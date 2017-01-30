Женщина-адмирал. О герое Греции писали русские классики

Мировая история знала не так уж и мало женщин-военачальников, но вот женщин-флотоводцев практически не было. Испокон веков считалось, что женщина на военном корабле — плохая примета. И, тем не менее, даже в истории российского флота есть женщина-адмирал. Правда, она не командовала российскими эскадрами, а получила это высшее военно-морское звание в качестве признания ее заслуг в борьбе с Османской империей (из рук императора Александра I). Об этой женщине читал каждый внимательный российский и советский гражданин, получивший хотя бы среднее образование. У Н.В. Гоголя в «Мертвых душах» есть описание гостиной Собакевича, украшенной портретами полководцев: «…потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные».Под именем Бобелины легендарная женщина-адмирал получила известность в России. На самом деле, ее звали Ласкарина Бубулина. Гречанка по национальности, Бубулина стала первой и единственной женщиной — адмиралом российского флота. Она родилась 11 мая 1771 года в Константинополе — в османской тюрьме, где в заточении находились ее родители. Семья Ласкарины принадлежала к арнаутской (албанской) общине острова Идра, расположенного близ восточного побережья полуострова Пелопоннес. Многочисленная и сплоченная диаспора арнаутов — православных албанцев — появилась на острове Идра еще в XV веке, переселившись сюда с Пелопоннеса, спасаясь от османского завоеванияПрижившихся на острове арнаутов стали именовать идриотами. Они получили известность как превосходные моряки, поскольку сама жизнь на острове располагала к мореходству. Арнаутом был и отец Ласкарины капитан Ставрионис Пиноцис. Он участвовал в греческой революции 1769—1770 годов против османского господства, за что и был арестован и заточен в Константинопольскую тюрьму, вместе со своей женой Скево. Однако, вскоре после рождения дочери Ставрионис скончался. После этого османы отпустили Скево с маленькой дочерью Ласкариной домой — на остров Идра. Спустя четыре года Скево вышла второй раз замуж — за Димитриоса Лазару, и перебралась на остров Спеце, где также с XV века проживала внушительная арнаутская община. На острове Спеце и прошли детские годы будущей женщины-адмирала. Ласкарина росла в атмосфере враждебности к османским завоевателям. Специоты, как и идриоты, были превосходными моряками и большинство мужчин острова имели отношение к мореходству или, хотя бы, к рыбной ловле.В семнадцать лет Ласкарина вышла первый раз замуж — за Димитриоса Специоти Джианнуза. В браке с ним у Ласкарины родились трое детей — Яннис, Георгиос и Мария. Но затем муж Ласкарины погиб. В возрасте тридцати лет Ласкарина вышла второй раз замуж. Ее новым мужем стал богатый судовладелец капитан Димитриос Бубулис, фамилию которого взяла и Ласкарина. Во втором браке у Ласкарины родились еще три ребенка. Однако, вскоре Димитриос Бубулис был убит в столкновении с алжирскими пиратами. После этого супруга унаследовала все его состояние и корабли. Димитриос Бубулис был врагом Османской империи, участвовал в русско-турецкой войне на стороне Российской империи и пал от рук алжирских пиратов, поэтому Ласкарина сочла своей обязанностью продолжить дело мужа и укрепить греческий флот. На свои средства она построила восемнадцатипушечный корвет «Агамемнон». Деятельностью Бубулины заинтересовались османские власти, которые попытались конфисковать имущество богатой судовладелицы.— граф Григорий СтрогановНа помощь Ласкарине пришел посол Российской империи в Константинополе граф Григорий Александрович Строганов (1770-1857), в 1816-1821 гг. возглавлявший русскую дипломатическую миссию в Османской империи. Он переправил Ласкарину Бубулину в Крым, где греческая патриотка провела около трех месяцев, пока не улеглись страсти. Затем она вернулась на остров Спеце, где продолжила укреплять собственный небольшой флот. Внушительное состояние позволило Ласкарине Бубулине содержать не только корабли вместе с экипажами, но и вооруженные формирования греческих повстанцев. Она стала одним из главных спонсоров подпольной организации греческих патриотов «Филики Этерия» — «Общества друзей». Его основали 14 сентября 1814 года греческие патриоты, находившиеся в то время в Одессе.Важнейшими фигурами на первом этапе существования «Общества друзей» были ремесленник Николаос Скуфас (1779-1818, на портрете) — уроженец поселка Компоти в Эпире (область на границе Греции и Албании), изготовлявший шапки, Эммануил Ксантос (1772-1852) — выходец с острова Патмос, служащий торговой компании, обосновавшийся в Одессе, и Цакалоф Атанасиос (1890-1951) — тоже выходец из Эпира, еще в юности перебравшийся в Россию.«Филики Этерия» ставило своей целью освобождение Греции от османского владычества. «Общество друзей» было организовано по образцу групп карбонариев и отличалось жесткой дисциплиной и иерархичностью. Руководящим органом была «Невидимая власть», в которую входили три основателя — Скуфас, Ксантос и Атанасиос. После смерти в 1818 году Николаоса Скуфаса, который заболел и скончался в Константинополе, в руководство «Общества друзей» были включены еще пять человек, затем еще три человека. В конечном итоге, во главе организации встали 12 «апостолов». Каждый из «апостолов» отвечал за организацию сопротивления на определенном участке греческой территории. Основную часть членов общества составляли греческие торговцы, служащие и представители духовенства. Впрочем, высшие иерархи церкви от участия в «Филики Этерия» отказались. В апреле 1820 года «Общество друзей» избрало своим капитан-генералом Александра Ипсиланти (1792-1828) — генерал-майора российской службы и участника Отечественной войны 1812 года.Ласкарина Бубулина развернула бурную деятельность по подготовке к вооруженному выступлению против Османской империи. Она организовала тайную поставку на остров Спеце строительных материалов и вооружения для своих кораблей. Настоящей гордостью специотов стал корвет «Агамемнон». Бубулина заплатила большие деньги турецким чиновникам, чтобы они игнорировали размеры этого корабля. Таким образом, благодаря стараниям этой женщины, был сформирован достаточно мощный повстанческий флот. 13 марта 1821 года Бубулина подняла на корабле «Агамемнон» свой собственный греческий флаг, созданный на основе флага византийской императорской династии Комниных.25 марта (6 апреля) 1821 года в Греции вспыхнуло антиосманское восстание. Оно началось в городе Ареополис и вскоре распространилось на всю территорию Пелопоннеса, а затем — и всей континентальной Греции. Повстанческие отряды быстро набрали внушительную численность и турецкие гарнизоны были вынуждены запереться в крепостях, потеряв контроль над территорией Пелопоннеса. Важнейшую роль в восстании сыграли греческие острова — Идра, Инсара и Спеце, проживавшие на которых православные арнауты и греки ненавидели османскую власть. Именно островитяне составили ядро греческого повстанческого флота. В распоряжении повстанцев оказались более 80 кораблей, значительная часть из которых была снаряжена на средства Ласкарины Бубулины. На вооружение повстанческого флота она потратила практически все свое состояние. На деньги Ласкарины была снаряжена ее собственная армия, укомплектованная специотами — выходцами с острова Спеце, превосходными воинами и моряками. Куда более проблемной оказалась задача подключить к восстанию жителей острова Идра — также превосходных моряков.Впрочем, здесь стоит отметить, что многие состоятельные идриоты не приветствовали участие островитян в восстании. Из 28 тысяч жителей острова Идра 10 тысяч, то есть практически все мужчины, были моряками. Но реальным влиянием на острове обладали старейшины и крупнейшие судовладельцы (чаще всего, это были одни и те же люди). Они попытались воспротивиться желанию рядовых идриотов выступить против османов. В результате, моряки во главе с А. Иконому подняли бунт против судовладельцев, после чего после этого корабли Идры присоединились к флоту острова Спеце, который к этому времени уже воевал с османами. Поскольку остров Идра располагал 120 вооруженными кораблями, его присоединение к восстанию также внесло серьезнейший вклад в обеспечение успеха греческих патриотов.— капитан Теодорос КолокотронисНемолодая уже женщина (в 1821 году Ласкарине было пятьдесят лет), Бубулина проявила чудеса мужества, лично участвуя в сражении под крепостью Нафплион — одним из важнейших в стратегическом отношении укрепленных пунктов Османской империи на территории полуострова Пелопоннес. В битве при Нафплионе Ласкарина Бубулина командовала кораблем повстанческой флотилии. Затем Бубулина участвовала в военно-морской блокаде и захвате Монемвасии и Пилоса. В мае 1821 года сын Бубулины Яннис Джианнуза погиб в сражении при Аргосе. В сентябре 1821 года Бубулина прибыла в греческий город Триполис, где действовали отряды Теодороса Колокотрониса (1770-1843) — прославленного «капитана» отряда клефтов (клефты — греческие разбойники-повстанцы, аналог гайдуков). Освободивший Триполис капитан Колокотронис был отважным воином, но имел собственные представления о том, как должно быть организовано греческое войско. За сына Колокотрониса Паноса Колокотрониса вышла замуж дочь Ласкарины Бубулины Елена Бубулина. Ко времени освобождения Триполиса относится и благородный поступок Ласкарины — своим авторитетом она спасла от глумления и расправы большинство женщин и девушек, выполнявших хозяйственные функции в османском гарнизоне города.Когда Нафплион был освобожден от османской оккупации, Бубулина поселилась в этом городе. Однако, победа повстанцев не принесла мир на греческую землю. Практически сразу начались разногласия между повстанческими командирами, приведшие к гражданской войне. Зять Бубулины Панос Колокотронис в междоусобной борьбе был убит, а Теодорос Колокотронис арестован и заключен в тюрьму. Бубулина, поддерживавшая с Колокотронисом-старшим родственные и дружеские связи, обратилась к правительству Греции с просьбой освободить заслуженного капитана клефтов. Однако, этим обращением она сделала хуже лишь самой себе — руководство Греции сочло поступок Бубулины опасным для государственного строя. Женщину арестовали, правда вскоре освободили. После этого выступления у Бубулины конфисковали выданное ей в Нафплионе поместье и выслали обратно на остров Спеце. Такую награду получила легендарная героиня национально-освободительной борьбы от национального правительства.В то время, пока Бубулина проживала на острове Спеце, Османская империя попыталась предотвратить окончательное освобождение Греции. 12 февраля 1825 года в порту Пилос на Пелопоннесе высадился египетский адмирал Ибрагим-паша с 4-тысячным вооруженным отрядом. Бубулина начала подготовку к новому выступлению во главе кораблей против османской флотилии. И именно в этот самый неподходящий момент жизнь женщины-адмирала прервал нелепый и трагический случай. Легендарная воительница, не раз рисковавшая собой в морских сражениях, погибла в банальном бытовом конфликте.Младший сын Ласкарины Бубулины от первого брака Георгиос Джианнуза влюбился в Евгению Кутсис — дочь одного из богатейших жителей острова Спеце Христодула Кутсиса. Этот человек был старейшиной Спеце и, несмотря на известность Бубулины, очень не хотел брака своей дочери с ее сыном, поскольку женщина-адмирал уже потратила все свое состояние. Однако, горячий греческий парень Георгиос Джианнуза решился на похищение Евгении. Вместе с Евгенией он приехал в дом своего покойного отца Димитриоса. Туда же вскоре пришла и Ласкарина Бубулина. Между тем, согласно обычаям острова Спеце, похищение девушки считалось большим оскорблением семьи ее родителей и приравнивалось к изнасилованию. В дом Джианнуза прибыли разъяренный Христодул Кутсис со своими родственниками и домочадцами. Началась ссора, переросшая в драку. В какой-то момент Яннис Кутсис выстрелил в Ласкарину Бубулину из пистолета. Пуля попала прямо в лоб. Женщина-флотоводец скончалась мгновенно. Так закончилась ее удивительная жизнь — в нелепой ссоре по причине «личной неприязни», как сказали бы в наше время.— памятник женщине-адмиралуПосле смерти Ласкарины Бубулины корвет «Агамемнон» был передан военно-морскому флоту Греции и до 1831 года выполнял функции флагманского корабля под новым названием — «Спеце». В 1831 г. его сожгли на базе в Поросе во время очередной гражданской войны. Что касается самой Ласкарины, то в ее честь назвали улицы в разных городах Греции, а на острове Спеце стоит памятник легендарной героине национально-освободительной борьбы и существует ее музей.Слава о женщине — командире корабля разнеслась далеко за пределы Греции. Особенно большую популярность Бубулина получила в Российской империи. Император Александр I присвоил женщине-флотоводцу звание адмирала российского флота. В русской литературе и живописи Ласкарина Бубулина получила известность под именем «Бобелина». Герои борьбы за освобождение Греции в первой половине XIX века были вообще очень популярны в России — им сочувствовали как православным братьям по вере, а наиболее передовая часть дворянства считала греческих патриотов образцом для подражания в качестве борцов с тиранией. Первые изображения «Бобелины» представляли ее практически исключительно на коне — как женщину-всадницу. О «Бобелине» в произведениях или письмах упоминали не только Н.В. Гоголь, но и В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, Г.Н. Данилевский, Н.С. Лесков.