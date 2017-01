DCS и другие. Сверхмалые подводные лодки для USSOCOM

Общий вид аппарата S301i. Более крупная подлодка S302 имеет схожий внешний вид



Прототип S301i с собственным именем Marie на испытаниях в интересах USSOCOM. Подлодка оснащена съемной рубкой



Общий вид опытной подлодки S351



Архитектура сверхмалой S351



Схема аппарата S351 / UOES2



S351 на испытаниях, рубка поднята

По материалам сайтов:

http://lockheedmartin.com/

http://janes.com/

http://navaltoday.com/

http://hisutton.com/

Важнейшим элементом снаряжения спецподразделений военно-морских сил является техника, обеспечивающая скрытное и быстрое перемещение аквалангистов под водой. Для решения подобных задач в последние десятилетия разными странами было создано большое количество буксировщиков и иной техники. Кроме того, новый образец такой техники должен будет появиться в обозримом будущем. В прошлом году компания Lockheed Martin получила заказ вооруженных сил США, в соответствии с которым должна будет разработать новое транспортное средство под условным обозначением DCS.В июле прошлого года пресс-служба компании Lockheed Martin сообщила о подписании нового контракта с Командованием специальных операций (USSOCOM), предметом которого является создание новой техники для морских спецподразделений. Согласно опубликованным данным, в течение следующих пяти лет компания-подрядчик должна будет разработать проект и построить по нему три подводных транспорта для спецназа. Указывается, что такая техника будет иметь массу до 30 т, доставляться к точке старта при помощи надводных судов и самостоятельно преодолевать большие расстояния с бойцами и вооружением на борту.В официальном пресс-релизе компания-подрядчик отмечает, что она занимается тематикой подводных аппаратов в течение полувека и успела накопить большой опыт в этой области. Все имеющиеся знания, а также новые идеи планируется реализовать в рамках нового проекта. Благодаря этому USSOCOM получит современную технику с высокими характеристиками, способную скрыто доставлять бойцов к месту операции, а затем забирать их и возвращать на базу. Программа создания новой техники получила обозначение DCS (Dry Combat Submersibles – «Сухой, боевой, погружающийся [аппарат]»).Техника, требуемая Командованием специальных операций, относится к т.н. сухому типу. Аппараты для транспортировки боевых пловцов разделяются на два основных класса: «сухие» и «мокрые». К последним относят буксировщики и иную подобную технику, способные тянуть или перевозить на себе водолаза с аквалангом. Техника «сухого» класса, в свою очередь, отличается наличием герметичного корпуса, внутри которого может располагаться экипаж и боевая группа, не нуждающиеся в дыхательных аппаратах. Перспективные изделия DCS относятся к категории «сухих». Основные особенности конструкции и облика позволяют относить такую технику к категории сверхмалых подводных лодок.Согласно позже опубликованным данным, разработка проекта DCS будет осуществляться при участии британской компании The Submergence Group LLC, так же имеющей большой опыт в области подводных аппаратов. Известно, что перспективный подводный аппарат не будет самостоятельной новой разработкой. Его планируется создавать на основе существующего образца, известного под обозначениями UOES2 и S351. Таким образом, новое изделие DCS фактически станет очередной разработкой целого семейства, создававшегося специалистами «Локхид-Мартин» в течение нескольких последних лет.Первым представителем существующего семейства «сухих» подводных аппаратов является изделие S301i или UOES1. Интересно, что изначально американская компания, получившая в прошлом году заказ USSOCOM, не участвовала в разработке этого проекта. Этот проект был разработан британскими конструкторами из организаций The Submergence Group LLC и MSUB в качестве перспективного многоцелевого образца. Наличие сравнительно крупной герметичной кабины и возможность монтажа разнообразного оборудования позволяла сверхмалой подводной лодке решать широкий круг задач в разных сферах.В 2013 году британские организации договорились с компанией Lockheed Martin об участии в новом конкурсе Командования специальных операций США. Задачи американской компании заключались в представлении интересов зарубежных участников, а также в выполнении некоторых работ, прежде всего по обслуживанию опытной техники. Опытный образец S301i был проверен специалистами Пентагона, после чего появился запрос о предоставлении иной техники аналогичного назначения. В ходе следующих испытаний проверялась субмарина S351 с иными характеристиками.Ознакомившись с новой техникой, представители организации-заказчика оставили хорошие отзывы и рекомендовали использовать такую технику в качестве специального транспорта для боевых пловцов USSOCOM. Тем не менее, перед принятием на вооружение планировалось доработать существующие конструкции в соответствии с имеющимися техническими требованиями и предполагаемыми задачами. Испытания были завершены в 2015 году, после чего в течение некоторого времени заказчик и подрядчик обсуждали условия нового контракта. В июле прошлого года Командование и «Локхид-Мартин» подписали контракт на поставку трех аппаратов DCS общей стоимостью 166 млн долларов. Заказ должен быть выполнен в начале двадцатых годов.На данный момент известны только отдельные подробности существующего технического задания, тогда как прочие особенности будущей подлодки DCS остаются тайной. Тем не менее, имеющиеся сведения о применяемом подходе к созданию нового проекта, а также данные о существующих аппаратах позволяют примерно представить общую картину и предугадать некоторые черты перспективной техники. Для этого следует внимательно изучить предыдущие разработки британских инженеров, созданные до начала сотрудничества с американской компанией.В ходе разработки первого аппарата всего нового семейства были предложены и отработаны некоторые новые идеи и решения, в дальнейшем использовавшиеся в новых проектах. Все новые разработки The Submergence Group LLC и MSUB отличаются от S301i теми или иными особенностями, но при этом имеют схожий внешний вид и конструкцию. Кроме того, в первом проекте была заложена «традиционная» для семейства многофункциональность.Прочный корпус подлодки имеет сложную форму с крупным цилиндрическим центральным отсеком, полусферическим носовым обтекателем и сужающейся хвостовой частью. Для размещения части устройств, в том числе балластных цистерн, под днищем основного корпуса размещаются дополнительные корпуса прямоугольной и цилиндрической формы. В хвосте имеется крупный стабилизатор с рулем направления. На бортах кормы предусматриваются подвижные установки с гребными винтами в кольцевых каналах.Общая длина такого аппарата составляет 7,25 м при ширине 2,34 м и высоте 1,75 м. Масса пустой субмарины – 13 т, полезная нагрузка – 380 кг. Электрические двигатели позволяют развивать максимальную скорость до 7,5 узла. Крейсерская скорость определяется в 3-5 узла. При движении со скоростью 3 узла аппарат на одной зарядке аккумуляторов способен пройти 45 морских миль. Автономность ограничена 24 часами. Прочность корпуса позволяет аппарату опускаться на максимальную глубину 100 м. Высадка или прием аквалангистов через штатный шлюз могут производиться на глубинах не более 30 м.Собственный экипаж сверхмалой подлодки S301i состоит из двух человек. Их рабочие места помещаются в носовой части корпуса и оснащаются всеми необходимыми органами управления. Для наблюдения за маршрутом экипаж должен использовать крупный иллюминатор в центре головного обтекателя. В центральном отсеке корпуса предусматриваются места для размещения полезной нагрузки в виде специального оборудования или аквалангистов. При транспортировке людей аппарат может взять на борт до шести пассажиров. Посадка и высадка производятся через откидной носовой люк, объединенный с иллюминатором, или при помощи люка в крыше. Последний может дополняться невысокой рубкой.В базовой конфигурации аппарат комплектуется набором навигационной аппаратуры, включающим инерциальную систему, допплеровский измеритель скорости, а также эхолот и ультразвуковой глубиномер. Также имеется аппаратура для радиосвязи. По желанию заказчика, S301i может комплектоваться различным дополнительным оборудованием того или иного назначения, соответствующего требуемой сфере применения.Вскоре после начала совместной работы в интересах получения новых заказов британские и американские специалисты приняли решение о создании новой версии существующего подводного аппарата. Задачей нового проекта под названием S302 было повышение основных характеристик техники при сохранении базовых принципов ее архитектуры. Результатом этого стало появление более крупной и тяжелой подлодки с иными возможностями.При сохранении формы и конструкции корпуса S302 отливается большими габаритами. Длина была доведена до 9,36 м, ширина и высота – до 2,34 м. Пустой аппарат весит 13,1 т, полная масса с полезной нагрузкой – 14 т. Прочность корпуса осталась прежней, позволяя погружаться на 100 м и высаживать пловцов на глубинах до 30 м. За счет использования новых элементов силовой установки и более мощных аккумуляторных батарей автономность теперь может превышать 1 сутки. Дальность хода при экономической скорости 5 узлов превышает 60 морских миль.Несмотря на модернизацию и повышение ходовых характеристик, сверхмалая подлодка S302, в целом, не получает новых возможностей. Управление, как и ранее, осуществляется экипажем из двух человек. Имеются шесть мест для размещения водолазов или иных пассажиров, а также объем для перевозки требуемого груза. Общая масса полезной нагрузки, включая экипаж, доведена до 900 кг. Сохранена возможность установки различного специального оборудования того или иного назначения.Альтернативным развитием идей, предложенных в проекте S301i, стал подводный аппарат S351 или UOES2. Насколько известно, этот проект изначально разрабатывался с учетом возможного применения в военных целях, что оказало заметное влияние на конструкцию и возможности перспективного образца. Тем не менее, были сохранены и многие черты существующего изделия.В проекте S351 было предложено отказаться от цилиндрического корпуса с выступающими элементами и использовать двухкорпусную схему. Теперь все необходимые устройства должны были располагаться либо внутри прочного корпуса, либо за обшивкой внешнего легкого корпуса, на днище прочного. Для решения такой задачи пришлось разработать совершенно новые агрегаты.Прочный корпус имеет цилиндрическую форму с полусферическими обтекателями на торцах. Передняя и центральная части прочного корпуса отданы под обитаемый отсек, корма – под двигатель и другие элементы силовой установки. На днище прочного корпуса имеются крепления для установки различных дополнительных устройств, таких как балластные цистерны.Большая часть внешнего легкого корпуса имеет прямоугольное со скругленными углами сечение. Носовой обтекатель имеет сложную форму и может комплектоваться прикрытым центральным окном для размещения аппаратуры наблюдения. Кормовая часть корпуса выполнена сужающейся. На ней располагаются Х-образные плоскости с рулями, между которыми находится гребной винт. Пара дополнительных рулей находится на бортах корпуса вблизи носового обтекателя.Длина сверхмалой подлодки S351 составляет 12 м. За счет близкого к квадратному сечению корпуса ширина аппарата (по кормовым плоскостям, без бортовых рулей) составляет 2,2 м. Высота – 2,5 м. Собственная масса – 26 т. По некоторым данным, вновь использована электрическая силовая установка, включающая аккумуляторные батареи и главный двигатель. Прочный корпус обеспечивает максимальную глубину погружения 125 м. Рабочая глубина – 60 м. Высадка боевых пловцов при помощи штатного шлюза может осуществляться на вдвое меньших глубинах.Люди и грузы предлагается размещать в крупном обитаемом отсеке, занимающем носовую и центральную части корпуса. Аппарат S351 / UOES2 должен управляться экипажем из двух человек. В отличие от предыдущих разработок компаний The Submergence Group LLC и MBUS, новая подлодка не имеет носового иллюминатора, из-за чего управление в подводном положении должно осуществляться только по приборам. В одном отсеке с экипажем располагаются восемь кресел для боевых пловцов и объем для размещения их снаряжения. Также обитаемый отсек корпуса может оснащаться специальным оборудованием того или иного назначения.Первые проекты сверхмалых подлодок семейства S301i подразумевали использование невысокой съемной рубки. В проекте S351 было предложено применить агрегат аналогичного назначения, но иной конструкции. Для доступа в аппарат предлагается использовать люк в верхней части прочного корпуса, расположенный внутри соответствующего окна легкого корпуса. При необходимости прямоугольная секция легкого корпуса, окружающая люк, может подниматься вверх, образуя рубку. Бортом такой рубки является легкий складной гофрированный рукав.С 2013 года специалисты американского военного ведомства занимались испытаниями новой техники, представленной компаниями Lockheed Martin, The Submergence Group LLC и MBUS. По результатам изучения нескольких опытных образцов было принято решение о заказе нового образца подобной техники. в июле прошлого года компания «Локхид-Мартин», представляющая интересы всех трех организаций, получила контракт ведомства USSOCOM стоимостью 166 млн долларов.В соответствии с подписанным договором, требуется построить сверхмалую подлодку массой не менее 30 т с возможностью перевозки сравнительно большого количества боевых пловцов на относительно большие расстояния. При этом аппарат должен будет работать вместе с судном-носителем, задачей которой будет доставка подлодки к месту начала самостоятельного движения. Затем судно должно будет забирать аппарат и возвращать его на базу. Ввиду сравнительно малой дальности плавания такая техника не сможет самостоятельно добираться к удаленной цели, из-за чего будет нуждаться в чужой помощи.Есть основания полагать, что подлодка DCS не будет являться прямым развитием проектов S301i / S302. Более вероятно применение идей и решений, ранее использованных при создании проекта S351. Эта сверхмалая подлодка изначально создавалась с учетом применения в военных целях, что соответствующим образом сказалось на ее облике и характеристиках. За счет использования двухкорпусной конструкции удалось повысить максимальную глубину погружения, а большие размеры позволили увеличить десант до 8 человек. При этом была сохранена возможность использования разнообразного специального оборудования.Таким образом, вероятнее всего, новый аппарат DCS будет похож на увеличенный S351, наполненный иным оборудованием с требуемыми характеристиками. Задачей такой техники будет доставка боевых пловцов к месту выполнения боевой задачи с последующей эвакуацией после завершения всех требуемых работ. Доставка аппарата к началу маршрута, в свою очередь, будет осуществляться специальным транспортным судном. Наиболее вероятным претендентом на эту «роль» считается транспорт MV Ocean Trader. Возможность транспортировки подводного аппарата DCV существующими субмаринами вызывает определенные сомнения. Подобной транспортировке могут мешать некоторые особенности конструкции и эксплуатации сверхмалой подлодки.Технические характеристики требуемого образца специальной техники, по объективным причинам, пока неизвестны. Оглашена только полная масса. Кроме того, нетрудно подсчитать, что каждый из аппаратов DCS обойдется заказчику в 55,3 млн долларов. Прочие сведения о проекте могут появиться в будущем, однако вряд ли стоит ожидать, что их опубликуют со дня на день.Специальные подразделения военно-морских сил всех стран нуждаются в средствах для транспортировки и скрытного подхода к месту выполнения боевой задачи. На вооружении спецподразделений американского флота уже состоят различные образцы такого назначения. В обозримом будущем парк подобной техники пополнится новыми разработками, созданными в рамках сотрудничества американской и британской промышленности. Боевые пловцы получат, как минимум, три аппарата DCS, которые – при немалой стоимости – должны будут показать высочайшие характеристики.Занимаясь разработкой перспективного образца по заказу Командования специальных операций, компания Lockheed Martin совместно с фирмами The Submergence Group LLC и MSUB продолжают поиск других клиентов, желающих приобрести существующие подводные аппараты. Сверхмалые подлодки типа S301i и S302 предлагаются всем желающим государственным и частным заказчикам, нуждающимся в такой технике для выполнения тех или иных задач. В зависимости от своих потребностей, заказчик может купить или взять в аренду аппарат с нужными возможностями и характеристиками.За соответствующую плату компания-производитель готова доставить технику к месту эксплуатации, произвести все необходимое переоснащение и обеспечить техническое обслуживание. Таким образом, три компании из США и Великобритании делают все возможное, чтобы заработать на новых проектах, не загоняя себя в искусственные рамки только военных или только гражданских заказов. Получение контракта от USSOCOM, соответственно, позволит дополнительно увеличить прибыль.