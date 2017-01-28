Все российские флота в текущем году получат комплексы «Бастион»
Все четыре российских флота будут усилены в этом году береговыми комплексами «Бастион», передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора НПО машиностроения Александра Леонова.
Поставка комплексов, по его словам, предусмотрена Гособоронзаказом.
«По точному числу поставляемых военным в 2017 году по Государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны», – добавил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что флотам ежегодно планируется поставлять по 4 ракетных комплекса «Бастион», и к 2021 г береговые части будут полностью переоснащены современным оружием.
В ноябре 2016 г военный источник рассказал агентству, что «бастионы» будут развернуты в Калининградской области.
Справка издания: «Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет».
Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский,сказал Леонов.
Поставка комплексов, по его словам, предусмотрена Гособоронзаказом.
«По точному числу поставляемых военным в 2017 году по Государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны», – добавил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что флотам ежегодно планируется поставлять по 4 ракетных комплекса «Бастион», и к 2021 г береговые части будут полностью переоснащены современным оружием.
В ноябре 2016 г военный источник рассказал агентству, что «бастионы» будут развернуты в Калининградской области.
Справка издания: «Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет».
Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru/В.В. Костриченко