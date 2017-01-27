18:54 27 января

БПК «Североморск» совершил переход в Красное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий поход в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал, сообщила пресс-служба СФ.

БПК «Североморск» совершил переход в Красное море


«Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей», – говорится в релизе.


Отмечается, что во время плавания «были отработаны также вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности».

В дальний поход корабль отправился 15 октября 2016 г под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ Станислава Варика.

За этот период «Североморском» пройдено более 17-ти тыс. морских миль. «Экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода "Североморск" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации», – рассказали в пресс-службе.

В начале февраля корабль примет участие в международном учении «АМАН–2017» в Аравийском море. Цель маневров – борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 7
  1. 210окв Сегодня, 16:04
    Пиратов пошел погонять?Что то про них затихло.Наверное сейчас они не в тренде. yes
    210окв
    1. Oznob Сегодня, 16:11
      Угу...
      "здравствуй мой брат сомалийский пират
      мы в море ходим не ради наград
      не ради наград а ради добра
      его на чужих кораблях до хрена"
      Oznob
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:38
        Как это его никто не "сопровождал" ? Или об этом узнаем позже ? wink
        bouncyhunter
      2. Zibelew Сегодня, 16:47
        Цитата: Oznob
        здравствуй мой брат сомалийский пират

        Цезарь за себя заплатил в свое время пиратам даже больше, чем просили, сказав, что за такого как он, меньше платить просто стыдно. Правда, потом вернулся с войсками и покрошил этих пиратов в мелкий фарш, но это уже потом было. Мне просто понравился подход к решению вопроса - заплатить, забрать заложника, а потом всех террористов пустить на котлеты. Очень, кстати, эффективный метод профилактики терроризма..
        Zibelew
  2. Монархист Сегодня, 16:22
    Думал, что пираты уже "перевились": только про бармалеев и майдаунов и говорили
    Монархист
    1. Oznob Сегодня, 17:11
      Да, не тот нынче пират стал. Больше музыки всякие да синематографические ленты скачивает ...
      Oznob
  3. Мар.Тира Сегодня, 18:33
    Цитата:основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства.Да тяжеловато даются манёвры"Удалому" на таких узких участках.Не предназначен он для манёвров.Штурмана,и рулевые видать опытные, высший класс сработали.
    Мар.Тира

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