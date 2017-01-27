18:50 27 января

Планы на Ил-114-300: по 12 единиц в год

Появились сообщения о среднесрочных планах на постройку в России турбовинтовых самолётов Ил-114-300. Сегодня о таких планах в подмосковном городе Луховицы сообщил президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам первый серийный самолёт будет произведён не позднее 2021 года, после чего будет выпущена вся серия из 100 Ил-114-300.



РИА Новости приводит заявление президента Объединённой авиастроительной корпорации:
Первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 будет создан на рубеже 2020-2021 годов. Всего за 10 лет (с 2021 года по 2029) планируется выпустить порядка 100 машин, по 12 в год. Производство будет налажено на заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах. "Сокол" будет делать агрегаты, в Луховицах будет происходить финализация самолёта.



Основным самолётом будущей серии, о котором говорят почти за 4 года до планируемого выпуска первого серийного Ил-114-300, станет пассажирский его вариант.

Ил-114-300 – модернизированная версия самолёта Ил-114 (первый полёт совершил в 1990 году, эксплуатируется с начала 2000-х), которая также будет производиться в вариантах самолётов специального назначения, включая и самолёты для воздушной разведки и поисково-спасательных работ. Рассматривается арктически вариант самолёта – с лыжами вместо колёс шасси.

Использованы фотографии: @AviaRu
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Комментарии 18
  1. vovanpain Сегодня, 18:02
    Опять планы,планы,планы.Может лучше сделать,а потом говорить. request до 20 года еще много воды утечет.
    vovanpain
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:08
      Видимо , такими обещаниями хотят утешить всех , в первую очередь - себя ... recourse
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:36
        Хорошо хоть планы стали строить , раньше даже не заикались и даст Бог получится.
        cniza
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 18:26
      Цитата: vovanpain
      Опять планы,планы,планы.Может лучше сделать,а потом говорить. request до 20 года еще много воды утечет.

      Вы готовы предложить другие планы?
      Хоть бы раз почитали представителя отрасли... Хаять, хаять и хаять... Все пропало!!!
      Наблюдатель 33
  2. Александр 3 Сегодня, 18:07
    А сколько у нас летает ИЛ114 и где их собирали?
    Александр 3
    1. donavi49 Сегодня, 18:14
      1 - в виде ЛЛ от Радара.

      В Узбекистане.
      donavi49
  3. болот Сегодня, 18:10
    Все практически за ново,Ил-14-114.
    Отец службу с 14 начал,до 20 дорос.Уважает самолеты Ильюшина.
    болот
  4. НЕКСУС Сегодня, 18:18
    Первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 будет создан на рубеже 2020-2021 годов. Всего за 10 лет (с 2021 года по 2029) планируется выпустить порядка 100 машин, по 12 в год. Производство будет налажено на заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах. "Сокол" будет делать агрегаты, в Луховицах будет происходить финализация самолёта.

    Все это хорошо,но...тут возникает ряд вопросов.
    Первый,для кого будут произведены эти 100 самолетов?Если для внутреннего пользования,то тогда всплывает второй вопрос,который назрел уже лет 20 как...А что делать с лобби Боинга и Аэрбаса на нашем внутреннем рынке?
    И третий вопрос-Как планируется привлеч наши авиакомпании покупать эти машины?
    НЕКСУС
    1. donavi49 Сегодня, 18:30
      Пока есть намерения/твердые заинтересованности от федеральных ведомств суммарно на 40+ машин.

      Собственно месяца 3 назад ОАК озвучивала планы - 50 машин до 30 года, конкурентная емкость рынка до 35 года - 90 машин, максимальный прогнозируемый выпуск 114-300 - 100 машин.
      donavi49
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:33
        Цитата: donavi49
        Пока есть намерения/твердые заинтересованности от федеральных ведомств суммарно на 40+ машин.

        Вы не на один мой вопрос не ответили. Все остальное,о чем вы поведали,можно узнать из статьи.
        НЕКСУС
        1. donavi49 Сегодня, 18:45
          1) Твердых комерческих заказов 0.
          2) Первые самолеты пойдут в федеральные ведомства.
          3) Боинг и Арбуз другие категории, они никак с 114 не конкурируют.
          4) Пока никакие - коммерческих заказов на самолет 0. Теоретически эксплуатанты Анов, АТР которые на севере и в Сибири страдают и не могут. Однако практически они не потянут по деньгам. Да и вопрос окупаемости опять же.
          donavi49
    2. Samarin Сегодня, 18:34
      Цитата: НЕКСУС
      И третий вопрос-Как планируется привлеч наши авиакомпании покупать эти машины?

      Это вы имеете в виду использовать это на коммерческих рейсах?
      Samarin
    3. болот Сегодня, 18:36
      Цитата: НЕКСУС
      Первый,для кого будут произведены эти 100 самолетов?Если для внутреннего пользования,то тогда всплывает второй вопрос,который назрел уже лет 20 как...А что делать с лобби Боинга и Аэрбаса на нашем внутреннем рынке?

      Это вместо региональных Ан-24 и АТР-72,боингу и бусику конкуренцию не создадут.
      болот
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Также рассматривается вариант самолета с ластами-кормят нас обещаниями,это единственное чего у функционеров от авиации вагоны.
    Изгоняющий либероидов
  6. VadimSt Сегодня, 18:22
    Честно, несколько лет назад ВО заполонили не конструктивные комментарии, - как их стали называть "уря патриоты" и "все пропало". Это не только многим не нравилось, но и вымыло с форума многих хороших участников. Сейчас, комментарии этой части, уже преобладает над комментариями, которые несут объективный или информационно-пояснительный характер.
    Коллеги, по форуму и патриоты советской и российской истории, армии и народа! Может, давайте вернем форум в русло 2010-2013?
    VadimSt
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:28
    Мало. Надо в России малую авиацию поднимать. Новосибирцы очень симпатичный вариант на базе Ан-2 показывали. В Якутии, на Колыме, на Чукотке - раньше летали Аннушки между райцентрами, и крупными посёлками. На наших необъятных просторах без малой авиации - тяжко, вертолеты дороже в разы. Так и для Ил-114 место давно имеется. Что, опять Путину надо "указ" давать, чтобы за малую авиацию впряглись. Эх, не хватает управленцев альфа-уровня. Вечная беда России.
    Горный стрелок
  8. Vladimir65 Сегодня, 18:31
    Несколько дней назад я слышал от депутата Железняка, что у нас вовсю строятся отечественные самолеты, выпускается своя, чуть ли не лучшая в мире, электроника. На самом же деле чтобы модернизировать и запустить в производство Ил-114-300 на основе имеющегося Ил-114 нужно четыре (4) года. Горе менеджеры! О Миг-35 по всем каналам телевидения вещают, а до его серийного производства как пешком от Москвы до Парижа. Когда же перестанут кукарекать до рассвета.
    Vladimir65
  9. NordUral Сегодня, 18:41
    От таких планов слезы наворачиваются.
    NordUral

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