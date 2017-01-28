12:02 28 января

Прощание с одним из отцов юной Новороссии

Прощание с одним из отцов юной Новороссии


Не так уж много территории Новороссии удалось вырвать из рук майданных узурпаторов, захвативших власть на Украине в феврале 2014 года. Зато на этой земле, которую тяжелейшими усилиями отстояли, - основаны две Народные Республики. К сожалению, за все приходится дорого платить, а за свободу – особенно. Слишком часто мы получаем печальные вести из ДНР и ЛНР.

А вечером 27 января трагическое известие пришло в Луганск из России. Безвременно скончался человек, который стал одним из основателей Луганской Народной Республики, являлся одним из отцов юной Новороссии – Валерий Дмитриевич Болотов.


2014 год начался со страшных кадров столкновений на Майдане, когда украинские националисты-отморозки пытали и живьем сжигали «Беркутовцев», захватывали административные здания в Киеве… После победы так называемой «революции гидности» 22 февраля того же года эти молодчики насильственно устанавливали свои порядки во многих украинских городах: врывались в кабинеты, ставили людей на колени, жестоко избивали… Сжигали и грабили дома тех, кто не примкнул к майдану. Несогласных с государственным переворотом «новая власть» бросала в тюрьмы. Но Донбасс не захотел для себя такой участи.

Многие активные граждане, резко выступившие против разгула неонацизма, поначалу вынуждены были закрывать лица масками, чтобы не быть арестованными. И вот 5 апреля 2014 года был широко распространен видеоролик: один из бойцов снимает с себя маску и бросает неонацистам открытый вызов. Это и был Валерий Болотов. Позже за его голову назначали награду, его пытались похитить украинские спецслужбы, против него были введены персональные санкции Запада... Но он стал одним из символов сопротивления Донбасса и остается им и после смерти.

Родился этот человек 13 февраля 1970 года в г. Таганроге. Вскоре его семья переехала в Луганскую область, в город Стаханов. Там Валерий и окончил школу. Армейскую службу он проходил в Витебской дивизии воздушно-десантных войск. Судьба занесла его во многие «горячие точки», которые образовались в процессе насильственного разрывания на куски Советского Союза. Он неоднократно смотрел в лицо смерти в Тбилиси, Ереване, Нагорном Карабахе… После службы – получил два высших образования: экономическое и инженерно-техническое.

Судьба Валерия Дмитриевича сложилась так, что ему вновь пришлось смотреть в глаза войны и смерти. Когда только начиналось действо под названием «евромайдан», он понял, что приходит беда и надо ей что-то противопоставить. Принимал участие в акциях протеста против майдана.

То знаменитое обращение Болотова от имени Армии Юго-Востока 5 апреля 2014 года прозвучало из его уст в связи с тем, что «новая власть» начала на Луганщине повальные аресты людей, которые выступили против переворота. Он призвал освободить арестованных товарищей. На следующий день жители Луганска и области взяли штурмом здание управления СБУ. Узники были выпущены на свободу. Борьба, целью которой было защитить народ от неонацистских банд, продолжалась.

21 апреля на огромном митинге, прошедшем в Луганске, Валерий Болотов был провозглашен народным губернатором. Затем он активно участвовал в подготовке к историческому референдуму 11 мая. 29 апреля была провозглашена Луганская Народная Республика, и народ дал ей зеленый свет на том самом референдуме.

Украинские спецслужбы отомстили Валерию Дмитриевичу - и за его активную деятельность, и за то, что ему доверял народ. Всего через два дня после референдума, 13 мая, на него было совершено покушение, в результате которого он получил ранение, потерял много крови.

Но лечиться было некогда: предстояла колоссальная работа. 18 мая, всего через считанные дни после покушения, лидер луганского сопротивления стал Главой республики. На эту должность он был назначен в ходе первого заседания Луганского Республиканского собрания.

К сожалению, последствия ранения сказались позже. Поэтому 14 августа 2014 года он был вынужден сложить с себя полномочия Главы молодого государства и выехать в Россию на лечение. Своим преемником он выбрал Игоря Плотницкого.

В последнее время Валерий Дмитриевич выражал несогласие с нынешней политикой руководства ЛНР. Может быть, его оценки иногда были слишком эмоциональными, но об этом сейчас – не стоит… Возможно, из-за состояния здоровья, а возможно, из-за политических соображений он так и не вернулся в ЛНР.

Болотов выступал за объединение двух Республик в единую Новороссию, за освобождение всей территории Донбасса. Занимался организацией гуманитарной помощи жителям шахтерского края… «Мое мнение таково, что первое, что нужно сделать, - это вернуть границы бывших Луганской и Донецкой областей в состав ЛНР и ДНР. Также считаю, что необходимо объединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединенные республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, так как он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей. Я как солдат готов служить там, где принесу больше всего пользы», - написал он в своем блоге в социальной сети «В контакте» незадолго до кончины.

И вот - трагическая новость... «Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа... Ему внезапно стало плохо», — рассказал журналистам глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.

Не хочется сегодня строить каких-то конспирологических версий. С горечью приходится предполагать, что сейчас польется море «сплетен в виде версий», а также - майданной злобы по ту сторону фронта...

Сегодня хочется просто поклониться память Валерия Болотова - человека, патриота, воина, который в трудный час встал на защиту своего народа... И ушел так рано... Его имя стоит рядом с именами легендарных Алексея Мозгового, Арсена Павлова и других героев. Среди них - также Евгений Ищенко, вторая годовщина убийства которого была несколько дней назад, 23 января.

Жаль, что замечательный лозунг «Героям слава» осквернили ныне те, кто продолжает вести войну против Донбасса... Потому скажем другими словами: слава защитникам Новороссии!
Автор: Елена Громова


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Легендарное выступление Валерия Болотова, во время которого он снял маску и выступил с открытым забралом
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Комментарии 22
  1. Зяблицев Сегодня, 07:20
    Болотову все его земные деяния отзовутся добром в памяти людской, пусть земля будет пухом, только лишь хочу отметить, что нет, к сожалению, Новороссии, а есть Луганская и Донецкая республики - в политическом аспекте, это "плюс", а вот в человеческом, нашем русском понятии, это "минус"....
    Зяблицев
  2. Громобой Сегодня, 07:22
    Вечная память героям погибшим за свободу и независимость Родины soldier
    В самое трудное время не испугался---пришёл и сделал всё правильно,как учили.
    Громобой
    1. Reptiloid Сегодня, 09:09
      Царствие Небесное.Лучшие уходят.
      Reptiloid
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:22
    Цитата: Зяблицев
    Болотову все его земные деяния отзовутся добром в памяти людской, пусть земля будет пухом, только лишь хочу отметить, что нет, к сожалению, Новороссии, а есть Луганская и Донецкая республики - в политическом аспекте, это "плюс", а вот в человеческом, нашем русском понятии, это "минус"....

    Такие люди настоящие воины.Воины в понимании русского воина.Яростные от несправедливости,и тихие в быту.Он хотел быть с Россией.Он с ней и останется.
    Мар.Тира
    1. Либероид- Сегодня, 09:20
      Цитата: Мар.Тира
      Такие люди настоящие воины.Воины в понимании русского воина.Яростные от несправедливости,и тихие в быту.Он хотел быть с Россией.Он с ней и останется.

      Отлично высказались..! Из всех лидеров Новороссии ,мне почему то всегда Болотов нравился,глаза у него спокойные и уверенные (не болтун и не пиарщик)..Пусть упокоится его душа,он сделал все что мог... soldier
      Либероид-
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:40
    Боюсь я что ему помогли покинуть мир сей, ибо говорил он явно не то что от него желали власти услышать!Земля ему пухом!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Шульц Сегодня, 09:22
      Воином Валерием за землю русскую душу свою отдавшего Господу пополнился мой воинский помянник. Требовать надо объективного расследования причин его ухода от нас и повысить бдительность по окопавшимся у нас пособникам украинец.фашистов.
      Шульц
    2. avt Сегодня, 10:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Боюсь я что ему помогли покинуть мир сей, ибо говорил он явно не то что от него желали власти услышать!

      ДА задолбали уже нытьём !!! am Есть что конкретно сказать и ссылку привести - выкладывай ! А не устраивай пляски на похоронах ! О покойном или хорошо , или ничего кроме правды .
      avt
  5. диванный но умный генерал Сегодня, 07:45
    земля пухом...прости нас и наших кинувших вас правителей......
    диванный но умный генерал
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:53
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Боюсь я что ему помогли покинуть мир сей, ибо говорил он явно не то что от него желали власти услышать!Земля ему пухом!!!

    Не говорите ерунды!
    Мар.Тира
    1. VadimSt Сегодня, 08:25
      Некоторые "изгоняющие внутренних бесов" действуют по принципу одного пропагандиста - "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой!".
      VadimSt
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:04
        VadimSt -докажите свои слова,или я буду считать вас лжецом и балоболом.
        Изгоняющий либероидов
        1. Reptiloid Сегодня, 09:15
          На мой взгдяд, это вы, Изгоняющий, должны доказывать свои слова.Если есть ,чем подтвердить.А если нечем, бойтесь себе про себя.Пришли сейчас, где люди скорбят------ведите себя прилично.
          Reptiloid
        2. Либероид- Сегодня, 09:22
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          VadimSt -докажите свои слова,или я буду считать вас лжецом и балоболом.

          Не обращайте внимания , вас провоцируют...
          Либероид-
        3. avt Сегодня, 10:24
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          VadimSt -докажите свои слова,или я буду считать вас лжецом и балоболом.

          БАЛАБОЛ это по факту на данный момент вы голубчик, вот так весело кинули в эфир а ля Амнуэль . А теперь в обидках надрываетесь .
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          , ибо говорил он явно не то что от него желали власти услышать!

          Вот ЧТО Он говорил !? Конкретно стенограмму выкладывайте ! А тень на плетень наводить и в позу непонятого гения вставать , ну так нам на ТВ вышеупомянутого Амнуэля за глаза хватает !
          Цитата: Reptiloid
          , где люди скорбят------ведите себя прилично.

          Как истинный интеллигент он не может , он даже на чужих похоронах желает быть центром внимания.
          avt
  7. мичман Сегодня, 09:17
    Какой замечательный человек. Ничего на сказали о его семье. Вечная память тебе Валерий, Вы защитник Отечества. Таких людей народ любит, Земля Вам пухом. Честь имею.
    мичман
  8. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:35
    Елена, аккуратнее надо статьи писать, аккуратнее
    http://m.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
    В этом интервью, по крайней мере: "Своим преемником он выбрал Игоря Плотницкого." (с) ставится под сильное сомнение
    Скептик-Самоучка
  9. Комментарий был удален.
  10. ротмистр Сегодня, 10:27
    Смелый был человек и решительный, мои соболезнования семье и близким.
    ротмистр
  11. 0255 Сегодня, 10:57
    Это очень странно - почти все известные командиры ЛДНР мертвы. Зато киевские власти и "переможцы"-командиры ВСУ живут и здравствуют, хотя пропагандисты обещали что они перегрызут друг друга, что Тимошенко или Ярош устроят третий майдан и прочее бла-бла-бла.
    0255
    1. Егоза Сегодня, 11:17
      Цитата: 0255
      Это очень странно - почти все известные командиры ЛДНР мертвы.

      Вот именно. Нет, конечно, возможно и инфаркт, но....словами тоже можно до инфаркта довести, особенно, если знаешь, что человек все близко к сердцу принимает.
      Егоза
  12. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
  14. NordUral Сегодня, 11:54
    Добрая память настоящему мужику! Жаль, что так мало отмерила ему судьба!
    NordUral
  15. Neputin Сегодня, 11:59
    Всегда тяжело говорить о смерти настоящего человека, поэтому ограничусь соболезнованиями семье и близким. Земля ему пухом. Не хочется касаться и политических аспектов, чтобы не обвинили в "пляске на костях" и самопиаре на горе других людей. Но одну вещь хочется отметить. Тут уже было подмечено ранее, что большинство лидеров Новороссии, причем самых одиозных, ярких и при этом порядочных и преданных своему делу к сожалению уже мертвы. Кого то убили, кто-то "умер от инфаркта" или при странных обстоятельствах - намечается определенная тенденция. Не сторонник конспирологии, но возникает смутное впечатление об очень тихом, незаметном переформатировании принципов и понятий на которых зарождались молодые республики. И причина становится ясной если вспомнить, что декларировалось в самом начале. А вот что: ОБЩЕСТВЕННАЯ (Т.Е. НАРОДНАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА. Так может здесь "собака порылась". Полагаю, что руководство РФ (а РФ - кап. страна с государственно-олигархическим видом капитализма) не потерпит у себя под боком какие-то социалистические или коммунистические, пусть даже маленькие республики. И вот тут наши интересы с Украиной совпадают. Могу быть и не прав, но паззл потихоньку начинает складываться и многие вещи, которые невозможно было объяснить с позиций логики становится понятными.
    Neputin

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