О ржавеющем каркасе 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС

Только после одобрения правительства атомщики могут начать подготовительный период для достройки энергоблоков. Нам необходимо провести обследование существующих зданий, конструкций, потому что после последнего обследования прошло более 5 лет.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что стратегической задачей Украины является наращивание экспорта электроэнергии. Примечательно, что это заявление премьер Украины сделал при осмотре одного из украинских долгостроев – 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.Необходимо отметить, что документ о начале строительства этих энергоблоков на ХАЭС подписывался Минэнерго Украины с «Росатомом» ещё 7 лет назад. Строительство было начато, однако на фоне экономических проблем Украины свои обязательства в рамках контракт Киев в целом не выполнял. А после государственного переворота майданные власти решили разорвать партнёрство с «Росатомом», после чего стройка окончательно остановилась.Посчитав, что Владимир Гройсман действительно полон решимости профинансировать достройку двух энергоблоком Хмельницкой АЭС из бюджетных средств, гендиректор станции Николай Панащенко объявил, какая сумма потребуется для завершения начатых несколько лет назад работ. Сумма это составляется примерно 3,7 млрд евро.Николая Панащенко цитирует УНН Мало того, недостроенные сооружения, которые подвергаются различного рода климатическим воздействиям, могут быть специальной комиссией признаны не подходящими в качестве будущей инфраструктуры энергоблоков АЭС.Услышав о сумме, необходимой на достройку, и о неопределённых перспективах самой стройки, Гройсман ещё раз заявил о том, что «Украине нужно наращивать энергетический экспорт», но при этом так и не ответил на вопрос, собирается ли правительство действительно финансировать реализацию проекта. Исходя из положения дел в украинской экономике, вложение 3,7 млрд евро в АЭС сегодня невозможно по объективным причинам – таких средств попросту нет в бюджете. Ждут очередного транша от МВФ, который должен был поступить ещё в декабре прошлого года.Ранее сообщалось, что в качестве инвестора по достройке 3-го и 4-го энергоблоков в Хмельницком может выступить одна из китайских компаний. В Китае такая информация не подтверждена. Видимо, Украина в очередной раз выдала желаемое за действительно, как со своим поездом до китайской границы, на который Киев возлагал серьёзные надежды.