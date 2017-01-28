Проведена модернизация РЛС «Дон-2Н» в Подмосковье

В конце прошлого года объект прошел модернизацию. Возможности станции и раньше позволяли сопровождать баллистические цели и космические объекты, оценивать их потенциальную угрозу. Важно, что в ходе модернизации, несмотря на увеличение мощности, РЛС стала менее затратной и ресурсоемкой: потребление воды для охлаждения уменьшилось в шесть раз, а электроэнергии втрое. Оптимизация ресурсов важна не только в целях экономии средств, но и для обеспечения более длительной работы станции в автономном режиме,

Находящаяся в Подмосковье радиолокационная станция «Дон-2Н» после модернизации увеличила скорость обработки получаемых данных в несколько раз, сообщает Российская газета со ссылкой на командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Андрея Чебурина.– сказал Чебурин.По его словам, «увеличение скорости обработки информации и новое вычислительное оборудование позволяет существенно расширить возможности применения станции».Теперь «Дон-2Н» может работать не только как локатор противоракетной системы обороны Центрального промышленного района, но и как стация предупреждения о ракетном нападении и подменять РЛС типа "Воронеж", отметил генерал.Справка газеты: «Радиолокационная станция "Дон-2Н" предназначена для обнаружения баллистических ракет и наведения ракет-перехватчиков 53Т6, по классификации NATO SH-08 GAZELLE. Радар в Софрино также способен определять параметры движения космических объектов. При максимальной мощности РЛС выдает сигнал в 250 МВт. Он способен пробить пространство в более чем несколько десятков тысяч километров и обнаружить объект размером в несколько сантиметров».