12:03 28 января

Командующий ВМС Украины решил выгнать российский флот из Крыма

В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма, передает Defence.ru заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.



По мнению командующего, подготовку такого обращения необходимо поручить министерству иностранных дел.

В эфире одесского телевидения Воронченко заявил следующее:
28 мая этого года заканчивается подписанный договор по Черноморскому флоту, который пребывает на территории Украины. Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы, и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.


Подобные заявления, звучащие из уст украинских политиков и высокопоставленных чиновников, не новость. 12 января, например, депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия, победив российскую «пройдет маршем по Красной площади» в Москве. А бывший министр обороны Валерий Гелетей в очередной раз пообещал провести парад в Севастополе.

Использованы фотографии: http://rian.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 112
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:23
    Массовые психозы на Украине не редкость...
    P.S. Фото... только мне кажется, что на фото гопник говорит корешам - зыки, посоны, какой прикид!
    Явно, пацан к успеху все-таки дошел.
    Скептик-Самоучка
    1. Зяблицев Сегодня, 09:26
      Лихой парень, этот танкист в бескозырки и в полосатой вышиванке... laughing
      Зяблицев
      1. Zibelew Сегодня, 09:37
        Умеют ведь представители Укрогабона настроение поднимать своими фантазиями.
        Zibelew
        1. Громобой Сегодня, 09:44
          Вероятно,выбор пал на вице-адмирала из-за того что он "истинный укриец"
          Украинские флотские специалисты, число которых существенно сократилось после известных событий крымской весны, немедленно начали резко критиковать предстоящее назначение выпускника Ташкентского танкового училища, с 1998 г. проходившего службу в Крыму в качестве командира полка Национальной гвардии, на высшую должность в украинских ВМС, что явно противоречило традициям военного флота. Впрочем, это нисколько не помешало быстрому принятию крайне непопулярного решения, хотя министр обороны Полторак еще три дня назад, отвечая на вопрос о том, кто именно может быть назначен на эту должность, сказал: "Давайте подождем, у нас несколько кандидатов, люди достойные, люди с серьезным опытом, боевым". Одновременно министр коснулся тематики ВМС Украины. Во-первых, он отметил, что численность флота составляет около 11 тыс. человек, а штаба ВМС — 500 человек, поэтому "на флоте должен быть штаб не более 300 человек".
          РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160426/1009067041.

          html
          Громобой
          1. Котище Сегодня, 10:02
            Закончил танковое училище! Для флота незалежной нормальная практика! Напоминаю про подводную лодку в степях Запарожья!
            Котище
            1. bulvas Сегодня, 10:19
              и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.


              У них претензии к Белоруссии, или они считают, что Украина простирается до Каспия?

              bulvas
            2. moskowit Сегодня, 10:21
              Точно, точно...
              moskowit
            3. askort154 Сегодня, 10:39
              Котище.......Закончил танковое училище! Для флота незалежной нормальная практика!


              Поэтому с географией проблемы. "Северным соседом" для Украины является Белоруссия.
              askort154
              1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:34
                Ну танкистов оговаривать не надо. Просто у этого индивида одна извилина в мозгу, и то от кастрюли wassat
                Товарищ_Сталин
                1. askort154 Сегодня, 11:59
                  Товарищ_Сталин......Ну танкистов оговаривать не надо.


                  Боже упаси! Не в обиду танкистам.Просто, в их подготовке штурманской дисциплины нет, в тличие от мореманов и авиаторов.
                  askort154
            4. Koshak Сегодня, 10:40
              Цитата: Котище
              Закончил танковое училище! Для флота незалежной нормальная практика!

              Если на вооружении флота остались только танки, то кого же еще назначать на должность командующего? Все логично.
              Koshak
          2. Андрей К Сегодня, 10:05
            Уже и не смешно от наших нЭзалэжных соседей становится...
            Окружающие ржать устали, а их всё штырит...
            С такими пРэзидентами, командующими, да и просто пэрэможниками - не каждый психиатр разберётся...
            Андрей К
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:44
          Командующий ВМС Украины решил выгнать российский флот из Крыма

          Ну чисто петух из сказки "Лиса и заяц": "Как выпрыгну, как выскочу! Полетят клочки по закоулочкам...!" laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну чисто петух из сказки laughing

            Саш , привет ! hi drinks Маленькая поправочка : он не из сказки , он просто ..... laughing
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:06
              Цитата: bouncyhunter
              Маленькая поправочка : он не из сказки , он просто ....

              Привет, Паша! hi Вот как раз именно этот деятель и живёт как в сказке! Ни за что не отвечает(флота как такового нет), сидит ворон считает: отсюда наверное у него и фамилия специфическая - Воронченко. laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
                Мне вот интересно : чем этот танкист бронекавалерийский собирается гнать ЧФ РФ из Крыма ? Этим , что ли :
                bouncyhunter
                1. Котище Сегодня, 10:40
                  Цитата: bouncyhunter
                  Мне вот интересно : чем этот танкист бронекавалерийский собирается гнать ЧФ РФ из Крыма ? Этим , что ли :

                  Не он хитрозадый! Предлагает это сделать МИДу незалежной!
                  Котище
                  1. 210окв Сегодня, 11:31
                    А что,всё таки янкесы помогли.."Хорнет"поставили.Для утопления fool
                    Цитата: Котище
                    Цитата: bouncyhunter
                    Мне вот интересно : чем этот танкист бронекавалерийский собирается гнать ЧФ РФ из Крыма ? Этим , что ли :

                    Не он хитрозадый! Предлагает это сделать МИДу незалежной!
                    210окв
                2. Oriental Express Сегодня, 10:50
                  Вот образец ,,непобедимого океанского'' флота свидомых.
                  Oriental Express
        3. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Привет , Тагирьян hi
          Иногда приходит мысль : то ли все скакуны и майдауны - абсолютные болваны , не способные мыслить . То ли .... На этом мысль уходит . lol
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 10:34
            Привет Павел hi у Укрогабона вся политика построена на ненависти к России. Вот только русофобией сыт не будешь. Это не созидательное начало.
            Zibelew
        4. Ныробский Сегодня, 11:10
          Цитата: Zibelew
          Умеют ведь представители Укрогабона настроение поднимать своими фантазиями.

          У него в должностной инструкции так и записано: - "Громко заявлять", а что заявлять и о чём, не имеет значения))) В 2010 году с В.Януковичем было подписано соглашение о продлении пребывания ЧФ с 2017 года ещё на 25 лет, за скидку в 100 долларов на каждую 1000 кубов газа. Стало быть срок должен заканчиваться в 2042 году. Это так......из мелочей по договору базирования)))
          Ныробский
      2. kostiknet Сегодня, 09:44
        Глядя на фото понимаешь, почему этот организм несет ахинею и сам в нее верит..."Скажи мне, что ты курил и я скажу кто ты!!" lol
        kostiknet
        1. Зяблицев Сегодня, 09:46
          Он не курил, он люком танка пришибленный - это я Вам, как служивший срочную службу в бронетанковых войсках ответственно заявляю... wassat А у генерала-адмирала все это в запущенной форме и дало сильный рецедив... laughing
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
            "Три месяца назад я узнала , что мой Серёжа курит . А месяц назад я узнала ЧТО мой Серёжа курит !"
            wassat
            bouncyhunter
          2. kirgiz58 Сегодня, 10:15
            Цитата: Зяблицев
            Он не курил, он люком танка пришибленный - это я Вам, как служивший срочную службу в бронетанковых войсках ответственно заявляю...

            Я вам искренне сочуствую crying Это у вас от того, что технари ленивые были и не могли пластинчатые торсионы люков отремонтировать(сделать им правильную закрутку). Поэтому вам люк постоянно по голове бил. lol tongue Мне в этом смысле повезло(на грамотных технарей) wink
            kirgiz58
            1. Зяблицев Сегодня, 10:23
              В этом, я вижу и перст судьбы, если до сорчки я даже в мыслях не держал поступление в военное училище, то после....планы на жизнь кардинально поменялись! laughing
              Зяблицев
              1. kirgiz58 Сегодня, 10:43
                Цитата: Зяблицев
                если до сорчки я даже в мыслях не держал поступление в военное училище, то после....планы на жизнь кардинально поменялись!

                И вы все-таки поступили в военное училище? Тогда сами видите, что "люк животворящий" делает. Он вас на путь истины направил. laughing
                kirgiz58
                1. Зяблицев Сегодня, 10:45
                  Поступил и закончил! До сих пор... soldier
                  Зяблицев
                  1. kirgiz58 Сегодня, 10:52
                    Цитата: Зяблицев
                    Поступил и закончил! До сих пор служу...

                    И судя по эмблеме профиля, теперь вы встряску мозгу делаете влетая не пригнувшись без шлемофона в кунг Р-145 на базе шишиги(ГАЗ-66) lol И контрольный вопрос - знаете как называется эмблема войск связи в народе? lol
                    kirgiz58
                    1. Зяблицев Сегодня, 10:56
                      Знаю! Можно любя называть"пчелка", а можно, то о чем Вы говорите...Нет, вся моя служба, прошла в оперативном и оперативно-стратегическом звене управления, там тяжелые станции на базах КАМАЗа и УРАЛов, и территориальной системе связи, где стационарные узлы, а в тактическом, где и используются Р-145, не довелось! hi
                      Зяблицев
                      1. kirgiz58 Сегодня, 11:12
                        Цитата: Зяблицев
                        Можно любя называть"пчелка", а можно, то о чем Вы говорите

                        Я про "злую пчелку"(так как с молниями), а еще как?
                        kirgiz58
          3. Злюка Бобёр Сегодня, 12:02
            есть подозрение,что крышка люка при ударе погнулась..... laughing
            Злюка Бобёр
      3. Смог Сегодня, 09:53
        Цитата: Зяблицев
        Лихой парень, этот танкист в бескозырки и в полосатой вышиванке... laughing

        Дополню, с Вашего позволения - В полосатой вышиванке с орнаментом на грудях

        Смог
        1. Либероид- Сегодня, 10:06
          Все эти оранжевые революции ,майданы , бойня на Донбассе....Цель их изгнать Россию из Севастополя , это уже и ежу понятно ! Просто представьте мужики , наш Флот покидает Севастополь , все бросая в сопровождении кораблей НАТО...Вспомните что было потом, после бегства нашей Армии из ДРА и ГДР и "братских республик"...Путин все же успел и с минимальными потерями ! Все господа , кончилось ваше золотое время , Россия вы так и не уничтожили..А теперь слушайте нас ,мы диктовать условия игры начинаем..! Не завидую я вам,если нарветесь.. negative
          Либероид-
      4. Тульский пряник Сегодня, 09:56
        Похоже единственная отрада, которая осталась у свидомых хлопцев,это предаваться сладким мечтам и фантазиям.
        Тульский пряник
      5. 210окв Сегодня, 10:11
        То же самое и мы можем потребовать-вывести укоровойска из Донбасса и хунтят из Киева..
        Цитата: Зяблицев
        Лихой парень, этот танкист в бескозырки и в полосатой вышиванке... laughing
        210окв
      6. 79807420129 Сегодня, 11:31
        Цитата: Зяблицев
        Лихой парень, этот танкист в бескозырки и в полосатой вышиванке... laughing

        Ох лихой,Россия денонсировала договор еще в 2014 году,так что это чучело может забирать бескозырку и проваливать. fellow
        79807420129
    2. Стропорез Сегодня, 10:18
      скаклы ,вдруг, уверовали, что Одесса это окраина, и.диоты.,блин.
      Они явно бодрятся каким то неестественным способом, плачет по ним наркодиспансер.
      Стропорез
    3. shooter18 Сегодня, 10:58
      "Командующий ВМС Украины решил выгнать российский флот из Крыма"
      Че правда?
      shooter18
    4. электроОлег Сегодня, 11:27
      Масовые психозы напрямую связаны со шквальной наркоманией laughing
      электроОлег
    5. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:31
      С учетом размера украинского флота, его потолок - погоны контр-адмирала. И то если его замов и начштаба сделать каперангом с учетом того, что капитан "Гетмана Сагайдачного" имеет звание кавторанга, и это у флагмана флота!
      Товарищ_Сталин
  2. DEZINTO Сегодня, 09:25
    и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.


    Ученик Кличко! Не иначе.
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 10:12
      Он уже превзошел своего сэнсея..
      Цитата: DEZINTO
      и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.


      Ученик Кличко! Не иначе.
      210окв
  3. злой партизан Сегодня, 09:27
    Удивляюсь я на них: они же столько не зарабатывают сколько хавки отрабатывают!
    злой партизан
  4. denk20 Сегодня, 09:27
    И как выгонять будут? Так же как и парады проводят?
    denk20
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:45
      Цитата: denk20
      И как выгонять будут? Так же как и парады проводят?

      Если цитата приведена дословно- то человек абсолютно безграмотный. А вообще, Вы же понимаете, что эти слова ничего не стоят ..?
      Ну такая внешняя политика Украины- мазохизм. Сначала напрашиваются на посыл, их посылают, потом обижаются... "Агрессор" послал. Всё. request
      Наблюдатель 33
  5. рюрикович Сегодня, 09:28
    Ну-ну what Я очень хочу посмотреть, КАК они это делать будут laughing Капец, не страна , а цирк. Садись и наблюдай, и сползай под стул от смеха wassat Так ладно бы сказано было для внутреннего пользования,для зомбированных аборигенов, так нет же, весь этот цирк наружу прёт laughing За словами должны быть действия, иначе слова ничего не стоят fool
    А ещё лучше : " если не хочешь, что бы слова расходились с делом - молчи и ничего не делай" feel
    Молчали бы уже,"херои" laughing hi
    рюрикович
    1. romandostalo Сегодня, 09:50
      Как как, строчить телеги в ООН, ЕСПЧ, жаловаться всем направо и налево ну и т.д....
      romandostalo
      1. Тульский пряник Сегодня, 09:58
        Лучше сразу в лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Бендер, или в "Спортлото" по совету Владимира Семеновича Высоцкого.
        Результатт будет тот же.
        Тульский пряник
  6. Громобой Сегодня, 09:28
    В эфире одесского телевидения Воронченко заявил следующее:
    Одесское же телевидение...Я надеюсь,это Он в какой-нибудь юмористической передаче выступал...
    Если нет,то у него совсем ку-ку не работает такое молвить lol
    Громобой
  7. Jovanni Сегодня, 09:31
    депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия, победив российскую «пройдет маршем по Красной площади» в Москве. А бывший министр обороны Валерий Гелетей в очередной раз пообещал провести парад в Севастополе.


    Ничто не ново под Луной... Проводили уж в Москве, можно и в Севастополе...

    А этого кренделя что на фото в статье, можно и в первой шеренге...
    Jovanni
    1. Avis Сегодня, 10:19
      Цитата: Jovanni

      Ничто не ново под Луной... Проводили уж в Москве
      А этого кренделя что на фото в статье, можно и в первой шеренге...

      Ну, это, слава богу, не Красная площадь. После этих обычные то улицы вымыли, а уж главную площадь поганить...
      Avis
  8. ser-pov Сегодня, 09:33
    Пацан сказал-пацан сделал... fellow Выгналку отростите только, удоты...
    ser-pov
  9. moskowit Сегодня, 09:34
    Нашёлся, блин, "адмирал Нельсон"...
    moskowit
  10. PPD Сегодня, 09:34
    Потребовать то можно. Главное было бы на чем парад проводить. На надувных лодках некомильфо будет. А Гетман старенький вот-вот богу душу отдаст. Запорожье летом в Севастополе видел- грустное зрелище.Ее сестры у нас как памятники, а эти над заслуженным кораблем издевались. Подводный флот Украины- о Ееееееее. laughing crying
    PPD
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:37
    Командующий ВМС Украины решил выгнать российский флот из Крыма

    laughing lol Удачи! Неудачники.
    Наблюдатель2014
  12. Vitalson Сегодня, 09:39
    Главное пукнуть в лужу. А когда до дела дойдёт этот хэрой как Попандопало в женское переоденется и тикать.
    Vitalson
  13. iliitchitch Сегодня, 09:40
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Явно, пацан к успеху все-таки дошел.


    А звёзды-то какие на погонах . Чего у них там в мозгами , а ? Взрослый вроде дяденька , но пургомёт .Ну вот нарывается сей вице-адм . чайником об столб .
    iliitchitch
  14. vvp2412 Сегодня, 09:40
    Слушай, я пропустил, видать момент?! Когда в стране 404 легализовали наркоту?
    vvp2412
    1. Oriental Express Сегодня, 10:42
      Им наркота не нужна,они такими рождаются,в ,,вечном кайфе''
      Oriental Express
  15. Iglu40 Сегодня, 09:40
    Хотелка сломается. И говорилка. А хвосту будет очень жарко.
    Iglu40
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:41
    Когда будите флот выгонять, транслируете сие "згаменательное событие" в прямом эфире на весь мир -очень хочется с ду-ра -ков от души поржать! fool Дятел это не птица-дятел это оброз жизни укроинского военачальника!.
    Изгоняющий либероидов
    1. Oriental Express Сегодня, 10:41
      На сайте flot2017.com бандеровцы продолжают считать дни до вывода флота РФ из Крыма в 2017 году
      Oriental Express
  17. Балу Сегодня, 09:42
    [b]В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма, передает Defence.ru заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
    Зрада, выдал гостайну,ё... Что ж теперь с ним будет?
    Балу
    1. Oriental Express Сегодня, 10:39
      Ха ха. + 5. Спасибо. Вы бы посмотрели что чудят бандеровцы на Ютубе. Оказывается это СССР напал и на Германию и на Японии и вообще во всем,якобы, виновата Россия...
      Oriental Express
  18. Александр 3 Сегодня, 09:42
    Этот херой только протрезвел?Сколько в каматозе был?
    Александр 3
  19. raid14 Сегодня, 09:43
    Очередной выброс из альтернативной реальности.
    Третий год пошел, пора бы уже возвращаться в реальный мир.
    raid14
  20. Аристид Сегодня, 09:46
    Видимо у украинских военных мысли прямые, как следы от фуражки. А вот точки расставлять надо уже во время написания буковок, а не через несколько лет, возвращаясь к написанному.
    Аристид
  21. ew2gi Сегодня, 09:52
    Ну кому же как не адмиралу с уровнем командира танковой роты совершить эту перемогу)))
    ew2gi
  22. Ksi-14 Сегодня, 09:54
    У хохлов спрашивают почему вы не идете отваевывать крым , так там русские войска стоят, так на Донбасе вы ваюете тоже говорите что там русские войска, так тож мы говорим а в Крыму они стоят.
    Ksi-14
  23. Olegater Сегодня, 09:55
    Эту статью надо понимать как анекдот, а именно: В эфире одесского телевидения (уже начинаешь смеяться и далее по теме) В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма и внимание они т.е. куевская банда решиться только в мае потребовать того, что у них уже нет и никогда не было (флота). А на такие перлы либо не обращать внимания или сказать - скачите дальше.
    Olegater
  24. kenig1 Сегодня, 09:57
    Вроде бы грибной сезон еще не начался.
    kenig1
    1. Злюка Бобёр Сегодня, 10:02
      Видать старые запасы ещё есть...
      Злюка Бобёр
  25. vetor Сегодня, 10:01
    Так Черноморский флот РФ не пребывает на территории Украины.
    С момента своего основания и добрый сей поры исключительно на своей территории.
    vetor
  26. Злюка Бобёр Сегодня, 10:01
    Психиторы!Ау! На украине непочатый кус работы!
    Сколько диссертаций можно написать!
    Злюка Бобёр
  27. UralЧел Сегодня, 10:06
    вот до чего доводит приём галлюциногенных препараторов...хорош жрать чё попало...пейте горилку и ешьте сало- мозги встанут на место
    UralЧел
  28. mr.fafes Сегодня, 10:08
    Не надо издеваться над больными, им надо посочувствовать и начать срочно, в принудительном порядке начинать лечение, в том числе с применением лоботомии!

    mr.fafes
  29. novobranets Сегодня, 10:08
    В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма,
    Ну право слово, они такие потешные. laughing Почему бы России не запретить галушки вна Украине? А чего? Пусть Лавров пошлет им ноту, дескать так и так, мы запрещаем украинцам варить галушки negative . Они же пытаются выгнать российский флот из Крыма, а это почти одно и то же, в смысле правомерности.
    novobranets
  30. multipulti Сегодня, 10:09
    Умеют ,всё та-ки украинцы веселить народ!!!!!
    multipulti
  31. temirtau72 Сегодня, 10:12
    Лицо не отягощённое интеллектом, но с утяжелителем в фуражке - всё это вкупе и заставляет делать такие заявления.
    temirtau72
  32. mikh-korsakov Сегодня, 10:13
    Посмотрел комменты. ну что сказать. Повеселил "адмирал" публику на ВО - это хорошо - в субботу утром утром прочитать что-нибудь этакое. Сразу хмурый день заиграл красками. Наши придворные шуты типа Галкина - как я посмотрел недавно подвыдохлись, на смену идут новые шуты. Я еще со вчерашнего дня носил в себе кое-что сердитое насчет толерантности Путина к провокаторам. А прочитал ЭТО и отлегло. Правильно делает - пусть их клевещут, бисер перед свиньями - неуместно..
    mikh-korsakov
    1. Reptiloid Сегодня, 10:29
      А я вот глянул вчера слегка на тв и увидел, как жена того шута поёт песню ""нам всем нужна копеечка"" и подпевают ей.......До чего мерзко стало......Ведь вчерашний день для Ленинграда много значит.....
      А рецепт исполнения желаний Ершов у "конька-горбунка" еще давно написал:"3 раза перекреститься, плюх в котёл и там свариться".
      Reptiloid
  33. Иван Михайлов Сегодня, 10:22
    А что будет делать этот использованный контрацептив,когда его пошлют в трёхбуквенное эротическое путешествие?
    Иван Михайлов
  34. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма

    Чем дальше, тем тупее. Недоносок (не доношенный в чреве матери) в стране недоносков, что-то требует. Интересно и даже очень наверное, как-то почти в тренд, который распространяется по западу в последнее три года. Какие-то требования, иски в суды различных инстанций... А сами хоть что-нибудь можете?
    rotmistr60
  35. gabonskijfront Сегодня, 10:22
    Я партизанил в Балтийске (Калининград),матрос оператор ЗАС,флотские это особая каста ,они даже нас партизан с особым изяществом называли "полузащитники".Вот этот адмирал типичный полузащитник.
    gabonskijfront
  36. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 10:23
    Интересно как такой маразматик может командовать ВМФУ?! Хотя каким флотом? Один "Гетман Сагайдачный", который на ладан дышит и ПЛ"Запорожец" намертво приваренная к причалу, чтобы не утонуть. Но на Россию гавкнуть обязательно нужно (для собственной храбрости), как Моська на Слона...
    МАТРОСКИН-53
  37. Булат Сегодня, 10:29
    Российский флот в Крыму был с момента рождения ,когда украины и не было,они море Черное копали,и будет
    Булат
  38. Комментарий был удален.
  39. Vadim12 Сегодня, 10:30
    Какой решительный!!! А где был, когда Крым "оккупировали"? Где прятался? Почему не руководил боями? Диванный командир потешного флота.
    Vadim12
  40. Oriental Express Сегодня, 10:36
    Точка уже поставлена. Иди капай новое море,в Карпатах.
    Oriental Express
  41. 29261 Сегодня, 10:36
    Вот интересно , а вменяемые на не замшелой исть???,или власть придержащие сплошь и рядом д.ебилы и д.егенераты?
    29261
  42. Region39 Сегодня, 10:37
    Нести ахинею все же легче чем бревно....
    Region39
  43. evge-malyshev Сегодня, 10:46
    Это что? Не вмешательство во внутренние дела суверенного государства?
    evge-malyshev
  44. LÄRZ Сегодня, 10:47
    Ну вот когда шведы выгонят наш Балтийский флот, японцы Тихоокеанский, а норвежцы- Северный, тогда и украинцы смогут взяться за Черноморский. А до этого- ни-ни!
    LÄRZ
  45. Fonmeg Сегодня, 10:47
    и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.

    Точка, и очень жирная, поставлена в 2014 году!!! Тема закрыта!
    Fonmeg
  46. Паштет Сегодня, 10:48
    И этим заявлениям выставил себя на посмешище!!!
    Паштет
  47. ФРЕГАТEН Сегодня, 10:50
    Адмирал танковых войск...ВСЁ! Дальше можно даже не читать ......
    ФРЕГАТEН
  48. APASUS Сегодня, 10:53
    Собутыльник? Но вы поняли кого...............
    APASUS
  49. Nikolayev Сегодня, 10:57
    Отберите у него СПАЙС!!!
    Nikolayev
  50. KIBL Сегодня, 10:59
    Параноидальная шизофрения окончательно уложилась вместо мозгов в черепных коробках укропских "военноначальников"!
    KIBL
  51. ФРЕГАТEН Сегодня, 10:59
    ........28 мая этого года заканчивается подписанный договор по Черноморскому флоту, который пребывает на территории Украины. Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы...........Всё правильно......Будет заключен новый - С размещением российского Флота в Одессе, Николаеве и т.д.
    ФРЕГАТEН
  52. weksha50 Сегодня, 11:05
    Такое впечатление, что "рукамиводители" всех рангов на Украине или пьют, не просыхая, до белочки, или ширяются, или мухоморы жрут круглый год и круглые сутки...
    weksha50
  53. nord62 Сегодня, 11:07
    А доживет ли Окраина до мая? laughing
    nord62
  54. Zomanus Сегодня, 11:12
    Налицо симптомы острой недостаточности хороших трындулей в организме.
    Хотя украинцы всегда такой непосредственностью отличались,
    просто мы на это глаза закрывали, пока они окончательно под американцев не легли.
    Zomanus
  55. viktor. Сегодня, 11:17
    тоже на стакан подсел laughing laughing wassat
    viktor.
  56. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:22
    Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы, и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным

    Эти скакуны вообще с географией дружат? Северным соседом Украины является Белоруссия. Россия же восточный сосед. А с учетом Крыма, еще и южный laughing .
    Товарищ_Сталин
  57. Зяблицев Сегодня, 11:31
    kirgiz58,
    Значит мы с вами про одно и то же говорили... hi
    Зяблицев
  58. Kulneff2009 Сегодня, 11:47
    Вид у командующего какой-то бомжеватый! Или по укропскому уставу так положено?
    Kulneff2009
  59. Cannonball Сегодня, 11:49
    С перепоя у адмирала надувных лодок мозги вообще набекрень. Чует, пасюк, что и из Одессы их скоро попрут.
    Cannonball
  60. 23424636 Сегодня, 11:58
    удивительный сайт откровенных троллей никто не удосужится посмотреть откуда этот фраер песни поет .Конечно танкист стратил ибо его голова постоянно в шлеме и мысли заземляются. Если -это комфлота то минус тому кто его поставил. Тема действительно была неприятная 17 год по соглашению с Ку стал бы последним для флота .но не для этого существует Донбасс чтобы придурков с Днепра тролить - Янукович как истинный разводник пока его видные евреи не прикупили 22 апреля 10 года продлил до 42года срок пребывания флота с расчетом налом по 97 млн долларов за год. До этого эти 97 шли в зачет долга 2.5 млрд. дол.за газ выявленного в 1997 году. Этот один из немногих подвигов Януковича разрулил напряг с Россией организованный его противниками Григян(Тимошенко) .Луценко и Яценюком
    23424636
  61. Berkut24 Сегодня, 12:00
    Через Украину можно изучать такой недоступный для физиков параллельный мир.
    Berkut24
  62. ЗВС Сегодня, 12:01
    давно стало понятно, что руководство всех структур управления Украины потенциальные кандидаты в психиатрическую клинику.
    ЗВС

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