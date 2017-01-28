16:08 28 января

В НИИЦ ВВС РФ некому проанализировать данные с "чёрных ящиков" Ту-154?

Очередной материал от «неназванных источников» публикуется в СМИ по факту расследования причин крушения Ту-154 в районе Сочи. На сей раз информацию, которая пока никак не комментируется официальными представителям Минобороны РФ, опубликовал «Коммерсантъ». В газете сообщается, что некий источник, «близкий к следствию», сообщает, что процесс расследования весьма затруднён, так как на Ту-154Б-2 были установлены «устаревшие» бортовые самописцы.

В НИИЦ ВВС РФ некому проанализировать данные с "чёрных ящиков" Ту-154?


Речь идёт о «чёрных ящиках», запись информации которыми осуществляется на магнитную ленту. В материале «Ъ» утверждается, что в НИИЦ эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС РФ (расположен в Московской области) «не осталось оборудования и специалистов», которые могут работать с магнитной плёнкой.


Сообщается, что данные якобы считать удалось, но никак не удаётся эту информацию верно интерпретировать. Главная проблема в том, что в научно-исследовательском центре якобы не в состоянии понять, с какой скоростью нужно запускать так называемый лентопротяжный механизм, чтобы понять точные временные интервалы, проходившие между событиями перед крушением авиалайнера.

Но и это ещё не всё. Заявлено, что нет возможности синхронизировать данные бортового самописца, отвечающего за фиксацию переговоров членов экипажа с данными так называемого параметрического «чёрного ящика». Удивительные заявления...

Но самое интересное состоит в том, что после заявлений об «отсутствии специалистов по изучению данных с устаревших бортовых самописцев» тот же «Коммерсантъ» утверждает, что сведения о предварительных выводах расследования якобы уже есть. И на основании этих «выводов» утверждается, что все системы авиалайнера до столкновения с водой работали в штатном режиме. При этом объявлено, что на сегодняшний день единственной, отрабатываемой версией, является версия ошибки экипажа.

Напомним, что ранее примерно о таких же «выводов экспертов, знакомых с ситуацией», сообщал «Лайф Ньюс». А в МО РФ призвали журналистов из «Лайфа» не заниматься «распространением бреда».

Что скажут теперь по поводу заявления о том, что в научно-исследовательском центре ВВС Минобороны РФ нет специалистов, способных расшифровать данные с магнитных лент?..

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 78
  1. поневолебрат Сегодня, 12:20
    "Коммерсантъ" (АкА "спекулянт") либероидное прохЕровское издание. Вкупе с РБК. Из этого и надо исходить, оценивая его высе...ой, сообщения. Я б назвал его младшим партнером дождя и йэху мацы
    поневолебрат
    1. Либероид- Сегодня, 12:38
      При этом объявлено, что на сегодняшний день единственной, отрабатываемой версией, является версия ошибки экипажа.

      Я не верю...слишком эта катастрофа ударила в душу России!
      Давайте вспомним АПЛ "Курск" ..Диверсия однозначно и это тоже..!
      Либероид-
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:48
        "некий источник, «близкий к следствию», сообщает, что процесс расследования весьма затруднён"

        Опять непонятные тайные осведомители и журналюги, жаждущие сенсаций? Очень хочется послать их подальше.
        Офицер запаса
        1. cniza Сегодня, 13:07
          Поменьше бы теребили эту тему , а сообщили бы уже о точных и окончательных результатах и перестали бы спекулировать.
          cniza
        2. Либероид- Сегодня, 13:07
          Цитата: Офицер запаса
          "некий источник, «близкий к следствию», сообщает, что процесс расследования весьма затруднён
          Опять непонятные тайные осведомители и журналюги, жаждущие сенсаций? Очень хочется послать их подальше.

          Утерлись, и дальше работаем..Ставки слишком высоки в этой игре на выживание! Я так понимаю все происходящие...
          Либероид-
          1. древний Сегодня, 14:45
            Цитата: Либероид-
            .Ставки слишком высоки в этой игре на выживание! Я так понимаю все происходящие...


            А при чём тут эта катастрофа и какие там..."ставки на выживание"? belay

            После показа по ТВ в каком состоянии оказались все МРПП у всех людей ко орые более или менее связаны с авиацией были уверены,что результаты будут доложены практически сразу,но тут выступает по ТВ с заявлением Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов и.....народ в шоке...это как...дешифрировать абсолютно целые плёнки в течении ..."ни одного месяца"? belay
            Знаете поговорку...маленькая ложь рождает большое недоверие soldier
            После полётов на следующий день (тогда Тестеров ещё не было) уже были готовы к разбору полётов все данные и МС и МСРП и САРПП и К3-63 и не на один а на бортов так 20-ть!!!
            А тут на один самолёт на 2-хминутный этап полёта....месяцы........Вот отсюда все и не понятки.
            Хотя всё банально просто- самолёт военный,так что вся информация только в части касающихся...и Всё!
            А так получили то,что должны были получить! soldier
            древний
            1. Orionvit Сегодня, 15:56
              Да всё просто. В первые минуты после катастрофы, сразу и категорически по политическим мотивам, исключили некоторые версии. А теперь не знают, как об этом сейчас сообщить. Народ в России в основном грамотный, и на всякую некачественную "туфту", не поведётся.
              Orionvit
      2. ЗВС Сегодня, 13:09
        Не знаешь, не "свисти".
        Была ошибка члена экипажа. Вместо шасси убрали закрылки.
        ЗВС
        1. pv1005 Сегодня, 13:17
          Цитата: ЗВС
          Не знаешь, не "свисти".
          Была ошибка члена экипажа. Вместо шасси убрали закрылки.

          А вы судя по всему рядом в это момент стояли и все видели, а потом с паращютом спрыгнули дабы всем правду рассказать.
          pv1005
          1. Iline Сегодня, 13:40
            Ну хорошо, вот вам из другого издания выдержка на эту тему:
            Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.
            Ранее, по итогам взрывотехнической экспертизы, была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа, пишет издание.
            https://lenta.ru/news/2017/01/28/tu154/
            А вот вам выдержки из беседы с конструктором этих приборов для ясности
            Результаты расследования катастроф самолетов прежде всего зависят от информации, полученной в результате расшифровки данных их бортовых самописцев. Главный конструктор петербургского НПО "Прибор" Александр Иванов в беседе с корреспондентом Ъ Алеком Ъ-Ахундовым признал, что имевшиеся на Ту-154 "черные ящики" морально устарели и слабо защищены.

            - Расскажите о приборах, установленных на Ту-154?

            - Бортовые самописцы, установленные на магистральных Ту-154, разработаны на нашем предприятии в конце 1960-х - начале 1970-х. В приборе К3-63 используется принцип записи основных параметрических данных полета царапаньем рубиновыми стержнями на обычной 35-миллиметровой фотопленке. Такие самописцы устанавливают на все самолеты как штатное оборудование.

            - То есть запись параметрических данных идет в аналоговом режиме?

            - Не совсем так. Параллельно с К3-63 запись осуществляет еще один самописец - цифровой МСРП-64. В советское время расшифровка его данных осуществлялась на ЭВМ "Луч" М6000 и СМ14-20. Сейчас для этого используются обычные IBM-совместимые компьютеры. Но это довольно трудоемкий процесс. Предварительный анализ записей МСРП-64 занимает 1 ч 20 мин., но это только в том случае, если пленка не повреждена.
            http://www.aviaport.ru/digest/2004/08/27/83144.ht
            ml
            Так что что-то люберецкие ребята темнят. Никаких проблем с расшифровкой МСРП быть не может в принципе. Тем более что на плёнке записывается время и при расшифровке все параметры работы самолёта отображаются относительно временных меток.
            Другое дело, что Люберцы это вроде бы практически Москва, и там нашли себе тёплое местечко не очень большие специалисты, но очень близкие родственники очень большим людям в МО.
            Iline
            1. Филин Сегодня, 13:58
              это если не хотят обнаружить реальную, но очень неудобную причину крушения, сильно отличающуюся от официальной...
              Филин
              1. древний Сегодня, 14:56
                Цитата: Филин
                это если не хотят обнаружить реальную, но очень неудобную причину крушения


                Именно этого и не хотят..тогда не обойдётся одним расформированием базы,а и головы полетят и..большие должности! soldier
                древний
              2. Orionvit Сегодня, 16:01
                Тут следует заметить, что официальной версии до конца расследования не может быть. Ошибка экипажа, это предварительные догадки. Зато сразу и с уверенностью отмели теракт, как действительно неудобную.
                Orionvit
            2. древний Сегодня, 14:55
              Цитата: Iline
              Так что что-то люберецкие ребята темнят. Никаких проблем с расшифровкой МСРП быть не может в принципе. Тем более что на плёнке записывается время и при расшифровке все параметры работы самолёта отображаются относительно временных меток.


              Абсолютно всё ТОЧНО! drinks
              В Шайковку пусть съездят всего-то 300 км...там всё есть для расшифровки "древних" средств регистрации параметров полёта!
              На ленте всё чётко-пполусекундная градация временных интервалов и все команды и деяния на что-то и всё текущее состояние систем и агрегатов...вот только не пишет зараза вдох и выдох экипажа,но...на смеси ты или на чистом кислороде..это " soldier пропишется"
              древний
          2. древний Сегодня, 14:51
            Цитата: pv1005
            А вы судя по всему рядом в это момент стояли и все видели, а потом с паращютом спрыгнули дабы всем правду рассказать.


            Просто ВСЕ самолёты летают по законам АЭРОДИНАМИКИ,а они ЕДИНЫ для ВСЕХ....даже для РАКЕТ wassat
            И если чего нибудь убрать,в "ненужный" момент,то полёт превращается в падение в любом случае и исправить это можно попробывать только при наличии запаса высоты,ну и малого полётного веса.
            Дальше все разговоры и команды по ККД в кабине экипажа ПИШУТСЯ!!!! Так что даже по тем Обрывкам,которые "просочились " в инет,можно было понять.что после набора высоты 120 метров правак по команде К.К убрал...ЗАКРВЫЛКИ вместо ШАСИИ...потом завыла сирена,потом К.К увидев всё признёс известную фразу "..Закрылки......" ну а дальше..
            Ну а когда из воды подняли правую плоскость с полностью убранной механизацией и со стойками шасси.стоящими на замках.....что вам ещё нужно рассказывать? request
            древний
            1. pv1005 Сегодня, 16:00
              Цитата: древний
              Цитата: pv1005
              А вы судя по всему рядом в это момент стояли и все видели, а потом с паращютом спрыгнули дабы всем правду рассказать.


              Просто ВСЕ самолёты летают по законам АЭРОДИНАМИКИ,а они ЕДИНЫ для ВСЕХ....даже для РАКЕТ wassat
              И если чего нибудь убрать,в "ненужный" момент,то полёт превращается в падение в любом случае и исправить это можно попробывать только при наличии запаса высоты,ну и малого полётного веса.
              Дальше все разговоры и команды по ККД в кабине экипажа ПИШУТСЯ!!!! Так что даже по тем Обрывкам,которые "просочились " в инет,можно было понять.что после набора высоты 120 метров правак по команде К.К убрал...ЗАКРВЫЛКИ вместо ШАСИИ...потом завыла сирена,потом К.К увидев всё признёс известную фразу "..Закрылки......" ну а дальше..
              Ну а когда из воды подняли правую плоскость с полностью убранной механизацией и со стойками шасси.стоящими на замках.....что вам ещё нужно рассказывать? request

              Мне ничего. Просто бесят безаппеляционные высказывания отдельных индивидумов типа
              ЗВС
              Сегодня, 13:09
              Не знаешь, не "свисти".
              Была ошибка члена экипажа. Вместо шасси убрали закрылки.
              Такое ощущение что он председатель госкомиссии и уже подписал акт расследования авиакатастрофы. Но слава богу это не так, а то такие нарасследуют. Ну и пока нет официального заключения и акта, каждый имеет право выдвигать СВОЮ (пусть даже и бредовую) ВЕРСИЮ. Ну а мы здесь либо поддержим ее, либо выдвинем свои аргументы против. Но вот так "Ты заткнись и слушай что я говорю" в кругу нормальных людей непринято. hi
              pv1005
          3. Штык Сегодня, 15:51
            Цитата: pv1005
            А вы судя по всему рядом в это момент стояли и все видели, а потом с паращютом спрыгнули дабы всем правду рассказать.

            Михан вот диверсантов видел, хотя рядом не стоял smile
            Штык
        2. Либероид- Сегодня, 13:27
          Цитата: ЗВС
          Не знаешь, не "свисти".
          Была ошибка члена экипажа. Вместо шасси убрали закрылки.

          хе хе...Герб у вас хороший, типо замаскировались? Конечно ошибка новобранцев пилотов , кто же спорит ..В Сирию слетать это как на поле опрыскать в колхозе...
          Либероид-
          1. древний Сегодня, 15:00
            Цитата: Либероид-
            хе хе...Герб у вас хороший, типо замаскировались? Конечно ошибка новобранцев пилотов , кто же спорит ..В Сирию слетать это как на поле опрыскать в колхозе...


            По вашему коменту понятно,что вы самолёт...видели только на картинке.!
            1.Ошибки допускают не только новобранцы,а и очень и очень зрелые и опытные пилоты!
            2. Чем отличается полёт по воздушной трассе международного значения и внутрисоюзной трассы? Тем что используются вместо ПРС ихние WOR/ DME и радиообмен на англицком языке?
            древний
        3. Koshak Сегодня, 13:34
          Цитата: ЗВС
          Не знаешь, не "свисти".
          Была ошибка члена экипажа. Вместо шасси убрали закрылки.

          Во, как. Сам на борту был и все видел?
          Koshak
      3. vovanpain Сегодня, 13:37
        Цитата: Либероид-
        При этом объявлено, что на сегодняшний день единственной, отрабатываемой версией, является версия ошибки экипажа.

        Я не верю...слишком эта катастрофа ударила в душу России!
        Давайте вспомним АПЛ "Курск" ..Диверсия однозначно и это тоже..!

        Может хватит ванговать то,а то одна бабка воздух испортила,другой тут же подхватывает. negative Оффициальное подтверждение или опровержение было?Не было,вот и подождем,блин гора родила мышь это называется. negative вангователи,всюду шпионы уж мерещатся.
        vovanpain
        1. Либероид- Сегодня, 13:52
          Цитата: vovanpain
          Может хватит ванговать то,а то одна бабка воздух испортила,другой тут же подхватывает

          Ну хватит...И все же не чисто здесь. hi Пусть "полимеры " тоже заткнутся!
          Либероид-
          1. Штык Сегодня, 15:56
            Цитата: Либероид-
            Ну хватит...И все же не чисто здесь.

            Есть такая порода людей - в штаны наложат, а винят в этом диверсантов! smile Нельзя никому доверять, даже себе ...
            Штык
        2. Владимир Постников Сегодня, 14:48
          Кто должен озвучить официальную версию, чтобы ему можно было верить?
          Конашенков? Но он совсем недавно заявил, что нет ошибки экипажа.
          Это была официальная версия?
          Тут вопрос гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд.
          Умные люди никогда не боятся признать своей вины, потому что понимают, что ошибаются все, и надо просто работать над ошибками, чтобы избежать их повторения.
          А есть категория людей, я их называю пиарщики, которые трубят о позитиве, пряча негатив. Эти зубами цепляются за свое место, не брезгуя грязными методами. Вредные люди.
          Вот Вам сказали правдивую официальную причину падения МИГ-29 недалеко от "Кузнецова"? Нет, не сказали. Все на этом форуме "утерлись" различными версиями, кому какая больше нравится. Я, например, верю в версию, что керосин закончился, потому что пиарщики, упомянутые выше, вовремя не отправили его на материк.
          Что мы видим касательно этой аварии? Мышиную возню видим.
          "Коммерсанту" не доверяете? Правильно делаете. СМИ доверять нельзя.
          А "Российской газете" доверяете? https://rg.ru/2017/01/28/reg-ufo/smi-raskryli-rez
          ultaty-rassledovaniia-katastrofy-tu-154.html
          И от кого же Вы тогда ждете правдивую официальную версию? Кто ее озвучит?
          Владимир Постников
          1. Штык Сегодня, 15:58
            Цитата: Владимир Постников
            И от кого же Вы тогда ждете правдивую официальную версию? Кто ее озвучит?

            Либероид - Михан ! wassat
            Штык
        3. Orionvit Сегодня, 16:05
          Цитата: vovanpain
          Оффициальное подтверждение или опровержение было?

          Так пора бы уже. Хотя бы предварительные результаты расследования. А то это молчание, наводит на не совсем хорошие мысли, что от народа опять что то скрывают.
          Orionvit
      4. ЮБОРГ Сегодня, 15:31
        Либералам(предателям) лишь бы плюнуть. У нас так всё плохо.
        ЮБОРГ
  2. Teberii Сегодня, 12:21
    Что-то скрывают от общественности.
    Teberii
    1. kapitan92 Сегодня, 12:34
      Цитата: Teberii
      Что-то скрывают от общественности.

      Скрывают от общественности только одно -бардак , который как щупальцы осьминога проник во все сферы деятельности. "Вымывание" спецов, сплошное кумовство и блат.Чем дальше, тем хуже!
      Скоро вопросы будет не с кем решать, сплошной блатной молодняк. (из собственной практики).(ИМХО)
      kapitan92
      1. Гидрограф Сегодня, 13:13
        +100500. Согласен и полностью поддерживаю.
        Гидрограф
        1. sabakina Сегодня, 13:24
          Скоро вопросы будет не с кем решать, сплошной блатной молодняк. (из собственной практики)

          Присоединяюсь! На своей шкуре прочувствовал!
          sabakina
      2. древний Сегодня, 15:02
        Цитата: kapitan92
        Скрывают от общественности только одно -бардак


        Полностью поддерживаю! soldier Сам выше об этом написал,правда очень завуалировано,т.к. только что вернулся из очередной бани,в которую был направлен уже только за взгляд в сторону...НЕПРИКАСАЕМЫХ..не говоря уже о том,что им что-то написать или ответить soldier
        древний
      3. Штык Сегодня, 16:03
        Цитата: kapitan92
        "Вымывание" спецов, сплошное кумовство и блат.

        Всё верно. У нас на работе, начальница отдела кадров уже больше десятка своих родичей пристроила! Причем не на абы какие должности ( хотя дубы они редкие smile ), а себе присвоила звание "Мастер связи"! Даже директор не может ничего сделать, потому что у нее сестра в Москве сидит над нами! request
        Штык
    2. Serg 122 Сегодня, 13:01
      У меня такой вопрос возник: Не могут или не хотят?! Они Президенту страны тоже так доложат? Потребуют деньги на восстановление утраченного? Нет слов, одни эмоции... angry
      Serg 122
    3. Koshak Сегодня, 13:36
      Цитата: Teberii
      Что-то скрывают от общественности.

      Ребята, вот не хочется посылать таких, как вы, туда, за что здесь банят. Ну, неужели трудно дождаться результатов расследования, а не выплескивать свои эмоции и предположения до этого, полагаясь на всякие вбросы?
      Koshak
  3. sir_obs Сегодня, 12:22
    дешевые сенсации от неназванных источников похоже становятся заразными. У амеров что ли переняли манеру, у нас есть источник, но мы его не раскроем.
    есть достоверная инфа, представьте доказательства, а нет , так и заткните фонтан, дайте ему отдохнуть.
    sir_obs
  4. sds87 Сегодня, 12:30
    Ну люди, родившиеся до 2000-х, думаю смогут работать с пленкой. Да и техника для работы с магнитной пленкой у многих хранится. У меня дома до сих пор стоят 2 магнитофона под кассеты. Правда не пользуюсь давно. Даже лазерные CD с музыкой пылятся на полке. Сейчас слушаю музыку со смартфона в mp3 формате или с компа. А специалистов, работающих с пленками найти должно быть не трудно. «Коммерсантъ» явно гонит волну. Впочем, чего еще ждать от подобных СМИ?
    sds87
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:31
    Над западом смеемся а сами что,получается недалеко ушли а кое в чем и обогнали? ??Может просто не желают эксперты прочесть данные так как кому то на верху надо???Фиг его знает, когда вообще в стране закончится бардак, когда власти подумают о том что народ имеет право на работу,хорошо и вовремя оплачиваемую, имеет право знать правду, пускай и нелецеприятную о том или ином событии.
    Изгоняющий либероидов
    1. dauria Сегодня, 13:07
      Может просто не желают эксперты прочесть данные так как кому то на верху надо?


      А может всё проще ? Журналюгам надо жить, вот и зарабатывают на пропитание. Ну , нет у них ничего, не подпускают их к работе комиссии ( и правильно , никогда не подпускали ). Вот и придумывают. Вопрос в одном- а нам на кой ляд их сказки читать ?
      dauria
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:28
        Алексей hi ,с тем бардоком что творится вокруг уже не знаешь кому и верить, да и можно ли вообще верить кому бы то ни было ,особенно это касается как не прискорбно именно СМИ.
        Изгоняющий либероидов
        1. dauria Сегодня, 13:52
          Ну, не мне ж Вас учить soldier , сами отлично знаете. Информация в часть придёт в виде приказа " в части , касающейся". Только тем, кому она необходима. И ошибки и вину старших офицеров не доложат сержантам и рядовым. А это военный борт. Что посчитают нужным сообщить, то и будет. Хотя, в чём-то Вы правы - иногда возникает чувство, что некоторые из верхушки и в армии-то не служили.
          dauria
          1. ranger Сегодня, 15:56
            Цитата: dauria
            иногда возникает чувство, что некоторые из верхушки и в армии-то не служили.

            Чувство вас не подводит - Шойгу в Армии не служил ни одного дня, как и несколько его замов....
            ranger
      2. vovanpain Сегодня, 13:51
        Цитата: dauria
        Вопрос в одном- а нам на кой ляд их сказки читать ?

        Вопрос ещё в другом Коллега,по кой хрен эти басни и для чего на ВО выкладывать? negativeС уважением Коллега! hi
        vovanpain
        1. древний Сегодня, 15:07
          Цитата: vovanpain
          Вопрос ещё в другом Коллега,по кой хрен эти басни и для чего на ВО выкладывать? С уважением Коллега!


          Вам внизу очень "хорошо" по этому вопросу ответил Koshak ...что бы вовремя выявлять таких как "Изгоняющий либероидов" ну и "прочих" и желательно очищать сайт от них(нас) что бы только было fellow и tongue
          древний
    2. Koshak Сегодня, 13:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Над западом смеемся а сами что,получается недалеко ушли а кое в чем и обогнали? ?когда вообще в стране закончится бардак, когда власти подумают о том что народ имеет право на работу,хорошо и вовремя оплачиваемую, имеет право знать правду, пускай и нелецеприятную о том или ином событии.

      Ну и при чем здесь "черные ящики" и катастрофа самолета? Господин под ником "Изгоняющий либероидов" Вы тут в качестве кого?
      Koshak
      1. Кот Мур Сегодня, 14:46
        Ну как, изгоняет конкурентов по "плачу Ярославны" в адрес государства и правительства.
        Кот Мур
  6. irbis0373 Сегодня, 12:35
    На фоне того, что официальные источники молчат о ходе ведения расследования подобные издания и вбрасывают информацию. Либо раскройте источник, либо не публикуйте подобную хрень. Как все-таки любят некоторые СМИ поднять себе репутацию и заработать популярность такими методами.
    А вот то, что официальные источники молчать - это конечно тоже не есть хорошо. Хотя нужно помнить, что процесс выяснения причин может занять долго, очень долго времени , факторов приведших к катастрофе может быть великое множество.
    Надеюсь, что спецы именно спецы разберутся и истину мы все-таки узнаем.
    irbis0373
  7. Мар.Тира Сегодня, 12:41
    Цитата: Teberii
    Что-то скрывают от общественности.

    Информация не полная,в статье.Данные переданы в МАК.У них есть такое оборудование.И вскоре пленки будут расшифрованы.
    Мар.Тира
    1. Володин Сегодня, 12:59
      Ну да, ну да. А целый месяц они (в НИИЦ ВВС) что-то "расшифровывали" и, надо же, даже не догадывались, что у них, оказывается, нет специалистов и технических средств, которые могут считывать данные с магнитной ленты... Только теперь вдруг это поняли и передали МАКу.
      Володин
  8. Окорок Сегодня, 12:42
    ну конечно в НИИЦ ВВС РФ некому проанализировать,а в клоаке "коммерсант" есть кому...ещё бы подключили "экспертов" из "экспресс-газеты" и с "рен-тв"
    и сразу все возопили...
    Окорок
  9. слава1974 Сегодня, 12:49
    Нет дыма без огня. Ситуация явно не однозначная. Когда в Европе пилот лайнера покончил жизнь самоубийством, переведя самолет с пассажирами в пике, результаты расшифровки обнародовали на следующие сутки.

    Здесь же либо действительно старые "черные ящики" и не могут восстановить крупицы информации ( вспомните СУ-24 сбитый турками), либо есть что скрывать и ждут когда катастрофа подзабудется.
    слава1974
    1. Либероид- Сегодня, 13:03
      Цитата: слава1974
      либо есть что скрывать и ждут когда катастрофа подзабудется.

      Скорее всего этот вариант.... hi Потому что если правду раскрыть, то это войну объявлять придеться...
      Либероид-
    2. Окорок Сегодня, 13:08
      а вы прям на 100% уверены в правдивости предоставленной "на следующие сутки" информации? помнится по сбитому боингу тоже "на следующие сутки" выдали инфу...
      Окорок
      1. слава1974 Сегодня, 13:12
        а вы прям на 100% уверены в правдивости предоставленной "на следующие сутки" информации?

        Когда нет заинтересованных в сокрытии правды, мы видим, что все делают быстро и четко, как в данном примере.
        А вот если что-то скрывается, то начинаются информационные вбросы и домыслы.
        слава1974
        1. Окорок Сегодня, 13:16
          а кто "заинтересован"? вы прям с самого начала делаете вывод: кто то заинтересован в сокрытии!
          но при этом официальные данные для вас - заведомая ложь а инфа желтой газетенки,давно уличенной в различных вбросах - истина...
          так может вы сам провокатор занимающийся вбросами и домыслами?
          Окорок
          1. слава1974 Сегодня, 13:23
            прям с самого начала делаете вывод: кто то заинтересован в сокрытии


            Не с самого начала, а после месяца со дня катастрофы.

            но при этом официальные данные для вас - заведомая ложь а инфа желтой газетенки,давно уличенной в различных вбросах - истина.

            Так я про это и пишу! Официальные данные где? А вбросов полно! Вопрос: кому это выгодно?
            слава1974
    3. Кот Мур Сегодня, 14:49
      А когда в Европе или США падает военный самолёт, общественности тоже все результаты докладывают? Или вся информация остается у военных? Не путайте гражданский борт и борт Министерства Обороны.
      Кот Мур
  10. ЗВС Сегодня, 13:04
    Откровенная ложь руководства ВКС ВС РФ. Самолет не может эксплуатироваться, если отсутствуют в структуре части специалисты и оборудование для дешифрирования СОК. Тем более, что в Чкаловском все самолеты имеют МСРП, которое стоит на Ту-154.
    ЗВС
    1. Окорок Сегодня, 13:11
      инфу выдала желтая газета "коммерсант"! и на основания этой инфы вы пишите: откровенная ложь руководства...
      вы прям провокатор с гербом СССР на аватаре...
      Окорок
      1. Либероид- Сегодня, 13:35
        Цитата: Окорок
        вы прям провокатор с гербом СССР на аватаре...

        Вы еще подеритесь...)))) У вас тоже аватар.. wassat
        Либероид-
  11. Bronevick Сегодня, 13:09
    Почему на Су-24 в Сирии уже стоял твёрдотельный накопитель, а тут плёнка? Да и пусть плёнка, но куда всю аппаратуру для расшифровки дели, выкинули? Явно хотят скрыть что то.
    Bronevick
  12. V.ic Сегодня, 13:09
    "МСРПП" уже никто не знает? Ну, тогда "слава" Сердюкову, оптимизировал, за.ранец!
    V.ic
    1. iouris Сегодня, 14:00
      МСРП-12, -64 или -256.
      Такого просто не может быть. Это сообщение - "утка". Скорее всего, будут затягивать время.
      iouris
  13. Алексей 2016 Сегодня, 13:15
    Насмешили однако))
    Алексей 2016
  14. vmo Сегодня, 13:30
    Коммерсантъ" (АкА "спекулянт") либероидное прохЕровское издание

    Вообще бы закрыть этих болтунов, да и не только эту , а всю либеральную мерзость, А то у этих болоболов вечно тайные виртуальные осведомители, послать этих журналюг подальше, куда,они знают хорошо,не один раз посылали!
    vmo
  15. Antor Сегодня, 13:39
    Коммерсантъ- это та еще газетка в плане выдачи информации и ее направленности..!!?
    Списать все на экипаж-два пальца об асфальт,но тогда почему расформировали базу из которой вылетел самолет?? Из-за бардака на ней творящейся или по причине какой-то диверсионной слагающей!!??? Пока только вопросы и чем дальше на них не будет ответа-тем больше будет понимания,что что-то скрывается,что не есть хорошо!!!
    Лучше горькая правда-чем .....!!!???
    Antor
    1. Либероид- Сегодня, 13:57
      Цитата: Antor
      Лучше горькая правда-чем .....!!!???

      А если правда, то это уже пора войну объявлять..Уже два наших лайнера подорвали!
      Либероид-
  16. Egor-dis Сегодня, 13:56
    Что за бред указан в качестве причины?
    Рискуя схлопотать второе предупреждение, обширная цитата:
    Аварийный регистратор полётных данных системы МСРП-12-96
    Система МСРП-64 обеспечивает регистрацию измерительной, служебной и вспомогательной информации. Измерительная информация включает аналоговые параметры и разовые команды, записанные на плёнку в цифровом восьмиразрядном двоичном коде. Служебная информация записывается в восьмиразрядном условном двоично-десятичном коде. Вспомогательная информация состоит из отметок времени, кадровых, субкадровых и канальных импульсов. В качестве носителя информации используется магнитная лента шириной 19,05 мм и толщиной 0,055 мм. Скорость протяжки ленты составляет 2,67 мм/с. Запись информации выполняется двумя блоками головок — каждый блок содержит 14 записывающих головок, которые одновременно являются и стирающими.

    Один кадр записи представляет собой участок магнитной ленты, на котором записана информация одного цикла (одной сек.) и состоит из 64 каналов (отсюда и название — МСРП-64).
    .....
    Декодирование информации, записанной системой, производится на наземном декодирующем устройстве НДУ-8 или на системе автоматизированной и экспресс-обработке полётной информации «Луч-74» на основе М6000, «Луч-84» на основе СМ1420.Так же существует более современный программный комплекс по обработке данных регистратора типа МСРП-12-96 и МСРП-64 - это Луч-ТН.02, сделаный под ОС Windows

    Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/247399#.D0.
    9C.D0.A1.D0.A0.D0.9F-64
    Т.о., расшифровка выполняется в автоматическом режиме. На ЭВМ. Так каких еще цифр не хватает?
    Egor-dis
  17. SPB.RU Сегодня, 14:10
    Ясен пень теракт!Но правительство бздит,точно так же как и с Курском...И это будет серьезный удар по репутации ВВП.Ведь если сложить всю цепочку диверсий и терактов с 2000г.,то получается что именно при правлении ВВП,Россия самая нестабильная,хоть и без внутренних военных конфликтов.
    SPB.RU
  18. Мар.Тира Сегодня, 14:16
    Цитата: Володин
    Ну да, ну да. А целый месяц они (в НИИЦ ВВС) что-то "расшифровывали" и, надо же, даже не догадывались, что у них, оказывается, нет специалистов и технических средств, которые могут считывать данные с магнитной ленты... Только теперь вдруг это поняли и передали МАКу.

    Ну вы хоть бы потрудились узнать.почему не могут ,в НИИЦ ВВС,а могут в НАК?Что вы мне то претензии предьявляете?Ведь уже известны причины катастрофы.Остались мелкие детали.Я им верю во всяком случае.Не верите вы ,ваше право.
    Мар.Тира
  19. barclay Сегодня, 14:22
    МО РФ призвали журналистов из «Лайфа» не заниматься «распространением бреда».
    По-моему сама сложившаяся ситуация бредовая.
    В материале «Ъ» утверждается, что в НИИЦ эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС РФ (расположен в Московской области) «не осталось оборудования и специалистов», которые могут работать с магнитной плёнкой.
    Нет оборудования, так тогда зачем такие самописцы?!
    так как на Ту-154Б-2 были установлены «устаревшие» бортовые самописцы.
    Даже на самое последнее такси стремятся установить ГЛОНАСС, а тут на самописцы не умудрились установить даже радиомаяк. Получается, что "модернизируем" - не совсем там где надо.
    barclay
  20. Нормаль ок Сегодня, 14:30
    Почему бы и нет?
    Нормаль ок
  21. UralЧел Сегодня, 14:40
    статья....очередной бред сивой кобылы
    UralЧел
  22. Комментарий был удален.
  23. vik669 Сегодня, 15:11
    Цитата: древний
    Абсолютно всё ТОЧНО!

    Если через месяц НИИЦ ВВС РФ выдаёт что не на чем и некому проанализировать данные с "чёрных ящиков" - то уже совсем не смешно и пора просить в интернете "адреса и явки" тех кто это может сделать.И если Люберцы опустились "ниже плинтуса" то в России да и в окрестностях достаточно и спецов и оборудования.
    Только - "Я мзду не беру — мне за Державу обидно!"
    vik669
    1. древний Сегодня, 15:48
      Цитата: vik669
      Только - "Я мзду не беру — мне за Державу обидно!"


      Сейчас спецы ненужны.....а нужны только ..."говорящие головы"....система однако lol
      древний
  24. vfwfr Сегодня, 15:23
    Русскому правда нужна только перед боем... В остальном все это баломутство гражданами граждан. Ну- с сказали правду ( не дай бог конечно, например это был теракт), и дальше что... что от этого поменялась.. создалась паника никому этого не нужно! Лишние и неудобные вопросы к гос. органам... Они работают, все углядеть все не реально. А сказав что это теракт-значит работать открыто(открытая война) - с указанием виновного(ых).. готово ли общество противостоять явным и открытым терактам??? Готово-ли общество оправлять СЕБЯ и срочников........ Вопрос уверен риторический.
    vfwfr
  25. vfwfr Сегодня, 15:33
    Верю не верю.. дело лично каждого, но навязвать точку зрения (что в этой статье что в других СМИ) дело не благодарное и опасное, особенно если ты не настоящий специалист. Что там на самом деле было мало кто знает, СМИ подавно... Лично я, после факта свершившегося не интересуюсь до того момента, пока не объявят официально и тема закрыта.
    vfwfr
  26. лысова Сегодня, 15:55
    " Речь идёт о «чёрных ящиках», запись информации которыми осуществляется на магнитную ленту. В материале «Ъ» утверждается, что в НИИЦ эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС РФ (расположен в Московской области) «не осталось оборудования и специалистов», которые могут работать с магнитной плёнкой." Какой то бред. А кто виновен, что там до сих пор стоят устаревшие ящики? Тогда вообще их можно не ставить. С большим успехом можно затолкать в титановый ящик старый, кассетный, моновский магнитофон "Весна" - хотя бы аудио услышали - без всякой синхронизации.
    лысова

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