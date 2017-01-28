Украина превратилась в самый большой в Европе «чёрный рынок» оружия

Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе… В стране, которая ведет боевые действия, вооружение найдется без проблем

Украина является лидером среди европейских стран по нелегальному обороту оружия и боеприпасов, пишет Defence.ru со ссылкой на «Би-би-си Украина».Такой нелицеприятный титул республика «завоевала» в 2014 г, и продолжает его удерживать., – сказал изданию глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин.По его словам, «стандартный автомат Калашникова АК-74 продают за 7–8 тысяч гривен, его модернизированную версию АКС74У со складным прикладом – за 15 тысяч гривен, стоимость пистолетов ПМ и ТТ – от 5 до 10 тысяч гривен, гранат – от 400 до 600 гривен». Причем, чем дальше от зоны АТО, тем цена становится выше. Полиция обо всем этом знает, но переломить ситуацию не может.Учайкин в процветании подпольного бизнеса винит, в том числе, и «слуг народа». «Люди видят, что депутаты… получают наградное оружие. А обычные граждане лишены такой возможности – и пытаются попасть на нелегальный рынок, порождая там спрос. А за спросом подтягивается предложение» – считает он.Поток оружия из Донбасса идет непрерывно. Правоохранители задерживают с нелегальным оружием «как военных, направляющихся в отпуск или по ротации, так и гражданских, в том числе и волонтеров», сказал Учайкин. Причем, последние могут и не знать, что находится в перевозимых ими посылках с передовой.Как отмечает издание, Киев всё чаще стал занимать верхние строчки в рейтингах самых опасных городов Европы. Не отстают от него Харьков и Львов.