Шпионские тайны Ватикана

Ватикан многолик. Все зависит от точки обзора и от выбора критерия для его оценки. Для любителей искусства Ватикан – это уникальное и грандиозное собрание шедевров великих мастеров прошлого, главным образом эпохи Возрождения. Гением Браманте, Рафаэля и Микеланджело возведен собор святого Петра, поражающий воображение размерами и роскошью внутреннего убранства. В папских дворцах веками накапливались бессмертные творения Леонардо да Винчи, Караваджо, Джотто. У многих Ватикан ассоциируется с Сикстинской капеллой, лоджиями и станцами Рафаэля.Историки отдают дань уважения Ватикану за его богатейшие архивы, собрания редчайших рукописей и старинных книг. Здесь хранятся «Часослов» – православная богослужебная книга с бесценными миниатюрами, «Божественная комедия» Данте с иллюстрациями Боттичелли. А ватиканской библиотеке с литературой XX века может позавидовать любая западноевропейская страна.Научной общественности Ватикан известен папской Академией наук, основанной в 1603 году. Среди ее членов несколько лауреатов Нобелевской премии.Для 800 миллионов католиков Ватикан – центр духовного притяжения, где, по преданию, принял мученическую смерть князь апостолов Петр, а ныне живет его преемник, первосвященник всемирной церкви, патриарх Запада, носитель верховной власти государства-города Ватикан, глава католической церкви папа Римский.Однако у Ватикана есть еще одно обличье, которое неведомо туристам и миллионам верующих. Это мир политических интриг, финансовых афер, махинаций с недвижимостью, с произведениями искусства, являющихся церковной собственностью, и, наконец, мир шпионских козней.Такой Ватикан сложился не сразу, и корни его уходят в Средние века, когда, фарисействуя, папство не заботилось о сокрытии преступлений и не страдало по поводу ограбления подданных.Союз с итальянским, а затем с германским фашизмом определял в тот период политическую ориентацию верхушки Римской курии. Однако уже в 1943 году ее политический вектор резко изменился. И уже через год Уильям Донован, глава Управления стратегических служб (ныне ЦРУ), получил из рук папы Пия XII Большой Крест Ордена св. Сильвестра. Такая награда вручается только тем, кто «ратными подвигами, либо сочинениями, либо выдающимися деяниями своими распространяли веру, охраняли церковь и вставали на ее защиту».Сегодня известно, что к «ратным подвигам» генерала Донована относится установление сотрудничества с главой католической разведывательной службы «Pro Deo» («Именем Божьим») преподобным отцом Морлионом. Того самого, кто, согласно американскому журналу «Мозер Джоунс», во время Второй мировой войны получал деньги от американцев, передавая им информацию о расстановке сил в Ватикане, и знакомил их с конфиденциальными отчетами, поступавшими от папских нунций и апостолических делегатов из разных уголков мира.После Второй мировой войны реакционные круги Ватикана все более тяготели к Соединенным Штатам, добиваясь сближения центра мирового католицизма с супердержавой. Достаточно сказать, что Святой престол, накопив огромные запасы золота, предпочитает хранить их в США. Это было связано с появлением в Ватикане американского архиепископа Пола Марцинкуса, агента влияния ЦРУ, быстро прибравшего к рукам бразды правления не только финансовой, но и политической деятельностью папства.В жизни и деятельности Ватикана есть один аспект, который заслуживает особого внимания. Речь идет об отношении основных фигур ватиканской политики к коммунизму вообще и к коммунистам, в частности. Надо признать, что все они – основные фигуры – махровые антикоммунисты. И других персонажей в Святом престоле нет! Причем этот антикоммунизм Ватикана уходит корнями в XIX век, когда коммунизм был еще лишь «призраком», а папа Римский уже тогда считал нужным ополчиться на него. До крушения социалистической системы в Восточной Европе и развала СССР ватиканский антикоммунизм скреплял союз клерикальной реакции с наиболее агрессивной частью англосакского ареала.Святой престол на протяжении веков оказывал огромное влияние на миллионы верующих, вдохновляя их антикоммунистической идеологией. Немалую роль играет и то обстоятельство, что Ватикан был и остается центром, в котором сосредотачивается масса разнообразной, и не только религиозной, информации. Это в значительной степени определило главное направление устремлений разведок социалистических стран по внедрению в Ватикан своих информаторов...Историю советского шпионажа в Ватикане изложил в своей книге «Spies In The Vatikan» («Шпионы в Ватикане») бывший офицер РУМО, военной разведки Соединенных Штатов, Джон Келер, который в 1980-е годы был советником президента Рейгана.После изучения документов, рассекреченных по окончании холодной войны в Москве и других столицах восточноевропейских стран, Келер пришел к выводу, что руководство Советского Союза приняло решение внедрить своих агентов в Ватикан в 1960-е годы, когда тот начал проводить так называемую восточную политику, воспринимавшуюся в Москве как вмешательство во внутренние дела соцстран.Операцией руководил Маркус Вольф, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства госбезопасности (более известного как «Штази») Германской Демократической Республики. Вольфу удалось провести ряд дерзких акций по внедрению в директивные органы Святого престола своих секретных сотрудников: Пауля Диссемонда, бенедиктинского монаха Ойгена Браммерца, и бакалавра философского факультета Мюнхенского университета Альфонса Вашбюша.Диссемонд начал работать на «Штази» в 1974 году, когда он занимал пост генерального секретаря Немецкой епископской конференции. Это он информировал «Штази», что тогдашний государственный секретарь Римской курии кардинал Агостино Казароли установил контакты с рядом епископов ГДР и Польши для проведения совместной с Ватиканом враждебной социалистическим странам политики. Политики, которая была рассчитана на подрыв и ослабление социалистического лагеря в целом.Монах-бенедектинец Ойген Браммерц был завербован контрразведчиками «СМЕРШ» в мае 1945, когда он как военный врач «Люфтваффе» был интернирован в лагерь военнопленных.В 1975 году Браммерц был отправлен трирским бенедектинским аббатством св. Матфея в Рим, где стал работать переводчиком в редакции немецкого издания ватиканской газеты «Оссерваторе романо». Со временем ему удалось проникнуть в комиссию Святого престола по науке, членом которой являлся кардинал Казароли, «архитектор восточной политики».Самым крупным успехом Великолепного монаха – под этим псевдонимом Браммерц проходил в платежных ведомостях «Штази» – явился отчет, составленный им и отправленный Маркусу Вольфу. В отчете были даны исчерпывающие характеристики всем лицам, причастным к реализации «восточной политики».После избрания краковского кардинала Кароля Войтылы на папский престол под именем Иоанна Павла II Великолепный монах регулярно отправлял в «Штази» донесения о «растущем влиянии польского духовенства в Ватикане».В 1987 году, после смерти Браммерца, его тайное дело продолжил другой немец, состоявший в агентурном аппарате «Штази» с 1965 года под псевдонимом «Антониус». Начиная с 1976 года он работал в качестве корреспондента немецкоязычного католического информационного агентства KNA. В 1981 году, во время чрезвычайного положения в Польше, объявленного генералом Войцехом Ярузельским, Вашбюш снабжал польские спецслужбы сведениями о подрывной деятельности Католической церкви внутри страны.Ближе всех приблизиться к папе Иоанну Павлу II удалось другому агенту, польскому священнику-домениканцу Конраду Станиславу Хеймо, который водил дружбу с Каролем Войтылой еще со времен совместной учебы в Краковском университете. В Италии патер Хеймо занимался организацией паломничества католиков из Польши в Рим и имел неограниченный доступ к понтифику, вплоть до последних дней его жизни. Возможно, поэтому дело Хеймо считается самым шокирующим.Обвинения против Хеймо были выдвинуты в 2005 году Леоном Кьеросом, тогдашним директором польского Института национальной памяти (ИНП), собирающего и исследующего документы, связанные с деятельностью спецслужб Польской Народной Республики.По мнению Ярека Целецкого, другого польского священника, занимавшего пост директора Информационной службы Ватикана, Хеймо всегда отличался фанатичной преданностью Войтыле, и если он действительно работал на польскую службу безопасности, то это было исключительно по принуждению или из благих побуждений, которые навредить понтифику никак не могли...На пресс-конференции в Риме, сразу после того, как ему приклеили клеймо агента коммунистической спецслужбы, патер Хеймо категорически отверг выдвинутые против него обвинения в шпионаже. Однако признал, что часто вел себя «как наивный человек». Посетовал, что если его и можно в чем-то упрекнуть, то только «в излишней болтливости». С его слов выходило, что он мог иногда делиться подробностями о жизни и деятельности папы Римского с людьми, надежность которых была ему неизвестна. «В любом случае, – оправдывался патер, – этим людям я рассказывал о папе лишь то, что можно было почерпнуть из открытых источников печати».Есть классическая тема, которая неизбежно всплывает при обсуждении деятельности спецслужб восточноевропейских соцстран в отношении Ватикана, – это пресловутая причастность Болгарии и ГДР (за которыми, по мнению ярых антисоветчиков, конечно же, стоит КГБ) к покушению на жизнь Иоанна Павла II в 1981 году. Справедливости ради необходимо отметить, что до сих пор причастность СССР к покушению так и не была доказана.И ныне покойный глава КГБ Владимир Крючков, и Михаил Горбачев, и болгарский президент Георгий Пырванов хором отрицают участие СССР в попытке турецкого террориста Мехмета Али Агджи убить папу. Да и сам Агджи во время визита Иоанна Павла II в Софию публично поблагодарил его за то, что он предложил реабилитировать Болгарию на международной арене, сняв, таким образом, с нее подозрение в участии организации покушения на понтифика. Вместе с тем, по свидетельству главного редактора «Оссерваторе романо» Джана Марии Вьяна, Войтыла все-таки до конца жизни был убежден, что заказчик покушения скрывается где-то в бывших соцстранах. Что Мехмет Али Агджа, турецкий националист из организации «Серые волки», был только исполнителем и его услугами воспользовались, чтобы замести следы...Этим же делом несколько лет назад занималась следственная комиссия итальянского парламента под руководством сенатора Паоло Гуццанти. Располагая новыми данными из так называемого «досье Митрохина» (выписки из архивных материалов КГБ, сделанные отставным майором-перебежчиком Василием Митрохиным и переданные им спецслужбам Англии), комиссия пришла к выводу, что за покушением на папу все-таки стояли спецслужбы соцстран. И это вопреки тому, что корректность и объективность расследования подверглась сомнению в правительственных кругах многих западноевропейских стран.Убежденность Паоло Гуццанти и членов его комиссии зиждется на пресловутом документе, одобренном Секретариатом ЦК КПСС 13 ноября 1979 года, то есть вскоре после избрания на папский престол кардинала Войтылы. В документе якобы изложен «приказ Комитету госбезопасности СССР о необходимости противодействия новому курсу, начатому польским папой, дополнительными средствами».По мнению Келера, этот документ со всей очевидностью доказывает, кто являлся заказчиком покушения на понтифика, ибо на нем подписи девяти руководителей КПСС, включая и Михаила Горбачева, еще не ставшего к тому времени ни генеральным секретарем, ни «апостолом перестройки». Не странно ли?! Вслед за этим возникает вопрос: насколько аутентичен документ? Во-первых, западные спецслужбы способны на фабрикацию любых документов. Во-вторых, слова «дополнительными средствами» не могут быть истолкованы однозначно. Если речь идет об идеологических диверсиях и использовании контрпропаганды – это одно, а совершение политического убийства – совсем другое!Кроме того, Джону Келеру надо бы знать, что к 1980-м годам и КГБ, и спецслужбы соцстран категорически отказались от убийств как средства политической расправы, и их подразделения по проведению «спецопераций» окончательно ликвидированы. Времена-то наступили вполне вегетарианские!Вспоминается анекдот: во время Великой Отечественной войны Вячеслав Молотов, бывший в то время министром иностранных дел, обратился к Сталину с предложением включить в антигитлеровскую коалицию Ватикан, поскольку тот имеет бесспорный авторитет у миллионов католиков. На что вождь язвительно спросил: «А сколько у Ватикана дивизий?»История наверняка выдумана, но звучит вполне правдоподобно. Справедливости ради надо признать: кое-какая армия у Святого престола все-таки есть, хотя и выполняет церемониальные функции. Это – полторы сотни швейцарских гвардейцев, вооруженных алебардами и облаченных в живописную униформу XVI века. Тем не менее в период холодной войны Маркус Вольф нашел применение бойцам и этого «воинства».В мае 1998 года в селении Винитепо, что на итало-швейцарской границе, в мягком VIP-вагоне сверхскоростного поезда Рим–Женева были обнаружены трупы начальника ватиканской охраны полковника Алоиса Эстерманна, его жены Марии-Луизы и капрала роты швейцарских гвардейцев Седрика Торнэ.В ходе предварительного следствия было установлено, что супруги Эстерманн убиты из табельного оружия капрала, который затем покончил с собой. Полицейские решили, что перед ними жертвы традиционного любовного треугольника: престарелый муж, его блудливая жена, которая по возрасту годится ему в дочери, и молодой красавец-любовник, у которого, похоже, крыша поехала. Эту версию поддержали в Святом престоле, и ватиканский пресс-секретарь Хоакин Наварро Вальс поделился ею с примчавшимися на место происшествия репортерами итальянских, швейцарских, немецких газет и соответствующих телестудий. Однако сутки спустя в сумочке Марии-Луизы был обнаружен замшевый мешочек с шестью кассетами микрофильмов о заседаниях папского Совета и... о производстве подводного вооружения на секретном заводе ВМС Италии, в Сан-Бартоломео! Разумеется, эти находки заставили взглянуть на трагедию под иным углом зрения.К расследованию приступили сотрудники «Pro Deo», а также итальянские и швейцарские контрразведчики. Собственное расследование начала также и редакция западногерманской газеты «Берлинер Курир». Полгода спустя на ее полосах в течение недели публиковалась сенсационная сага о перипетиях супругов Эстерманн...Ссылаясь на анонимный источник в ведомстве по охране Конституции (контрразведывательный орган Германии), газета сообщила, что шпионский «семейный подряд» Эстерманнов работал на «Штази» с 1980 года. Первым был завербован Алоис. Он стал объектом заинтересованности гэдээровских разведчиков ввиду его близости к папе Иоанну Павлу II и наличия ватиканского паспорта, который позволял ему беспрепятственно путешествовать по миру.Под псевдонимом «Вердер» Алоис Эстерманн охотно «таскал из огня каштаны» для своих «кукловодов» из «Штази», так как «сверхурочная работа» ежемесячно сулила дополнительные 1500 западногерманских марок (сегодня примерно 750 евро) в семейный бюджет. Столько же он получал и на основном месте работы.В 1984 году он овдовел и сразу женился на взбалмошной фотомодели, итальянке из Триеста, которая была на 23 года моложе. Склонить жену к сотрудничеству труда не составило, ибо больше всего в жизни она ценила деньги. Сомнения в ее надежности как секретного агента возникли у операторов Вердера. Он успокоил их, приведя в качестве аргумента итальянскую поговорку: «За неимением лучшего приходится спать со своей женой». На том и порешили. Марии-Луизе присвоили псевдоним Соната, и супруги Эстерманн стали работать на восточногерманскую разведку в «четыре руки». Вердер добывал конфиденциальную информацию о папском дворе и о его контактах с капитанами западноевропейской индустрии, в том числе и в военной отрасли, а Соната выполняла роль курьера, доставляя «почту» в указанное Центром место. Встречи с разведчиками ГУР проводились только на нейтральной территории: в Швейцарии, Австрии, Франции, реже – в Западной Германии. Из Рима Соната, как правило, выезжала в пункт назначения сверхскоростным экспрессом. За 18 лет сотрудничества супруги добыли и передали около 700 донесений. Трудно оценить, насколько велика была опасность провала для Вердера, но то, насколько это было рисковое предприятие для Сонаты, можно судить по одному эпизоду.Однажды на вокзале итальянского приграничного городка Больцано сотрудники итальянской контрразведки вместе с австрийскими коллегами в целях обнаружения и задержания наркокурьеров проводили поголовную проверку пассажиров экспресса Рим–Инсбрук. Особо тщательно сыщики обследовали багаж и личные вещи путешественников.Соната не растерялась. Громогласно заявив, что больна гриппом, она достала коробку с бумажными салфетками, в которой были спрятаны полученные от мужа микрофильмы, и стала вытаскивать из нее салфетки. Когда очередь дошла до нее, она сунула коробку прямо в руки офицеру-итальянцу. Чихая и кашляя прямо ему в лицо, стала рыться в сумочке в поисках билета. Разумеется, билет был найден, когда поезд уже готов был тронуться. Офицер облегченно вздохнул, предвкушая избавление от гриппозной соотечественницы, поспешно сунул ей в руки коробку, так и не досмотрев ее, и даже помог плутовке подняться в вагон! Ценнейшие сведения вновь достигли адресата...Завершая повествование о супругах-шпионах, «Берлинер Курир» резюмировал: «Вот так юный Седрик Торнэ, незадачливый любовник-самоубийца, помог разоблачить действовавший почти два десятилетия шпионский тандем...»В заключение – несколько слов о Маркусе Вольфе.Родился он в 1923 году в семье врача-еврея Лейбы Вольфа. В 1933 году, после прихода к власти Гитлера, вся семья, чудом избежав расстрела, бежала в Швейцарию, откуда по линии Коминтерна была переправлена в Москву, где поселилась в знаменитом Доме на набережной. Десятилетний Маркус, обладая феноменальными лингвистическими способностями, овладел не только русским языком, но и, обучаясь на философском факультете МГУ, постиг и свободно говорил на шести европейских языках. В 1952 году, получив в СССР высшее общегражданское и чекистское образование, Маркус был направлен в распоряжение Главного управления разведки ГДР, которым руководил почти 30 лет, – беспрецедентный случай в истории разведок мира!В 1989 году над Маркусом Вольфом в Берлине состоялся суд объединенной Германии. Горбачев, с подачи министра иностранных дел Козырева, идя в фарватере политики американской администрации, публично отказался от Вольфа. Но... Помощь пришла с неожиданной стороны. Учитывая еврейское происхождение Маркуса Вольфа, Израиль для его защиты направил в ФРГ четырех своих лучших адвокатов. После оправдательного вердикта израильские адвокаты предложили Маркусу Вольфу должность консультанта главы МОССАД. Вольф отказался и с помощью друзей – соратников из КГБ скрылся в Москве. В 2006 году Маркус Вольф умер в ФРГ.