"Zumwalt" против "Петра Великого". NI оценил шансы

Огромный Zumwalt на экранах корабля ВМФ РФ будет отображаться не больше обычной рыболовецкой шхуны, даже если они окажутся на дистанции поражения противокорабельным оружием.

В это же время российский крейсер ответит пуском «Гранитов», правда у «Zumwalt» не только стелс, но ещё и эффективные противоракетные вооружения, которые «Граниты» способны перехватить.