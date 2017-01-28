ВС Сербии получат в дар истребители МиГ-29 и ЗРК «Бук»

С Беларусью мы будем вести переговоры и о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П, которыми они располагают. Они станут темой наших переговоров, но будут ли поставлены на вооружение в армию Сербии, зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей,

Минобороны Сербии получит от Беларуси 8 истребителей МиГ-29 и 2 дивизиона ЗРК «Бук», передает РИА Новости сообщение главы сербского военного ведомства Зорана Джорджевича.Техника будет передана на безвозмездной основе. Сербская сторона должна будет оплатить только ее ремонт и модернизацию.рассказал Джорджевич.Он также назвал «интересными для армии Сербии» белорусские грузовые машины и строительную технику. Кроме того, по словам министра, «большое пространство для сотрудничества между сторонами представляет собой ремонт и модернизация различных систем вооружений российского происхождения».Детали военно-технического сотрудничества будут обсуждаться с мая текущего года. Для этого будет учреждена совместная комиссия.