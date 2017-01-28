Все российские флота в текущем году получат комплексы «Бастион»

Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский,

Все четыре российских флота будут усилены в этом году береговыми комплексами «Бастион», передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора НПО машиностроения Александра Леонова.сказал Леонов.Поставка комплексов, по его словам, предусмотрена Гособоронзаказом.«По точному числу поставляемых военным в 2017 году по Государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны», – добавил он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что флотам ежегодно планируется поставлять по 4 ракетных комплекса «Бастион», и к 2021 г береговые части будут полностью переоснащены современным оружием.В ноябре 2016 г военный источник рассказал агентству, что «бастионы» будут развернуты в Калининградской области.Справка издания: