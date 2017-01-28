12:03 28 января

"Освоение лазерного оружия МиГ-35 - после лётных испытаний"

Главком ВКС РФ Виктор Бондарев ответил на вопросы журналистов о том, когда начнётся демонстрация возможностей лазерных вооружений, используемых на новейшем российском истребителе МиГ-35. По словам Виктора Бондарева, на днях начались лётные испытания самолёта, а освоение лазерного оружия будет начато после завершения этих испытаний.

"Освоение лазерного оружия МиГ-35 - после лётных испытаний"


Главком ВКС России:
Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолета всё есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия, как по земле, так и по воздуху.



В эфире телеканала «Россия24» первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что МиГ-35 обладает большим экспортным потенциалом. По его словам, уже сейчас отдельные страны проявляют интерес к новому российскому истребителю.

Рогозин:
У МиГ-35 почти такое же оборудование (как и у Су-35 и Т-50): радиолокационное, авионика, двигатели, но его эксплуатационные расходы намного ниже, и поэтому его должны охотнее покупать наши партнёры.


Максимальная взлётная масса МиГ-35 – 23,5 тонны. В планах – оснащение истребителя модернизированными двигателями РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Этот двигатель получил дополнительную мощность в сравнении с вариантом до модернизации.
Прирост мощности составил около 7% за счёт увеличения расхода воздуха и повышения температуры перед турбиной. Вырос и ресурс двигателя. По заявлениям производителя он превышает 4 тыс. часов.

МиГ-35 оснащается радиолокационной станцией «Жук-А» с АФАР и информационно-прицельными системами, соответствующими 5 поколению. Лазерное оружие, используемое в частности, для поражения воздушных и наземных средств, будет устанавливаться на перспективные модификации МиГ-35. Подробностей о характеристиках лазерных вооружений, который планируют применить на новейшем российском истребителе, официально пока не приводится.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59
  1. диванный но умный генерал Сегодня, 08:14
    че за лазерное оружие?что за утка?опять когда то потом....в будущем...тошнит уже....сам самолет хотя бы на вооружение поставьте
    диванный но умный генерал
    1. Александр романов Сегодня, 08:28
      Цитата: диванный но умный генерал
      че за лазерное оружие?что за утка?

      Диванный,наверное вы думаете,что вы в курсе всех военных разработок в России,раз вы читаете новости. Всё что за грифом ,вам никто ничего не скажет и не расскажет.
      Александр романов
      1. диванный но умный генерал Сегодня, 08:31
        ну по крайней мере еще до полноценного применения далеко думаю...а ура патриоты и не то схавают
        диванный но умный генерал
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:43
          диванный дегенерат-сейчас вам на электронную почту придут сверхсекретные чертежи и описание как боевого лазера,так и технологии его производства,ждите... fool fool fool
          Изгоняющий либероидов
        2. Боло Сегодня, 09:29
          Укродолботроль
          Боло
          1. ГЕРМЕС Сегодня, 11:39
            Цитата: Боло
            Укродолботроль

            Уважаемый...Вы адресом ошиблись.
            ГЕРМЕС
        3. Titsen Сегодня, 09:51
          Цитата: диванный но умный генерал
          ну по крайней мере еще до полноценного применения далеко думаю..


          Это крупная пиар-акция перед высталением на продажу в другие страны!

          Иначе никто не купит!

          Скоро в Сирию погонят.
          Titsen
        4. Асадулла Сегодня, 12:02
          .а ура патриоты и не то схавают


          Ура-патриоты, в случае чего, побрившись, соберут баулчик, поцелуют родных и придут на мобилизационный участок, а вас кто сгонит с диванчика? Наверное те, кто погонит "диванных" пни корчевать в тайгу, хоть что то с паршивой овцы, в тяжелый час для страны....
          Асадулла
      2. Vladimir 0022 Сегодня, 10:08
        В потаенных подземных шарагах россиянии лучшие умы планеты трудятся над сверхоружием, способом поставить на колени весь обитаемый мир, и в первую очередь ничтожных амеров.
        Слава Главкому!
        Vladimir 0022
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:34
      Цитата: диванный но умный генерал
      че за лазерное оружие?что за утка?опять когда то потом....в будущем...тошнит уже....сам самолет хотя бы на вооружение поставьте

      Может хватит зарабатывать очки от противного? От чего тошнит- то?
      Мож вам налоги вернуть, в той части, что на армию? Шоб не тошнило..? Так их, я думаю и на один киль от МиГа не наберется. Вам должен кто-то ?
      Орут, кричат, требуют, возмущаются... Ну сделайте хоть, что-то..? Ну хоть чуть-чуть пользы принесите..?
      А- то одной рукой кружку с чаем (пивом) держит, другой ж...пу дитю подтирает, а третьей требования выпечатывает, подайте мол, 500 истребителей в день!
      Еще поди и ларек держите? Я прав? И в случае чего орете, что рабочие места обеспечиваете? Ну когда государство спрашивает...
      Осталось лишь презрение к вам, "соотечественники".
      Наблюдатель 33
      1. Касым Сегодня, 08:57
        Лазер скорее всего для "ослепление" оптики и "поражение электроники" противника. Воздействие на ГСН ракеты, которая может угрожать самолету, например. Как-то так. hi
        Касым
        1. Авиатор_ Сегодня, 09:03
          Да, по-видимому так. Боевой лазер в лёгкий аппарат просто не влезет, у америкосов были попытки размещения мощного лазера на 747 боинге в 80-е годы, на этом всё и кончилось. Журналюшки - жертвы ЕГЭ любят броские заголовки.
          Авиатор_
        2. anEkeName Сегодня, 09:15
          Разумеется, ибо разрезать в прямом смысле этого слова на большом расстоянии вряд-ли что-нибудь получится. Как не узок лазерный луч, а всё же представляет сосбой конус, хоть и сильно вытянутый, да пары воды с пылью и преломлением в воздухе делают своё грязное дело.
          anEkeName
        3. древний Сегодня, 09:49
          Цитата: Касым
          Лазер скорее всего для "ослепление" оптики и "поражение электроники" противника. Воздействие на ГСН ракеты, которая может угрожать самолету, например. Как-то так.


          Здравствуй,уважаемый! drinks
          Как бы мне "ответить" в эфир,что бы Админы опять в "баню" не......"отрядили" . Ведь я уже "дошёл" до критерия...только посмотрел в сторону ..."шапкозакидателей" и уже всё...а тут если "чаво-нибудь" написал, то..."пожизненный цик ..с гвоздями" теперь по сути:

          "Лазерного" на данном самолёте это - ОЛС-УЭМ (с лазерным каналом),ОЛС-К-с ЛДЦ и КОЛП , как обещают "стручок" Т-220 и "Соло"-обеаружение лазернрого облучения.
          Ну ещё в карман пилотам или пилоту можно взять лазерную указку lol
          Всё остальное это от.....(здесь пропускаем)..просто как всегда..один сказал...не подумав,т.к. не понимает о чём говорит,а остальные вынуждены выкручиваться (личное мнение soldier)

          Теперь по самому именно этому самолёту Миг-35...да это Миг-35,ещё Коротков сказал,что все Миг-29М и М2 для ВВС РФ будут идти как Миг-35....поэтому искать какие-то "супер-новшевства" это занятие ..бесперспективное.
          Поэтому сделали то..что сделали(оставиви и щитки Крюгера и закрылки и шасси и всё прочее и прочее).Да...БРЭО немного изменили и то..за счёт импортозамещения а не унификации с Миг-29К/КУБ.
          Теперь Была" ХОТЕЛКА"-для нас МиГ-35 с АФАР и ОВТ и МиГ-29М2 экспортный дешевый вариант с щелевой антенной и без ОВТ.
          Но всё как всегда..с точностью на оборот...вот только нам из всех "хотелок" только наименование досталось Миг-35.
          Показательные полёты с "дымными" факелами надеюсь видел(дымил как кузнецов или старые -добрые 9-12).
          Вот если так ..простенько и культурненько(согласно правилам сайта) soldier

          древний
          1. Арон Заави Сегодня, 10:28
            Цитата: древний
            Здравствуй,уважаемый! drinks
            Как бы мне "ответить" в эфир,что бы Админы опять в "баню" не......"отрядили" . Ведь я уже "дошёл" до критерия...только посмотрел в сторону ..."шапкозакидателей" и уже всё...а тут если "чаво-нибудь" написал, то..."пожизненный цик ..с гвоздями"... :)
            ]
            Спасибо. Но как вас мало осталось на форуме. crying , обсуждающих технику , а не политику, ТТХ и НИОКР, а не хотелки и шапки. crying Пропадает "Колбуховский дом".
            Арон Заави
            1. Касым Сегодня, 11:31
              Доброго дня, Древний! drinks ! Все как всегда - понаговорят чинуши. А я было подумал, что они там такого разродили.
              Печально, когда такое конструктора создают, а в войска идут... урезанные. А тут уже половина считает, что ВВС только на Сушках будет - а то сколько затрат не считают, по одной только горючке...
              Ну а вообще, что там летчики говорят? Получился-то самолет, довольны? Нам секретов не надо - просто личные ощущения. Уж больно за МиГ-35 переживаю. hi
              Это понятно, что первые те же 30 будут полу-29 и полу-35 - старые заделы какие-нибудь оприходывать . Да, заметил движки - вытащили из загашников, чтобы слить. Все как всегда. Но тем ни менее, хоть 01 внимание уделил - может как-то это пнет кого надо.
              Касым
          2. vanek77 Сегодня, 11:13
            Здравствуйте Древний. На презентации действительно была щелевка, лазеры там, это тоже система защиты, в ролике это показано. Думаю АФАР еще надо допиливать ( и наши скорее всего хотят это сделать за счет Индусов, или еще кого нибудь), у представленного истребителя, торчит трубка ТВД, с АФАР ее там не должно быть. Но известно точно, что МО наехал на ОАК и отвоевал АФАР, только допиливать ее сколько будут, вот в чем вопрос, Если на Т-50, тоже не все гладко с ней, а там финансирование по самое не балуй. Сейчас истребители выпускаются со сроком эксплуатации в несколько десятков лет, возможно все будет вводится постепенно, в любом случае Сергей Шойгу сказал, что брать будут именно с АФАР и прочим оборудованием, от МиГ-29М/М2 он отказался категорически. Да и главком сказал, что закупаться будут не одномоментно 170 истребителей, а партиями, так что сами эти партии уже будут отличатся по оборудованию. Главное пошла движуха, там кстати в цеху стояли планеры, это наверно для Египта. Двигателей ОВТ на образцах судя по пилотажу (мне он понравился), ОВТ возможно отсутствует, так как фишек ОВТешных неб ыло, но истребитель в воздухе все равно очень бодрый. Думаю все будет, но не сразу и желательно за иностранный счет. Ну а вообще рад видеть вас, частенько пропадаете.
            vanek77
        4. Vladimir 0022 Сегодня, 10:17
          Нет, больше амбиций, гиперболоид инженера Гарина yes
          Нас что подводит? Нас постоянно подводит неверие в силу россиянского научно-технического потенциала. Мол все, кто хоть что-то по этой жизни стоят, уже свалили за бугорок. Ан нет, жив курилка, есть еще порох в пороховницах!
          Слава Главкому!
          Vladimir 0022
        5. НЕКСУС Сегодня, 10:34
          Цитата: Касым
          Лазер скорее всего для "ослепление" оптики и "поражение электроники" противника. Воздействие на ГСН ракеты, которая может угрожать самолету, например. Как-то так. hi

          Я бы с вами согласился,но...речь в статье о БОЕВОМ ЛАЗЕРЕ ,а не о системе ослепления ракет и радаров.
          Тут либо журналюги чего-то не так написали,либо мы не верно понимаем. Но если речь о боевом лазере,то где тот вагонный состав батарей,который должен тянуться сзади,или АЭС? Вообщем статья непонятная.
          НЕКСУС
        6. vanek77 Сегодня, 10:49
          Скорее всего именно так, Сергей Коротков сказал , что самолет создан для ТВД с большой активностью ПВО и истребителей противника, ИЛС, ОЛС скорее всего. На презентации в ролике это было показано.
          vanek77
      2. maiman61 Сегодня, 08:57
        А ты попробуй ларек держать! Привык чужой хлеб в субстанцию переводить и по клаве клацать!
        maiman61
        1. диванный но умный генерал Сегодня, 09:06
          при чем тут ларек и хлеб?соовсем с ума выжили?
          диванный но умный генерал
          1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:25
            Цитата: диванный но умный генерал
            соовсем с ума выжили?

            laughing Оценил. good
            Да не, все нормально, много требуете просто, выражаетесь грубо. Меня подзанесло, согласен.
            Готов даже извиниться (если не ларешник). hi
            Надоело просто, урякать может и плохо, согласен, но и хаять не надо. Люди ведь работают, знаете как обидно? Я вот участвую в постройке Су- 30, и уверен, что создаю лучшие самолеты на Земле. hi
            Наблюдатель 33
        2. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:18
          Цитата: maiman61
          А ты попробуй ларек держать! Привык чужой хлеб в субстанцию переводить и по клаве клацать!

          Надо пологать, ларешники подтянулись?
          Цитата: maiman61
          А ты попробуй ларек держать!

          Считаю недостойным для себя занятием.
          Цитата: maiman61
          Привык чужой хлеб

          Почему же "чужой"? Свой, честно заработанный, руками на производстве, самолеты кстати строю...
          Цитата: maiman61
          по клаве клацать!

          Лопатой машешь? Или киркой, с утра до вечера..? laughing
          Вы ребятки, экономические паразиты, рискуете сильно, с хамством своим, что в ларьках, что на перекрестках, на кредиткруизерах- кайенах...
          Вы вислобрюхие торгаши, так сидите тихо, пока за вас не взялись, никакой "капстрой" не спасет ведь. Паразитохамлу место в канаве... Живи и помни это.
          Наблюдатель 33
          1. maiman61 Сегодня, 09:54
            Кишка тонка "вислобрюхие торгаши" грязный свой язык помой! Вот ты и есть паразитохам настоящий! Кусок!
            maiman61
      3. Vladimir 0022 Сегодня, 09:56
        Гиперболоид инженера Гарина на легком фронтовом истребителе, сильно! good

        Ну конечно народ требует "по 500 истребителей в день". Наслушались победных реляций из ящика о величии и победах, и справедливо требуют. По-моему дело в слишком быстром подъеме с колен. Это не подъем, а старт ракеты какой-то получился, кто угодно сбрендит на таких перегрузках мосха!
        С уважением
        Vladimir 0022
    3. Тамбовский Волк Сегодня, 10:54
      Под лазерным оружием подразумевается лазерная станция подавления оптолокационных станций и подавление ГСН у ракет.Ну а сбивание-пока только в дальних проектах.
      Тамбовский Волк
  2. Громобой Сегодня, 08:19
    Дмитрий Рогозин заявил, что МиГ-35 обладает большим экспортным потенциалом. По его словам, уже сейчас отдельные страны проявляют интерес к новому российскому истребителю.
    Отрадно,конечно,НОО хотелось бы чтобы и в родную армию образцы шли такими же темпами как и некоторые виды на экспорт.Понятно,что из заказа минобороны не выпрыгнешь и лётчики должны быть готовы,но иной раз мы по стахановски продаём за рубеж(попутно оттачивая изделие и производство),а потом делаем серию для армии в меньшем количестве.
    А лазерное оружие,что это за оружие такое "и по земле работает и по воздуху",возможно комплекс обороны действующий по чувствительной аппаратуре противника.Не дырки же он прожигает в плоскостях или черепках бородачей
    Громобой
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      1. Koshak Сегодня, 11:36
        Я за "doлбodятлa"(русскими буквами) две недели в бане парился. Определили, что это МАТ.
        Koshak
        1. Nikolaevich I Сегодня, 12:03
          Камрад ! Как я тебя понимаю ! Сам недавно из бани вышел ! Придётся теперь "разговаривать" как "известные" сантехники в дет.саду : "Вася уронил мне на ногу гаечный ключ...я ему сказал: Вася, будь в следующий раз внимательней-мне же больно ! А Вася ответил: Извини Петя,я нечаянно...я теперь буду очень аккуратен ! "
          Nikolaevich I
  4. синоби Сегодня, 08:22
    Лазеры,скорее всего микроволнового диапазона.Пальнул и у цели вместо электроники шлак,а без неё западная техника не работает.
    синоби
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:33
      Синоби-микроволноводиапозонный лазер,это мазер , и он может быть эффективен только против электронной и микроэлетронной техники,танки ,саушки и прочие технику им не пробьешь.
      Изгоняющий либероидов
      1. Володин Сегодня, 08:42
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        танки ,саушки и прочие технику им не пробьешь.

        А кто говорит, что сейчас лазерами (мазерами) прямо-таки начнут броню "прожигать"? У лазерных вооружений есть немало иных потенциалов, включая противодействие той самой электронике, которой в тех же современных танках, мягко говоря, немало. Как раз о том, для каких целей лазерное вооружение может быть эффективно сегодня, и идёт речь.
        Володин
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:17
          Володин - вы меня извените,но,между лазером и мазером есть огромная разница,я уверен что мы смогли создать именно лазерное оружие способное как раз сжигать боевую технику, в том числе пробивать броню танков, а не мазер способные унечтожать электронные компаненты оружия по сути только частично парализуя боевую еденицу , тот же танк,до полной замены микроэлектроники. Согласитесь что сожженный танк и сожженный электронная начинка это не одно и тоже.
          Изгоняющий либероидов
          1. древний Сегодня, 09:54
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            я уверен что мы смогли создать именно лазерное оружие способное как раз сжигать боевую технику,


            Вы не можете воссоздать мясомолочнуюпромышленность,что бы не употреблять "пальмовое масло" а тут......"лазеры", да ещё компактные и...неэнергопотребляющие......суббота поди..по принципу...с утра не выпил,день пропал? (Исключительно интересуюсь-это для админов.... wassat)
            древний
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:44
              Древний -во первых,я пью спиртное крайне редко,во вторых-хорошо что мы не знаем как оно есть,точно ли построили лазер или нет,меньше срача будет, ив третьих-жалко что отменили минусы ибо своим хамским комментарием вы его заслужили.
              Изгоняющий либероидов
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:48
      Цитата: синоби
      Лазеры,скорее всего микроволнового диапазона.Пальнул и у цели вместо электроники шлак,а без неё западная техника не работает.

      Я могу только предположить, но думаю это не совсем "пальнул"... Может гсн атакующих ракет выводит из строя..? А так что бы допустим корабль, или самолет сжечь, до этого далеко, не только нам, вообще человечеству.
      Наблюдатель 33
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:57
        во что сайт превратился.... sad
        андрей юрьевич
        1. диванный но умный генерал Сегодня, 09:07
          ну как всегда сайт как и многие превращается в рассадник ура-патриотизма безобосновательного
          диванный но умный генерал
          1. древний Сегодня, 10:00
            Цитата: диванный но умный генерал
            ну как всегда сайт как и многие превращается в рассадник ура-патриотизма безобосновательного


            А как предлагаете по другому?:
            1.Сайт это официальный источник СМИ..так что кто не с ними,то против них ),вот как тут аналогию не провести со ..."скакунами" wassat (ведь по сути то..разницы ну вообще никакой) lol
            2. Ну а по второму-....лапша...она такая лапша...всё время должна набрасываться,что бы была вера в то...."что вот ещё два круга и мы её...нагоним") lol
            древний
          2. netmag Сегодня, 10:11
            Цитата: диванный но умный генерал
            рассадник ура-патриотизма безобосновательного


            Да тут ура-патриотизм ни при чем. Просто большинство комментаторов в школе физику прогуливали, вот и все.
            netmag
            1. Тамбовский Волк Сегодня, 11:00
              Это вы правы на все 100.Любителей точных наук тут маловато.Прогуливали не только физику,а даже и арифметику с грамматикой.
              Тамбовский Волк
        2. древний Сегодня, 09:56
          Цитата: андрей юрьевич
          во что сайт превратился..


          Андрей...у меня вот за это самое за один раз уже 6-ть бананов (потому что согласно правил есть ЖРУГОЕ..к которому можно "притянуть" что хочешь...ну а как по другому...хозяин он барин wink) так что поаккуратнее с такими "намёками"....бвстро найду за что тебя...в "ьаню" отправить drinks
          древний
        3. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:57
          Цитата: андрей юрьевич
          во что сайт превратился.... sad

          Не, ну я не на что не претендую и не настаиваю. В лазерах ничегошеньки не смыслю...
          Наблюдатель 33
        4. кеп Сегодня, 10:00
          Цитата: андрей юрьевич
          во что сайт превратился.... sad


          Согласен.Видео+скайп.Аналитика.Большой вопрос.Правда статей стало больше. hi
          кеп
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:39
    Значит, технологический прорыв,сумели преодолеть некоторые проблемы при создании боевого лазера-рассеивание луча в атмосфере, потерю мощности импульса с увеличением расстояния.
    Изгоняющий либероидов
    1. древний Сегодня, 10:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Значит, технологический прорыв,сумели преодолеть некоторые проблемы при создании боевого лазера-рассеивание луча в атмосфере, потерю мощности импульса с увеличением расстояния.


      Конечно "сумели"...кто бы сомневался...и уже всё в серию запустили fellow fellow fellow
      Правда почему-то 5 000 рублёв "компенсации"от государя к пменсии военным пенсионерам ...хде-то затерялись или ..опять....."простили" fellow
      древний
  6. CooL_SnipeR Сегодня, 08:50
    Там несколько тонн свинцовых батарей наверно на борту будет??? Если что можно сбросить их... заодно и химическое
    CooL_SnipeR
  7. rotor Сегодня, 09:12
    Лазер, наверное, менее 100 КВт, для борьбы c небольшими БЛА и ракетами с небольшого расстояния, и ослепления оптики противника.
    rotor
    1. древний Сегодня, 10:10
      Цитата: rotor
      Лазер, наверное, менее 100 КВт, для борьбы c небольшими БЛА и ракетами с небольшого расстояния, и ослепления оптики противника.


      Всё......."народ" .."понесло" wassat
      Сброс "отработанного" лазерного оружия" (исключительно шутка drinks )

      древний
  8. Jovanni Сегодня, 09:26
    Информация конечно интересная. Здорово, если всё так и будет! Но некоторые странности смущают... К примеру, такая революция, боевой лазер воздушного базирования, и почему-то жесткая привязка именно к долгожданно-многострадальному МиГ-35... Хотя какой-нибудь лазерный дальномер тоже в оружие записать можно. Ну подождем, дай Бог...
    Jovanni
  9. Serzh_R Сегодня, 09:56
    По словам Генерала-лейтенанта Брэдли Хейтхолда, Командование специальных операций ВВС США собирается впервые использовать лазер для защиты самолета AC-130 от ракет «поверхность-воздух», а впоследствии и в наступательных целях: «Одна идея – защита самолета при помощи лазера высокой мощности от ракет. Другая – возможность использовать установку как наступательное оружие против укрепленных целей. Вопрос состоит в получении этого средства к концу десятилетия, к 2020 году, и я думаю, мы сделаем это».
    Serzh_R
  10. multipulti Сегодня, 10:04
    Фанфары гремят!!!!!
    multipulti
    1. древний Сегодня, 10:14
      Цитата: multipulti
      Фанфары гремят!!!!!


      А про чепчики...чепчики то забыли drinks
      древний
  11. Monster_Fat Сегодня, 10:04
    Летные испытания ПАК-ФА уже проходят не один год и будут "продолжаться" до 2020 года и дальше-то есть бесконечно. То же самое будет и с этим МИГ который существует в одном "пиар-экземпляре" причем неизвестно насколько этот самолет является МИГ-35, что у него "внутри", может быть что это обычный "улучшенный" (с цифровой авионикой) МИГ-29... А "лазерное оружие"-это да-это зачетно- у нас уже научились лихо разводить лохов на деньги "умными" и "наукообразными" фразами... Кстати тот же МИГ-35 тоже преподносят как типа "комплекс", мол сам самолет- это практически всем известный МИГ-29, а вот МИГ-35 из него делает именно "комплекс"-...ничего не напоминает? Вот и я о том-же....
    Monster_Fat
    1. andrewTSO Сегодня, 10:51
      Запарили, честно говоря (слово не к вам именно относится, а вообще, к хающим) - а вот чем конкретно именно ВЫ занимаетесь, какую работу работаете? Успешно ли? И наверно обидно, если вас будут за вашу работу не оценивать (как минимум) по достоинству.
      andrewTSO
  12. mlad Сегодня, 10:45
    Полное разочарование некогда великой компании МИГ, промелькнули кадры МИГ 35 крупным планом, качество сборки ужасное, ряды заклепок на негладко наложенных деталях корпуса, АФАР как всегда обещают -вот, вот. Ничего прорывного в нем нет. Хороший самолет для стран третьего мира.
    mlad
  13. andrewTSO Сегодня, 10:55
    И да, вы хотите сказать, что НИЧЕГО не делается?! Т.е. нас просто дурят и никакой военной техники у нас нет, а только макеты и покрашенная под новьё списанная рухлядь?
    andrewTSO
    1. mlad Сегодня, 11:12
      Техника то есть и не плохая, но достали слова -не имеет аналогов, лучший в мире. Да и разработать это одно, а произвести в нужном количестве это другое.
      mlad

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