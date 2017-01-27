БПК «Североморск» совершил переход в Красное море
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий поход в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал, сообщила пресс-служба СФ.
«Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей», – говорится в релизе.
Отмечается, что во время плавания «были отработаны также вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности».
В дальний поход корабль отправился 15 октября 2016 г под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ Станислава Варика.
За этот период «Североморском» пройдено более 17-ти тыс. морских миль. «Экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода "Североморск" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации», – рассказали в пресс-службе.
В начале февраля корабль примет участие в международном учении «АМАН–2017» в Аравийском море. Цель маневров – борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.
«Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей», – говорится в релизе.
Отмечается, что во время плавания «были отработаны также вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности».
В дальний поход корабль отправился 15 октября 2016 г под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ Станислава Варика.
За этот период «Североморском» пройдено более 17-ти тыс. морских миль. «Экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода "Североморск" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации», – рассказали в пресс-службе.
В начале февраля корабль примет участие в международном учении «АМАН–2017» в Аравийском море. Цель маневров – борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.
Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота