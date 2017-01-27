18:56 27 января

О ржавеющем каркасе 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что стратегической задачей Украины является наращивание экспорта электроэнергии. Примечательно, что это заявление премьер Украины сделал при осмотре одного из украинских долгостроев – 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Необходимо отметить, что документ о начале строительства этих энергоблоков на ХАЭС подписывался Минэнерго Украины с «Росатомом» ещё 7 лет назад. Строительство было начато, однако на фоне экономических проблем Украины свои обязательства в рамках контракт Киев в целом не выполнял. А после государственного переворота майданные власти решили разорвать партнёрство с «Росатомом», после чего стройка окончательно остановилась.

О ржавеющем каркасе 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС



Посчитав, что Владимир Гройсман действительно полон решимости профинансировать достройку двух энергоблоком Хмельницкой АЭС из бюджетных средств, гендиректор станции Николай Панащенко объявил, какая сумма потребуется для завершения начатых несколько лет назад работ. Сумма это составляется примерно 3,7 млрд евро.

Николая Панащенко цитирует УНН:
Только после одобрения правительства атомщики могут начать подготовительный период для достройки энергоблоков. Нам необходимо провести обследование существующих зданий, конструкций, потому что после последнего обследования прошло более 5 лет.


Мало того, недостроенные сооружения, которые подвергаются различного рода климатическим воздействиям, могут быть специальной комиссией признаны не подходящими в качестве будущей инфраструктуры энергоблоков АЭС.

Услышав о сумме, необходимой на достройку, и о неопределённых перспективах самой стройки, Гройсман ещё раз заявил о том, что «Украине нужно наращивать энергетический экспорт», но при этом так и не ответил на вопрос, собирается ли правительство действительно финансировать реализацию проекта. Исходя из положения дел в украинской экономике, вложение 3,7 млрд евро в АЭС сегодня невозможно по объективным причинам – таких средств попросту нет в бюджете. Ждут очередного транша от МВФ, который должен был поступить ещё в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в качестве инвестора по достройке 3-го и 4-го энергоблоков в Хмельницком может выступить одна из китайских компаний. В Китае такая информация не подтверждена. Видимо, Украина в очередной раз выдала желаемое за действительно, как со своим поездом до китайской границы, на который Киев возлагал серьёзные надежды.

Использованы фотографии: http://www.unn.com.ua
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Комментарии 29
  1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
    Ранее сообщалось, что в качестве инвестора по достройке 3-го и 4-го энергоблоков в Хмельницком может выступить одна из китайских компаний. В Китае такая информация не подтверждена.

    Китайцы ещё не совсем выжили из ума чтобы вкладываться в ржавую консервную банку ! bully
    Вы матрасов попросите достроить и послушайте куда они вас пошлют !
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 16:53
      Приветствую Павел hi Недавно был на площадке АЭС в Камских Полянах, которая должна была включать 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. К концу 80-х станция имела высокую степень готовности, но в 1990 году строительство было приостановлено решением правительства. Потом перестали платить зарплату, рабочий поселок ночью шел на площадку, рубили кабеля, снимали все что можно. Сейчас даже трубы отопления из земли выкопали. В здании весь металл вырезали, один бетон остался
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:38
        Да у нас на закрытых обьектах такая же ситуация . В 1997 году части , где я служил отдали под охрану "Объект № 13" - закрытую в 1995 году базу пусковых шахт , которая была открыта в 1993 году . По прибытию на объект я офонарел - спёрли всё , что смогли - кабеля , шифер , оконные стёкла , половые доски , колючку , бетонные столбики под неё и т.д.
        bouncyhunter
      2. ватник Сегодня, 17:47
        Цитата: Zibelew
        Недавно был на площадке АЭС в Камских Полянах, которая должна была включать 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. К концу 80-х станция имела высокую степень готовности, но в 1990 году строительство было приостановлено решением правительства

        Ну между ними есть некоторая разница:
        Татарскую АЭС в Камских Полянах прекратили возводить в начале 90-х годов когда к власти в России рвалась шайка реформаторов из Гайдара Чубайса Березовского Гусинского Абрамовича под управлением Ельцина и им было не до АЭС - они грабили и разрушали СССР
        а 3-й и 4-й энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции прекратили строить в пику России в лице Росатома по указу Порошенко (Вальцмана) в 2015 году
        ватник
        1. Дядька Сегодня, 17:55
          Цитата: ватник
          они грабили и разрушали СССР

          Вместе с простыми людьми, следует из поста выше.
          Дядька
          1. ватник Сегодня, 18:01
            Цитата: Дядька
            Вместе с простыми людьми, следует из поста выше.

            Простым людям не чего не оставалось когда их оставили без работы и без возможности кормить своих детей разные Гайдары и другие Абрамовичи.
            ватник
            1. Дядька Сегодня, 18:06
              Цитата: ватник
              не чего не оставалось

              Вы оправдываете воровство. Столбики и колючку они съели, что ли? Старые стёкла продали? Бросьте, себе поставили. А цветмет по сей день тянет всякая нечисть.
              Дядька
              1. ватник Сегодня, 18:21
                Цитата: Дядька
                Вы оправдываете воровство.

                Ну и бред вы сейчас написали.
                Воровали Чубайсы Абрамовичи Гусинские и Березовские а строители АЭС брошенные на произвол судьбы лишь пытались выжить и накормить своих детей.
                ватник
      3. ватник Сегодня, 18:10
        Цитата: Zibelew
        Сейчас даже трубы отопления из земли выкопали. В здании весь металл вырезали, один бетон остался

        Кстати говоря в фотокамере или телефоне батарейки сели? А то фото вы выложили за 2010 год.
        Хотелось бы новые фото увидеть с вашего посещения станции.
        ватник
    2. vovanpain Сегодня, 16:54
      Цитата: bouncyhunter
      Китайцы ещё не совсем выжили из ума чтобы вкладываться в ржавую консервную банку !

      Китайцы вообще то себе на уме и деньги считать очень хорошо умеют.Вообще то атом есть атом,дай fool стеклянный шар,он его обязательно расколотит.Тем более мы и Беларусь соседи. request
      vovanpain
      1. hirurg Сегодня, 17:02
        Я считаю, что о достройке речи вообще быть не должно. Им бы то, что есть в норме поддерживать. Сидят на бомбе по сути. И найдется ли тот слабоумный, который вложит свои деньги для ядерной катастрофы.
        hirurg
        1. Zibelew Сегодня, 17:21
          Цитата: hirurg
          о достройке речи вообще быть не должно

          Чтобы достроить нужны огромные деньги и уникальное дорогое оборудование. Например в Камских Полянах энергоблок строили двухбашенным краном Кролл K-10000. Этот кран собирал себя сам, кабина была как малосемейка со всеми удобствами. Кран с площадки недостроенной Татарской АЭС в Камских Полянах был перевезён на строительную площадку Калининской АЭС для возведения четвёртого энергоблока. Эти краны выпускались в Дании в очень ограниченном количестве, по всему миру их насчитывается около 15 штук. Длина основной стрелы более 80 метров, грузоподъемность около 240 тонн. Общая высота крана (основной + вспомогательный) — 130 метров.)
          Zibelew
    3. Скептик-Самоучка Сегодня, 18:07
      Я чет не понял, стену Кровавого Кролика уже достроили? Деньги на атомную энергетику появились?
      Скептик-Самоучка
  2. хмурый лис Сегодня, 16:48
    будете как в старину при лучине вечера коротать ,и на кострах жрать готовить. wink
    хмурый лис
    1. тол100в Сегодня, 18:16
      Цитата: хмурый лис
      ,и на кострах жрать готовить.

      Костры из кизяков и жратва из подножного корма!
      тол100в
  3. Zibelew Сегодня, 16:49
    Да и у нас в Камских Полянах атомную станцию от безысходности на протяжении двух десятилетий как камполянцы, так и жители соседних деревень и сел буквально растащили по крупицам.
    Zibelew
  4. Vorchun Сегодня, 16:50
    Кому в Европе они там нужны, со своей энергией, европейцы, по быстрому, в Литве Игналинскую АЭС когда ещё прикрыли. Теперь Литва - покупает.
    Vorchun
  5. Kisso4kin Сегодня, 16:55
    Ой, порадовали перед выходными )))) Слава Украине ))))))
    Kisso4kin
  6. злой партизан Сегодня, 16:56
    Гройсман может использовать эти недостроенные блоки АЭС в качестве прекрасной барахолки и продуктового рынка yes Торговать вышиванками со всей страны и херсонскими помидорами..
    злой партизан
  7. Олег Лавров Сегодня, 16:57
    Вот здесь реально действует понятие...


    Олег Лавров
  8. APASUS Сегодня, 17:20

    АЭС Бушер-2
    Достроить этот проект может только Энергоатом. Китай будет строить свой реактор,достроить чужой проект вряд ли возьмутся,но это если смогут договориться.Это только русские взялись достраивать АЭС Бушер за немецким Kraftwerk Union и были третьим подрядчиком,но на это ушло почти 11 лет.
    Но при этой власти Украина может рассчитывать только только на дровяные котлы
    APASUS
    1. фа2998 Сегодня, 17:39
      На Украине нет тайги до Тихого Океана! lol hi
      фа2998
    2. Дядька Сегодня, 17:58
      Цитата: APASUS
      Украина может рассчитывать только только на дровяные котлы

      Кстати, у меня в фейсбуке лезут из всех щелей как раз украинские дровяные котлы.
      Дядька
    3. тол100в Сегодня, 18:20
      Цитата: APASUS
      Украина может рассчитывать только только на дровяные котлы

      На дрова не хватит! Повторюсь: топить будут кизяками.
      тол100в
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
    Сейчас набежит табун добреньких буратин ,и,дадут-даром естесннно,и,безвозвратно-333 миллиарда евро! fool Там от их бардака у высококласных психиаторов крыша не едет-улетает!!! fool
    Изгоняющий либероидов
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:31
    для завершения начатых несколько лет назад работ. Сумма это составляется примерно 3,7 млрд евро.
    Это надо быть посто глупцом ,чтобы вкладывать в экономику Украины деньги.И уж тем более в займы давать.
    Наблюдатель2014
    1. Евдоким Сегодня, 17:52
      Владимир Гройсман действительно полон решимости профинансировать достройку двух энергоблоком Хмельницкой АЭС из бюджетных средств
      Этот Гройсман - просто фантазёр или мечтатель, а может злоупотребил чем-то и его посетили видения.
      Евдоким
      1. ватник Сегодня, 17:55
        Цитата: Евдоким
        Этот Гройсман - просто фантазёр или мечтател

        Гройсман и его шеф Вальцман просто хотят получить денег которые они затем разворуют.
        ватник
  11. venik Сегодня, 18:00
    Ой! Ну если Гройсман заявил, то может быть и будет.... Может быть... Потом... Если захочем... ("Здрасьте, я ваша тетя"! или "Тетушка Чарлея"). "Я тя поцелую... Может быть ... Потом... ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ!!!
    venik

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