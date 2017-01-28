Спецслужбы Норвегии обвинили Москву во вмешательстве в дела Нобелевского комитета

В 2015 г Россия попыталась предотвратить вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передает Интерфакс сообщение службы безопасности Норвегии.По данным спецслужбы, «операция началась с обнародования подложного письма от имени спикера Верховной рады Украины Владимира Гройсмана (сейчас занимает должность премьер-министра), который якобы отчитывался о поддержке кандидатуры Петра Порошенко со стороны США». Это письмо было опубликовано «некоторыми российскими СМИ» и «пророссийскими сайтами».После этого, секретаря Норвежского нобелевского комитета навестили «два человека, представившихся сотрудниками российского посольства». Беседа длилась 1,5 часа. Позднее якобы удалось выяснить, что один из гостей – сотрудник российской внешней разведки.– говорится в публикации.В посольстве РФ в Осло ответили, что встреча дипломатов с секретарем Нобелевского комитета – обычный визит вежливости с целью «поддержать отношения и лучше узнать о жизни страны». А предположение о проведении спецоперации дипломаты назвали «паранойей и стремлением объяснить собственные неудачи вмешательством извне».Пока не известно, был ли Порошенко на самом деле номинирован на премию мира. Списки кандидатов на получение награды публикуют только через 50 лет после ее вручения. В 2015-ом премию получил «Квартет национального диалога в Тунисе» – группа из 4-х организаций, пытающихся строить демократическое государство.