летчика, делает самолет в два раза более надежным и безопасным. Потому что, если возникнут проблемы с одним движком, машина долетит и сядет на другом. А это значит, что целыми останутся и пилот, и самолет.
За долгие годы службы в нашем полку МиГ-31 мы по достоинству оценили надежность и экономичность его силовой установки. Есть, конечно, более экономичные двигатели, но ведь «тридцать первый» - машина очень тяжелая: планер на 50% сделан из нержавеющей стали, на 16% - из титана и на 33% - из алюминиевых сплавов. И только один процент остается на композиционные и другие материалы. Такую махину весом в более 45 тонн нужно поднять и разогнать до сверхзвуковой скорости в 3000 километров в час! И пока только двигателям Д-30Ф6 по силам такая задача.
Когда МиГ-31 впервые появился на публике, западные эксперты потешались над его рублеными, словно топором, формами, над его некрасивыми сварочными швами. Но эту машину нельзя сравнивать ни с какими другими истребителями, не надо обвинять его в отсутствии привычных аэродинамических форм. Это просто «боевой конь», которого боятся все, даже потенциальные, нарушители границ России. Два Д-30Ф6 развивают тягу до 15500 кгс каждый (это почти на треть больше, чем на «двадцать пятом»), и позволяют догнать любого противника. Недаром за такую скорость «тридцать первый» на Западе прозвали «Гончей».
По боевым возможностям у МиГ-31 нет аналогов ни у нас, ни за рубежом. Судите сами: экипаж перехватчика может, конечно, успешно действовать в одиночку, но его главное назначение - работать группами под командованием самолета-лидера. При этом обмен информацией между ними производится автоматически, а все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, решаются бортовыми средствами. Иначе говоря, боевая группа МиГ-31 может действовать автономно, контролируя обширный воздушный коридор. Одиночный самолет способен одновременно следить за десятью и поражать четыре объекта, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями.
Отмечу, что МиГ-31 не является самолетом маневренного боя, но он способен выполнить многие элементы высшего пилотажа».
Заместитель командира 2-й эскадрильи, майор
Андрей ШЕСТАКОВ:
«Если вы спросите меня, есть ли в мире самолеты, способные догнать и задержать МиГ-31, я отвечу - нет. Есть ли самолет, способный заменить МиГ-31? На сегодняшний день - нет. Наш самолет лучший среди тяжелых истребителей-перехватчиков в мире! И это не просто бравада или, как сейчас говорят, пиар отечественного производителя. Основные противники нашего МиГа - американский стратегический ракетный разведчик SR-71 и крылатые ракеты.
Двигатели Д-30Ф6
На наших самолетах установлены два двигателя Д-30Ф6, и это уже греет душу каждого летчика, делает самолет в два раза более надежным и безопасным. Потому что, если возникнут проблемы с одним движком, машина долетит и сядет на другом. А это значит, что целыми останутся и пилот, и самолет.
За долгие годы службы в нашем полку МиГ-31 мы по достоинству оценили надежность и экономичность его силовой установки. Есть, конечно, более экономичные двигатели, но ведь «тридцать первый» - машина очень тяжелая: планер на 50% сделан из нержавеющей стали, на 16% - из титана и на 33% - из алюминиевых сплавов. И только один процент остается на композиционные и другие материалы. Такую махину весом в более 45 тонн нужно поднять и разогнать до сверхзвуковой скорости в 3000 километров в час! И пока только двигателям Д-30Ф6 по силам такая задача.
Когда МиГ-31 впервые появился на публике, западные эксперты потешались над его рублеными, словно топором, формами, над его некрасивыми сварочными швами. Но эту машину нельзя сравнивать ни с какими другими истребителями, не надо обвинять его в отсутствии привычных аэродинамических форм. Это просто «боевой конь», которого боятся все, даже потенциальные, нарушители границ России. Два Д-30Ф6 развивают тягу до 15500 кгс каждый (это почти на треть больше, чем на «двадцать пятом»), и позволяют догнать любого противника. Недаром за такую скорость «тридцать первый» на Западе прозвали «Гончей».
По боевым возможностям у МиГ-31 нет аналогов ни у нас, ни за рубежом. Судите сами: экипаж перехватчика может, конечно, успешно действовать в одиночку, но его главное назначение - работать группами под командованием самолета-лидера. При этом обмен информацией между ними производится автоматически, а все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, решаются бортовыми средствами. Иначе говоря, боевая группа МиГ-31 может действовать автономно, контролируя обширный воздушный коридор. Одиночный самолет способен одновременно следить за десятью и поражать четыре объекта, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями.
Отмечу, что МиГ-31 не является самолетом маневренного боя, но он способен выполнить многие элементы высшего пилотажа».
Alexey RA
К тому времени, когда Т-50 доведут до ума (не поставят в строевые части, а именно доведут по итогам войсковой эксплуатации, сняв первоначальные ограничения), МиГ-31 уже спишут по износу планера.
А пока у нас нет Т-50 - будем за неимением гербовой, писать на простой, то есть модернизировать и использовать МиГ-31.
А пока у нас нет Т-50 - будем за неимением гербовой, писать на простой, то есть модернизировать и использовать МиГ-31.
На Украине же нет фашизма
В театре абсурда – трагикомедия за трагикомедией. 24 января была отпущена под залог молодая неонацистка, в составе банды убивавшая сотрудников полиции. А в Верховную раду на днях внесен новый дискриминационный языковой законопроект.
А кого из экстремистов, карателей и радикалов на Украине со времён майдана осудили? Сашко Билый дважды самозастрелился, да и то только потому, что посягнул на аваковскую олигарх-вотчину. Все остальные – хэрои, ветераны, патриЁты. А так да... Книги – в печь, убийц на свободу – на Украине ведь нет фашизма... Ага...
Комментарии наших читателей:
сибиралт
Дело даже не в том, будет ли принят этот закон, а в том, что "активисты" уже открыто гнобят русскоговорящих от продавцов магазинов, воспитателей детсадов до СМИ, литературы и телерадиовещания, что является открытым разжиганием межнациональной розни. Но власти этого не замечают. Украинская Фемида с повязкой на глазах к таким проявлениям к тому же еще и глуха. На русском вна Украине говорит 90% громадян, половина из них вообще не желает переходить на мову.
Reptiloid
Когда-то было сообщение о том, что в тюрьме перегрызла себе вены. Печалька. Грызла, недогрызла, горло резала-резала, недорезала. Зато с лёгкостью вершит самосуд.
AKuzenka
Будущая прости..ка на просторах Гейропы. Для обслуживания арабов.
Об обстрелах и мобильниках
Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины – Вячеслав Власенко – сообщил украинским СМИ, что ВСУ удалось взять под свой контроль стратегически важную дорогу в районе города Горловка.
ВСУ заявляют о захвате дороги, ведущей в Горловку
Обострение на Донбассе: даже Хуг прозрел
Оперативная обстановка на ТВД Донбасса на фоне блистательно безумной стратегии Авакова. Каких шагов ждать?
Обострение на Донбассе: даже Хуг прозрел
Оперативная обстановка на ТВД Донбасса на фоне блистательно безумной стратегии Авакова. Каких шагов ждать?
Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Сотнями ежедневно. Даже Хугу с его миссией от украинских «сдерживателей России» прилетело. И Хуг, как и положено истинному европейцу, да ещё и из миссии ОБСЕ, заявил, что такое никуда, мол, не годится, ибо обстрелы оставляют населённые пункты без электроэнергии, вследствие чего невозможно даже мобильники толком подзарядить. Вот, мол, если бы луганчане и жители ДНР вовремя свои мобильники подзаряжали, то координаты у украинских военных были бы более точными и по миссии ОБСЕ они бы попадать перестали.
В общем, кто виноват? Ну, так Россия, известно же...
Комментарии наших читателей:
RoTTor
Украм просто невозможно годами вопить о войне с Россией, воровать на "войну" по несколько млн.долл/сутки, клянчить деньги, продукты, вещевое довольствие у "волонтёров" (наживающихся на том, что обязаны поставлять тыловики МОУ) и при этом отдыхать, ни черта не делать.
Да и бандюков-нацюков надо чем-то занять, так что попытка атаки - неизбежна.
И финал предопределён.
Да и бандюков-нацюков надо чем-то занять, так что попытка атаки - неизбежна.
И финал предопределён.
rasputin17
«Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена».
Прямое нарушение всех Минских договоренностей! Причем открыто подтверждаемое руиной! Где ОБСЕ и все так заботящиеся о демократии и гарантировавшими их соблюдения? Где Меркель? Где Олланд? Почему молчит Совбез ООН?
Прямое нарушение всех Минских договоренностей! Причем открыто подтверждаемое руиной! Где ОБСЕ и все так заботящиеся о демократии и гарантировавшими их соблюдения? Где Меркель? Где Олланд? Почему молчит Совбез ООН?
g1washntwn
«негде зарядить телефоны!»
Это беда для американских наводчиков, не могут карателям координаты дать, от того-то у ОБСЕ такая "забота" про отсутствие сотовой связи.
Это беда для американских наводчиков, не могут карателям координаты дать, от того-то у ОБСЕ такая "забота" про отсутствие сотовой связи.
Наступление продолжается
Поступает информация о достижении договорённостей с представителями сирийской вооружённой оппозиции, удерживавшей несколько населённых пунктов в провинции Дамаск. Представители российского центра по примирению враждующих сторон сообщили, что к процессу перемирия в Сирии подключились около 2,6 тыс. представителей вооружённых группировок в районе Вади-Барада.
На этом фоне продолжается наступление сирийских правительственных войск на позиции террористов «ИГ» (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры. Благодаря российской технике, переданной ВВС Сирии, стала возможна операция по переброске в осаждённый Дейр-аз-Зор правительственных сил. На неделе также появилась информация Минобороны РФ о нанесении ракетно-бомбовых ударов самолётами ВКС РФ по позициям террористов в районе Дейр-эз-Зора. В операции были задействованы в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Армия САР продолжает наступление под Дейр-эз-Зором и Пальмирой
«Ильюшины» спасают сирийскую армию от полного разгрома в Дейр-аз-Зоре
Новые удары Ту-22М3 ВКС РФ по игиловцам в районе Дейр-эз-Зора
«Ильюшины» спасают сирийскую армию от полного разгрома в Дейр-аз-Зоре
Новые удары Ту-22М3 ВКС РФ по игиловцам в районе Дейр-эз-Зора
По данным SANA, бои против игиловцев под Дейр-эз-Зором ведутся на двух направлениях. Одно из них — кладбище, где террористы обустроили позиции, второе — окрестности военного аэродрома. Утверждается, что игиловцы несут большие потери, включая потери в военной технике.
После взятия одной из высот в районе города правительственные силы получили возможность перекрыть снабжение боевиков, которое ранее практически постоянно велось с северо-востока, включая направление от иракской границы.
Комментарии наших читателей:
Marksman
Темпы этих наступлений ну просто никакие...
После того как с Вади Барда сняли часть сил прикрыть дыры, там вообще всё заглохло. Постреливают с гор да заходят в села, когда ни одной постройки не остаётся.
Вот в Ханасере «ИГ» огрызнулось. В Пальмире тухло. В ДэЗ приближающаяся катастрофа. ЮЗ, Эль-Баб более-менее. Идут к Арану с запада. Эль-Баб будет турецким.
После того как с Вади Барда сняли часть сил прикрыть дыры, там вообще всё заглохло. Постреливают с гор да заходят в села, когда ни одной постройки не остаётся.
Вот в Ханасере «ИГ» огрызнулось. В Пальмире тухло. В ДэЗ приближающаяся катастрофа. ЮЗ, Эль-Баб более-менее. Идут к Арану с запада. Эль-Баб будет турецким.
himRa
«Благодаря российской технике, переданной ВВС Сирии…»
Немного непонятно. Как переданной?
Немного непонятно. Как переданной?
svp67
В пользование, типа "ленд-лиза"…
himRa
И транспортники тоже? Не жирно будет?
Опасный
Только потом деньги не забыть с них взять за это. Вообще, за год с лишним, что наши спецы там воюют и помогают сирийцам, отношение к этим арабам сильно изменилось в худшую сторону. Наши из кожи вон лезут, всячески пытаются им помочь и прикрыть где только можно, а они чуть что — деру дают только. Не все, конечно, бесхребетные трусы, но у большинства из них "душка" точно нет. Оставляют как вполне боеспособную новую технику (которая для них вообще космос), так и свои районы и укрепления. Да и о чем говорить, если большинство из них мечтает в Европу перебраться, на крайний случай в Россию. У нас, например, почти во всех заведениях кальянщики сирийцы, здоровые молодые парни. Какого… наши военные должны за этих трусов воевать??
Avis
Как будто это вчера началось. Пэвэошники так отзываются об египтянах и их эксплуатации наших ЗРК времён войн с Израилем: повыпускают ракеты куда попало и разбегаются, оставляя израильтянам две готовые беззащитные цели: сам ЗРК и то, что он "прикрывал".
Не оправдали ожиданий
Турецкие ВВС не справляются с поддержкой наземных сил, штурмующих город Эль-Баб, расположенный на севере Сирии. Из-за недостаточной активности авиации боевики «ИГ» выбили турецкие войска и их сирийских союзников из стратегически важного населенного пункта Сульфания, не дав укрепиться на восточных подступах к городу.
Тем временем сами террористы публикуют фото подбитых танков ВС Турции в районе Эль-Баба. Сообщается, что наступление турецких войск при поддержке так называемой «сирийской оппозиции» на позиции «ИГ» в Сульфании (восточнее Эль-Баба) захлебнулось. Игиловцы контратаковали большими силами. Им удалось подбить несколько танков и военных автомобилей турецкой армии.
Получается турецкая армия не оправдала ожиданий. Чьих? Своих. Собственного командования.
Итог: турецкое военное командование отдало приказ о временной приостановке операции «Щит Евфрата».
Вероятно, без российской поддержки туркам не обойтись. По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, «не исключено, что турки будут брать Эль-Баб совместно с частями сирийской армии и при активной поддержке российской авиации».
Комментарии наших читателей:
210окв
У турок на БВ после израильтян самая боеспособная армия. Может, просто не хотят или не умеют? А может, зреет новый заговор против неосултана?
210окв
Еще хочу добавить. Вот мы помогаем туркам в нанесении авиаударов. Там у них авиации завались, и аэродромы рядом. А тут сирийская армия в Дейр-эз-Зоре в окружении, да и Пальмира потеряна. Так что приоритетнее?
Ихрек
Согласен, у нас по ходу просто выпендрёж. Как тут уже было отмечено, у турок своей авиации завались.
СРЦ П-15
Я вот всё время думаю: в безлесной пустыне не могут отследить движение новой техники на помощь «ИГ». А что же тогда было бы, если там росли такие же леса, как у нас в России? Где, в конце концов, разведка?
Крейсер, «продливший страдания»
Министр обороны Британии Майкл Фэллон высказался о российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который в составе корабельной группы держит курс от берегов Сирии к порту базирования. По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» — это «корабль позора».
Миссия российского авианесущего крейсера, считает этот чиновник, «лишь продлила страдания сирийского народа».
Майкл Фэллон: «Адмирал Кузнецов» — это «корабль позора»
Конашенков — Фэллону: российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота
Конашенков — Фэллону: российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота
Это любопытно, но до сих пор у мистера Фэллона не возникало жалости к сирийскому народу. Когда этот народ в Алеппо находился под многолетней оккупацией террористов (ах да, называемых в Лондоне «умеренной оппозицией»), у Фэллона не находилось соответствующих слов для выражения соответствующих чувств. Не было у него никакой жалости и тогда, когда самолёты американской коалиции, бомбящие то экскаваторы, то свадебные процессии, «промахивались» в Сирии и Ираке. Видимо, самолёты не могут «продлить страдания», это удел крейсеров.
Кстати, мистеру Фэллону ответил товарищ Конашенков.
«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, — отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», — заявил представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
Комментарии наших читателей:
210окв
Ну ладно — один наш корабль… Можно и согласиться в чем-то… Ну а весь флот Её Величества — что, не позорник? Были когда-то владыки морей, а сейчас так, на побегушках… А про косяк с ракетой вообще умолчу.
Офицер запаса
«По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» — это «корабль позора».
Да фраза просто не окончена. В полном варианте следовало бы сказать: «Адмирал Кузнецов» — это корабль позора Великобритании».
Да фраза просто не окончена. В полном варианте следовало бы сказать: «Адмирал Кузнецов» — это корабль позора Великобритании».
cniza
Конашенков — красавец, лучше не сказать.
Обнаружен компетентный враг
Согласно докладу Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), постоянное уменьшение оборонных затрат вызывает нарастающее истощение британской армии. Эксперты указывают, что для Соединённого Королевства отсутствует непосредственная угроза прямого нападения, однако они видят опасность во вмешательстве в сторонний конфликт в случае агрессии в адрес британских союзников или стран, стратегически важных для Лондона.
«Готова ли британская армия к такому?» — вопрошают авторы доклада. По их оценке, на сегодня в составе вооружённых сил страны осталось единственное боеспособное подразделение. В лучшем случае из всего состава вооружённых сил удастся развернуть бригаду численность в 10 тыс. человек. При военном противостоянии она будет полностью уничтожена за один день «таким компетентным врагом, как Россия».
Одно спасёт британскую армию: Россия не собирается входить в Лондон, штурмовать Букингемский дворец, свергать королеву, а премьер-министра скармливать медведям. И в Лондоне это понимают. Доклады подобного рода составляются обычно теми людьми, которые желают раздобыть побольше денег на вооружения и содержание армии и флота.
Это и неудивительно: на днях командующий британским флотом адмирал сэр Филип Джонс признал, что у Королевского флота полно проблем с сокращённым бюджетом, кадровым голодом и техникой. Речь шла о настоящей «чёрной дыре» (black hole): британскому военно-морскому флоту не хватает 500 миллионов фунтов стерлингов. Мало того, командирам приказали изыскать возможность сэкономить ещё больше!
Очевидно, что в Британии и не думают готовиться к войне с русскими. Решение правильное: русские не нападают.
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Razvedka_Boem
Вряд ли финансирование армии увеличится. Англичане всегда были мастера загребать жар чужими руками. Так что, скорее всего, в приоритете останется разведка.
Зяблицев
Что-то совсем опустились англосаксы! На самую "сильную" армию Европы и то три дня отводили…
svp67
Ага, но тут просматривается прямая закономерность: чем меньше требуется, по их мнению, времени для уничтожения конкретной армии, тем больше денег будут военные просить для усиления…
viktor.
За один день!.. Спросили бы у русских, хотят ли русские войны?
ВДВ как секретное оружие
Запад, а с ним и кое-кто на Украине, волнуется по поводу будущего положения НАТО. Мол, ежели альянс не пойдёт на войну с русскими, то ему (альянсу) долго не протянуть. Русские же, наоборот, окрепнут. Они и сейчас крепки: у них обнаружилось секретное антинатовское оружие. Имя ему — ВДВ.
Аналитики считают, что российским ВДВ достаточно нескольких часов для захвата всей Балтии, а НАТО даже не проснётся.
Блок НАТО есть не что иное, как обыкновенный военный бизнес, в котором первую скрипку играют США. Крымский полуостров стал своего рода поводом для коммерц-дирижёров типа лауреата Б. Х. Обамы. Поднялись крики о русской угрозе, прибалтийские политики все как один заговорили о скором вторжении путинской армии в свободные Вильнюс, Ригу и Таллинн.
Кричат о вторжении с 2014 года, но русские так никуда и не вторглись. Несмотря на то, что иные аналитики уверены, что российским ВДВ достаточно нескольких часов для захвата Балтии.
Трудно сказать, о чём думают правители государств Прибалтики, зазывая к себе американских солдат и таща тысячами тонн американскую стальную технику. Содержание всего этого добра влетает в копеечку, а реальной пользы — ровно ноль. Не собираются русские нападать на маленькие республики. А вот действия США и НАТО являются поводом для гонки вооружений, что представляет собой настоящую угрозу миру на планете.
Впрочем, НАТО никогда и не была миротворческой организацией. Её дело — сеять смерть.
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Талгат
Ну вот, прочитал с утра эту статью и не удивился.
На самом деле Европа на протяжении тысяч лет осуществляла агрессию в соседние регионы, начиная с того же Александра Македонского (а, вероятно, и до него были). Колонизаторские войны в Африке Америке и т. д., их вековечный «Дранг нах Остен» — попытка колонизировать народы Евразии со времён Александра Невского и кончая 1612 или 1812 или 1941 и т. д.
К счастью, народы Евразии — не Африка и не латиносы, и колонизируются очень плохо. Вернее сказать, вообще не поддаются колонизации. Они хорошо образуют евразийские империи (Аттила, Золотая орда, царская Россия, СССР и т. д.), где народы равноправны, но дают отпор внешним колонизаторам.
А в этих новостях из Прибалтики все поставлено с ног на голову: агрессоры представлены жертвами, и наоборот
Если кто и угрожает кому, так это агрессивный блок НАТО и Европа — они угрожают России как форпосту Евразии…
Европа и НАТО в десятки раз сейчас и богаче и сильнее, и именно они наступают и ставят ПРО, и т. д. Их цель — додавить и покончить. Но ничего не получится: сейчас их сдержит ядерное оружие. А завтра Евразия возродится опять, как делала это много-много раз.
На самом деле Европа на протяжении тысяч лет осуществляла агрессию в соседние регионы, начиная с того же Александра Македонского (а, вероятно, и до него были). Колонизаторские войны в Африке Америке и т. д., их вековечный «Дранг нах Остен» — попытка колонизировать народы Евразии со времён Александра Невского и кончая 1612 или 1812 или 1941 и т. д.
К счастью, народы Евразии — не Африка и не латиносы, и колонизируются очень плохо. Вернее сказать, вообще не поддаются колонизации. Они хорошо образуют евразийские империи (Аттила, Золотая орда, царская Россия, СССР и т. д.), где народы равноправны, но дают отпор внешним колонизаторам.
А в этих новостях из Прибалтики все поставлено с ног на голову: агрессоры представлены жертвами, и наоборот
Если кто и угрожает кому, так это агрессивный блок НАТО и Европа — они угрожают России как форпосту Евразии…
Европа и НАТО в десятки раз сейчас и богаче и сильнее, и именно они наступают и ставят ПРО, и т. д. Их цель — додавить и покончить. Но ничего не получится: сейчас их сдержит ядерное оружие. А завтра Евразия возродится опять, как делала это много-много раз.
сибиралт
А чего их завоёвывать? Стоит лишь объявить войну, вызвать их послов и потребовать подписать акты о капитуляции.
ARES623
Я думаю, что и объявлять ничего не надо. Через 5-7 лет там некому будет кричать, останутся только пенсионеры и правительство. Остальные уедут вылизывать европейские унитазы и "утки" в их домах престарелых выносить. Они уже сегодня не представляют себе, как собрать приписной состав в сокращённые подразделения. Через 15 лет эти страны ЕС будет с доплатой впаривать желающим.
oldzek
Вы забыли про беженцев, которых Европа навязывает прибалтам. Так что через какое-то время сами прибалты могут оказаться в меньшинстве. Через 15 лет основным языком, скажем, в Литве, может быть арабский.
«Замороженный» удар?
По информации американского учёного Стивена Коэна, два стратегических «демократизирующих» удара Барака Обамы по России (со стороны Турции и сирийского направления) Москве всё же удалось отразить. Но вот третье направление, украинское, удалось только заморозить при помощи Минских соглашений. Однако, как полагает обозреватель В. Каменев, с приходом к власти Дональда Трампа ситуация на Донбассе получит своё разрешение. «2017 год станет, видимо, решающим в судьбе бандеровского режима на Украине, а может быть, и евроассоциировавшей Бандеру Европы», — уверен Каменев. Причём «за такую «евроинтеграцию» Москва постарается заставить заплатить европейских «коллег» по полной программе».
В реальности дело обстоит совершенно иначе. Точнее, обстоит наоборот. У Москвы в своё время не было никакого иного выхода, кроме как «заморозить» конфликт в самопровозглашённых республиках, попытавшихся отколоться от Киева.
И «разморозка» в 2017 г. конфликта путём чьего-либо одностороннего отказа от Минских соглашений сулит ад кромешный. Москва на такую очевидную глупость не пойдёт.
Кроме того, 2017 год не может стать решающим во внешней политике для Трампа ни в каком смысле: американской военный бюджет, в том числе по расходам в Европе, одобрен конгрессменами и утверждён при президенте Обаме. На год вперёд! И мистеру Трампу придётся придерживаться в 2017 году того, на что тратятся деньги. В том числе «противостоять» России той техникой и теми солдатами, что недавно отправлены в ЕС из США. Противостоять теоретически, конечно, ибо в НАТО только сумасшедшие могут верить, что Путин завтра возьмёт Прибалтику и высадит десант в Варшаве. Тем не менее, в текущем году ничего «решающего» в судьбе «бандеровского режима на Украине» не намечается. Да и советники и министры у Трампа как на подбор: сильно тянет от многих русофобией и желанием «сдерживать» Россию. Впрочем, у Хиллари Клинтон, стань она президенткой, команда тоже была бы «ух». У американских политиков любить Россию не принято, и Дональд здесь не исключение.
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ОдинИзВас
«…И тогда на Украине может начаться немыслимый сценарий: с распадом страны на регионы, провозглашением новых Народных республик, а закончиться — Донецким трибуналом над бандеровским неонацистским режимом».
Вообще-то, "немыслимый сценарий" три года как уже реализуется, пока, конечно, фрагментарно. Что касается новых республик, то, откровенно говоря, у народа в сложившейся ситуации сейчас другие цели и очередным госпереворотом никто не бредит. Главное — выжить. Значит, до тех пор, пока киевские "политики" и украинские олигархи между собой не перегрызутся за оставшиеся лакомые куски госсобственности и рынки сбыта, ничего не изменится, и киевская хунта будет продолжать существовать, вбивая русофобию в ещё не полностью забитые этой гадостью мозги подконтрольного населения.
Вообще-то, "немыслимый сценарий" три года как уже реализуется, пока, конечно, фрагментарно. Что касается новых республик, то, откровенно говоря, у народа в сложившейся ситуации сейчас другие цели и очередным госпереворотом никто не бредит. Главное — выжить. Значит, до тех пор, пока киевские "политики" и украинские олигархи между собой не перегрызутся за оставшиеся лакомые куски госсобственности и рынки сбыта, ничего не изменится, и киевская хунта будет продолжать существовать, вбивая русофобию в ещё не полностью забитые этой гадостью мозги подконтрольного населения.
inkass_98
Да уж, с "немыслимым сценарием" автор явно хватил. Сценарий был запущен постом Найема с призывом выходить на майдан, с тех пор все идет по накатанному, причем с большим успехом. И чем дальше, тем этот немыслимый сценарий все явственнее. Кирдык Руине уже виден невооруженным глазом.
Венд
Автор, если Турция и Сирия — это вообще-то не славянские страны и не территория бывшего СССР и Российской империи, то Украина — это как раз таки бывшая территория России, и заморозка конфликта — единственно правильное решение. Трудное, но верное.
Не валяй дурака, Америка!
Китайцы разместили на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты «Dongfeng-41». Есть два мнения: а) «Шеф, всё пропало!»: китайцам стало тесно на родине, и они решили сдвинуть границы за счёт одного «стратегического партнёра»; б) «Не валяй дурака, Америка!»: размещение ракет связано с воцарением в США мистера Трампа, который ранее делал провокационные заявления в отношении Китая. Дело в том, что ракеты могут долететь до американской территории за полчаса.
В США, как и в России, не допускают, что китайцы разместили ракеты вблизи российских границ ради желания напугать или потеснить пограничного «стратегического партнёра».
Иное дело — партнёр торговый, то есть США. Довольно агрессивная риторика республиканца Трампа, воцарившегося в США, привела к ответной реакции Китая.
Нет, Пекин не планирует ударить ракетами по Вашингтону, однако диалектика велит подкреплять миролюбивые намерения ядерными боеголовками.
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Байкал
"В Китае назвали домыслами сведения о размещении ракет у границ России" (https://lenta.ru/news/2017/01/25/knr/). Господа, расслабляем полушария!
Талгат
Я думаю, все мы согласимся, что, если бы Китай нацеливал эти ракеты на Россию, нас и т. д., то они были бы размещены как минимум в 3000 км от нас.
То, что их разместили рядом, говорит о доверии Китая и о том, что он считает Россию союзником.
Я вообще (как и все у нас) не большой фанат Китая, т. к. есть тысячелетнее противостояние степи и Китая, и когда этот период "дружбы против США" кончится, всё равно надо будет думать о сдерживании Дракона.
Но по этим ракетам все однозначно: это не угроза всем нам, а, наоборот, знак доверия.
Во-вторых, есть элемент "китайской хитрости": американцы могут побояться нанести первый удар, т. к. рядом с Россией.
В-третьих, завтра они могут договориться с Россией о совместном прикрытии МБР (если американцы сильно допекут и РФ, и Китай). Близкое расположение может позволить прикрытие их российской ПРО.
А вообще, это неплохо, что появляется кто-то, кроме РФ, кто грозит США межконтинентальным ударом. Вообще, говорят же многие и пишут, что 21 век — это век противостояния США и Китая.
Т. е., может, РФ сможет передохнуть и собраться с силами, пока эти двое бодаются. А мы потихоньку и интегрируемся, и ЕАС окрепнет, и т. д.
То, что их разместили рядом, говорит о доверии Китая и о том, что он считает Россию союзником.
Я вообще (как и все у нас) не большой фанат Китая, т. к. есть тысячелетнее противостояние степи и Китая, и когда этот период "дружбы против США" кончится, всё равно надо будет думать о сдерживании Дракона.
Но по этим ракетам все однозначно: это не угроза всем нам, а, наоборот, знак доверия.
Во-вторых, есть элемент "китайской хитрости": американцы могут побояться нанести первый удар, т. к. рядом с Россией.
В-третьих, завтра они могут договориться с Россией о совместном прикрытии МБР (если американцы сильно допекут и РФ, и Китай). Близкое расположение может позволить прикрытие их российской ПРО.
А вообще, это неплохо, что появляется кто-то, кроме РФ, кто грозит США межконтинентальным ударом. Вообще, говорят же многие и пишут, что 21 век — это век противостояния США и Китая.
Т. е., может, РФ сможет передохнуть и собраться с силами, пока эти двое бодаются. А мы потихоньку и интегрируемся, и ЕАС окрепнет, и т. д.
korvin1976
Совершенно согласен. Размещение МБР большой дальности в непосредственной близости от границы РФ — это в первую очередь защита под "тенью" РФ. Так как РФ отслеживает практически все пуски ракет, способных уничтожить пусковые установки МБР, то близость размещения китайских МБР непосредственно у границы с РФ их как бы прикрывает зонтиком.
Допустим, противник Китая, не РФ, решит уничтожить эти пусковые установки. Наши РВСН заметят пуск ракет, но в связи с близостью пусковых установок к границам РФ очень сложно будет понять, куда направлены ракеты, нацеленные на пусковые установки.
С другой стороны, если бы данные пусковые установки были бы размещены против РФ, то это кажется как раз полным абсурдом. Размещать пусковые установки в радиусе действия тактического вооружения "потенциального" противника (при условии, что мы рассматриваем ситуацию, что пусковые установки направлены против РФ), это просто глупость. Такие ракеты фактически можно сбивать еще на траектории взлета либо же уничтожать еще до момента пуска, причем это можно сделать силами тактического вооружения.
Не сказать, чтобы лично меня радовало данное размещение вооружения, но, с другой стороны, это положительный момент в отношении с Китаем, говорящий о том, что Китай доверяет РФ.
Допустим, противник Китая, не РФ, решит уничтожить эти пусковые установки. Наши РВСН заметят пуск ракет, но в связи с близостью пусковых установок к границам РФ очень сложно будет понять, куда направлены ракеты, нацеленные на пусковые установки.
С другой стороны, если бы данные пусковые установки были бы размещены против РФ, то это кажется как раз полным абсурдом. Размещать пусковые установки в радиусе действия тактического вооружения "потенциального" противника (при условии, что мы рассматриваем ситуацию, что пусковые установки направлены против РФ), это просто глупость. Такие ракеты фактически можно сбивать еще на траектории взлета либо же уничтожать еще до момента пуска, причем это можно сделать силами тактического вооружения.
Не сказать, чтобы лично меня радовало данное размещение вооружения, но, с другой стороны, это положительный момент в отношении с Китаем, говорящий о том, что Китай доверяет РФ.
Датские плагиаторы
В Арктике интересам России активно противостоит Дания. По словам главы Минприроды РФ, к датчанам «есть серьёзные вопросы». Дело в том, что значительная часть датской арктической заявки строится на использовании геологических материалов… России.
«Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, — рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской. — Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся, и достаточно серьёзно». «У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов», — добавил министр.
Откуда же взяли датчане российские материалы?
По словам Донского, эти материалы были открыты для анализа на предмет обоснованности.
Ситуацию с арктическим «прирастанием» России следует считать неопределённой. Комиссия ООН по границам континентального шельфа, столько лет тянувшая с признанием соответствующих территорий российскими, несомненно, будет тянуть и дальше. По-видимому, Москва рассчитывает на некоторую поддержку Вашингтона, уповая на Дональда Трампа. Как нам представляется, подобные надежды лишены всякого смысла. Трамп — президент американский, а не российский, и расширять Россию территориально он явно не намерен. Укреплять политического противника он не станет, это очевидно. К тому же США до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.
Вероятно, основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас, а в тёплое время года: в мае председательство в Арктическом совете перейдёт к Финляндии, а летом у ооновской комиссии сменится состав.
Комментарии наших читателей:
МПК105
Пойдёт такая пьянка скоро за Арктику — мама, не горюй. Наши готовятся потихоньку, а на Трампа уже наезжают в Америке: догоняй, мол, Путина!
rotmistr60
А спорить необходимо жестко, не уступая никому и ни в чем. Тем более что Россия начала активно укреплять свои арктические границы в военном плане, а кто-то только планирует это.
nnz226
Товарищ Сталин ещё в 40-е годы провёл границы арктических владений СССР (границы на севере совпадают с границами РФ) от границы на земле по прямой к Северному полюсу. И все вокруг утёрлись и приняли их. А либерасты опять что-то мутят в ущерб России, подписав какие-то конвенции про шельфы. Теперь вот и доказываем своё. И при чём тут в составе арктических государств Швеция и Финляндия?! Они выхода в Арктику не имеют! Финляндия с 1944 года, Швеция с 1901 (или 1904), когда Норвегия стала «незалежной».
*«Карту купи, деревня!» – фраза из кинофильма «Джентльмены удачи»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин