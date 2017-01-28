"Командующий ВМС Украины решил выгнать российский флот из Крыма"

28 мая этого года заканчивается подписанный договор по Черноморскому флоту, который пребывает на территории Украины. Поэтому дипломаты должны сделать соответствующие выводы, и должен быть какой-то спрос с нашим соседом северным – для того, чтобы поставить точки на свои места.

В мае киевские власти должны потребовать от Москвы вывода сил Черноморского флота из Крыма, передает Defence.ru заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.По мнению командующего, подготовку такого обращения необходимо поручить министерству иностранных дел.В эфире одесского телевидения Воронченко заявил следующее:Подобные заявления, звучащие из уст украинских политиков и высокопоставленных чиновников, не новость . 12 января, например, депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия, победив российскую «пройдет маршем по Красной площади» в Москве. А бывший министр обороны Валерий Гелетей в очередной раз пообещал провести парад в Севастополе.