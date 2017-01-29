Масштабы впечатляют: что и где строит армия России

Масштабы строительства объектов для Минобороны России достигли уровня послевоенного периода. В интересах ведомства строится около 2 тыс. объектов, в 2016 году было построено 2,5 тыс. зданий. Об этом "Коммерсанту" заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он уточнил, что "это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны и причалы".Общая площадь сооружений составляет 2,7 млн кв. м. Набранные темпы строительства на 18% превышают показатели 2015 года и более чем в 10 раз период 2010–2012 годов, когда было введено лишь 210 объектов. О планах военного строительства и создании необходимой инфраструктуры для армии министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил на итоговой коллегии оборонного ведомства в декабре 2016 года.По его словам, на данный момент общая потребность армии в объектах инфраструктуры с учетом изношенности фондов составляет 30 млн кв. м. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 3290 зданий и сооружений.Как отмечают в военном ведомстве, применение современных технологий в два раза позволило сократить сроки возведения укрытий для техники и объектов казарменно-жилищного фонда и добиться стоимости строительства 1 кв. м объектов Минобороны, не превышающей 30 тыс. рублей, что ниже, чем по стране в целом.В Вилючинске на Камчатке к приходу первых атомных субмарин класса "Борей" сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры.В настоящее время в составе флота три подлодки проекта 955. Всего до 2021 года запланировано построить восемь таких ракетоносцев, причем пять из них — модернизированного проекта 955А. В декабре 2016 года на "Севмаше" была заложена восьмая субмарина этого проекта.На юге страны в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636. Это новейшие дизель-электрические подлодки типа "Варшавянка". Шесть субмарин уже несут службу на Черноморском флоте.В Южном военном округе завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад, оснащенных оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Также закончено обустройство ракетной бригады в Шуе (Ивановская область). В 2016 году Сухопутные войска получили два бригадных комплекта этого комплекса.Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков Ракетных войск стратегического назначения, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс". В 2016 году мобильные комплексы поступили в количестве 23 единиц в полки РВСН в Тейково, Нижний Тагил и Новосибирск. В 2017 году мобильные и шахтные "Ярсы" также продолжат поступать в Козельское, Йошкар-Олинское, Новосибирское и Иркутское ракетные соединения.Министерством обороны РФ комплексно развиваются арктические территории. До конца 2017 года будет построено более 100 объектов инфраструктуры. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, островах Среднем и Котельном, мысе Шмидта, острове Врангеля.На острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) до конца года будет возведено более 30 объектов, в том числе аэродром Нагурское. В настоящее время строители выполнили расчистку площадки, устройство временных дорог. После завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов.Как отметили в военном ведомстве, "здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса "Арктический трилистник", который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80-м градусе северной широты".В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома.На мысе Шмидта (Чукотский автономный округ) до конца года планируется сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Продолжается строительство стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации.Еще порядка 30 объектов капитального строительства сдадут до конца текущего года на острове Врангеля.Ряд объектов, предназначенных к сдаче в 2017 году, расположен на острове Среднем (архипелаг Северная Земля).В 2016 году в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали 6054 тонны металлолома, из которых 4778 тонн было вывезено на материк. Общая площадь очищенной территории составила 161 га.По данным Минобороны, сегодня в стадии проектирования и на этапе подготовительных работ — создание и модернизация ряда аэродромов в арктической зоне, таких как Тикси, Анадырь, Воркута, Темп и другие. Работы по обустройству подразделений Минобороны в Арктике продолжатся до 2020 года.На Курильских островах Итуруп и Кунашир строится ряд новых военных объектов, а также социальная инфраструктура: общежития для военнослужащих, культурно-досуговые и спортивные центры. Общая площадь строительства достигает 400 тыс. кв. м, всего планируется построить 392 здания и сооружения.В 2016 году совместно с Русским географическим обществом военные провели экспедицию на острова Матуа и Парамушир (входят в Курилы), во время которой изучили возможность размещения там войск. Участниками было проведено обследование взлетно-посадочной полосы острова, развернуты мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения передвижения летательных приборов.В рамках планируемого укрепления восточных рубежей российское военное руководство намерено создать на острове новый пункт базирования сил Тихоокеанского флота.В интересах Балтийского флота планируется построить казармы и столовые в военных городках Советска и Балтийска, а также тентомобильные укрытия для вооружения в парковых зонах военных городков Черняховска и поселка Донское.По плану идет реконструкция пункта базирования флота в Балтийске. Работы на причальном комплексе начались в 2012 году после того, как инженерное обследование выявило аварийное состояние объектов, которые использовались 60 лет без должного обслуживания.Ожидается, что в результате проведения реконструкции будет заново воссоздан пункт базирования флота, способный обеспечивать стоянку и обслуживание самых современных кораблей, поступающих на вооружение в настоящее время и на перспективу.Всего в рамках дальнейшего обустройства Балтийской военно-морской базы предусмотрен широкий фронт работ сроком до 2020 года.Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины. Земляное полотно дороги готово. Объем работ составил 9 млн куб. м. Уложено 23 км железнодорожного полотна из 84. Завершить строительство планируется до сентября 2017 года.Ранее Булгаков сообщал, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать уже 15 августа 2017 года. По его словам, на участке предстоит построить шесть новых станций и реконструировать две уже существующие.С начала 2016 года Минобороны перешло на плановый режим обеспечения постоянным жильем. Также выдерживаются высокие темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. В 2016 году квартиры получили 28 500 человек. Дополнительно в специализированный жилищный фонд Минобороны включено 12 100 жилых помещений.Как сообщают в военном ведомстве, с учетом принятых решений по увеличению размера компенсаций за поднаем до реального уровня, проблема служебного жилья решена.Как рассказал "Коммерсанту" замминистра обороны РФ Тимур Иванов, в 2017 году в Москве будут переданы для заселения оставшиеся жилые дома — более 8 тыс. квартир. Это даст решение проблемы для 85% военнослужащих, избравших местом жительства Москву.Оставшиеся военнослужащие, ожидающие квартиры в столице, будут обеспечены посредством получения жилищной субсидии. В 2017–2019 годах на нее федеральным бюджетом предусмотрено выделение 37,78 млрд ежегодно.В 2016 году всего за пять месяцев с нуля отстроено Тульское суворовское военное училище. Возведенное на юго-востоке города силами "Оборонстроя" и Главного управления обустройства, 1 сентября оно приняло 240 суворовцев пятых, шестых и седьмых классов.Решение о воссоздании училища принял в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что после завершения всех очередей строительства в нем будут жить и учиться порядка 560 детей.Начато строительство Петрозаводского президентского кадетского училища. Работы ведутся собственными силами в количестве примерно 30 тыс. человек. Стоимость всего комплекса работ по созданию училища составляет 4,1 млрд рублей.Решение о его создании было принято президентом РФ по предложению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Место было выбрано в военном городке №6, расположенном на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. В сентябре этого года училище должно открыть свои двери для новых воспитанников.По словам замминистра обороны РФ Тимура Иванова, создание подобных образовательных учреждений и возрождение славных традиций кадетства является для Министерства обороны приоритетной стратегической задачей.Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. На 2017 год запланировано строительство второй очереди Восточного.В декабре 2016 года стало известно об упразднении Спецстроя России. Вместо него будут созданы восемь ФГУП, которые будут строить только специальные объекты Минобороны РФ. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУП, в частности, недовольство было вызвано большим количеством нарушений на строительстве космодрома Восточный.ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома Восточный в 2017 году. ЦЭНКИ уже заключил восемь договоров с субподрядными организациями.В Западном военном округе началась масштабная реконструкция полигонов. Соединения и воинские части в Ленинградской области получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а полигоны Нижегородской и Воронежской области — новые танкодромы.Войсковые стрельбища и танковые директрисы будут оснащены тактическими комплектами по созданию дистанционно управляемой мишенной обстановки и компьютерными тренажерами для моделирования любых учебно-боевых ситуаций.Как заверяют военные, "новые танкодромы будут отвечать современным требованиям подготовки механиков-водителей танков различной модификации", а реконструкция полигонов и строительство новых объектов значительно сократят сроки обучения специалистов и боевое взаимодействие подразделений.Главное управление строительства дорог и аэродромов заключило контракт на второй этап реконструкции аэродрома Ахтубинск в Астраханской области. На этом аэродроме базируется Государственный летно-испытательный центр имени Валерия Чкалова.Еще более масштабным запланировано строительство новых объектов на этом аэродроме: несколько специализированных площадок, здания, системы отопления, канализации, электроснабжения. Предусмотрено строительство сети автомобильных дорог и других объектов.Войска Южного военного округа в этом году построят восемь горных переходов в Чечне и Ингушетии для развития туризма. Они будут использоваться для доставки строительных материалов в высокогорье, где будут создаваться туристические зоны.По его Смешко, в отдельных районах уже началось строительство. В некоторых случаях для доставки материалов и продовольствия военные используют вьючных животных — лошадей и ослов. После строительства эти переходы будут переданы гражданским организациям.