Прощание с одним из отцов юной Новороссии
Не так уж много территории Новороссии удалось вырвать из рук майданных узурпаторов, захвативших власть на Украине в феврале 2014 года. Зато на этой земле, которую тяжелейшими усилиями отстояли, - основаны две Народные Республики. К сожалению, за все приходится дорого платить, а за свободу – особенно. Слишком часто мы получаем печальные вести из ДНР и ЛНР.
А вечером 27 января трагическое известие пришло в Луганск из России. Безвременно скончался человек, который стал одним из основателей Луганской Народной Республики, являлся одним из отцов юной Новороссии – Валерий Дмитриевич Болотов.
2014 год начался со страшных кадров столкновений на Майдане, когда украинские националисты-отморозки пытали и живьем сжигали «Беркутовцев», захватывали административные здания в Киеве… После победы так называемой «революции гидности» 22 февраля того же года эти молодчики насильственно устанавливали свои порядки во многих украинских городах: врывались в кабинеты, ставили людей на колени, жестоко избивали… Сжигали и грабили дома тех, кто не примкнул к майдану. Несогласных с государственным переворотом «новая власть» бросала в тюрьмы. Но Донбасс не захотел для себя такой участи.
Многие активные граждане, резко выступившие против разгула неонацизма, поначалу вынуждены были закрывать лица масками, чтобы не быть арестованными. И вот 5 апреля 2014 года был широко распространен видеоролик: один из бойцов снимает с себя маску и бросает неонацистам открытый вызов. Это и был Валерий Болотов. Позже за его голову назначали награду, его пытались похитить украинские спецслужбы, против него были введены персональные санкции Запада... Но он стал одним из символов сопротивления Донбасса и остается им и после смерти.
Родился этот человек 13 февраля 1970 года в г. Таганроге. Вскоре его семья переехала в Луганскую область, в город Стаханов. Там Валерий и окончил школу. Армейскую службу он проходил в Витебской дивизии воздушно-десантных войск. Судьба занесла его во многие «горячие точки», которые образовались в процессе насильственного разрывания на куски Советского Союза. Он неоднократно смотрел в лицо смерти в Тбилиси, Ереване, Нагорном Карабахе… После службы – получил два высших образования: экономическое и инженерно-техническое.
Судьба Валерия Дмитриевича сложилась так, что ему вновь пришлось смотреть в глаза войны и смерти. Когда только начиналось действо под названием «евромайдан», он понял, что приходит беда и надо ей что-то противопоставить. Принимал участие в акциях протеста против майдана.
То знаменитое обращение Болотова от имени Армии Юго-Востока 5 апреля 2014 года прозвучало из его уст в связи с тем, что «новая власть» начала на Луганщине повальные аресты людей, которые выступили против переворота. Он призвал освободить арестованных товарищей. На следующий день жители Луганска и области взяли штурмом здание управления СБУ. Узники были выпущены на свободу. Борьба, целью которой было защитить народ от неонацистских банд, продолжалась.
21 апреля на огромном митинге, прошедшем в Луганске, Валерий Болотов был провозглашен народным губернатором. Затем он активно участвовал в подготовке к историческому референдуму 11 мая. 29 апреля была провозглашена Луганская Народная Республика, и народ дал ей зеленый свет на том самом референдуме.
Украинские спецслужбы отомстили Валерию Дмитриевичу - и за его активную деятельность, и за то, что ему доверял народ. Всего через два дня после референдума, 13 мая, на него было совершено покушение, в результате которого он получил ранение, потерял много крови.
Но лечиться было некогда: предстояла колоссальная работа. 18 мая, всего через считанные дни после покушения, лидер луганского сопротивления стал Главой республики. На эту должность он был назначен в ходе первого заседания Луганского Республиканского собрания.
К сожалению, последствия ранения сказались позже. Поэтому 14 августа 2014 года он был вынужден сложить с себя полномочия Главы молодого государства и выехать в Россию на лечение. Своим преемником он выбрал Игоря Плотницкого.
В последнее время Валерий Дмитриевич выражал несогласие с нынешней политикой руководства ЛНР. Может быть, его оценки иногда были слишком эмоциональными, но об этом сейчас – не стоит… Возможно, из-за состояния здоровья, а возможно, из-за политических соображений он так и не вернулся в ЛНР.
Болотов выступал за объединение двух Республик в единую Новороссию, за освобождение всей территории Донбасса. Занимался организацией гуманитарной помощи жителям шахтерского края… «Мое мнение таково, что первое, что нужно сделать, - это вернуть границы бывших Луганской и Донецкой областей в состав ЛНР и ДНР. Также считаю, что необходимо объединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединенные республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, так как он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей. Я как солдат готов служить там, где принесу больше всего пользы», - написал он в своем блоге в социальной сети «В контакте» незадолго до кончины.
И вот - трагическая новость... «Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа... Ему внезапно стало плохо», — рассказал журналистам глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.
Не хочется сегодня строить каких-то конспирологических версий. С горечью приходится предполагать, что сейчас польется море «сплетен в виде версий», а также - майданной злобы по ту сторону фронта...
Сегодня хочется просто поклониться память Валерия Болотова - человека, патриота, воина, который в трудный час встал на защиту своего народа... И ушел так рано... Его имя стоит рядом с именами легендарных Алексея Мозгового, Арсена Павлова и других героев. Среди них - также Евгений Ищенко, вторая годовщина убийства которого была несколько дней назад, 23 января.
Жаль, что замечательный лозунг «Героям слава» осквернили ныне те, кто продолжает вести войну против Донбасса... Потому скажем другими словами: слава защитникам Новороссии!
Автор: Елена Громова
Видео в тему
Легендарное выступление Валерия Болотова, во время которого он снял маску и выступил с открытым забралом