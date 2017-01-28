Успешный старт РН "Союз-СТ-Б" с космодрома "Куру"

28 января 2017 года со стартовой площадки в Гвианском космическом центре в 04:03 мск успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-СТ-Б» с космической головной частью в составе разгонного блока «Фрегат-МТ» и европейского телекоммуникационного спутника Hispasat AG-1.Через 9 минут 22 секунды штатно прошло отделение разгонного блока и космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя. В соответствии с циклограммой полёта двигательная установка российского разгонного блока была запущена для формирования целевой орбиты космического аппарата. Через 32 минуты после старта космический аппарат (КА) штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-МТ».Впервые с космодрома Гвианского КЦ в рамках пусковой кампании ракета-носитель серии «Союз-СТ» вывела спутник массой более 3 тонн на геопереходную орбиту. Также этот пуск стал первым пуском российской ракеты-носителя в программе 2017 года.Заказчиком пуска космического аппарата Hispasat AG-1 выступает испанская компания HISPASAT. КА Hispasat AG-1 производства компании OHB system GmbH предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.