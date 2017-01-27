РБК о хакере, завербованным ФСБ
Сегодня информационный портал РБК публикует информацию о возбуждении уголовного дела в отношении человека по имени Дмитрий Докучаев. Докучаеву инкриминируется статья, касающаяся государственной измены. Известно о том, что Докучаев является офицером Центра информационной безопасности ФСБ. Ранее Докучаев занимался хакерской деятельностью под псевдонимом Forb.
Источник РБК сообщает, что в своё время Дмитрий Докучаев получил работу в Федеральной службе безопасности именно благодаря своим способностям в вопросах кибербезопасности. Обучаясь в университете, Докучаев смог осуществить взлом одного из правительственных серверов США, обойдя казавшуюся надёжной систему защиты. Тогда (а дело было 13 лет назад) Forb дал интервью газете «Ведомости». Тогда же появилась информация, что хакер не гнушается и такими киберпреступлениями, как взлом банковских карт. Именно под угрозой возбуждения уголовного дела и была осуществлена вербовка Докучаева в ФСБ. Когда Докучаев успел получить звание майора ФСБ (а именно такое звание фигурирует в СМИ), не поясняется.
При этом в других средствах массовой информации не подтверждается информация о том, что Докучаев – и есть тот самый хакер Forb.
Помимо Дмитрия Докучаева средства массовой информации сообщают и о двух других фигурантах уголовного дела о госизмене. Один из них — заместитель начальника Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Утверждается, что его задержали на заседании коллегии ведомства в декабре 2016 года. Михайлова подозревают в получении денег от иностранной компании.
Примечательно, что такого рода информация появляется в отдельных российских СМИ (причём, известных своими либеральными взглядами) на фоне скандала, раздуваемого в британской и американской прессе в связи с "вездесущими русскими хакерами".
Источник РБК сообщает, что в своё время Дмитрий Докучаев получил работу в Федеральной службе безопасности именно благодаря своим способностям в вопросах кибербезопасности. Обучаясь в университете, Докучаев смог осуществить взлом одного из правительственных серверов США, обойдя казавшуюся надёжной систему защиты. Тогда (а дело было 13 лет назад) Forb дал интервью газете «Ведомости». Тогда же появилась информация, что хакер не гнушается и такими киберпреступлениями, как взлом банковских карт. Именно под угрозой возбуждения уголовного дела и была осуществлена вербовка Докучаева в ФСБ. Когда Докучаев успел получить звание майора ФСБ (а именно такое звание фигурирует в СМИ), не поясняется.
При этом в других средствах массовой информации не подтверждается информация о том, что Докучаев – и есть тот самый хакер Forb.
Помимо Дмитрия Докучаева средства массовой информации сообщают и о двух других фигурантах уголовного дела о госизмене. Один из них — заместитель начальника Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Утверждается, что его задержали на заседании коллегии ведомства в декабре 2016 года. Михайлова подозревают в получении денег от иностранной компании.
Примечательно, что такого рода информация появляется в отдельных российских СМИ (причём, известных своими либеральными взглядами) на фоне скандала, раздуваемого в британской и американской прессе в связи с "вездесущими русскими хакерами".
Использованы фотографии: Журнал "Хакер"