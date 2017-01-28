11:59 28 января

Реванш Т-90: сирийцы засняли работу русских танков

В рамках сокрушительной наступательной операции были задействованы несколько единиц различной тяжелой бронетехники, среди которой оказались БМП-1, БМП-2, Т-55, Т-62, а также Т-90. Дополнительное прикрытие осуществляли стрелки с 23-мм спаренных зенитных установок ЗУ-23-2.

Кроме того, сирийцы использовали реактивную артиллерию, которая эффективно обстреливала вражеские позиции и не давала врагу импровизировать на поле боя. Судя по отчетам с поля боя, сирийские артиллеристы использовали реактивные системы залпового огня китайского производства «Тип-63» с калибром направляющих в 107 мм.



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Комментарии 3
  1. cpai Сегодня, 10:49
    Зачем такое безтолковое видео выкладывать? Помещайте подобную информацию в печатный раздел.
    cpai
  2. Kulneff2009 Сегодня, 11:39
    Очень старое и беспонтовое видео!
    Kulneff2009
  3. DeniosF Сегодня, 11:52
    Как всегда, громкое название статьи, а сама статья бестолковая. Минус вам автор.
    DeniosF

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