18:50 27 января

Американо-южнокорейские учения по форме одежды №2

В районе южнокорейского города Пхёнчхан (в нём будет проведена Олимпиада-2018) проходят совместные учения военнослужащих армий США и Республики Корея. В учениях принимают участие морские пехотинцы. По сценарию зимних учений, американские и южнокорейские морпехи должны были «организовать защиту Сеула от вероятных атак со стороны КНДР. В сети публикуются снимки, на которых видно, что военнослужащие помимо тактических маневров и выполнения стрельб решили устроить «снежные гуляния», оголив свои торсы.

Американо-южнокорейские учения по форме одежды №2



А это уже "одетый" вариант:



По легенде учений, северокорейские войска осуществляют вторжение сначала в так называемую демилитаризованную зону, а затем уже и на территорию Южной Кореи. Северокорейских пехотинцев "встречает" объединённый контингент РК и США, который вступает в прямое боестолкновения, ожидая подхода основных сил.

На этом фоне из Южной Кореи приходят сообщения о том, что Сеул намеревается усилить охрану границы и укрепить системы, отгораживающие южную часть Корейского полуострова от северной. Напомним, что ранее постпред КНДР в ООН заявил, что Сеул идёт по пути, который приводит лишь к эскалации конфликта в регионе. По словам северокорейского дипломата, такие действия Республики Корея и США приводят к необходимости укрепления КНДР своего ядерного потенциала.

Использованы фотографии: © REUTERS, Kim Hong-Ji
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Комментарии 24
  1. Олег Лавров Сегодня, 15:22
    Температура воздуха с плюсовым значением. Пар изо рта не идет. Пусть приедут к нам, хотя бы в -10, где утренняя зарядка до этого значения температуры идет по "форме 2", в обязательном порядке ежедневно, (голый торс, кто не в курсе). Вот тогда и посмотрим на зимнюю подготовку этих людей.
    Олег Лавров
    1. Pirogov Сегодня, 15:24
      Цитата: Олег Лавров
      Температура воздуха с плюсовым значением. Пар изо рта не идет. Пусть приедут к нам, хотя бы в -10, где утренняя зарядка до этого значения температуры идет по "форме 2", в обязательном порядке ежедневно, (голый торс, кто не в курсе). Вот тогда и посмотрим на зимнюю подготовку этих людей.

      Вот именно ,нашли чем удивить !
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:33
        Дешёвые понты и показуха . Мол , смотрите какие у нас стальные коки . am
        bouncyhunter
    2. Alexey RA Сегодня, 15:48
      Цитата: Олег Лавров
      Температура воздуха с плюсовым значением. Пар изо рта не идет.

      Просто им в этом году с температурой не повезло. Вот что было в тех же краях в 2014:
      Alexey RA
    3. stas Сегодня, 15:52
      Олег Лавров - зачем врать про ежедневный голый торс до -10, считаешь что только ты в курсе.
      Так и завраться можно, как барон Мюнхгаузен.
      stas
      1. Олег Лавров Сегодня, 16:36
        Поясню, что на данный момент в армии РФ есть приказ о проведении утренней зарядке по "формам одежды". "Формы одежды" в армии РФ делятся на 5 групп 0, 1, 2, 3, 4. Чтобы не писать много, "форма 2"( голый торс), идет при активных упражнениях (как то кросс, челночный бег, бег на 100 м и т.п.) до -10. А утренняя зарядка в ВС РФ включает в себя ежедневный утренний кросс на 3 км, без отсечки времени. Скажу точно, что в Сибирском регионе. утренняя зарядка проводится при температуре -20 по "форме 4" в термобелье 1-го и 2-го слоя. В бушлатах.
        Олег Лавров
        1. Дядька Сегодня, 18:09
          Цитата: Олег Лавров
          "Формы одежды" в армии РФ делятся на 5 групп 0, 1, 2, 3, 4.

          Догадываюсь, что скрывается под№0, но это ведь не одежда,а её отсутствие, некорректно назвать солдата в костюме Адама одетым по форме №0. smile
          Дядька
        2. Homo Сегодня, 18:33
          А как же это?
          Homo
    4. Штык Сегодня, 17:01
      Цитата: Олег Лавров
      Температура воздуха с плюсовым значением. Пар изо рта не идет.

      А Вы попробуйте снег так побросать, при плюсовом значении температуры! smile
      Штык
  2. 210окв Сегодня, 15:22
    Покажите мне обнаженного амерзского морпеха!А то всё корейцы на фото..Эти ребята безбашенные. wassat fool
    210окв
    1. Alexey RA Сегодня, 15:48
      Цитата: 210окв
      Покажите мне обнаженного амерзского морпеха!

      С какой целью интересуетесь? wink

      Вот, пожалуйста - совместные учения 2013 года. Тёмно-тёмно-коричневый - уж явно не кореец.

      На заднем фоне народ радуется - повезло, не пришлось с голым торсом бегать.
      Alexey RA
      1. 210окв Сегодня, 15:56
        С какой целью?Да просто узнать-тепличные это растения или нет. wassat
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: 210окв
        Покажите мне обнаженного амерзского морпеха!

        С какой целью интересуетесь? wink

        Вот, пожалуйста - совместные учения 2013 года. Тёмно-тёмно-коричневый - уж явно не кореец.

        На заднем фоне народ радуется - повезло, не пришлось с голым торсом бегать.
        210окв
  3. болот Сегодня, 15:25
    №2 интересно сколько времени на свежем воздухе провели?
    У меня однокурсник был Кайрат,тот ежедневно в любую погоду бегал по шортиках по стадиону,босиком. И в минус и плюс.
    Погиб в Ираке. ПОМНИМ!,
    болот
  4. Vik66 Сегодня, 15:25
    На первой фотке американские морпехи на заднем плане - все тепло одетые... laughing
    Vik66
    1. 210окв Сегодня, 15:29
      Ага,тепло одетые по форме №8.. wassat
      Цитата: Vik66
      На первой фотке американские морпехи на заднем плане - все тепло одетые... laughing
      210окв
      1. novobranets Сегодня, 16:12
        Цитата: 210окв
        тепло одетые по форме №8.

        Попробовали бы они утреннюю зарядку, как наши морпехи СФ. Спортивная форма- каска, сапоги и трусы в скатку. tongue
        novobranets
        1. Комментарий был удален.
        2. Штык Сегодня, 17:12
          Цитата: novobranets
          Попробовали бы они утреннюю зарядку, как наши морпехи СФ.

          Южнокорейские пойдут ?
          Штык
  5. HAM Сегодня, 15:31
    Не с той стороны оголились,голубенькие..
    HAM
    1. Штык Сегодня, 17:15
      Цитата: HAM
      Не с той стороны оголились,голубенькие..

      Эти тоже голубенькие ? Вот бы посмотреть, скажи Вы это им в лицо ! wassat
      Штык
  6. Altona Сегодня, 16:28
    На груди одного солдата я вижу греческий девиз MOLON LABE (Приди и возьми), фраза царя Леонида перед битвой при Фермопилах. Такой девиз обычно накалывают себе разного рода рейнджеры и спецназовцы, национальные гвардейцы и народные милиционеры Юга США.
    Altona
  7. haenx Сегодня, 16:35
    Английские морпехи примёрзли к памперсам и отказались от участия в учениях http://www.anaga.ru/primerzli-k-pampersam.html Мне кажется согласно Натовским нормативным актам тренировка в пределах -8 градусов и получение холодовой травмы не оплачивается страховка по профзаболеванию не предусматривается обслуживание по медицинской страховке
    haenx
  8. кеп Сегодня, 16:42
    Если начнут воевать с Северной Кореей,привыкать надо не к холоду, а к адской жаре.
    кеп
    1. romandostalo Сегодня, 17:31
      Вот именно, те уж точно безбашенные. Ким Чен Ын прикажет, они и боеголовку с собой в атаку возьмут, легко!
      romandostalo
  9. Hiss Сегодня, 18:26
    И что сии снимки доказывают? "Стальное очко"? Это при - 5, солнечной погоде, отсутствии ветра и базой под жопой? Большую часть жизни прожил в северной Якутии. Пять лет назад вернулся в Братск. Люди вокруг ходят "задрапированные", мы с другом нараспашку(пока ветра нет ессно:)), да в футболочке лишь под курткой. И что? Что это доказывает?Лишь привычка. Я чуть ли не с содроганием вспоминаю зимы Якутска, хоть он и гораздо южнее Депутатского. Но вот холод - 25 Якутска, и - 45 Депутатска несопоставимы, из за реки. Лучше полста в Депутатске, чем ветер в Якутске при тридцадке. В Братске вообще благодать, пока опять таки, ветра нет, замело, и при - 20 "жизнь тоска". С ветром и влажностью - вылитый Якутск. Но - живем- благодать :) А этот "героизьм" для фото.. Ты горючку на сопку мужикам доставь,да все ручками,когда метет, темно,словно в.., и не по приказу, а потому что трактор не пройдет, а связь нужна.. И это ни }{ера не подвиг-реальная обыденность. Будни. И вспоминаешь со смехом..
    Hiss

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