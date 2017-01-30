ЗРК «Редут» и «Полимент-Редут»: проблемное будущее флота
Создание новых вооружений и техники связано не только с регулярным достижением различных успехов, но и с затруднениями разной степень сложности. Одним из прямых следствий этого является смещение сроков реализации отдельных проектов и более крупных программ в целом. Одним из примеров подобной ситуации является разработка новейших корабельных зенитных комплексов семейства «Редут». Даже после нескольких лет разработки и испытаний эти системы все еще не избавились от всех имевшихся недостатков, что, среди прочего, мешает выполнению графика по вводу в строй кораблей-носителей.
По разным данным, разработка проекта ЗРК 9К96 «Редут» могла стартовать около двух десятилетий назад. Целью проекта было создание нового корабельного зенитного комплекса с вертикальной пусковой установкой и возможностью перехвата воздушных целей на дальностях не менее 50-70 км. Разработка новой системы велась специалистами НПО «Алмаз», ныне входящего в состав Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Проектные работы по теме «Редут» были завершены не ранее середины прошлого десятилетия. Впоследствии начались испытания отдельных элементов комплекса, за которыми последовали проверки всей системы в целом. Кроме того, с определенного времени комплекс «Редут» являлся основой для нового проекта сухопутной системы ПВО «Витязь». В дальнейшем на основе «Витязя» был создан еще один проект корабельного ЗРК 9К96-2 «Полимент-Редут».
В 2011 году отечественная судостроительная промышленность выполнила монтаж первого комплекса «Редут» на штатный носитель, которым стал корвет «Сообразительный» проекта 20380. Также для испытаний изготовили некоторое количество управляемых ракет 9М96. Весной следующего года в отечественных средствах массовой информации появились сообщения о скором начале испытательных пусков новых ракет с корабля-носителя. Предполагалось, что уже до конца 2012 года промышленность и флот завершат испытания нового ЗРК, что откроет ему дорогу к серийному производству и полноценной эксплуатации.
Тем не менее, в силу различных причин программа испытаний с участием «Сообразительного» серьезно затянулась. Кроме того, возникла необходимость в проведении дополнительных тестовых запусков с использованием наземных стендов. В 2013 году первый комплекс 9К96-2 «Полимент-Редут», отличающийся от базового составом оборудования, был установлен на штатный носитель в лице фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (проект 22350). Проверки комплекса второй модели планировалось начать сразу после доведения корабля-носителя до соответствующей степени готовности.
Несколько лет назад ситуация с двумя ЗРК семейства «Редут» выглядела неоднозначно, однако, в целом, не давала особых поводов для беспокойства. Тем не менее, в дальнейшем стало ясно, что оба проекта столкнулись с самыми серьезными проблемами, которые могут помешать их быстрой и полной реализации. По тем или иным причинам, системы «Редут» и «Полимент-Редут» до сих пор не готовы к эксплуатации. Более того, проблемы с зенитными комплексами мешают началу службы кораблей-носителей, что уже привело к нескольким смещениям сроков их передачи.
Согласно последним сообщениям официальных лиц, не так давно дата планируемой передачи фрегата «Адмирал Горшков» вновь была смещена вправо. Ранее предполагалось, что корабль удастся сдать в конце осени 2016 года, но в дальнейшем сроки вновь были перенесены. В конце декабря прошлого года сообщалось, что корабль войдет в состав военно-морского флота в течение нескольких следующих месяцев. 25 января отечественная пресса опубликовала новое заявление президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова. Руководитель организации рассказал, что в связи с необходимостью продолжения испытаний вооружения сдача головного фрегата проекта 22350 переносится на конец июля.
Существующие проблемы с головным кораблем, а также некоторые другие факторы негативным образом сказываются и на сроках строительства первого серийного корабля проекта 22350. Фрегат «Адмирал флота Касатонов» все еще строится. Вывести его на испытания планируется летом текущего года. Передача корабля заказчику состоится не ранее конца 2017 года. Если учесть, что «Адмирал Горшков» был заложен еще в 2006 году, а строительство «Адмирала Касатонова» стартовало в 2009-м, то текущая ситуация может быть поводом для пессимизма.
В контексте строительства и испытаний фрегатов проекта 22350 основным фактором, негативно сказавшимся на сроках выполнения работ, стали именно проблемы с зенитным комплексом «Полимент-Редут». В середине июля прошлого года СМИ сообщили о приостановке испытаний этого вооружения. Причиной приостановки стало текущее состояние проекта, а именно невозможность получения требуемых характеристик. Со ссылкой на неназванные источники в Военно-промышленной комиссии утверждалось, что имеет место неполучение требуемых характеристик ракет 9М96, 9М96Д и 9М100. Сообщалось, что последние на тот момент испытания ЗРК прошли в июне, но не дали ожидаемых результатов. Выявление очередных недостатков конструкции не позволило продолжить испытания без неудач.
В начале августа прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий разработку перспективных видов вооружения и техники, сообщил, что Коллегия ВПК получила от концерна ВКО «Алмаз-Антей» пакет документов об испытаниях перспективных зенитных комплексов для военно-морского флота. Информация из переданных документов, тем не менее, не оглашалась.
10 августа – через несколько дней после сообщения о передаче документов – стало известно, что совет директоров НПО «Алмаз» принял решение сменить генерального директора предприятия. Место гендиректора Виталия Нескородова занял Геннадий Бендерский, ранее руководивший Лианозовским электромеханическим заводом. Согласно официальному сообщению пресс-службы предприятия, причинами смены гендиректора стали систематическое невыполнение поручений руководства концерна, упущения в работе и утрата доверия.
Вскоре интернет-издание «Лента.ру» опубликовало информацию о возможной причине смены руководства НПО «Алмаз». Со ссылкой на неназванные источники в оборонной промышленности утверждалось, что В. Нескородов был снят с должности именно из-за проблем с проектами семейства «Редут» и, в частности, в связи с неоднократными срывами сроков сдачи комплексов в эксплуатацию. Официальные лица, тем не менее, никак не комментировали такие новости.
В конце августа появились новые сообщения о ходе работ по проектам семейства «Редут». После длительного периода неудач военным и разработчикам систем все же удалось провести результативные стрельбы. 25 августа корвет «Сообразительный» успешно выполнил перехват ракеты-мишени, запущенной с малого ракетного корабля «Гейзер». Условный противник использовал средства радиоэлектронного противодействия, из-за чего расчету комплекса «Редут» пришлось действовать в сложной помеховой обстановке. Тем не менее, условная цель была обнаружена и успешно перехвачена.
Следует отметить, это был уже не первый случай успешного применения ракет комплекса «Редут» для поражения условной цели. Так, в течение 2015 года военное ведомство пять раз сообщало о ракетных стрельбах, завершившихся поражением намеченной цели. Четыре раза корвет «Сообразительный» уничтожал условные цели в виде крылатых ракет разных типов. Особый интерес представляют испытания, проведенные 1 октября 2015 года. В ходе этих стрельб целью ракет «Редут» являлся не воздушный объект, а т.н. морской щит, смонтированный на надводной платформе. Несмотря на сложную помеховую обстановку, зенитная ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль противника. Таким образом, на практике была подтверждена возможность использования существующих зенитных ракет и в роли противокорабельных.
Как показывают последние события и сообщения, проекты «Редут» и «Полимент-Редут» сталкиваются с определенными проблемами, которые пока не позволяют принять эти комплексы на вооружение военно-морского флота. Как следствие, достаточно большое количество кораблей пока не имеет возможности получить зенитное оружие с требуемыми характеристиками и возможностями. Более того, подобные проблемы приводят к заметным задержкам в сроках сдачи уже построенных и испытанных кораблей.
По понятным причинам, военное ведомство и предприятия оборонной промышленности пока не торопятся раскрывать подробные сведения о ходе испытаний и возникающих проблемах. В связи с этим все известные данные на этот счет публиковались отечественной прессой со ссылкой на неназванные источники, что может являться поводом для сомнений в их достоверности. При этом имеются некоторые возможности определить если не суть проблем, то хотя бы сферу, где они наблюдаются.
В составе зенитных комплексов 9К96 «Полимент» и 9К96-2 «Полимент-Редут» должны использоваться управляемые ракеты нескольких типов. Это 9М96, заимствованная у сухопутного ЗРК С-400, ее доработанная версия 9М96Д и более новая 9М100 с более высокими характеристиками. Использование унифицированной ракеты позволяет предполагать, что значительные проблемы с изделием 9М96 отсутствуют, поскольку его конструкция уже была проверена в рамках предыдущего проекта. Таким образом, источником проблем всей программы могут быть ракеты двух других типов, что подтверждается слухами и не подтвержденными официально сведениями, циркулирующими в соответствующих кругах в течение нескольких последних лет.
В рамках проектов семейства «Редут» предлагается оснащение корабля-носителя универсальной вертикальной пусковой установкой с количеством ячеек, соответствующим доступному пространств. В зависимости от типа и размеров корабля возможно использование пусковой установки емкостью от 4 до 12 ракет. Конструкция установки позволяет размещать в каждой ячейке ракеты иных типов и меньших размеров с соответствующим изменением состава и размеров готового к применению боекомплекта. Запуск осуществляется холодным способом, при помощи стартового порохового заряда. Маршевый двигатель запускается уже после выхода ракеты из ячейки.
Комплексы семейства могут использовать различное радиолокационное оборудование для поиска целей и наведения ракет. Первоначальное обнаружение воздушных целей осуществляется при помощи штатных РЛС корабля-носителя. Также с ЗРК должны взаимодействовать РЛС типов «Полимент» и «Фуркэ-2», предлагаемые для использования на кораблях разных проектов. Ракеты комплекса средней и большой дальности должны использовать комбинированное наведение с инерциальным и радиокомандным управлением при выходе в район цели с последующим переключением на активное радиолокационное самонаведение. Изделие 9М100, предназначенное для уничтожения целей на малых дальностях, по имеющимся данным, оснащается инфракрасной ГСН с захватом цели сразу после выхода из пусковой установки.
Для атаки целей на малых дальностях, в пределах от 1 до 15 км, разработана управляемая ракета 9М100. Борьба с воздушными целями на средней дальности (по некоторым данным, до 40-50 км) должна осуществляться при помощи ракеты 9М96. Задачей проекта 9М96Д и других вариантов ракеты средней дальности является повышение основных характеристик силовой установки до уровня, позволяющего поражать цели на расстояниях около 100-120 км.
Согласно новостям последних месяцев, проекты корабельных зенитных комплексов 9К96 «Редут» и 9К96-2 «Полимент-Редут» столкнулись с серьезными проблемами, по-видимому, связанными с ракетами новых типов. Это привело к заметным задержкам в реализации имеющихся планов и неоднократному смещению сроков завершения как самих проектов, так и прямо связанных с ними программ. По-видимому, именно из-за проблем комплекса «Полимент-Редут» флот до сих пор не может получить головной корабль проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Кроме того, при сохранении имеющихся проблем в течение некоторого времени возможны аналогичные последствия и для «Адмирала флота Касатонова».
Тем не менее, сложившаяся ситуация, являясь поводом для серьезного беспокойства, все же не лишена и предпосылок для сдержанного оптимизма. После многочисленных неудач и даже смены руководства организации-разработчика два перспективных проекта показывают некоторые положительные результаты. Различные планы по-прежнему приходится корректировать, но теперь появляется реальная возможность уложиться во вновь установленные сроки.
На данный момент можно с уверенностью утверждать, что военно-морской флот России уже не откажется от зенитных систем семейства «Редут». Несмотря на все проблемы, новые средства противовоздушной обороны будут доведены до принятия на вооружение, полномасштабного серийного производства и эксплуатации на новых кораблях. Тем не менее, имевшие место ранее проблемы, даже после избавления от них, все еще будут напоминать о себе. Прежде всего, они проявятся в виде более позднего формирования корабельной группировки с новым вооружением. Кроме того, необходимо отметить, что отказ от новых проектов на нынешних стадиях уже не имеет смысла, из-за чего разработку оружия следует продолжать вплоть до получения требуемых результатов.
Несмотря на все имеющиеся и выявляемые проблемы, два типа зенитных систем все же будут доведены до эксплуатации флотом, хотя сроки этого пока могут быть предметом споров. По последним данным, первый образец комплекса «Полимент-Редут» вместе с кораблем-носителем «Адмирал Горшков» будет передан флоту в середине лета текущего года. Сдача головного фрегата нового типа с перспективным вооружением станет важным событием как в контексте проектов семейства «Редут», так и во всей современной истории российского флота.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://lenta.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
http://flot.com/
http://bmpd.livejournal.com/
http://navy-korabel.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html
По разным данным, разработка проекта ЗРК 9К96 «Редут» могла стартовать около двух десятилетий назад. Целью проекта было создание нового корабельного зенитного комплекса с вертикальной пусковой установкой и возможностью перехвата воздушных целей на дальностях не менее 50-70 км. Разработка новой системы велась специалистами НПО «Алмаз», ныне входящего в состав Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Проектные работы по теме «Редут» были завершены не ранее середины прошлого десятилетия. Впоследствии начались испытания отдельных элементов комплекса, за которыми последовали проверки всей системы в целом. Кроме того, с определенного времени комплекс «Редут» являлся основой для нового проекта сухопутной системы ПВО «Витязь». В дальнейшем на основе «Витязя» был создан еще один проект корабельного ЗРК 9К96-2 «Полимент-Редут».
В 2011 году отечественная судостроительная промышленность выполнила монтаж первого комплекса «Редут» на штатный носитель, которым стал корвет «Сообразительный» проекта 20380. Также для испытаний изготовили некоторое количество управляемых ракет 9М96. Весной следующего года в отечественных средствах массовой информации появились сообщения о скором начале испытательных пусков новых ракет с корабля-носителя. Предполагалось, что уже до конца 2012 года промышленность и флот завершат испытания нового ЗРК, что откроет ему дорогу к серийному производству и полноценной эксплуатации.
Тем не менее, в силу различных причин программа испытаний с участием «Сообразительного» серьезно затянулась. Кроме того, возникла необходимость в проведении дополнительных тестовых запусков с использованием наземных стендов. В 2013 году первый комплекс 9К96-2 «Полимент-Редут», отличающийся от базового составом оборудования, был установлен на штатный носитель в лице фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (проект 22350). Проверки комплекса второй модели планировалось начать сразу после доведения корабля-носителя до соответствующей степени готовности.
Несколько лет назад ситуация с двумя ЗРК семейства «Редут» выглядела неоднозначно, однако, в целом, не давала особых поводов для беспокойства. Тем не менее, в дальнейшем стало ясно, что оба проекта столкнулись с самыми серьезными проблемами, которые могут помешать их быстрой и полной реализации. По тем или иным причинам, системы «Редут» и «Полимент-Редут» до сих пор не готовы к эксплуатации. Более того, проблемы с зенитными комплексами мешают началу службы кораблей-носителей, что уже привело к нескольким смещениям сроков их передачи.
Согласно последним сообщениям официальных лиц, не так давно дата планируемой передачи фрегата «Адмирал Горшков» вновь была смещена вправо. Ранее предполагалось, что корабль удастся сдать в конце осени 2016 года, но в дальнейшем сроки вновь были перенесены. В конце декабря прошлого года сообщалось, что корабль войдет в состав военно-морского флота в течение нескольких следующих месяцев. 25 января отечественная пресса опубликовала новое заявление президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова. Руководитель организации рассказал, что в связи с необходимостью продолжения испытаний вооружения сдача головного фрегата проекта 22350 переносится на конец июля.
Существующие проблемы с головным кораблем, а также некоторые другие факторы негативным образом сказываются и на сроках строительства первого серийного корабля проекта 22350. Фрегат «Адмирал флота Касатонов» все еще строится. Вывести его на испытания планируется летом текущего года. Передача корабля заказчику состоится не ранее конца 2017 года. Если учесть, что «Адмирал Горшков» был заложен еще в 2006 году, а строительство «Адмирала Касатонова» стартовало в 2009-м, то текущая ситуация может быть поводом для пессимизма.
В контексте строительства и испытаний фрегатов проекта 22350 основным фактором, негативно сказавшимся на сроках выполнения работ, стали именно проблемы с зенитным комплексом «Полимент-Редут». В середине июля прошлого года СМИ сообщили о приостановке испытаний этого вооружения. Причиной приостановки стало текущее состояние проекта, а именно невозможность получения требуемых характеристик. Со ссылкой на неназванные источники в Военно-промышленной комиссии утверждалось, что имеет место неполучение требуемых характеристик ракет 9М96, 9М96Д и 9М100. Сообщалось, что последние на тот момент испытания ЗРК прошли в июне, но не дали ожидаемых результатов. Выявление очередных недостатков конструкции не позволило продолжить испытания без неудач.
В начале августа прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий разработку перспективных видов вооружения и техники, сообщил, что Коллегия ВПК получила от концерна ВКО «Алмаз-Антей» пакет документов об испытаниях перспективных зенитных комплексов для военно-морского флота. Информация из переданных документов, тем не менее, не оглашалась.
10 августа – через несколько дней после сообщения о передаче документов – стало известно, что совет директоров НПО «Алмаз» принял решение сменить генерального директора предприятия. Место гендиректора Виталия Нескородова занял Геннадий Бендерский, ранее руководивший Лианозовским электромеханическим заводом. Согласно официальному сообщению пресс-службы предприятия, причинами смены гендиректора стали систематическое невыполнение поручений руководства концерна, упущения в работе и утрата доверия.
Вскоре интернет-издание «Лента.ру» опубликовало информацию о возможной причине смены руководства НПО «Алмаз». Со ссылкой на неназванные источники в оборонной промышленности утверждалось, что В. Нескородов был снят с должности именно из-за проблем с проектами семейства «Редут» и, в частности, в связи с неоднократными срывами сроков сдачи комплексов в эксплуатацию. Официальные лица, тем не менее, никак не комментировали такие новости.
В конце августа появились новые сообщения о ходе работ по проектам семейства «Редут». После длительного периода неудач военным и разработчикам систем все же удалось провести результативные стрельбы. 25 августа корвет «Сообразительный» успешно выполнил перехват ракеты-мишени, запущенной с малого ракетного корабля «Гейзер». Условный противник использовал средства радиоэлектронного противодействия, из-за чего расчету комплекса «Редут» пришлось действовать в сложной помеховой обстановке. Тем не менее, условная цель была обнаружена и успешно перехвачена.
Следует отметить, это был уже не первый случай успешного применения ракет комплекса «Редут» для поражения условной цели. Так, в течение 2015 года военное ведомство пять раз сообщало о ракетных стрельбах, завершившихся поражением намеченной цели. Четыре раза корвет «Сообразительный» уничтожал условные цели в виде крылатых ракет разных типов. Особый интерес представляют испытания, проведенные 1 октября 2015 года. В ходе этих стрельб целью ракет «Редут» являлся не воздушный объект, а т.н. морской щит, смонтированный на надводной платформе. Несмотря на сложную помеховую обстановку, зенитная ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль противника. Таким образом, на практике была подтверждена возможность использования существующих зенитных ракет и в роли противокорабельных.
Как показывают последние события и сообщения, проекты «Редут» и «Полимент-Редут» сталкиваются с определенными проблемами, которые пока не позволяют принять эти комплексы на вооружение военно-морского флота. Как следствие, достаточно большое количество кораблей пока не имеет возможности получить зенитное оружие с требуемыми характеристиками и возможностями. Более того, подобные проблемы приводят к заметным задержкам в сроках сдачи уже построенных и испытанных кораблей.
По понятным причинам, военное ведомство и предприятия оборонной промышленности пока не торопятся раскрывать подробные сведения о ходе испытаний и возникающих проблемах. В связи с этим все известные данные на этот счет публиковались отечественной прессой со ссылкой на неназванные источники, что может являться поводом для сомнений в их достоверности. При этом имеются некоторые возможности определить если не суть проблем, то хотя бы сферу, где они наблюдаются.
В составе зенитных комплексов 9К96 «Полимент» и 9К96-2 «Полимент-Редут» должны использоваться управляемые ракеты нескольких типов. Это 9М96, заимствованная у сухопутного ЗРК С-400, ее доработанная версия 9М96Д и более новая 9М100 с более высокими характеристиками. Использование унифицированной ракеты позволяет предполагать, что значительные проблемы с изделием 9М96 отсутствуют, поскольку его конструкция уже была проверена в рамках предыдущего проекта. Таким образом, источником проблем всей программы могут быть ракеты двух других типов, что подтверждается слухами и не подтвержденными официально сведениями, циркулирующими в соответствующих кругах в течение нескольких последних лет.
В рамках проектов семейства «Редут» предлагается оснащение корабля-носителя универсальной вертикальной пусковой установкой с количеством ячеек, соответствующим доступному пространств. В зависимости от типа и размеров корабля возможно использование пусковой установки емкостью от 4 до 12 ракет. Конструкция установки позволяет размещать в каждой ячейке ракеты иных типов и меньших размеров с соответствующим изменением состава и размеров готового к применению боекомплекта. Запуск осуществляется холодным способом, при помощи стартового порохового заряда. Маршевый двигатель запускается уже после выхода ракеты из ячейки.
Комплексы семейства могут использовать различное радиолокационное оборудование для поиска целей и наведения ракет. Первоначальное обнаружение воздушных целей осуществляется при помощи штатных РЛС корабля-носителя. Также с ЗРК должны взаимодействовать РЛС типов «Полимент» и «Фуркэ-2», предлагаемые для использования на кораблях разных проектов. Ракеты комплекса средней и большой дальности должны использовать комбинированное наведение с инерциальным и радиокомандным управлением при выходе в район цели с последующим переключением на активное радиолокационное самонаведение. Изделие 9М100, предназначенное для уничтожения целей на малых дальностях, по имеющимся данным, оснащается инфракрасной ГСН с захватом цели сразу после выхода из пусковой установки.
Для атаки целей на малых дальностях, в пределах от 1 до 15 км, разработана управляемая ракета 9М100. Борьба с воздушными целями на средней дальности (по некоторым данным, до 40-50 км) должна осуществляться при помощи ракеты 9М96. Задачей проекта 9М96Д и других вариантов ракеты средней дальности является повышение основных характеристик силовой установки до уровня, позволяющего поражать цели на расстояниях около 100-120 км.
Согласно новостям последних месяцев, проекты корабельных зенитных комплексов 9К96 «Редут» и 9К96-2 «Полимент-Редут» столкнулись с серьезными проблемами, по-видимому, связанными с ракетами новых типов. Это привело к заметным задержкам в реализации имеющихся планов и неоднократному смещению сроков завершения как самих проектов, так и прямо связанных с ними программ. По-видимому, именно из-за проблем комплекса «Полимент-Редут» флот до сих пор не может получить головной корабль проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Кроме того, при сохранении имеющихся проблем в течение некоторого времени возможны аналогичные последствия и для «Адмирала флота Касатонова».
Тем не менее, сложившаяся ситуация, являясь поводом для серьезного беспокойства, все же не лишена и предпосылок для сдержанного оптимизма. После многочисленных неудач и даже смены руководства организации-разработчика два перспективных проекта показывают некоторые положительные результаты. Различные планы по-прежнему приходится корректировать, но теперь появляется реальная возможность уложиться во вновь установленные сроки.
На данный момент можно с уверенностью утверждать, что военно-морской флот России уже не откажется от зенитных систем семейства «Редут». Несмотря на все проблемы, новые средства противовоздушной обороны будут доведены до принятия на вооружение, полномасштабного серийного производства и эксплуатации на новых кораблях. Тем не менее, имевшие место ранее проблемы, даже после избавления от них, все еще будут напоминать о себе. Прежде всего, они проявятся в виде более позднего формирования корабельной группировки с новым вооружением. Кроме того, необходимо отметить, что отказ от новых проектов на нынешних стадиях уже не имеет смысла, из-за чего разработку оружия следует продолжать вплоть до получения требуемых результатов.
Несмотря на все имеющиеся и выявляемые проблемы, два типа зенитных систем все же будут доведены до эксплуатации флотом, хотя сроки этого пока могут быть предметом споров. По последним данным, первый образец комплекса «Полимент-Редут» вместе с кораблем-носителем «Адмирал Горшков» будет передан флоту в середине лета текущего года. Сдача головного фрегата нового типа с перспективным вооружением станет важным событием как в контексте проектов семейства «Редут», так и во всей современной истории российского флота.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://lenta.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
http://flot.com/
http://bmpd.livejournal.com/
http://navy-korabel.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Wikimedia Commons, Militaryrussia.ru
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