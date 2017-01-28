12:04 28 января

ВС Сербии получат в дар истребители МиГ-29 и ЗРК «Бук»

Минобороны Сербии получит от Беларуси 8 истребителей МиГ-29 и 2 дивизиона ЗРК «Бук», передает РИА Новости сообщение главы сербского военного ведомства Зорана Джорджевича.



Техника будет передана на безвозмездной основе. Сербская сторона должна будет оплатить только ее ремонт и модернизацию.

С Беларусью мы будем вести переговоры и о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П, которыми они располагают. Они станут темой наших переговоров, но будут ли поставлены на вооружение в армию Сербии, зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей,
рассказал Джорджевич.

Он также назвал «интересными для армии Сербии» белорусские грузовые машины и строительную технику. Кроме того, по словам министра, «большое пространство для сотрудничества между сторонами представляет собой ремонт и модернизация различных систем вооружений российского происхождения».

Детали военно-технического сотрудничества будут обсуждаться с мая текущего года. Для этого будет учреждена совместная комиссия.

Использованы фотографии: Дмитрий Дьяков//www.airforce.ru
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Комментарии 15
  1. V.ic Сегодня, 11:26
    Шо? Бацька в ум пришёл? Отрадно!
    V.ic
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
      Обрадован , но не удивлён . Последние дни у нас в новостях со всех сторон облизывали визит Вучича и заявления о сотрудничестве Беларуси и Сербии .
      bouncyhunter
      1. kapitan92 Сегодня, 11:41
        Цитата: bouncyhunter
        Обрадован , но не удивлён . Последние дни у нас в новостях со всех сторон облизывали визит Вучича и заявления о сотрудничестве Беларуси и Сербии .

        Павел, приветствую! Не совсем понял, 6 МиГ 29 на таких же условиях сербы получают в России, 8 МиГ с Белоруссии, в сумме 14 ед. Белорусские мигари по всей видимости модернизироваться будут в России. Вместо них РФ поставит "Сушки" в Белоруссию или нет?
        С ЗРК "БУК" все предельно ясно.
        С Уважением. hi
        kapitan92
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
          Вячеслав , моё почтение ! hi Наши МиГ-29 будут явно будут модернизироваться у нас в Барановичах на 558 АРЗ . У этого завода богатейший опыт по ремонту и модернизации МиГ-29 . А вот насчёт поставки в Беларусь "Сушек" пока гуляют только неофициальные слухи ...
          bouncyhunter
          1. kapitan92 Сегодня, 11:58
            А я думаю, с чего это Лука таким добрым стал? Значит гешефт в проведении модернизации у себя -понятно. Хорошо, вывести из состава 8 боевых единиц это сильно. Или эти мигари с баз хранения?
            kapitan92
    2. biserino Сегодня, 11:47
      Беларусьi оборонительние рассходьi сокращают, а кто беларуское небо будет защищать- опят болшой батька?
      biserino
    3. народник Сегодня, 11:51
      V.ic
      Шо? Бацька в ум пришёл? Отрадно!

      Такого с цыганом и во сне не случится. negative
      "«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина, — сказал Лукашенко, слова которого обнародованы на официальном сайте главы государства. "
      народник
    4. Ныробский Сегодня, 11:51
      Цитата: V.ic
      Шо? Бацька в ум пришёл? Отрадно!

      С чего вы взяли, что эта тема как то связана с решением "Бацьки"? Написано же - "на безвозмездной основе"!!! Вы можете связать в одно целое два понятия "Бацька" и "Безвозмездно"? Я не могу))) Скорее всего поставка будет российская, через Белорусию, дабы не было обвинений в том, что Россия пытается военными методами влиять на Балканы.
      Ныробский
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Минобороны Сербии получит от Беларуси 8 истребителей МиГ-29 и 2 дивизиона ЗРК «Бук»

    А я думаю, что правильно читать нужно "получит от России".
    rotmistr60
  4. Мар.Тира Сегодня, 11:39
    Цитата: rotmistr60
    Минобороны Сербии получит от Беларуси 8 истребителей МиГ-29 и 2 дивизиона ЗРК «Бук»

    А я думаю, что правильно читать нужно "получит от России".

    Я так и написал.А потом удалил.Пусть Батька потешит самолюбие.Хуже не будет.Лучше да!
    Мар.Тира
  5. Großer Feldherr Сегодня, 11:44
    Все гениальное - просто .
    Сербия уже получила на халяву 6 русских миг-29, получит так же на халяву еще 8 миг-29 и 2 дивизиона "буков",
    а на сэкономленные деньги купит 9 Airbus H-145M )))) bully
    Братушки, такие братушки)))
    Großer Feldherr
  6. Orionvit Сегодня, 11:50
    Техника будет передана на безвозмездной основе. Сербская сторона должна будет оплатить только ее ремонт и модернизацию
    Так это получается, что техника не на "ходу"? Металлолом что ли не нужный сплавили?
    Orionvit
  7. Suhow Сегодня, 11:53
    неплохая новость,но если не ошибаюсь у РБ имеються проблемы с авиацией,с СУ-27 к примеру.Или бацька порешал по сему поводу,чтото продать чтоб что-то купить(починить) .
    Suhow
  8. Мар.Тира Сегодня, 12:01
    Цитата: Ныробский
    Цитата: V.ic
    Шо? Бацька в ум пришёл? Отрадно!

    С чего вы взяли, что эта тема как то связана с решением "Бацьки"? Написано же - "на безвозмездной основе"!!! Вы можете связать в одно целое два понятия "Бацька" и "Безвозмездно"? Я не могу))) Скорее всего поставка будет российская, через Белорусию, дабы не было обвинений в том, что Россия пытается военными методами влиять на Балканы.

    Новости усекли,вот подробнее.Делегация правительства Сербии во главе с премьером Александром Вучичем находилась с визитом в Белоруссии 26-27 января. Одним из документов, подписанных сторонами в ходе визита, стало межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В интервью сербскому телевидению из Минска Вучич, не вдаваясь в детали, сообщал, что ведется обсуждение «ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОКУПКИ на самых выгодных условиях истребителей и средств ПВО».ПАРАЛЛЕЛЬНО Сербия ожидает поставок и от России шести истребителей МиГ-29, комплексов «Бук», десятков единиц танков и другой бронетехники в рамках оказания военно-технической помощи. Соответствующие договоренности были достигнуты Москвой и Белградом в 2016 году.
    Мар.Тира
  9. Lester7777 Сегодня, 12:03
    Где-же такой добрый в 99-ом был?..
    Lester7777

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