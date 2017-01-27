Планы на Ил-114-300: по 12 единиц в год

Первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 будет создан на рубеже 2020-2021 годов. Всего за 10 лет (с 2021 года по 2029) планируется выпустить порядка 100 машин, по 12 в год. Производство будет налажено на заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах. "Сокол" будет делать агрегаты, в Луховицах будет происходить финализация самолёта.

Появились сообщения о среднесрочных планах на постройку в России турбовинтовых самолётов Ил-114-300. Сегодня о таких планах в подмосковном городе Луховицы сообщил президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам первый серийный самолёт будет произведён не позднее 2021 года, после чего будет выпущена вся серия из 100 Ил-114-300. РИА Новости приводит заявление президента Объединённой авиастроительной корпорации:Основным самолётом будущей серии, о котором говорят почти за 4 года до планируемого выпуска первого серийного Ил-114-300, станет пассажирский его вариант.Ил-114-300 – модернизированная версия самолёта Ил-114 (первый полёт совершил в 1990 году, эксплуатируется с начала 2000-х), которая также будет производиться в вариантах самолётов специального назначения, включая и самолёты для воздушной разведки и поисково-спасательных работ. Рассматривается арктически вариант самолёта – с лыжами вместо колёс шасси.