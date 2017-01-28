12:01 28 января

Все российские флота в текущем году получат комплексы «Бастион»

Все четыре российских флота будут усилены в этом году береговыми комплексами «Бастион», передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора НПО машиностроения Александра Леонова.



Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский,
сказал Леонов.


Поставка комплексов, по его словам, предусмотрена Гособоронзаказом.

«По точному числу поставляемых военным в 2017 году по Государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны», – добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что флотам ежегодно планируется поставлять по 4 ракетных комплекса «Бастион», и к 2021 г береговые части будут полностью переоснащены современным оружием.

В ноябре 2016 г военный источник рассказал агентству, что «бастионы» будут развернуты в Калининградской области.

Справка издания: «Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет».

Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru/В.В. Костриченко
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Комментарии 8
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:34
    На востоке установить на Шикотане,Итуруп,и Хабомаи.Что бы Японцы были более сговорчивы.Да и в Крыму,лишний не помешает.Друзей Украины окучивать.
    Мар.Тира
    1. Котище Сегодня, 10:36
      Давно пора!!!
      Котище
    2. Koshak Сегодня, 10:58
      Цитата: Мар.Тира
      На востоке установить на Шикотане,Итуруп,и Хабомаи.Что бы Японцы были более сговорчивы.

      Дык, как бы, уже.
      "На Курильских островах размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Об этом пишет газета Тихоокеанского флота России «Боевая вахта». Выдержки из текста во вторник, 22 ноября, приводит «Интерфакс».
      Отмечается, что дивизион комплекса «Бастион» несет боевое дежурство усиленными батареями на острове Итуруп. Между тем дивизион комплекса «Бал» находится на острове Кунашир"      .
      https://lenta.ru/news/2016/11/22/bal/
      Koshak
    3. V.ic Сегодня, 11:01
      Цитата: Мар.Тира
      установить на Шикотане,Итуруп,и Хабомаи

      Так это'ж "в одном стакане". До Ниигата с запасом так что ближайшие порты будут под контролем.
      V.ic
  2. Zomanus Сегодня, 11:06
    На Курилы его в первую очередь. Тут у нас веселые деньки скоро начнутся, чуется мне.
    Zomanus
  3. viktor. Сегодня, 11:32
    на 600 км, скорее занижены показатели?
    viktor.
  4. silberwolf88 Сегодня, 11:44
    Хорошая новость ... береговую зону надо прикрывать комплексно ... она у нас очень протяженная и это по сути границы Государства ... и по надводным целям (Балл и Бастион) ... и системы ПВО разворачивать (С300 - С400) ...
    silberwolf88
  5. мичман Сегодня, 11:52
    Я помню в Санкт- Петербурге на Морском салоне этот комплекс был показан иностранцам. Это было 4 года. Интерес был громадный. С Главным конструктором я переговорил, поздравил его и пригласил на свой стенд. Честь имею.
    мичман

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