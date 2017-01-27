«Боинг» представил новые скафандры для астронавтов
Астронавтов, которые полетят на борту космического корабля Boeing Starliner, оденут в новые синие скафандры, более гибкие и легкие, чем те, что носили их предшественники, сообщает ресурс Популярная Механика.
Скафандры адаптированы под новые технологии – например, перчатки имеют специальное покрытие, облегчающее работу с сенсорными дисплеями. Шлем и визор встроены в скафандр, и отделить их нельзя.
Согласно сообщению, «к новинкам относится и система вентиляции, которая позволяет сохранять комфортную температуру и может загерметизировать скафандр в случае необходимости». Локти и колени астронавтов защищены новыми гибкими материалами.
Вес космического костюма составляет около 9 кг.
«Главное, что новый скафандр сохраняет вас в живых. Он легче, лучше сидит и проще – а это всегда неплохо», – сказал о новинке астронавт Эрик Бо.
Испытывая скафандры, астронавты отработали разнообразные движения, находясь внутри и около макета корабля Starliner.
Согласно информации из открытых источников, «Starliner – это пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый компанией Boeing в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой НАСА».
Скафандры адаптированы под новые технологии – например, перчатки имеют специальное покрытие, облегчающее работу с сенсорными дисплеями. Шлем и визор встроены в скафандр, и отделить их нельзя.
Согласно сообщению, «к новинкам относится и система вентиляции, которая позволяет сохранять комфортную температуру и может загерметизировать скафандр в случае необходимости». Локти и колени астронавтов защищены новыми гибкими материалами.
Вес космического костюма составляет около 9 кг.
«Главное, что новый скафандр сохраняет вас в живых. Он легче, лучше сидит и проще – а это всегда неплохо», – сказал о новинке астронавт Эрик Бо.
Испытывая скафандры, астронавты отработали разнообразные движения, находясь внутри и около макета корабля Starliner.
Согласно информации из открытых источников, «Starliner – это пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый компанией Boeing в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой НАСА».
Использованы фотографии: http://www.popmech.ru