"Zumwalt" против "Петра Великого". NI оценил шансы
В американском издании Nation Interest появилась очередная статья обозревателя Кайла Мизоками, в которой он пытается сравнивать российские и американские вооружения в гипотетическом бою. На сей раз материал посвящён сравнению боевых возможностей недавно введённого в состав ВМС США эсминца «Zumwalt» (DDG-1000) с российским тяжёлым атомным ракетным крейсером проекта 1144 (в натовской классификации «Киров»-класс по названию первого советского крейсера проекта 1144, проект утилизации которого рассматривается с 2015 года).
Сегодня в составе флота последним из такого рода кораблей является ТАРК «Пётр Великий». Вот именно с ним и «развязывает морской бой» американского «Замволта» (в немецкой транскрипции – «Цумвальта») упомянутый обозреватель из NI.
По мнению американского автора с японскими корнями, российский корабль «вооружён превосходно, но у американского есть важнейшее преимущество – реализованные на нём технологии стелс».
Из материала:
В то же время Мизоками заявляет, что против «Петра Великого» у «Замволта» только и есть, что стелс-технологии. При отсутствии противокорабельных ракет «Гарпун» американскому эсминцу придётся подходить на расстояние примерно в 70 морских миль (около 130 км), «чтобы иметь возможность для эффективного поражения имеющими средствами». По словам автора материала в NI, поразить российский корабль с такого расстояния из обычного 155-мм орудия практически невозможно, «даже если будет использовать корректируемый боеприпас». Аргументирует свои выводы Мизоками тем, что «Пётр Великий» не будет стоять на месте и ждать, когда «прилетит», а будет использовать все возможности для маневрирования.
Мизоками:
В целом весь материал и посвящён тому, как один корабль сможет отразить атаку другого, а другой - атаку первого.
В качестве заключения обозреватель NI заявляет, что «победит дружба», так как «ни у одного из этих кораблей нет однозначного преимущества над кораблём потенциального противника».
Сегодня в составе флота последним из такого рода кораблей является ТАРК «Пётр Великий». Вот именно с ним и «развязывает морской бой» американского «Замволта» (в немецкой транскрипции – «Цумвальта») упомянутый обозреватель из NI.
По мнению американского автора с японскими корнями, российский корабль «вооружён превосходно, но у американского есть важнейшее преимущество – реализованные на нём технологии стелс».
Из материала:
Огромный Zumwalt на экранах корабля ВМФ РФ будет отображаться не больше обычной рыболовецкой шхуны, даже если они окажутся на дистанции поражения противокорабельным оружием.
В то же время Мизоками заявляет, что против «Петра Великого» у «Замволта» только и есть, что стелс-технологии. При отсутствии противокорабельных ракет «Гарпун» американскому эсминцу придётся подходить на расстояние примерно в 70 морских миль (около 130 км), «чтобы иметь возможность для эффективного поражения имеющими средствами». По словам автора материала в NI, поразить российский корабль с такого расстояния из обычного 155-мм орудия практически невозможно, «даже если будет использовать корректируемый боеприпас». Аргументирует свои выводы Мизоками тем, что «Пётр Великий» не будет стоять на месте и ждать, когда «прилетит», а будет использовать все возможности для маневрирования.
Мизоками:
В это же время российский крейсер ответит пуском «Гранитов», правда у «Zumwalt» не только стелс, но ещё и эффективные противоракетные вооружения, которые «Граниты» способны перехватить.
В целом весь материал и посвящён тому, как один корабль сможет отразить атаку другого, а другой - атаку первого.
В качестве заключения обозреватель NI заявляет, что «победит дружба», так как «ни у одного из этих кораблей нет однозначного преимущества над кораблём потенциального противника».
Использованы фотографии: http://baesystems.com/