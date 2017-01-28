"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35

26 января в подмосковных Луховицах на производственном комплексе самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК) начались летные испытания нового многофункционального истребителя МиГ-35 (по классификации НАТО — Fulcrum-F, что означает "Точка опоры". — Прим. ТАСС). Об этом сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи, которая проводилась по случаю начала летных испытаний самолета, оценил возможности нового многофункционального истребителя. По его словам, МиГ-35 обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.Президент РоссииСамолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух—воздух" и "воздух—поверхность". Истребитель может развивать скорость 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель предшественника — МиГ-29 — в полтора раза. МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное.Госпрограмма развития вооружений до 2020 года предусматривает поставки МиГ-35 ВКС России. Истребители должны пройти испытания в 2017 году, в 2018-м ожидается начало поставок. Ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявлял, что планируется приобрести свыше 30 таких машин.Самолет МиГ-35 и его двухместная модификация МиГ-35Д предназначены для выполнения задач по уничтожению воздушных, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей в любых климатических и погодных условиях. Оба самолета имеют одинаковую конструкцию, набор бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуру авиационных средств поражения.Двухместный может использоваться в качестве учебно-боевого самолета для подготовки летчиков семейства МиГ-35.Основными отличиями 35-го от других самолетов семейства МиГ-29 являются интеграция в состав бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) информационно-прицельных систем пятого поколения, возможность применения перспективных авиационных средств поражения российского и иностранного производства, а также повышенная боевая устойчивость, достигаемая за счет внедрения современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Конструкция 35-х базируется на решениях, реализованных на истребителях корабельного базирования МиГ-29К/КУБ и самолетах МиГ-29М/М2. Среди них можно выделить:увеличенную боевую нагрузку, размещаемую на девяти точках внешней подвески;повышенный запас топлива;установленную систему дозаправки топливом в полете;возможность использования истребителя в качестве заправщика.Кроме того, в конструкции новейшего истребителя применена технология антикоррозийной защиты планера и основных систем, соответствующая стандартам истребителей корабельного базирования. Это существенно облегчает эксплуатацию самолета в сложных климатических условиях.Также на МиГ-35 существенно снижена заметность в радиолокационном диапазоне, установлена трехканальная цифровая комплексная система дистанционного управления с четырехкратным резервированием.При разработке МиГ-35 внимание было уделено улучшению эксплуатационных характеристик. В частности, была повышена надежность самолета, двигателей и БРЭО, увеличен срок службы и ресурс планера. По заявлениям корпорации "МиГ", стоимость летного часа МиГ-35 почти в 2,5 раза ниже, чем у 29-го.Для истребителей был разработан комплекс технических и технологических решений, обеспечивающих автономность базирования, таких как бортовая кислорододобывающая станция.На самолетах могут устанавливаться два подкрыльевых и один подфюзеляжный подвесные топливные баки, а также система дозаправки топливом в полете и подвесной заправочный контейнер ПАЗ-МК для дозаправки других самолетов.По данным корпорации "МиГ", в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолетов входит оптико-электронная система обзора нижней полусферы ОЛС-КЭ (контейнерного типа) для обнаружения наземных целей как по целеуказанию от прицельно-навигационного комплекса (ПрНК), так и автономно, захвата, автосопровождения, дальнометрирования и подсвета.Также в составе БРЭО — малогабаритная станция активных помех МСП-418КЭ в контейнерном исполнении. Согласно данным корпорации "МиГ", она предназначается для индивидуальной защиты самолетов этого типа от существующих и перспективных наземных и воздушных средств перехвата с помощью создания преднамеренных активных помех.Эта станция создана по технологии цифровой радиочастотной памяти (Digital Radio Frequency Memory, DRFM). Ее масса — 150 кг. Она может быть установлена на любую из девяти точек внешней подвески истребителей семейства МиГ-35.Самолеты оснащаются многофункциональной радиолокационной станцией "Жук-МЭ" или "Жук-АЭ". Она работает в любых погодных условиях, в свободном пространстве и на фоне поверхности, на встречных и догонных курсах, а также в условиях естественных и организованных помех."Жук-МЭ" способна одновременно сопровождать до десяти и выдавать целеуказание для обстрела четырех наиболее опасных целей. Она обнаруживает воздушную цель с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) 5 кв. м на дальности 120 км. Также "Жук-МЭ" способна корректировать навигационные системы самолета по наземным ориентирам, а также обеспечивать полет на малых и крайне малых высотах."Жук-АЭ" оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Она обеспечивает одновременное сопровождение до 30 воздушных целей, выделение наиболее опасных из них и целеуказание для атаки по шести летательным аппаратам противника. "Жук-АЭ" способна обнаруживать вертолеты в режиме висения, источники постановки помех, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей; проводить картографирование; обеспечивать полет на маловысотном режиме.Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) представил на Международном авиационном салоне Airshow China 2016 в Чжухае (КНР) РЛС с активной фазированной антенной решеткой "Жук-АМЭ". Она предназначена для оснащения истребителей семейства "МиГ", включая 35-й."Жук-АМЭ" позволяет вести воздушный бой за пределами прямой видимости, сопровождать 30 целей одновременно и поражать до шести из них в воздухе и до четырех на земле, сообщил ТАСС на выставке генеральный конструктор АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (входит в КРЭТ), головного разработчика новой РЛС, Юрий Гуськов. По его словам, она обеспечивает выполнение задач в самых сложных погодных условиях, а также при постановке помех противником.Одновременно РЛС может работать в режимах "воздух—воздух" и "воздух—земля", распознавать и классифицировать групповые и одиночные объекты, атаковать сразу несколько целей высокоточными авиационными средствами поражения, а также передавать данные о тактической обстановке на другие самолеты и вести радиоэлектронное противодействие. Характеристики "Жук-АМЭ" существенно превосходят показатели серийных БРЛС.Самолеты оборудованы прицельно-навигационным комплексом, оптико-электронной системой переднего обзора ОЛС-УЭМ разработки АО "НПК "Системы прецизионного приборостроения". Она обеспечивает боевое применение самолета на фоне земли, моря и облаков в любых условиях.Система позволяет обнаружить воздушные, наземные и надводные цели в среднем инфракрасном и видимом диапазонах, а также осуществлять лазерный подсвет объектов. Эта станция может устанавливаться на все самолеты из состава нового унифицированного семейства истребителей корпорации "МиГ".Системы целеуказания и индикацииНа МиГ-35 установлены нашлемная система целеуказания и индикации НСЦИ-КОС, аппаратура связи МВ-ДМВ/УКВ/КВ-диапазонов, передачи данных и кодирования.Истребители этого типа оборудованы станцией непосредственной радиотехнической разведки Л-150М-02. Самолеты оснащаются:аппаратурой обнаружения атакующих ракет (ОАР, расположена в носовой части фюзеляжа, гаргроте и гондоле воздухозаборника. — Прим. ТАСС);аппаратурой лазерного облучения (ОЛО, находится на законцовках крыла);системой управления и целеуказания ракетами для поражения радиоизлучающих наземных и надводных целей;блоками выброса пассивных помех и бортовой автоматизированной системой контроля и регистрации полетной информации КАРАТ-Б-29К.МиГ-35 и МиГ-35Д оборудованы системой видеонаблюдения и регистрации информации СВР-29М1К. По желанию заказчика на самолете может быть установлено дополнительно бортовое оборудование иностранного производства.35-й будет оснащен новейшей навигационной системой БИНС-СП2, являющейся адаптированной версией разработанной КРЭТ системы для авиации корабельного базирования. По словам первого заместителя гендиректора концерна КРЭТ Игоря Насенкова, КРЭТ утвердил всю конструкторскую документацию по системе ЛИНС-100РС, которой оборудуются самолеты корабельного базирования МиГ-29К/КУБ.Истребитель МиГ-35 будет оснащен адаптированной версией данной системы, получившей обозначение БИНС-СП2. Она бесшумна, обладает высоким уровнем прочности и не нуждается в специальном обслуживании.В состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения (АСП) истребителей входят управляемые ракеты класса "воздух—воздух" средней дальности семейства Р-77 (AA-12 Adder по классификации НАТО) и малой дальности семейства Р-73 (AA-11 Archer).Самолеты этого типа могут атаковать наземные и надводные цели с применением управляемых ракет класса "воздух—поверхность" Х-31П, Х-31ПК (AS-17 Crypton), Х-35Э, Х-35УЭ (AS-20 Kayak), Х-38МЛЭ, корректируемых бомб КАБ-500Кр (ОД), а также широкого спектра неуправляемого авиационного вооружения.Также имеется встроенная 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1. Максимальная масса внешней полезной нагрузки составляет 6500 кг, количество точек подвески – девять.Самолеты оборудованы двумя двигателями РД-33МК. Стендовая тяга двигателей — 2 х 9000 кгс. Они имеют увеличенную тягу, оборудованы бездымной камерой сгорания и новой электронной системой управления с полной ответственностью (типа FADEC). Двигатели имеют модульную конструкцию и отличаются повышенной надежностью и ресурсом.Также 35-е могут оснащаться модификацией двигателя РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором тяги (ОВТ), что обеспечивает самолету преимущество в ближнем маневренном воздушном бою. Силовая установка из двух двигателей с ОВТ отработана на опытном самолете МиГ-29ОВТ (б/н 156. — Прим. ТАСС).В 2016 году генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт парашютостроения" Дмитрий Третьяков сообщил ТАСС, что ведется разработка тормозных систем для нескольких типов многоцелевых истребителей, в том числе МиГ-35.АО "МПО им. И. Румянцева" (входит в холдинг "Технодинамика") в октябре 2016 года начало поставки аварийных насосных станций для "МиГов". Освоение производства аварийной насосной станции НС-58 проводилось в рамках программы импортозамещения.НС-58 — это гидротрансформатор, предназначенный для подачи рабочей жидкости под давлением в бустерную систему самолета в аварийном режиме. Он позволяет обеспечить управляемость воздушного судна при отказе основных насосных станций, нагнетая рабочую жидкость в его гидросистему.Изделие также используется на МиГ-29СМТ и МиГ-29К/КУБ. Ранее его производили на одном из предприятий Украины.В 2016 году генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ПАО ОАК Сергей Коротков сказал, что ведутся новые проекты, которые будут существенно превосходить существующие аналоги. "Мы в ближайшее время продемонстрируем новые комплексы, такие как МиГ-35, которые очень востребованы во всем мире и имеют очень большой потенциал", — уточнил он.