18:54 27 января

РБК о хакере, завербованным ФСБ

Сегодня информационный портал РБК публикует информацию о возбуждении уголовного дела в отношении человека по имени Дмитрий Докучаев. Докучаеву инкриминируется статья, касающаяся государственной измены. Известно о том, что Докучаев является офицером Центра информационной безопасности ФСБ. Ранее Докучаев занимался хакерской деятельностью под псевдонимом Forb.

Источник РБК сообщает, что в своё время Дмитрий Докучаев получил работу в Федеральной службе безопасности именно благодаря своим способностям в вопросах кибербезопасности. Обучаясь в университете, Докучаев смог осуществить взлом одного из правительственных серверов США, обойдя казавшуюся надёжной систему защиты. Тогда (а дело было 13 лет назад) Forb дал интервью газете «Ведомости». Тогда же появилась информация, что хакер не гнушается и такими киберпреступлениями, как взлом банковских карт. Именно под угрозой возбуждения уголовного дела и была осуществлена вербовка Докучаева в ФСБ. Когда Докучаев успел получить звание майора ФСБ (а именно такое звание фигурирует в СМИ), не поясняется.

При этом в других средствах массовой информации не подтверждается информация о том, что Докучаев – и есть тот самый хакер Forb.

РБК о хакере, завербованным ФСБ


Помимо Дмитрия Докучаева средства массовой информации сообщают и о двух других фигурантах уголовного дела о госизмене. Один из них — заместитель начальника Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Утверждается, что его задержали на заседании коллегии ведомства в декабре 2016 года. Михайлова подозревают в получении денег от иностранной компании.

Примечательно, что такого рода информация появляется в отдельных российских СМИ (причём, известных своими либеральными взглядами) на фоне скандала, раздуваемого в британской и американской прессе в связи с "вездесущими русскими хакерами".

Использованы фотографии: Журнал "Хакер"
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Комментарии 22
  1. Принц_Пенсии Сегодня, 14:09
    Привет хакёры! Работаете?
    Принц_Пенсии
    1. Стропорез Сегодня, 14:14
      Цитата: Принц_Пенсии
      Привет хакёры! Работаете?

      тсссссссс-ссс! работают feel
      Стропорез
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:18
        Вообще- то на днях эта новость продвигалась совсем по другому. Там фигурировала "Лаборатория Касперского" и Дмитрий Докучаев был как бы её работником, а Сергей Михайлов поддерживал с ним связь. Но то, что "Лаборатория Касперского" работает в тесной связке с ФСБ, известно давно.
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
          Саш , моё почтение ! hi drinks Как я писал (по другому , правда , поводу) : Не разберёшь где заканчивается Беня и где начинается полиция . laughing
          bouncyhunter
          1. Alena Frolovna Сегодня, 16:01
            Привет хакёры! Работаете?


            РАБОТАЕМ.

            Alena Frolovna
            1. Лелёк Сегодня, 18:50
              Цитата: Alena Frolovna
              РАБОТАЕМ.


              Лелёк
        2. Лелёк Сегодня, 18:46
          Цитата: СРЦ П-15
          СРЦ П-15

          Привет.
          Малехо не по теме. Как-то со знакомым ИТ-шником кушали пенное и в разговоре я по простоте душевной спросил его: "А кто, чёрт побери, изобретает и запускает эти клятые вирусы?", на что получил ответ: "Да тот же, дружище, кто изобретает и продаёт антивирусники". Вероятно, исходя из этой логики, и у Касперского рыльце в пуху. Что же касаемо хакеров, то они есть и будут, и определённую пользу приносят. А вот продажных скаундов - на "цу гундер". negative
          Лелёк
    2. vovanpain Сегодня, 14:18
      Цитата: Принц_Пенсии
      Привет хакёры! Работаете

      Работают,работают. wink
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:32
        Самая короткая инструкция как стать хакером :
        Выбираете объект для взлома и отправляетесь прямиком к нему , прихватив кувалду и ноутбук . Прибыв на место , со всей дури бьёте кувалдой . Взлом осуществлён .
        Вопрос :
        - А на кой ноутбук нужен ?
        Ответ :
        - А какой ты хакер без ноутбука ?
        wassat
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:42
          Цитата: bouncyhunter
          - А какой ты хакер без ноутбука ?

          Привет, Паша! hi Облом! Не быть мне хакером: у меня комп, не попрёшь же его с собой, да к тому же ещё и кувалду. laughing А смартфон можно вместо компа взять? laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
            Вполне прокатит , я думаю ! Нашим хакерам , по ходу , и лампового утюга - за глаза ! laughing
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:52
              Цитата: bouncyhunter
              Нашим хакерам , по ходу , и лампового утюга - за глаза !

              Да, нашим лишь бы хакнуть, а чем - не критично. laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:57
                Цитата: СРЦ П-15
                Да, нашим лишь бы хакнуть, а чем - не критично. laughing

                Эт точно ! Хоть ржавым гвоздём расковырять . laughing
                bouncyhunter
          2. Барбулятор Сегодня, 15:37
            Цитата: СРЦ П-15
            А смартфон можно вместо компа взять?

            Ну, посмотри чуть выше, там многие способы указаны, в том числе и со смартфона.
            Барбулятор
      2. Балу Сегодня, 14:45
        Работают,работают
        Володя привет, в библиотеку конгресса я както давно попал, еще в прошлом веке, типа первый опыт освоения инета. А как взломать Пентагон, щас пять капель накапаю, пойду похулиганю. Вот не люблю я Пентагон. у меня на это слово аллергия, просто бесит. wassat lol
        Балу
      3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:23
        Ну если у наших, в запросах о взломе на третьем месте стоит "как взломать с калькулятора?" то понятно чего нас все так боятся! И еще подробная инструкция прилагается!)))))
        Vasya_Piterskiy
  2. krops777 Сегодня, 14:19
    Докучаев смог осуществить взлом одного из правительственных серверов США, обойдя казавшуюся надёжной систему защиты.


    А откуда РБК знает про это? Попахивает очередным либеральным вбросом.
    krops777
  3. askort154 Сегодня, 14:30
    "....хакер не гнушается и такими киберпреступлениями, как взлом банковских карт...."



    И на что рассчитывали, беря его в ФСБ?! Сколько волка не корми, он всё равно укусит.
    askort154
  4. Не служил Сегодня, 14:55
    Цитата: СРЦ П-15
    Но то, что "Лаборатория Касперского" работает в тесной связке с ФСБ, известно давно.


    Касперский работал в своё время в Госплане, который потом министерством экономики стал. Как раз информационными технологиями там занимался. Их там наверняка КГБ вёл и контролировал.
    Не служил
  5. Башибузук Сегодня, 15:04
    Руссиш хакер, хенде хох..... с такой присказкой захожу к с своим IT- программистам.
    Обижаюццо....говорят, мы не такие....ну да. ну да..."Я не такая, я жду трамвая."
    Все они...трамвая ждут. Особенно те, которые публикуют настолько дурацкие новости - ФСБ повязало знатного хакера на взломе банковских карточек и присвоило ему чин майора ФэСэБэ.
    Yahoo EU - а на самом деле - зоопарк-рассадник либерлов.
    Забавно.
    Башибузук
  6. 1536 Сегодня, 17:18
    Ой, ну сейчас информация этого РБК обрастет такими хвостами, что мало не покажется. Окажется, что хакер живет в каждом россиянине!
    Жаль, что этого агентства не было в 1937-м году. Сейчас бы многие спорные вопросы можно было бы обосновать, ссылаясь на их иноформацию.
    1536
  7. romandostalo Сегодня, 17:20
    Ясно, что ничего не ясно...Нафига это здесь разместили тоже. Что бы в коментах постебаться?
    romandostalo

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