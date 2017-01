Достижение согласия на празднике непослушания

Использованы материалы:

Настраиваемые под конкретного противника лучевые пушки на протяжении десятилетий были элементом научной фантастики, но ничто так не эффектно, как ручной фазер из фильма «Звездный путь» или гораздо более изощренное оружие из игры «Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом», давшие ростки в реальном мире.Привлекательность нелетальных средств принуждения к согласию необузданных толп и отдельных буйных личностей, которые представляют опасность для сотрудников правопорядка и обычных граждан, высока как никогда. Полиция разных стран все чаще и все масштабнее применяет эти средства, одновременно стоя перед выбором новых, более совершенных систем, настойчиво предлагаемых жаждущей заказов промышленностью, полной инновационных идей.Постоянно расширяющееся разнообразие подобного оружия впечатляет. К нему относятся следующие основные категории и виды: электрошоковое оружие нелетального действия (ЭОНД) или оружие временного поражения (ОВП), например, различные системы временного поражения производства, например, различные системы временного поражения производства компаний Taser и Phazzer; боеприпасы кинетического действия (БКД), например, мешочки с дробью, резиновые пули, резиновые шарики, пластиковые и губчатые пули; химические раздражители в гранатах или как заряд в БКД, доставляемые в виде струи, тумана или газа; водяные пушки; светошумовые гранаты; вещества с сильным запахом; скользкие гели; ослепляющие устройства; спутывающие устройства, например сеткометы; и более экзотическое оружие, например сверхвысокочастотное оружие миллиметрового диапазона и акустическое оружие, включая громкоговорители и вихревые пушки (генераторы вихревых структур).Закон непреднамеренных последствий и непредсказуемость реального мира означают, что людей неизбежно порой ранят или убивают оружием, создававшимся как нелетальное. Кроме того, подобно любому другому оружию нелетальные устройства могут случайно или намеренно применяться неправильно.Проблема становится все более политизированной в связи участившимися публичными протестами и печально известными расстрелами преимущественно чернокожих молодых людей в США. Почти все случаи документируются благодаря открытому пользованию смартфонами или специальными цифровыми видеокамерами, затем снятое видео загружается в социальные сети, где и формируется общественное мнение, способствующее разжиганию протестных настроений. За применением нелетального оружия пристально следят организации по гражданским правам. В марте прошлого года Международная сеть организаций по гражданским свободам International Network of Civil Liberties Organisations (INCLO) и Врачи за права человека Physicians for Human Rights (PHR) опубликовали доклад под заголовком «Замаскированная летальность - последствия для здоровья в связи с применением оружия для противодействия массовым беспорядкам». Содержание доклада полностью соответствует его названию, он скорее посвящен применению нелетального оружия в задачах противодействия массовым беспорядкам, чем его применению в обычной работе полиции с подозреваемыми и преступниками.Подробно мы не будем останавливаться на этом докладе, но его комментарии и выводы по поводу БКД весьма спорны. БКД, говорится в докладе, не предназначены для сдерживания толпы или ее рассеивания, поскольку они не могут применяться безопасно и эффективно в этом контексте, поскольку на ближних дистанциях летальность и особенности ранений соответствуют летальности и особенностям ранений, нанесенных боевыми снарядами. Кроме того, то, что в докладе называется «неразборчивыми БКД неоднократного применения», должно быть запрещено по отношению к массовым протестам, поскольку их, как говорится в докладе, «практически невозможно безопасно применить против толпы и отдельных людей», после чего делается вывод, что металлические пули, покрытые резиной, и другие снаряды с металлическим сердечником должны быть запрещены.«Даже более безопасные БКД должны применяться в качестве последнего средства, ведь они могут нанести серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью, - говорится в докладе. - Ими никогда не должны стрелять с ближней дистанции или в уязвимые места на теле».Это последнее заявление созвучно инструкциям по технике безопасности, которые идут фактически со всеми БКД, тем не менее, промышленность также всерьез разделяет озабоченности, высказанные в докладе по поводу металлических составляющих боеприпасов, и проводит большую работу по снижению уровня летальности подобного оружия.Например, канадская компания Lamperd Less Lethal объявила в декабре о своей совместной работе с центром Bluewater Technology Access Centre (BTAC) колледжа Lambton, в рамках которой был создан новый боеприпас. Этот полимерный боеприпас предназначен для нового 40-мм гранатомета, который может использоваться как для обучения, так и для пресечения массовых беспорядков, а также в миротворческих операциях.С целью снижения вероятности нанесения травм вместо алюминия используется литьевой нейлон, тогда как носовая часть изготовлена из того, что компания Lamperd описывает как «флагманский» материал, который разработан для нее канадским Западным университетом. Носовая часть боеприпаса сминаться при ударе и, тем самым, как заявляют в компании Lamperd, «минимизирует риск нанесения тяжелой травмы, но при этом обеспечивает достаточный импульс, способный сбить объект с ног».В докладе INCLO/PHR также говорится о том, что необходимо повышать подотчетность полицейского, под которой предусматривается составление подробного отчета о применении оружия, нанесенных травмах и обстоятельствах их нанесения. В этом направлении работают несколько компаний, например компания Lamperd предлагает свою нательную камеру Model X100 с потоковым видео и аудио.Созданный компанией Security Devices International (SDI) в качестве альтернативы существующим БКД, 49-граммовый снаряд для нанесения тупых травм (СНТТ) отстреливается с дистанции 2-80 метров из 40-мм полицейского гранатомета с начальной скоростью 88 м/с. В компании заявляют, что ее технология позволяет снаряду поражать цель за счет большого количества энергии и в тоже время соответствовать признанным стандартам безопасности, основанным на баллистических тестах, проведенных на геле, глине, балансотренажерах, туловищных манекенах для моделирования тупых травм и даже на волонтерах. Его масса и скорость позволяют сгенерировать начальную энергию примерно 189 Джоулей (140 футо-фунтов), что составляет от половины до трети энергии отстрелянной из пистолета типичной 9-мм пули, но распределенной по гораздо большей площади поверхности.Сам снаряд, если не считать гильзы, состоит из основного корпуса и выступающего колпачка из полистирола, под которым находится сжимаемая гелевая головка и пластичный расширитель, оба они служат для того, чтобы заставить СНТТ расплющиться при ударе. Таким образом, снаряд захватывает больше нервных окончаний, тем самым, усиливая болевые ощущения, но при этом рассеивает кинетическую энергию по большей площади с целью снижения риска проникания в мягкие ткани. Как заявляют в компании, «за счет этого достигается успешное причинение боли в разумных пределах и одновременно обеспечивается безопасность объекта».Помимо кинетической энергии СНТТ могут доставлять другие заряды, включая окрашивающие вещества, перцовый аэрозоль (ОС), зловонные вещества, невидимые маркеры, хлорбензолмалононитрил (слезоточивый газ), а также инертный порошок (для учебных целей). Кроме того, предлагаются учебный патрон однократного применения и перезаряжаемый учебный комплект.В октябре 2014 года компания выпустила ролик (см. ниже), где были показаны мужчины-волонтеры, в бедра которых выстреливали пулями СНТТ. Стрельба велась либо сквозь брюки, либо по голой ноге, туловище и голова были защищены щитом, который держал коллега. У каждого «обстрелянного» наблюдали незамедлительное образование кровоподтеков, которые быстро росли в размерах и становились ярче в следующие 72 часа; у некоторых испытуемых была содрана или разорвана кожа. Никто не упал на землю, хотя это могла быть заслуга человека, держащего щит.Часть волонтеров продемонстрировала впечатляющую храбрость, при этом тесты тщательно контролировались и таким образом отсутствовала стрессовая ситуация и хаос бунта. Использование щита также является показателем того, что попадания в туловище и голову были неприемлемо рискованными.Компания FN Herstal пошла по другому пути со своей системой FN 303, которая включает пусковое устройство в виде 15-зарядного карабина и семизарядный пистолет FN 303-P. Оба оружия стреляют на одинаковую дальность 18-мм оперенными тонкостенными снарядами массой 8,5 граммов при помощи сжатого газа - воздуха в карабине, углекислого газа в пистолете. Заряд ударного типа представляет собой набор гликолевых гранул под тонкостенным колпачком, которые могут быть заменены смываемой или несмываемой краской или раздражающим веществом. Карабин стреляет своими снарядами с начальной скоростью 85-91 м/с; заявляется о высокой точности карабина на дистанциях до 50 метров и пистолета 303-Р на дистанциях до 20 метров.Испытания карабина американскими правоохранителями из штата Индиана, результаты которых были опубликованы в 2008 году, показали, что он способен положить шесть пуль в круг диаметром 12,7 см с дистанции 23 метра, а с максимальной рекомендованной дистанции 50 метров полицейские каждым выстрелом попадали в туловище манекена среднего размера. Подобная точность существенно выше точности при стрельбе стандартными мешочками, наполненными металлическими шариками.В компании FN предупреждают пользователей никогда не целиться в голову или шею из-за риска нанесения серьезных увечий или смерти и всегда целиться ниже центра масс, когда цель находится в радиусе пяти метров.Компания Phazzer предлагает аналогичное оружие на базе карабина М4. Новое оружие имеет органы управления и эргономику, идентичные органам управления и эргономике карабина М4, при этом модель RAPTOR отличается новым алюминиевым стволом калибра 17,27 мм и новой нижней частью ствольной коробки, в которую вставляется магазин на 20 патронов, в приклад встроен баллон с воздухом или углекислым газом объемом 0,213 литра. RAPTOR может вести стрельбу различными резиновыми боеприпасами, перцовым газом, ультрафиолетовыми маркерами, баллончиками с краской, пулями для разбивания стекла (начальная скорость 107 м/с) с усиленным и слабым воздействием на дальность до 50 метров. Оружие имеет стандартные направляющие, на которые можно устанавливать ряд прицелов и аксессуаров, включая подствольный тазер или его аналог ENFORCER компании Phazzer.Каким бы не было сочетание массы, скорости, калибра и типа заряда, необходимое для достижения требуемого воздействия, сам боеприпас без исключения «дискредитирует» его фиксированная начальная скорость. Традиционный боеприпас, всегда обладающий наибольшей скоростью при покидании дульного среза, неизбежно замедляется по мере удаления от него, что позволяет говорить о приемлемом безопасном воздействии на ближних дистанциях, но в тоже время на больших дистанциях его эффективность существенно снижается.Руководитель научных проектов в Баттельском мемориальном институте Джефри Уиддер для решения этой проблемы разрабатывает снаряд и пусковое устройство, получившие название «нелетальная система с безгильзовыми телескопическими боеприпасами POGOJET». По данным патентного документа, в основе системы лежит безгильзовый активно-реактивный снаряд, стабилизируемый вращением и приводимый в движение невыпадающим поршнем.Изначально POGOJET был также снарядом с фиксированной скоростью, который выталкивался из легкого короткого ствола невыпадающим поршнем и затем ускорялся до скорости не менее 300 футов/с и поддерживал эту скорость за счет пороховых газов, исходящих из основания. Впрочем, Уиддер нашел способ регулировать подачу горючей смеси ракеты, и в настоящее время изучает возможность связывания дроссельного механизма с лазерным дальномером так, чтобы система автоматически гарантировала поражение цели снарядом на безопасной, но эффективной скорости независимо от дистанции (примерно до максимальных 100 метров).На очень близких дистанциях ЭОНД или ОВП, как например, семейства систем компаний Taser и Phazzer, представляет собой более безопасный вариант по сравнению с оружием ударного действия, хотя оно редко применяется в ситуациях сдерживания толпы.Призывы правоохранительных структур к большей безопасности, контролируемости и исполнительности, говорят в компании Taser, привели к разработке «умного оружия» нового поколения на цифровой платформе, получившего обозначение Х2, производство которого было начато в 2013 году. Наряду с оружием этого типа компания в настоящее время поставляет полицейским силам нательные камеры фиксации событий Ахоn и программное обеспечение управления событиями на базе облачных технологий.Офис шерифа округа Вентура в Калифорнии недавно приобрел 325 систем Taser X2 и такое же количество камер Ахоn Body 2 плюс пятилетнюю подписку на план обеспечения безопасности, объявленный компанией Taser. Летом прошлого года департамент полиции Миннеаполиса объявил о закупке 300 систем Х2 и 628 камер, которые были поставлены в соответствии с графиком.Taser X2 имеет несколько новых элементов, включая резервный выстрел для того, чтобы исключить ручное перезаряжание при возникновении проблем с первым выстрелом, сдвоенные лазеры для показа точек, куда попадет каждая из стрел, и предупреждающую подсветку, информирующую потенциальную жертву, что оружие готово к стрельбе.Конкурирующий производитель оружия ЭОНД/ОВП, компания Phazzer, добавила дополнительные возможности к своей модели Enforcer. В качестве альтернативы обычной паре стрел, доставляющих до объекта заряд электричества порядка 15 киловольт, а также с целью получения большей функциональной гибкости, в комплект оружия были включены картриджи, которые снаряжены зарядами различных типов, например перечным порошком, перечными шариками, резиновыми шариками и шариками с краской.С одной стороны, в сфере нелетального оружия в настоящее время нет недостатка в инновационных идеях, а с другой, пристальное внимание групп по правам человека и подобных им организаций, а также частных лиц, будет означать, что умные решения, в которых сочетаются очевидная эффективность и безопасность с большей ответственностью, получат значительное преимущество.