Взорвать государство изнутри

Термин «гибридная война» в последнее время чрезвычайно популярен, он широко используется даже в научных работах. Однако чем дольше он используется, тем очевиднее отсутствие у него научного определения и наполнения. На самом деле термин носит откровенно пропагандистский характер с явно отрицательной коннотацией, став чем-то вроде легального межгосударственного ругательства. Россия и Запад постоянно обвиняют друг друга в ведении гибридной войны, требуя от оппонента ее прекратить, а от собственных властей – «достойно ответить».Под гибридной войной авторы термина, как правило, подразумевают сочетание той стороной, которая такую войну ведет, методов классической войны, мятежевойны, спецопераций, информационной войны, экономической войны. Дело, однако, в том, что подобным сочетанием были практически все войны на протяжении всей истории человечества. То есть гибридная война – это и есть собственно война. Именно поэтому термин является не научным, а пропагандистским.Доля различных методов в каждой конкретной войне была, разумеется, разной. В последнее время развитые страны, в первую очередь страны Запада, из-за роста благосостояния и изменения психологии населения стали чрезвычайно чувствительны к военным потерям, поэтому для них особое значение приобрели информационные и экономические войны.В таких войнах Запад имеет конкурентное преимущество и которые при нынешних средствах их ведения могут оказаться не менее разрушительными, чем классическая война. Впрочем, оппоненты Запада (в первую очередь Россия) очень быстро и успешно обучаются этим методам ведения войны, кроме того, начинают использовать свои конкурентные преимущества, то есть классические силовые методы.Подрыв государства противника изнутри точно так же с древнейших времен был важнейшим способом ведения войны. То, что современная российская пропаганда обвиняет в использовании данного способа только современный Запад, как минимум странно, хотя ради этого даже придуман еще один антинаучный пропагандистский термин «цветные революции». В годы холодной войны Запад и СССР только тем и занимались, что пытались подорвать друг друга изнутри. И до возникновения антагонистических идеологических систем примеров такого поведения сторон было огромное количество, их даже приводить незачем.На самом деле все методы гибридных войн и цветных революций, то есть собственно войн и революций, были сформулированы и систематизированы еще тогда, когда ни Запада, ни России в их нынешнем понимании просто не было. Это было сделано той единственной древней цивилизацией, которая дожила, претерпев ряд трансформаций, до наших дней – китайской. В первую очередь они сформулированы в ныне ставших широко известными китайских стратагемах, коих имеется 36 (возможно, гораздо больше, но будем оперировать этим классическим числом).Стратагемы направлены на максимальное введение противника в заблуждение, максимальное же использование его слабостей. Они представляют собой методику организации разнообразных провокаций и того, в чем так яростно сейчас обвиняют друг друга Россия и Запад – в ведении войны без ее объявления, в подрыве противника изнутри.Формулировки и содержание 36 китайских стратагем – это своеобразный каталог цинизма, коварства и подлости. При этом содержательный анализ стратагем показывает, что ими пользовались на протяжении своей истории отнюдь не только Китай и китайцы, а все без исключения страны и народы, включая Россию и русских. Но только китайцы все это без всякого стеснения сформулировали, систематизировали и сделали основой военного и дипломатического искусства, внутренней и внешней политики. Это означает, что китайцы самые циничные и коварные или что они самые умные и наименее лицемерные? Или одно не противоречит другому? Вопросы эти, разумеется, чисто риторические. При этом, возможно, что именно благодаря стратагемному мышлению, характерному не только для руководства страны, но и для значительной части населения, Китай и стал единственным древним государством, не просто дожившим до наших дней, но по множеству параметров вышедшим на первое место в мире. Причем ему удалось уцелеть после нескольких катастроф, пережить подобные которым другим народам и цивилизациям не удавалось.Рассматривать все 36 стратагем в рамках одной статьи невозможно, хотелось бы обратить основное внимание именно на «подрывные» стратагемы. Большинство из них радуют ясностью формулировок и даже не требуют особых комментариев. Например, Стратагема № 3: «Убить чужим ножом», то есть создать такую ситуацию, чтобы твоего противника уничтожил кто-то другой, а тебе даже не нужно было тратить на это свои силы и ресурсы. Еще прекраснее и откровеннее Стратагема № 5: «Грабить во время пожара». Кажущейся противоположностью ей является Стратагема № 9: «Наблюдать за пожаром с другого берега». На самом деле противоположность именно кажущаяся – сначала реализуем № 9, не мешая противнику самому разваливаться изнутри и делая вид, что нам это вообще не интересно, а затем, когда развал достиг определенного предела и поэтому сопротивления уже не будет, переходим к № 5. Всему этому, очевидно, должна предшествовать Стратагема № 19: «Вытаскивать хворост из-под очага». Здесь прямо подразумевается постепенный подрыв потенциала противника: любая экономическая блокада (в том числе санкции), любая информационно-психологическая кампания, направленная на моральный слом армии и населения противника, подрыв культурно-исторических основ нации и т.д. и т.п. С ней смыкается самая «интернациональная» и всем понятная Стратагема № 20: «Ловить рыбу в мутной воде». Еще одним вариантом № 19 является Стратагема № 25: «Украсть балки и заменить их гнилыми подпорками». Дополняет ее Стратагема № 31, или Стратагема красавицы. Она подразумевает подкуп и дальнейшее моральное разложение правящей верхушки противника с помощью специально подаренных ей женщин, денег, других материальных и прочих ценностей.Неким апофеозом этих вариантов можно считать Стратагемы № 30 и № 33. Стратагема № 30: «Превратить роль гостя в роль хозяина». У нее есть чисто военное наполнение – заманивание войск противника в заранее подготовленную ловушку. Но основное наполнение стратагемы гораздо шире. Во-первых, это действия мигрантов, постепенно занимающих чужую страну и заменяющих собой ее коренное население. Во-вторых, это постепенный захват экономики противника с помощью экономических же методов, включая коррупционные. Стратагема № 33 прямо называется Стратагемой сеяния раздора. Именно она считается самой популярной с точки зрения самих китайцев. Подразумевается подрыв противника изнутри различными способами – моральным разложением или перевербовкой значимых лиц, информационными войнами, реализацией принципа «разделяй и властвуй».Как было сказано выше, все эти стратагемы были разработаны и сформулированы тогда, когда Госдепа и ЦРУ не было даже в проектах, как и самих США (Колумб еще даже не пересек Атлантику). При этом Китай все это успешно использовал против современной России, особенно Стратагемы № 5 и № 9.Необходимо понимать, что очень значительный вклад в «китайское чудо» внес крах СССР, обеспечивший Пекину доступ к российским ресурсам и технологиям, а также ускоривший развитие приграничных регионов КНР. Например, поставляемая в США китайская мебель сделана из почти дармовой сибирской древесины, цена которой уже в Китае утраивалась по сравнению с закупочной. Россия и страны СНГ обеспечивают Китаю безопасные пути импорта нефти. Весь китайский ВПК и вся китайская космонавтика построены на советской и российской помощи, причем применительно к постсоветскому периоду речь идет либо о покупке технологий и «мозгов» за бесценок, либо об их прямой краже. Приобретение российских Су-27 за китайские пуховики, имевшее место в начале 90-х, исчерпывающе описывается Стратагемой № 17: «Бросить кирпич, чтобы получить яшму» (то есть приобрести что-то очень ценное в обмен на нечто совершенно ненужное). Очень успешно применяли и применяют к нам китайцы еще и Стратагему № 12: «Увести овцу легкой рукой» (то есть украсть то, что плохо лежит, причем к такой краже надо всегда быть внутренне готовым и ни в коем случае этого не стесняться). Стратагема № 30 вполне реализуется применительно если не ко всей России в целом, то к ее восточным регионам – однозначно.И к СССР, и к России Китай постоянно применяет Стратагему № 14: «Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу». Столь своеобразная формулировка подразумевает использование исторических моментов (очень часто – прямо фальсифицированных) в современных политических целях. Справедливости ради нельзя не отметить, что этим занимаются практически все страны, тут Китай уж точно не монополист, но в Китае исторические претензии ко всему остальному человечеству возведены почти в культ. Применительно к России речь идет в первую очередь о бесконечном муссировании Пекином территориальной проблемы, исторического мифа о «несправедливых и неравноправных договорах», с помощью которых Россия якобы отторгла у Китая 1,5 млн кв. км его земель. На самом деле все было прямо наоборот, но Пекин, раздувая данный вопрос, сумел добиться от Москвы определенных территориальных уступок и поставил ее в положение обороняющейся и извиняющейся. Причем данный вопрос сегодня исчерпан с точки зрения Москвы, но отнюдь не исчерпан с точки зрения Пекина.С точки зрения современной внешнеполитической стратегии КНР весьма интересна Стратагема № 6: «На востоке поднимать шум, на западе нападать». Разумеется, название сторон света здесь метафорично, но вообще-то на востоке от Китая находятся Япония, да и США тоже, а Россия, как раз, в основном на западе.Не менее интересна Стратагема № 24: «Объявить, что только собираешься пройти сквозь государство Го, и захватить его». Разумеется, теми контингентами НОАК, которые следуют через нашу территорию на танковый биатлон или учения «Мирная миссия» Россию захватить совершенно невозможно, но не обратить внимания на эту стратагему было бы неправильно. Кстати, Казахстан никогда не пропускает через свою территорию части НОАК, хотя сам участвует в том же биатлоне и тех же учениях. Впрочем, у этой стратагемы есть гораздо более широкий смысл – декларирование одних целей при реальном стремлении к совершенно другим.Наконец, нельзя не упомянуть Стратагему № 10: «Скрывать за улыбкой кинжал» (или в другой формулировке «Во рту мед, а за пазухой меч»). Имеет ли она какое-то отношение к российско-китайскому «стратегическому партнерству» – еще один чисто риторический вопрос.Крайне сложно сказать, применимы ли нормы человеческой морали к внутренней политике любой страны, каждая нация решает этот вопрос по-своему. Но уж совершенно однозначно то, что эти нормы не применимы к международной политике, к отношениям между государствами и их коалициями. Страны и коалиции руководствуются исключительно национальными интересами (которые, разумеется, должны быть правильно поняты и сформулированы государственным руководством). В связи с этим к Китаю не может быть никаких претензий (как, кстати, и к Западу). Наоборот, можно только восхищаться тем, насколько жестко и последовательно он соблюдает свои национальные интересы. Надо только совершенно четко понимать, что он соблюдает именно свои интересы, которые не имеют никакого отношения к нашим (что неизменно подтверждается на протяжении всего периода российско-китайского «стратегического партнерства»). Надо совершенно четко понимать, с кем мы имеем дело, ни в коем случае не предаваясь иллюзиям и не впадая в самообман. Только в современной истории России более чем достаточно иллюзий и самообманов, в первую очередь – по отношению к Западу и к странам бывшего СССР, особенно к Украине и Белоруссии. Не надо нам еще и китайских иллюзий и самообманов, слишком они опасны.