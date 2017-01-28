"Освоение лазерного оружия МиГ-35 - после лётных испытаний"
Главком ВКС РФ Виктор Бондарев ответил на вопросы журналистов о том, когда начнётся демонстрация возможностей лазерных вооружений, используемых на новейшем российском истребителе МиГ-35. По словам Виктора Бондарева, на днях начались лётные испытания самолёта, а освоение лазерного оружия будет начато после завершения этих испытаний.
Главком ВКС России:
В эфире телеканала «Россия24» первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что МиГ-35 обладает большим экспортным потенциалом. По его словам, уже сейчас отдельные страны проявляют интерес к новому российскому истребителю.
Рогозин:
Максимальная взлётная масса МиГ-35 – 23,5 тонны. В планах – оснащение истребителя модернизированными двигателями РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Этот двигатель получил дополнительную мощность в сравнении с вариантом до модернизации.
Прирост мощности составил около 7% за счёт увеличения расхода воздуха и повышения температуры перед турбиной. Вырос и ресурс двигателя. По заявлениям производителя он превышает 4 тыс. часов.
МиГ-35 оснащается радиолокационной станцией «Жук-А» с АФАР и информационно-прицельными системами, соответствующими 5 поколению. Лазерное оружие, используемое в частности, для поражения воздушных и наземных средств, будет устанавливаться на перспективные модификации МиГ-35. Подробностей о характеристиках лазерных вооружений, который планируют применить на новейшем российском истребителе, официально пока не приводится.
Главком ВКС России:
Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолета всё есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия, как по земле, так и по воздуху.
В эфире телеканала «Россия24» первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что МиГ-35 обладает большим экспортным потенциалом. По его словам, уже сейчас отдельные страны проявляют интерес к новому российскому истребителю.
Рогозин:
У МиГ-35 почти такое же оборудование (как и у Су-35 и Т-50): радиолокационное, авионика, двигатели, но его эксплуатационные расходы намного ниже, и поэтому его должны охотнее покупать наши партнёры.
Максимальная взлётная масса МиГ-35 – 23,5 тонны. В планах – оснащение истребителя модернизированными двигателями РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Этот двигатель получил дополнительную мощность в сравнении с вариантом до модернизации.
Прирост мощности составил около 7% за счёт увеличения расхода воздуха и повышения температуры перед турбиной. Вырос и ресурс двигателя. По заявлениям производителя он превышает 4 тыс. часов.
МиГ-35 оснащается радиолокационной станцией «Жук-А» с АФАР и информационно-прицельными системами, соответствующими 5 поколению. Лазерное оружие, используемое в частности, для поражения воздушных и наземных средств, будет устанавливаться на перспективные модификации МиГ-35. Подробностей о характеристиках лазерных вооружений, который планируют применить на новейшем российском истребителе, официально пока не приводится.
Использованы фотографии: Википедия