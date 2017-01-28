11:56 28 января

"Zumwalt" против "Петра Великого". NI оценил шансы

В американском издании Nation Interest появилась очередная статья обозревателя Кайла Мизоками, в которой он пытается сравнивать российские и американские вооружения в гипотетическом бою. На сей раз материал посвящён сравнению боевых возможностей недавно введённого в состав ВМС США эсминца «Zumwalt» (DDG-1000) с российским тяжёлым атомным ракетным крейсером проекта 1144 (в натовской классификации «Киров»-класс по названию первого советского крейсера проекта 1144, проект утилизации которого рассматривается с 2015 года).

Сегодня в составе флота последним из такого рода кораблей является ТАРК «Пётр Великий». Вот именно с ним и «развязывает морской бой» американского «Замволта» (в немецкой транскрипции – «Цумвальта») упомянутый обозреватель из NI.



По мнению американского автора с японскими корнями, российский корабль «вооружён превосходно, но у американского есть важнейшее преимущество – реализованные на нём технологии стелс».

Из материала:
Огромный Zumwalt на экранах корабля ВМФ РФ будет отображаться не больше обычной рыболовецкой шхуны, даже если они окажутся на дистанции поражения противокорабельным оружием.


В то же время Мизоками заявляет, что против «Петра Великого» у «Замволта» только и есть, что стелс-технологии. При отсутствии противокорабельных ракет «Гарпун» американскому эсминцу придётся подходить на расстояние примерно в 70 морских миль (около 130 км), «чтобы иметь возможность для эффективного поражения имеющими средствами». По словам автора материала в NI, поразить российский корабль с такого расстояния из обычного 155-мм орудия практически невозможно, «даже если будет использовать корректируемый боеприпас». Аргументирует свои выводы Мизоками тем, что «Пётр Великий» не будет стоять на месте и ждать, когда «прилетит», а будет использовать все возможности для маневрирования.

Мизоками:
В это же время российский крейсер ответит пуском «Гранитов», правда у «Zumwalt» не только стелс, но ещё и эффективные противоракетные вооружения, которые «Граниты» способны перехватить.


В целом весь материал и посвящён тому, как один корабль сможет отразить атаку другого, а другой - атаку первого.

В качестве заключения обозреватель NI заявляет, что «победит дружба», так как «ни у одного из этих кораблей нет однозначного преимущества над кораблём потенциального противника».

Использованы фотографии: http://baesystems.com/
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Комментарии 17
  1. Владимирец Сегодня, 11:28
    "В качестве заключения обозреватель NI заявляет, что «победит дружба», так как «ни у одного из этих кораблей нет однозначного преимущества над кораблём потенциального противника»."

    Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец. smile
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
      обозреватель NI заявляет, что «победит дружба»

      Ага , бензопила "Дружба" . lol
      bouncyhunter
    2. avt Сегодня, 11:33
      Цитата: Владимирец
      Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец.

      Они там что ? Олега не читают ????!!
      avt
      1. Монос Сегодня, 11:38
        Дьюрак этот Мизоками. Замволт вообще не предназначен для эскадренного боя. Он по берегу должен работать.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
          Виктор , приветствую ! hi Такие Ыксперды как Мизоками за зелёные тугрики ещё и не то понапишут ! wink
          bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 11:52
        Цитата: avt
        Цитата: Владимирец
        Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец.

        Они там что ? Олега не читают ????!!

        Капцову не показывать статью request , инфаркт шаркнет. feel
        Смог
    3. Зяблицев Сегодня, 11:36
      Эти "эксперты" лучше бы на завод пошли работать - все пользы больше для человечества или дворниками...А ведь за подобную хрень еще и деньги платят...То же, что ли в эксперты податься... laughing
      Зяблицев
    4. Orionvit Сегодня, 11:40
      Мне это напоминает детские мальчишеские рассказки, вроде: - А я его так, а он меня так. Тогда я в ответ его из пулемёта, а он в меня из танка. Я увернулся и из пушки, а он в меня торпедой. Тогда я его ракетой, а он вообще в домике. laughing По моему у каждого мальчишки это прошло ещё в пятилетнем возрасте, но только не у некоторых "аналитиков".
      Orionvit
    5. jjj Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимирец
      Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец.

      Другими словами:
      "Снипп снапп снут ся ер евентурет ут"!
      jjj
    6. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:54
      А вообще эти корабли корректно сравнивать?
      Скептик-Самоучка
  2. 210окв Сегодня, 11:34
    Вообще написана конечно утопия..Надеюсь.Хотя зря мы хохочем над эти утюгом.Зря.
    210окв
  3. silberwolf88 Сегодня, 11:35
    Еси бы да кабы ... пока на на Зумвольте не появиться полноценный комплекс вооружений под который он спроектирован (рельсотрон и т.п.) ... это пока не более чем некий стенд для отработки решений ...
    А на счёт малозаметности как некого глобального преимущества скажу одно (думаю радиоинженеры поймут) ... он малозаметен только для определённых длин волн (это основные диапазоны радаров НАТО) ... но в Российских Вооруженных Силах используют и иные ... а для них не существует проблемы обнаружения подобных объектов (равно как и самолётов США выполненных по данной технологии) ...
    silberwolf88
    1. jjj Сегодня, 11:49
      Представьте. Громадина посреди глади морской. И типа не видна. А как же поля: электромагнитное, электростатическое, гравитационное, тепловое, акустическое. А видимый спектр
      jjj
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:35
    В целом весь материал и посвящён тому, как один корабль сможет отразить атаку другого, а другой - атаку первого.
    Когда нужно сравнить абсолютно разные вещи.Ф35 например и А10. Прости господи за ругательство Зумвальт и ударный крейсер.Причём все понимают что вся это модная фигня .Это фигня с большой буквы Х.То на свет появляются вот такие журналисты-эксперды ,рассказывать сказочки.В конце которых вывод не о чём.
    Наблюдатель2014
    1. jjj Сегодня, 11:50
      Писатель - пописывает, читатель - почитывает. А денежки - идут...
      jjj
  5. Berkut24 Сегодня, 11:47
    Как-то убивают настроения такие сравнения несравнимого. Корабль прибрежной зоны против океанского плавучего арсенала. Когда же эти "эксперты" поймут, что система разведки и обнаружения целей не замыкается только на радиолокацию одинокого корабля, который на самом деле должен ходить с эскортом и использовать все данные разведки, предоставляемых ГШ? Ибо при таком раскладе этом "стелсе" не узнает только портовый буксир.
    Berkut24
  6. синоби Сегодня, 11:49
    Подсластил пилюлю.При этом тактично умолчал что убердевайс слеп по высоте 0-8м над морем и наши подлетающие ПКР должен обнаружить для начала.А так как серьёзной брони на нём нет,хватит ему и одного пропущеного Гранита в борт.И вообще сравнивать эсминец с крейсером.
    синоби

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