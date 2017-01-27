Американо-южнокорейские учения по форме одежды №2

В районе южнокорейского города Пхёнчхан (в нём будет проведена Олимпиада-2018) проходят совместные учения военнослужащих армий США и Республики Корея. В учениях принимают участие морские пехотинцы. По сценарию зимних учений, американские и южнокорейские морпехи должны были «организовать защиту Сеула от вероятных атак со стороны КНДР. В сети публикуются снимки, на которых видно, что военнослужащие помимо тактических маневров и выполнения стрельб решили устроить «снежные гуляния», оголив свои торсы.А это уже "одетый" вариант:По легенде учений, северокорейские войска осуществляют вторжение сначала в так называемую демилитаризованную зону, а затем уже и на территорию Южной Кореи. Северокорейских пехотинцев "встречает" объединённый контингент РК и США, который вступает в прямое боестолкновения, ожидая подхода основных сил.На этом фоне из Южной Кореи приходят сообщения о том, что Сеул намеревается усилить охрану границы и укрепить системы, отгораживающие южную часть Корейского полуострова от северной. Напомним, что ранее постпред КНДР в ООН заявил, что Сеул идёт по пути, который приводит лишь к эскалации конфликта в регионе. По словам северокорейского дипломата, такие действия Республики Корея и США приводят к необходимости укрепления КНДР своего ядерного потенциала.