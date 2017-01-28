11:59 28 января

Успешный старт РН "Союз-СТ-Б" с космодрома "Куру"

Пресс-служба государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос) сообщает о первом старте ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» в наступившем году. В сообщении говорится, что первый старт в 2017-м прошёл успешно. Речь идёт об использовании российской ракеты-носителя для вывода на околоземную орбиту европейского спутника связи Hispasat AG-1.

Успешный старт РН "Союз-СТ-Б" с космодрома "Куру"


Из сообщения пресс-службы «Роскосмоса»:
28 января 2017 года со стартовой площадки в Гвианском космическом центре в 04:03 мск успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-СТ-Б» с космической головной частью в составе разгонного блока «Фрегат-МТ» и европейского телекоммуникационного спутника Hispasat AG-1.


Через 9 минут 22 секунды штатно прошло отделение разгонного блока и космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя. В соответствии с циклограммой полёта двигательная установка российского разгонного блока была запущена для формирования целевой орбиты космического аппарата. Через 32 минуты после старта космический аппарат (КА) штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-МТ».

Впервые с космодрома Гвианского КЦ в рамках пусковой кампании ракета-носитель серии «Союз-СТ» вывела спутник массой более 3 тонн на геопереходную орбиту. Также этот пуск стал первым пуском российской ракеты-носителя в программе 2017 года.

Заказчиком пуска космического аппарата Hispasat AG-1 выступает испанская компания HISPASAT. КА Hispasat AG-1 производства компании OHB system GmbH предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.




Старт ракеты произошёл с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Космодром этот расположен в географически выгодном с точки зрения экономии на стартах ракет месте. Для сравнения: преимущество по полезной нагрузке «Куру» над «Байконуром» составляет до 40%. Это данные Роскосмоса.

Космодром «Куру» используется для реализации программ Европейского космического агентства.

Использованы фотографии: https://vk.com/roscosmos
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Комментарии 7
  1. Orionvit Сегодня, 11:06
    Кто то из любителей западной космонавтики, здесь на форуме с пеной у рта доказывал, что Российские Союзы больше с Гвианского космодрома летать не будут. Мол Европейские и штатовские носители и мощнее, и новее, и красивее, и вообще. И что? Летают. Возникает вопрос, как же с санкциями для "бензоколонки"? Или на космос не распространяется? Европейская зрада.
    Orionvit
    1. V.ic Сегодня, 11:14
      Цитата: Orionvit
      Кто то из любителей западной космонавтики, здесь на форуме с пеной у рта доказывал, что

      Кто-то..., где-то..., что-то... Записывать надо, чтобы затем иметь право заявить!
      V.ic
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
        Цитата: V.ic
        [Кто-то..., где-то..., что-то... Записывать надо, чтобы затем иметь право заявить!

        "Позвольте , у меня все ходы записаны !"
        (с) х/ф "Двенадцать стульев" laughing
        bouncyhunter
      2. Orionvit Сегодня, 11:47
        Ха, если бы записывал, то имена бы назвал. Да и много таких, "любителей". Сейчас опять начнут доказывать, что "Союз" это отстой, а вот Falcon или даже старичок Ariane, это вещь. lol
        Orionvit
  2. Старый26 Сегодня, 11:25
    Цитата: Orionvit
    Летают. Возникает вопрос, как же с санкциями для "бензоколонки"?

    Вообще-то летают на носителях, поставленных в основном до санкций.
    Старый26
  3. silberwolf88 Сегодня, 11:39
    Ну что сказать ... с почином Вас товарищи ...
    Ещё в России пожалуйста обеспечьте безаварийные пуски ... и мы все вместе порадуемся за Российский Космос ...
    silberwolf88
  4. Suhow Сегодня, 11:45
    с добрым почином и успехов в дальнейшем.Безаварийной работы.
    Suhow

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