Производство баллистических ракет отстает от графика

Некоторые заводы ракетно-космической промышленности перешли на трехсменную работу. Несмотря на все предпринимаемые усилия, выполнение плана перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сдвинулось вправо на год, а в перспективе разрыв с планом может увеличиться до двух лет.В ноябре 2011 года Сергей Нарышкин, в то время – глава администрации президента РФ, во время посещения полигона под Лугой в Ленинградской области заявил, что доля современной военной техники в РВСН к 2020 году будет составлять 100%. Вместе с ним на полигоне присутствовал и Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность постоянного представителя России при НАТО. Спустя месяц став вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс, Рогозин на протяжении многих лет неоднократно повторял тезис об обновлении стратегических ядерных сил на 100% к 2020 году.В декабре 2014 года на расширенном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу отметил: оснащенность стратегических ядерных сил (СЯС) современными образцами вооружения доведена до 56%.Весной 2015 года в СМИ, в том числе и принадлежащих Минобороны, приводились данные о том, что доля современных комплексов в РВСН, с учетом перевооружения на «Ярс», составляет около 50%. Планируется, что в 2016 году она будет доведена до 60%, а в 2021-м – до 100%.Сразу оговоримся: РВСН – это один из компонентов ядерной триады, причем самый крупный по количеству ядерных боезарядов и их носителей, а также наиболее интенсивно обновляемый в отличие от морской и авиационной составляющих. По крайней мере так должно быть. Если в декабре 2014 года доля нового вооружения в СЯС в целом составляла 56%, то за пять месяцев в РВСН она не могла снизиться до 50% хотя бы в силу того, что опережающими темпами обновлялись как раз РВСН.В мае 2016 года пресс-служба РВСН распространила информацию, в которой процитировала генерал-полковника Сергея Каракаева: «По словам командующего РВСН, доля новых ракетных комплексов в группировке РВСН будет постоянно возрастать. Сегодня она составляет уже 56%».Иными словами, информация в СМИ оказалась верной – показатель в 56% в РВСН был достигнут не в 2014-м, и даже не в 2015 году, а в 2016-м.Если же говорить о ядерной триаде в целом, то ее обновление проходит строго по плану. В декабре 2016 года, выступая на расширенной коллегии Минобороны, Сергей Шойгу сказал: «В Вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь 60-процентного уровня оснащения ядерной триады современным вооружением».Если обновление СЯС в целом происходит в плановом порядке, то почему сроки обновления РВСН постоянно сдвигаются вправо? За минувшие три года накопилось отставание в выполнении планов переоснащения РВСН примерно на один год. Если этот темп сохранится, то за предстоящие три года разрыв с планом увеличится еще на один год. Неслучайно в мае прошлого года пресс-служба РВСН сообщала: «Верховный главнокомандующий поставил нам задачу к 2022 году довести долю современных образцов ракетного вооружения до 100%». Таким образом, прогнозируемое в самих РВСН отставание составляет два года.Министерство обороны продолжает настаивать на выполнении промышленностью намеченных планов не в 2022-м, а хотя бы в 2021 году. Это последний временной рубеж, но и он уже на грани фола. После этого срока можно будет говорить, что программа перевооружения РВСН сорвана, так как закончатся выделенные на нее бюджетные средства.«В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов дальней авиации. Это позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне», – рассказал генерал армии Сергей Шойгу 12 января 2017 года в установочной лекции по курсу «Армия и общество», предназначенного для офицеров, чиновников и представителей общественности. Таким образом, министр подтвердил, что сроки обновления с 2020 года переносятся на 2021 год.Есть существенное обстоятельство, которое обусловливает необходимость соблюдения этого срока. В первом полугодии текущего года планируются бросковые испытания новой тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», которая должна заменить РС-20В «Воевода», выпускавшуюся на Украине. В каталоге «Военный баланс – 2016» британского Международного института стратегических исследований указано, что в России на боевом дежурстве остаются еще 54 украинские ракеты, срок эксплуатации которых завершится в начале 2020-х годов. К этому времени один из заводов надо подготовить к производству РС-28. Это особенно важно сделать, учитывая развертывание на Западе системы противоракетной обороны (ПРО), преодолеть которую смогут тяжелые ракеты.Вместе с тем Сергей Шойгу предположил, что в перспективе возможен постепенный перенос сдерживающего фактора из ядерной в неядерную плоскость. «К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», – сказал министр обороны.Однако, ставя задачи военному ведомству на 2017 год, президент России Владимир Путин первой ключевой задачей назвал все-таки укрепление боевого потенциала СЯС за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы ПРО. И только в связке с СЯС – выводить на качественно новый уровень стратегические неядерные силы. При этом Путин пообещал всем аутсайдерам в ОПК максимально строгие санкции за срыв контрактов.Поставщикам баллистических ракет в этом году придется крепко задуматься над тем, как выполнить заказ Минобороны и при этом избежать штурмовщины, которая никогда не приводила к повышению качества готовой продукции.