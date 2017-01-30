О чёрно-белой Победе

Корову на снимке зовут Победой. История будет о ней и, конечно, её хозяйке.Родилась Победа в белорусском селе ещё до войны у своей мамы Нюрки. А Нюрка была единственной коровой председателя колхоза «Красная заря» Нины Андреевны (она на снимке в центре). Нина Андреевна любила и корову, и тёлочку. А Победой её назвала потому, что рождалась малышка очень трудно и долго, и Нина Андреевна была уверена, что телёнок у Нюрки появится на свет уже мёртвым. Но всё сложилось счастливо. На календаре значился 1941 год...Когда село заняли фашисты, то первым делом они назначили нормы сбора продуктов. Мяса приказали принести столько, что выходило, в каждой семье должно быть не меньше трёх коров, которых тотчас надо убить. И ещё требовалось молоко, первый «взнос» общий – 150 литров. И масло – 60 килограммов. А где всё это взять, если коров не будет?Нина Андреевна и ещё несколько женщин пошли к фашистам. Хотели объяснить, что у жителей нет запасов и закромов, а если бы и были, молоко там не лежало, оно же портится.Их встретил местный полицай, которого несколько лет назад сама Нина Андреевна выгнала с молочной фермы за халатность и пьянство. Ухмыльнулся в лицо председателю и сказал: «Да ты у меня ещё в ногах поползаешь! Сказано – сдавать, так сдавайте! А не хотите, примем меры!»И приняли. Уже через час по селу ходили двое фашистов и расстреливали коров и свиней (у кого были) из автоматов. Нюрку тоже убили. А Победа в это время стояла в маленьком сарайчике, за домом. Одна из пуль прошла через стенку и ранила тёлочку в ногу. Другая отсекла часть хвоста. Но удивительное дело – Победа не замычала! Она словно понимала, что сейчас придётся молчать и терпеть. Что много ещё ран нанесут враги, но надо быть сильной.В ту же ночь Нина Андреевна собрала женщин с маленькими детьми, посадила в телегу и приказала уехать в лес. Победу тоже взяли с собой. Теперь корова стала их единственной кормилицей, их надеждой. Хромая, с половиной хвоста, она молча шагала рядом.К счастью, удалось уехать незамеченными. Ещё затемно Нина Андреевна, проводив односельчан, вернулась домой и со слезами на глазах взялась разделывать Нюрку. Вскоре явился полицай. Он сразу приметил, что убили только одну корову.- Где вторая? – закричал. – У тебя было две, спрятала?!Но у Нины Андреевны ответ уже был готов.- Вы такую пальбу вчера устроили, что теперь её по соседним сёлам искать надо с подзорной трубой. Сорвалась с привязи и убежала. Что теперь делать, как ваши нормы выполнять?- Это ещё что! – ухмыльнулся полицай. – Скоро пленных приведут, тогда вы поймёте, что такое настоящая пальба. Поползаешь у меня в ногах, поползаешь…Но до пленных ещё были куры. Фашисты не экономили боеприпасы. Они гоготали и стреляли в бегающих клушек. Особенную радость доставляла ужасная картина: курица уже без головы, а бежит. Выстрелить по такой выстраивалась чуть не очередь. А норму по яйцам никто не отменил.Нина Андреевна иногда ночами ходила в лес. Она знала его очень хорошо, здесь выросла, но теперь каждый куст казался чужим, за ним словно прятался враг. Председатель носила женщинам кое-какие продукты, в основном, варёную свёклу. Проведывала и Победу. Корова потихоньку выздоравливала. Она узнавала хозяйку, ласково тыкалась в плечо большой головой. И Нина Андреевна в такие минуты думала о том, что недаром Победа чёрная, а голова – белая. И что всё будет хорошо.Однажды вечером, когда Нина Андреевна уже собиралась ложиться спать, она услышала около дома шаги. Тяжёлые, не мужские и не женские. Женщина вытащила из-под кровати топор, который с недавних пор старалась держать под рукой. Вышла за порог – и остолбенела. У самого дома стояла Победа. Как смогла она найти дорогу к хозяйке, да ещё ночью? Ведь корова – кошка или собака. Но вот смогла… Нина Андреевна заплакала.- Милая, - шептала она. – Нельзя тебе здесь, нельзя. Не пришла твоя пора. Пойдём обратно, к детишкам. Ты их кормить должна. На тебя вся надежда.И увела.В селе тем временем начались расправы. Привезли пленных, соорудили виселицы и устроили показательную казнь. Снимать погибших не разрешили, они висели несколько дней, и ветер качал тела. Потом расстреляли двух стариков, у которых нашли погреб с маслом. Их объявили укрывателями, нарушившими установленный закон. Учитывая, что старики были соседями и на двоих прежде держали одну корову, которую застрелили в тот страшный день, много ли они укрыли масла…Полицай всё ждал, когда же Нина Андреевна придёт валяться у него в ногах. Фашисты отобрали у селян и предметы мебели – топить печи. Во многих домах остались только кровати и навесные полки.Ни Нина Андреевна, ни другие селяне больше к фашистам не приходили.***…«В боях за Белоруссию» - называется конверт с фотографиями Ивана Нарциссова. В том числе – и с этой. Она сделана в тот миг, когда Нина Андреевна только-только привезла из лесу односельчан и привела Победу. Это была единственная уцелевшая корова. Ей предстояло давать молоко для всех ребятишек села. Впереди - ещё много трудных, тяжёлых дней. Но Победа уже была почти дома.