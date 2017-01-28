"Освоение лазерного оружия МиГ-35 - после лётных испытаний"

Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолета всё есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия, как по земле, так и по воздуху.

У МиГ-35 почти такое же оборудование (как и у Су-35 и Т-50): радиолокационное, авионика, двигатели, но его эксплуатационные расходы намного ниже, и поэтому его должны охотнее покупать наши партнёры.