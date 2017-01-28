12:00 28 января

Спецслужбы Норвегии обвинили Москву во вмешательстве в дела Нобелевского комитета

В 2015 г Россия попыталась предотвратить вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передает Интерфакс сообщение службы безопасности Норвегии.

По данным спецслужбы, «операция началась с обнародования подложного письма от имени спикера Верховной рады Украины Владимира Гройсмана (сейчас занимает должность премьер-министра), который якобы отчитывался о поддержке кандидатуры Петра Порошенко со стороны США». Это письмо было опубликовано «некоторыми российскими СМИ» и «пророссийскими сайтами».

Спецслужбы Норвегии обвинили Москву во вмешательстве в дела Нобелевского комитета



После этого, секретаря Норвежского нобелевского комитета навестили «два человека, представившихся сотрудниками российского посольства». Беседа длилась 1,5 часа. Позднее якобы удалось выяснить, что один из гостей – сотрудник российской внешней разведки.

«Предполагается, что публикация поддельного письма от имени Гройсмана была организована Россией, чтобы дискредитировать нобелевский комитет, если он действительно вручит премию мира Порошенко. Якобы это подтвердило бы подконтрольность комитета американским спецслужбам», – говорится в публикации.

В посольстве РФ в Осло ответили, что встреча дипломатов с секретарем Нобелевского комитета – обычный визит вежливости с целью «поддержать отношения и лучше узнать о жизни страны». А предположение о проведении спецоперации дипломаты назвали «паранойей и стремлением объяснить собственные неудачи вмешательством извне».

Пока не известно, был ли Порошенко на самом деле номинирован на премию мира. Списки кандидатов на получение награды публикуют только через 50 лет после ее вручения. В 2015-ом премию получил «Квартет национального диалога в Тунисе» – группа из 4-х организаций, пытающихся строить демократическое государство.

Использованы фотографии: ТАСС/Imago/Xinhua
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Комментарии 48
  1. Зяблицев Сегодня, 10:00
    Шизофрения этого сообщения даже не в том, что вмешалась Россия, а в том, что кто то серьезно мог рассматривать Пецу на Нобелевскую премию мира... laughing
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
      Женя , у меня впечатление что на Западе все усиленно жрут галоперидол и сильные галюциногены ! wassat
      bouncyhunter
      1. Зяблицев Сегодня, 10:09
        Они просто вырожденцы какие то, впрочем, что можно ожидать от людей, которые считают однополые браки достижением цивилизации...
        Зяблицев
        1. Либероид- Сегодня, 10:11
          Зря помешали...Парочка была бы с Обамой в самый раз!
          Либероид-
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
            Не , Виталь hi Хватит и одного "миротворца" !
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:22
              Ну "Шнобеля"-то, Порошенко, можно было дать. laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
                Цитата: СРЦ П-15
                Ну "Шнобеля"-то, Порошенко, можно было дать. laughing

                А лучше - по шнобелю ! laughing
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:27
                  Цитата: bouncyhunter
                  А лучше - по шнобелю !

                  Пожалей его, Паша: у него и так из-за щёк носа не видно... laughing
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Пожалей его, Паша: у него и так из-за щёк носа не видно... laughing

                    Конечно ! Если так как он квасить , то и мы с тобой могём превратиться в "китайских пчеловодов" ! laughing
                    bouncyhunter
                  2. megavolt823 Сегодня, 10:33
                    нобель в гробу не просто перевернулся . он как ротор в статоре . вечный двигатель . скоро и гитлеру нобеля дадут по смертно . за борьбу с агрессором Россией . hi
                    megavolt823
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:35
      Шизофрения, оказывается, передается воздушно-капельным путем...
      Такое впечатление, что прилетели инопланетяне и похитили их мозг. У всех. Сразу. Навсегда.
      Скептик-Самоучка
      1. Стропорез Сегодня, 10:38
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Такое впечатление, что прилетели инопланетяне и похитили их мозг. У всех. Сразу. Навсегда.

        Вы правы, товарищ.
        Похитили весь , без остатка. Оставили только речевой аппарат.
        Стропорез
        1. Громобой Сегодня, 10:55
          Я не удивлюсь,что Петю,таки наградили ,ТАЙНО! bully
          Громобой
          1. Либероид- Сегодня, 11:18
            Цитата: Громобой
            Я не удивлюсь,что Петю,таки наградили ,ТАЙНО

            А его наградили и очень хорошо...Украина в огне,правда Россию пока не спровоцировал на вторжение,но попытки все наглея и наглея...Как только бойня начнется ,ему капнет сразу на зарубежный счет и можно сваливать...Думаете почему он так пьет..? Это от страха ,что ему предстоит сделать...(боинг тоже на его счету..)...Жутко подумать на что он может пойти и его команда...
            Либероид-
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:26
              Ни он сам, ни его команда самостоятельно не могут даже по малой нужде сходить.
              Так что пока не поступит команды "оттуда" он будет только словами кидаться...
              Скептик-Самоучка
              1. Либероид- Сегодня, 11:47
                Цитата: Скептик-Самоучка
                Ни он сам, ни его команда самостоятельно не могут даже по малой нужде сходить.
                Так что пока не поступит команды "оттуда" он будет только словами кидаться...

                Рыжие в политике и власти появились ,это к худшему...Трудные времена начинаются..!
                Либероид-
                1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:49
                  Дык на фото - оба рыжие :)
                  А про трудные времена - давно уже видящие видят...
                  А остальным как-бе и пофиг, набито брюхо, ну и ладно...
                  Скептик-Самоучка
  2. Jovanni Сегодня, 10:05
    Пока не известно, был ли Порошенко на самом деле номинирован на премию мира.

    Если действительно такое было, Нобелевский комитет должен быть благодарен России за то, что уберегла от такого позора. Упырей нам в нобелевские лауреаты только не хватало! Барака более чем достаточно...
    Jovanni
    1. Владимирец Сегодня, 10:06
      Цитата: Jovanni
      Упырей нам в нобелевские лауреаты только не хватало!

      Там ещё Гитлера надо номинировать, чтобы уж всё по честному. yes
      Владимирец
      1. Стропорез Сегодня, 10:35
        Интересное кино what , норвегам кусок Баренцева моря подарили,а они не угомонятся никак angry
        Стропорез
      2. Либероид- Сегодня, 10:44
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Jovanni
        Упырей нам в нобелевские лауреаты только не хватало!

        Там ещё Гитлера надо номинировать, чтобы уж всё по честному. yes

        Я не удивлюсь, если его реабилитируют(но с поправками, что он прав был уничтожая славян и Россию)..
        Либероид-
    2. Ныробский Сегодня, 10:40
      Цитата: Jovanni
      Нобелевский комитет должен быть благодарен России за то, что уберегла от такого позора. Упырей нам в нобелевские лауреаты только не хватало! Барака более чем достаточно...

      Ну да........Горбатый, получил нобелевку за развал СССР,локальные войны в бывших республиках СССР, Развал Варшавского договора, что стало трамплином для НАТО в продвижении к границам России,(официально за вклад в укрепление мира), Обама - за бомбёжку 7 стран, миллионы беженцев, сотни тысяч безвинно погибших(официально за вклад в укрепление мира), Этот крендель, кандидат Порошенко - война с мирным населением ЛДНР, развал экономики (официально - за особый вклад в изучение способностей организма в усвоении и расщеплении спиртосодержащих жидкостей).
      Ныробский
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:05
    Цитата: Зяблицев
    Шизофрения этого сообщения даже не в том, что вмешалась Россия, а в том, что кто то серьезно мог рассматривать Пецу на Нобелевскую премию мира... laughing

    Выходит Обаму мы тоже наградили?Хотя если честно,он(комитет) ни когда не был беспристрастным.И работал,и работает до сих пор на Западную политику.Испоганили идею Нобиле,с точностью до наоборот..
    Мар.Тира
    1. Зяблицев Сегодня, 10:11
      Живи сегодня Нобель, он лично бы, своим собственным изобретением взорвал бы к чертовой бабушке этот комитет, причем вместе с заседающими там делаганами... laughing
      Зяблицев
  4. амурец Сегодня, 10:08
    В 2015 г Россия попыталась предотвратить вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передает Интерфакс сообщение службы безопасности Норвегии.

    Норвежцы, что морозоустойчивую коноплю вывели или мухоморов объелись?
    Другого предположения у меня нет.
    амурец
    1. Смог Сегодня, 10:23
      Цитата: амурец
      В 2015 г Россия попыталась предотвратить вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передает Интерфакс сообщение службы безопасности Норвегии.

      Норвежцы, что морозоустойчивую коноплю вывели или мухоморов объелись?
      Другого предположения у меня нет.

      Смог
  5. romandostalo Сегодня, 10:11
    Куда их уже дальше дискредитировать? Нобелевский комитет превратился в старого драного попугая, который только и может повторять за кем то, своих мыслей нет!
    romandostalo
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:15
    Россия попыталась предотвратить вручени
    е Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенк

    Это до какой уже низости нужно опуститься, чтобы рассматривать вручение премии мира каторжнику (будущему) Порошенко. И эти .... еще до сих пор существуют на Земле? Просто необходима чистка, причем основательная.
    rotmistr60
    1. Ныробский Сегодня, 10:31
      Цитата: rotmistr60
      Это до какой уже низости нужно опуститься, чтобы рассматривать вручение премии мира каторжнику (будущему) Порошенко.

      Вот именно наличие "нобелевки" и должно было послужить Петрухе "отмазкой" от каторги. Он же так старался в угоду США и ЕС завалить свою страну и испортить отношения с Россией на десятилетия вперёд, что бросить такую "исключительную мерзость" на "съедение" они не могут. Но что то пошло не так. А вообще, испоганили волю Нобеля до безобразия......
      Ныробский
  7. parusnik Сегодня, 10:23
    Почему-то в Нобелевском комитете по вручению премий мира особой популярностью пользуются убийцы..
    parusnik
    1. Вас Влад Сегодня, 11:38
      И по чему бы это?Да потому что эта премия являлась одним из инструментов холодной,а теперь гибридной войны запада против нас!
      Вас Влад
  8. Стройбат запаса Сегодня, 10:24
    Комитет сам всем показал свою "подконтрольность комитета американским спецслужбам" данным тупым высказыванием. Впрочем, какой хозяин, такая и шавка.
    Стройбат запаса
  9. ИванИванов Сегодня, 10:26
    На этот раз хакеры взломали моск работников спецслужб норвегии, блестящая операция.
    ИванИванов
  10. 34 регион Сегодня, 10:26
    Многим лауреатам Нобелевку, если по хорошему, зря дали. Но ведь никто не говорит что это рука Вашингтона. Да и весь этот пиар с Нобелевкой, зачем? У нас в СССР при Л.И.Брежневе появился Орден Дружбы Народов. Чем не альтернатива Нобелевке? Я не понимаю почему мы все как лягушки упорно продолжаем лезть в пасть удаву? Может нам плюнуть на все эти международные организации и создать свои? Что (или кто) нам мешает? Мы тут у себя тоже неплохо запутались. То у России свой путь, то нам надо принимать международные законы и правила. Нам закрывают двери, а мы в окно.
    34 регион
  11. Василенко Владимир Сегодня, 10:32

    весна еще не пришла а у психов обострение
    Василенко Владимир
    1. lochin Сегодня, 10:55
      Виноват дядя Вова:)
      lochin
  12. Oriental Express Сегодня, 10:34
    Нобелевский комитет давно стал посмешищем
    Oriental Express
    1. Либероид- Сегодня, 10:48
      Цитата: Oriental Express
      Нобелевский комитет давно стал посмешищем

      Увы нет, это просто план Даллеса продолжает действовать...Россия просто мешает,планам запада и она должна исчезнуть с мировой карты мира..А мы выживем назло всем и всему!
      Либероид-
  13. Окорок Сегодня, 10:37
    Нобелевская премия мира военному преступнику пете порошенко? я бы на месте наших этому бы не мешал...после "премии мира" упырю Обаме это был бы последний гвоздь в гроб...осталось бы переименовать Нобелевский комитет в Шнобелевский
    Окорок
  14. Fonmeg Сегодня, 10:50
    Куда ни кинь, везде клин, т.е. Москва! Когда всё трещит и рассыпается, то в этом виноват кто-то, но не хозяин!
    Fonmeg
  15. APASUS Сегодня, 10:51
    Вот клоуны ? Я смотрю "Нобелевский лауреат"это уже как метка убийцы становиться .Теперь уже иметь премию в части "Сохранения мира", уже зазорно .
    Миротворцы разрушили больше стран чем тираны?
    APASUS
  16. ГСВГ 86-88 Сегодня, 10:56
    Ага,вмешались и "чернушка" получил Нобеля...
    ГСВГ 86-88
  17. yuriy55 Сегодня, 11:11
    «Предполагается, что публикация поддельного письма от имени Гройсмана была организована Россией, чтобы дискредитировать нобелевский комитет, если он действительно вручит премию мира Порошенко. Якобы это подтвердило бы подконтрольность комитета американским спецслужбам»

    Да, Боже, упаси...Подтверждать то, что написано на лицах тех "решал", кто удостоил этой премией Обаму...
    stop Медведь по пустякам пасти не рвёт. Если и ревёт, то только с одной целью, - предупредить, что дальше будут "кранты", не лезьте, а то порву...Попусту блеют овцы...в основном из-за страха...
    yuriy55
  18. Andrea Сегодня, 11:16
    Не знал,что Петруша номинировался...А что,там комитете фишка такая-мясникам премии раздавать?Там у нас в Иркутской области жуткого маньяка изловили,нужно повлиять,чтобы и ему премию дали...хотя...против Обамы с Поросём-он младенец невинный.
    Andrea
  19. Mestny Сегодня, 11:17
    Цитата: Зяблицев
    Они просто вырожденцы какие то, впрочем, что можно ожидать от людей, которые считают однополые браки достижением цивилизации...

    Нет.
    Они просто идут к поставленной цели - уничтожение либо как можно более значительное ослабление России.
    И как обычно у них принято используют для достижения цели любые средства. Абсолютно любые в максимально возможных объёмах.
    Так они построили свою западную цивилизацию.
    Они никогда не отступают, для них нет законов, договоров, милосердия.
    Их останавливало ненадолго только одно - хороший удар по зубам.
    Mestny
  20. Ретвизан 8 Сегодня, 11:24
    Парашенко премию получил? НЕТ !
    Поздравляю, значит операция прошла удачно!
    Ретвизан 8
  21. кедр Сегодня, 11:52
    Цитата: Mestny
    Цитата: Зяблицев
    Они просто вырожденцы какие то, впрочем, что можно ожидать от людей, которые считают однополые браки достижением цивилизации...

    Нет.
    Они просто идут к поставленной цели - уничтожение либо как можно более значительное ослабление России.
    И как обычно у них принято используют для достижения цели любые средства. Абсолютно любые в максимально возможных объёмах.
    Так они построили свою западную цивилизацию.
    Они никогда не отступают, для них нет законов, договоров, милосердия.
    Их останавливало ненадолго только одно - хороший удар по зубам.


    Согласен. Норвегия яркий образчик эпидемии массовой деградации и вырождения поразившей запад.
    Её на карантин ставить надо и ничего у них не брать, во избежание массовых психических заболеваний.
    Смотрим. Как живет Норвегия (Познавательное ТВ, Ирина Бергсет)
    кедр
  22. Darth Revan Сегодня, 11:53
    Опять русские хакеры! wassat
    Darth Revan

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