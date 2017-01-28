12:00 28 января

Украина превратилась в самый большой в Европе «чёрный рынок» оружия

Украина является лидером среди европейских стран по нелегальному обороту оружия и боеприпасов, пишет Defence.ru со ссылкой на «Би-би-си Украина».

Украина превратилась в самый большой в Европе «чёрный рынок» оружия


Такой нелицеприятный титул республика «завоевала» в 2014 г, и продолжает его удерживать.


Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе… В стране, которая ведет боевые действия, вооружение найдется без проблем
, – сказал изданию глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин.

По его словам, «стандартный автомат Калашникова АК-74 продают за 7–8 тысяч гривен, его модернизированную версию АКС74У со складным прикладом – за 15 тысяч гривен, стоимость пистолетов ПМ и ТТ – от 5 до 10 тысяч гривен, гранат – от 400 до 600 гривен». Причем, чем дальше от зоны АТО, тем цена становится выше. Полиция обо всем этом знает, но переломить ситуацию не может.

Учайкин в процветании подпольного бизнеса винит, в том числе, и «слуг народа». «Люди видят, что депутаты… получают наградное оружие. А обычные граждане лишены такой возможности – и пытаются попасть на нелегальный рынок, порождая там спрос. А за спросом подтягивается предложение» – считает он.



Поток оружия из Донбасса идет непрерывно. Правоохранители задерживают с нелегальным оружием «как военных, направляющихся в отпуск или по ротации, так и гражданских, в том числе и волонтеров», сказал Учайкин. Причем, последние могут и не знать, что находится в перевозимых ими посылках с передовой.

Как отмечает издание, Киев всё чаще стал занимать верхние строчки в рейтингах самых опасных городов Европы. Не отстают от него Харьков и Львов.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 26
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:27
    Последняя новость от Авакова только добавила беспредел.Он начал лично дарить оружие "побратимам"как он говорит..И выложил в интернет.Гуляй братва.Министр внутренних дел уполномочен и обязан награждать сотрудников, боевое оружие – побратимам! Честь!
    Мар.Тира
    1. Zibelew Сегодня, 08:33
      Цитата: Мар.Тира
      Последняя новость от Авакова только добавила беспредел.Он начал лично дарить оружие "побратимам"как он говорит..И выложил в интернет.Гуляй братва.

      Для правоохранительных органов Украины главное в результате расследования причин продаж оружия не выйти на самих себя.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
        Плохо не только то , что барыжат стволами . Плохо ещё и то , что барыжат в сопредельные территории ! am
        bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 08:35
      Украина и до этого была полулегальной факторией по продажи оружия - , сейчас просто легальности стало в разы меньше, а так, это желто-блокидная клоака постоянно вываливала на рынки вооружения дешевое смертоносное железо оставленное в наследство от легендарной Советской Армией!
      Зяблицев
      1. Либероид- Сегодня, 08:45
        Цитата: Зяблицев
        Украина и до этого была полулегальной факторией по продажи оружия

        А еще Украина славится проститутками в европе...Вот достижения последних 25 лет "свободы"!
        Либероид-
        1. рюрикович Сегодня, 09:10
          Цитата: Либероид-
          А еще Украина славится проститутками в европе...Вот достижения последних 25 лет "свободы"!

          Я как то по просьбе друга ездил в 2008 году с ним в Тернополь. И пока шарились по егойным делам по городу,на мой небезинтересный вопрос - а где хоть более-менее красивые девахи? - был получен исчерпывающий ответ - на заработках в Европе laughing Реально,логика работает то, примерное соотношение разных возростов известно и намётанный глаз улавливал хороший такой диссонанс в отношении девушек. Точнее их явного заниженного количества fellow Парадокс, но это факт request
          рюрикович
        2. Vadivak Сегодня, 09:35
          Цитата: Либероид-
          А еще Украина славится проститутками в европе

          А их в европе до майдана считали русскими, теперь все на своих местах хоть какая то польза
          Vadivak
          1. Либероид- Сегодня, 09:43
            Цитата: Vadivak
            А их в европе до майдана считали русскими, теперь все на своих местах хоть какая то польза

            Уже не считают .....Дошло уже , что Африка презирает Украину, позор!

            Сами виноваты ,Россия пыталась хоть что то спасти...
            Либероид-
    3. Vadivak Сегодня, 09:28
      Цитата: Мар.Тира
      .Он начал лично дарить оружие "побратимам

      Побратимы ему оружие как раз и поставляют, а продает его уже аваков ну и конечно те кто не получает денег за участие в терроре а также профессиональные бандиты для которых война это мать родна
      Vadivak
  2. 210окв Сегодня, 08:28
    Тут ничего удивительного нет.Большое "Косово"..И бардак еще больше..
    210окв
  3. Orionvit Сегодня, 08:31
    Украина превратилась в самый большой в Европе «чёрный рынок» оружия
    Кто бы сомневался. Если в стране бардак и война, то другого и быть не может. Автор цены слегка завысил. Не знаю как сейчас, но год назад, ПМ предлагали за 2000 гр.
    Orionvit
  4. диванный но умный генерал Сегодня, 08:31
    ну все как у нас в 90ые.....
    диванный но умный генерал
  5. Мар.Тира Сегодня, 08:39
    Цитата: Zibelew
    Цитата: Мар.Тира
    Последняя новость от Авакова только добавила беспредел.Он начал лично дарить оружие "побратимам"как он говорит..И выложил в интернет.Гуляй братва.

    Для правоохранительных органов Украины главное в результате расследования причин продаж оружия не выйти на самих себя.

    Уже стреляют друг в друга,при крышевании!
    Мар.Тира
  6. Altona Сегодня, 08:41
    Гуляй-Поле возвращается, снова будут разного рода гетьманы и батьки?
    Altona
  7. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:41
    Ну это все абсолютно естественно, и предсказуемо... Оружие, наркотики, бандитизм, работорговля, киднеппинг. Это нормально, для Сомали, Албании и Украины. Список однако..?
    Наблюдатель 33
  8. DEZINTO Сегодня, 08:42
    грёбанное Сомали....

    Если всё так останется то...видимо вопрос времени когда они на лодочках начнут в Чёрное море выходить с автоматами на промысел танкеров! ??!!!



    А головная боль как обычно - кому?
    DEZINTO
    1. Ныробский Сегодня, 11:17
      Цитата: DEZINTO
      Если всё так останется то...видимо вопрос времени когда они на лодочках начнут в Чёрное море выходить с автоматами на промысел танкеров! ??!!!

      Неет, море не их стихия. Они будут совершать набеги на соседние хутора, экспроприировать горилку и отбивать свиней на сало.
      Ныробский
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:48
    А использовать" наследие периода Советской оккупации"не в заподло? Или они уже и оружие переименовали -автомат Калашникова теперь наверное называют "куляплюйКалашниченка"? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. DEZINTO Сегодня, 08:55
      А использовать" наследие периода Советской оккупации"не в заподло?


      Да ну что Вы! У них завод - Ленинская кузница!! - катера делает, памятники Ленину все снесли а вот завод пашет во всю......эээто очень сложная переменная зрадо-перемог! Понять логику можно только если надеть кастрюлю на голову и в прыжке, сильно присильно ударится головой об потолок это - приносит то самое понимание, где истинный щирый украинец находит смысл!
      DEZINTO
  10. antikilller55 Сегодня, 08:51
    зато независимость, зато ЭуропА и друзья с Америкой fool
    antikilller55
  11. ИмПерц Сегодня, 08:56
    Всё, что происходит на Украине - калька с России 25-ней давности. Такое ощущение, что это придётся пережить и Белоруссии, если Батька будет вести себя также. Но там лаг будет уже 30 - 35 лет.
    ИмПерц
  12. злой партизан Сегодня, 09:30
    А вы им ещё больше денег шлите. Они ещё улутшат и улубют свои достижения. Поговаривают, что весь чёрный рынок оружия вна украине под Пашинским и его сынком..
    злой партизан
  13. Monster_Fat Сегодня, 10:21
    Ну и чего в этом плохого: раз не хотят легального относительно свободного рынка оружия, получите не легальный. Меня это радует в том смысле, что нелегальный рынок-если сделает оружие привычным делом то он, его автоматически сорганизует-народ пообвыкнется с наличием оружия, "наиграется", поотсреляет особо рьяных-нарывающихся и все будет нормально.
    Monster_Fat
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе

    С Украиной все понятно, но как до сих пор Европа закрывает на это глаза - вот это не только символично, но и закономерно. В будущем с Европой не стоит заигрывать, а следует воспринимать ее только с позиции наших интересов.
    rotmistr60
  15. revnagan Сегодня, 11:03
    Даже 5-7 тысяч для меня-это сумма.Не говоря уже о том,что никогда не видел,где и как покупают.Ну хоть бы раз поглядеть.А то "рынок,рынок..."Не,СБУшники конечно могут"продать"...А реально простому человеку купить нелегальный ствол...чушь.
    revnagan
  16. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:09
    По его словам, «стандартный автомат Калашникова АК-74 продают за 7–8 тысяч гривен, его модернизированную версию АКС74У со складным прикладом – за 15 тысяч гривен

    АКС74У это не модернизированная версия АК-74. АКС74У это укороченный вариант АК-74 со складным прикладом. Модернизированной версией АК-74 является АК-74М.
    Товарищ_Сталин

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