18:57 27 января

«Боинг» представил новые скафандры для астронавтов

Астронавтов, которые полетят на борту космического корабля Boeing Starliner, оденут в новые синие скафандры, более гибкие и легкие, чем те, что носили их предшественники, сообщает ресурс Популярная Механика.



Скафандры адаптированы под новые технологии – например, перчатки имеют специальное покрытие, облегчающее работу с сенсорными дисплеями. Шлем и визор встроены в скафандр, и отделить их нельзя.


Согласно сообщению, «к новинкам относится и система вентиляции, которая позволяет сохранять комфортную температуру и может загерметизировать скафандр в случае необходимости». Локти и колени астронавтов защищены новыми гибкими материалами.

Вес космического костюма составляет около 9 кг.

«Главное, что новый скафандр сохраняет вас в живых. Он легче, лучше сидит и проще – а это всегда неплохо», – сказал о новинке астронавт Эрик Бо.

Испытывая скафандры, астронавты отработали разнообразные движения, находясь внутри и около макета корабля Starliner.



Согласно информации из открытых источников, «Starliner – это пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый компанией Boeing в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой НАСА».


Использованы фотографии: http://www.popmech.ru
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Комментарии 26
  1. 0255 Сегодня, 16:38
    Эксперты ВО, ну что, можно новые скафандры от "Боинга" называть "распилом"?
    0255
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
      Не знаю как насчёт распила , но топтание по граблям - налицо . Проблема у нового скафандра та же , что и у старого - его не наденешь в одиночку в отличие от наших . Да и смотрится он как-то несерьёзно , больше на лыжный костюм похож ...
      bouncyhunter
    2. Александр12 Сегодня, 16:45
      Считаю их недоработкой. Слишком как то всё простенько. Даже гермокостюм пилота истребителя высотника будет выглядеть по надежнее.
      Александр12
      1. 0255 Сегодня, 17:11
        Цитата: Александр12
        Считаю их недоработкой. Слишком как то всё простенько. Даже гермокостюм пилота истребителя высотника будет выглядеть по надежнее.

        Цитата: bouncyhunter
        Не знаю как насчёт распила , но топтание по граблям - налицо . Проблема у нового скафандра та же , что и у старого - его не наденешь в одиночку в отличие от наших . Да и смотрится он как-то несерьёзно , больше на лыжный костюм похож ...

        О, экспертное мнение тут как тут laughing Сами-то летали в космос в российских и американских скафандрах, чтобы реально знать какой лучше?
        0255
    3. Штык Сегодня, 16:47
      Цитата: 0255
      Эксперты ВО, ну что, можно новые скафандры от "Боинга" называть "распилом"?

      А как же иначе ! laughing
      Штык
    4. xetai9977 Сегодня, 17:54
      Надо же! Огромная индустрия годами работает над изделием, опробует массу технологий, наконец выдает лёгкий , красивый скафандр- и эдакий пользователь ВО заходит и сидя на диване и прихлебывая чай ( а может и покрепче) пишет, что" этот скафандр полное г..., недоработка, результат распила и вообще,американцы круглые болваны " м даа...маразм крепчает с каждым месяцем.
      xetai9977
      1. 0255 Сегодня, 18:25
        Цитата: xetai9977
        Надо же! Огромная индустрия годами работает над изделием, опробует массу технологий, наконец выдает лёгкий , красивый скафандр- и эдакий пользователь ВО заходит и сидя на диване и прихлебывая чай ( а может и покрепче) пишет, что" этот скафандр полное г..., недоработка, результат распила и вообще,американцы круглые болваны " м даа...маразм крепчает с каждым месяцем.

        А если бы такой скафандр создали в России, Беларуси, или даже в Китае или Северной Корее - у местных патриотов было бы ликование wassat
        0255
        1. sabakina Сегодня, 18:52
          Не местные патриоты, Вы в этом рискнёте выйти в открытый космос? wink
          sabakina
  2. Александр12 Сегодня, 16:42
    Меня шлем на молнии смущает. Мне кажется, что он всё таки хорошо будет пропускать воздух в космосе.
    Александр12
    1. Штык Сегодня, 16:51
      Цитата: Александр12
      Меня шлем на молнии смущает.

      А то что выглядит "не солидно", так новые технологии, материалы. Это же хорошо, что не громоздкий и неудобный.
      Цитата: Александр12
      Мне кажется, что он всё таки хорошо будет пропускать воздух в космосе.

      Ну да, американцы же дураки, как же иначе request wassat
      Штык
      1. jjj Сегодня, 17:32
        Надевали бы сразу треники. Еще легче, еще дешевле
        jjj
        1. sabakina Сегодня, 18:55
          Если мне не изменяет память, в "Космической одиссее 2001" АСТРОНАВТ ПЕРЕЛЕТЕЛ ОТ ОДНОГО КОРАБЛЯ К ДРУГОМУ ВААЩЕ БЕЗ ШЛЕМА...
          sabakina
  3. Гнусный скептик Сегодня, 16:57
    Интересно, что за теплоизоляция у него. Уж очень "стройным" он вышел.
    Гнусный скептик
    1. АВП 518 Сегодня, 17:05
      Цитата: Гнусный скептик
      Интересно, что за теплоизоляция у него. Уж очень "стройным" он вышел.

      Самое главное в статье забыли упомянуть: В новом скафандре можно пребывать только на территории станции, выход в нем в открытый космос невозможен из-за отсутствия термической защиты и защиты от космических частиц.

      По словам бывшего астронавта, руководителя коммерческой пилотируемой космической программой в компании Boeing Криса Фергюсона, новый шлем получился не такой громоздкий, благодаря чему облегчилась возможность передвижения космонавтов в летательных аппаратах.
      Правда что за гуманоид на фото я так и не понял winked
      АВП 518
      1. Stalker.1977 Сегодня, 17:43
        АВП 518
        Это то что бывает после носки скафандра в течении некоторого времени.
        Stalker.1977
      2. Ka-52 Сегодня, 17:46
        Еще 1 испытатель. Явно какой-то "сириец" ). Их не так жалко. А для прессы покажут другого , англосакса.
        Ka-52
    2. san4es Сегодня, 17:21
      Там у них электроподогрев, типа как "тёплый пол"
      san4es
  4. Monster_Fat Сегодня, 17:18
    А как будет с "прозой жизни" у этих скафандров...памперсы?
    Monster_Fat
    1. san4es Сегодня, 17:29
      ...встроеная канализация или шлюз recourse
      san4es
  5. Homo Сегодня, 17:30
    Меня терзают смутные сомнения, как вот эта тоненькая шкурка сможет защитить от холода, перегрева, радиации, мелочёвки (летающей на орбите) и т.д.? Или мы не поняли назначение и это скафандр для внутренних помещений.
    Homo
    1. jjj Сегодня, 17:34
      Вот именно, как пижама в санатории
      jjj
    2. sds87 Сегодня, 17:45
      Это скафандр исключительно для пребывания внутри станции. Для выхода в открытый космос он совершенно не предназначен. Меня лично смущает мягкий капюшон - если головой стукнешься - мало не покажется. И все эти ремешки. Не знаю для чего они на руках и в других местах, но цепляться за предметы они будут однозначно.
      sds87
  6. Wasiliy1985 Сегодня, 17:38
    Давайте не будем сгущать краски - скафандр предназначен (и это явно видно) в качестве защитного средства на этапах "Вывод на орбиту, стыковка с МКС", "Расстыковка с МКС, сход с орбиты, приземление" и в качестве аварийной защиты на случай разгерметизации МКС. То есть точно не предназначен специально для выхода в открыты космос.
    Что для "янки" - существенный шаг вперед... Но именно только для них!!! Системами спасения на "шаттлах" они явно пренебрегли. На "союзах" же после трагедии "Союза-11" внедрили обязательное применение скафандров при выводе и спуске. И система САС как минимум дважды показала правильность ее создания.
    Wasiliy1985
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:38
    А когда же сам космический корабль будет готов?
    Изгоняющий либероидов
  8. igor.borov775 Сегодня, 17:41
    Привет господа! Это в принципе совсем другой легкий скафандр.Наш ОРЛАН намного защищённее и более технологичнее для долгого нахождения в открытом космосе. США пошли по более легкому пути.Скафандр для небольших прогулок не более.А с чем сравнивать да очень просто.Будут таскать два типа скафандра в корабле. Один для небольшой прогулке в космосе лёгкий и профессиональный более защищённый для работы за бортом.Так и должно быть.А сравнивать на земле есть с чем. Работы на на море водолазов. на небольшой глубине и недолго один тип костюма. И другой тип более защищённый для более долгих работ на глубине более 100 метров.Ничего нового. Легкий менее защищённый и нормальный для долгих работ в космосе.
    igor.borov775
  9. LVMI1980 Сегодня, 17:50
    Цитата: АВП 518
    Правда что за гуманоид на фото я так и не понял

    "Голубой" - белая ленточка на рукаве (на фото слева) laughing
    LVMI1980

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