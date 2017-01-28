В НИИЦ ВВС РФ некому проанализировать данные с "чёрных ящиков" Ту-154?
Очередной материал от «неназванных источников» публикуется в СМИ по факту расследования причин крушения Ту-154 в районе Сочи. На сей раз информацию, которая пока никак не комментируется официальными представителям Минобороны РФ, опубликовал «Коммерсантъ». В газете сообщается, что некий источник, «близкий к следствию», сообщает, что процесс расследования весьма затруднён, так как на Ту-154Б-2 были установлены «устаревшие» бортовые самописцы.
Речь идёт о «чёрных ящиках», запись информации которыми осуществляется на магнитную ленту. В материале «Ъ» утверждается, что в НИИЦ эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС РФ (расположен в Московской области) «не осталось оборудования и специалистов», которые могут работать с магнитной плёнкой.
Сообщается, что данные якобы считать удалось, но никак не удаётся эту информацию верно интерпретировать. Главная проблема в том, что в научно-исследовательском центре якобы не в состоянии понять, с какой скоростью нужно запускать так называемый лентопротяжный механизм, чтобы понять точные временные интервалы, проходившие между событиями перед крушением авиалайнера.
Но и это ещё не всё. Заявлено, что нет возможности синхронизировать данные бортового самописца, отвечающего за фиксацию переговоров членов экипажа с данными так называемого параметрического «чёрного ящика». Удивительные заявления...
Но самое интересное состоит в том, что после заявлений об «отсутствии специалистов по изучению данных с устаревших бортовых самописцев» тот же «Коммерсантъ» утверждает, что сведения о предварительных выводах расследования якобы уже есть. И на основании этих «выводов» утверждается, что все системы авиалайнера до столкновения с водой работали в штатном режиме. При этом объявлено, что на сегодняшний день единственной, отрабатываемой версией, является версия ошибки экипажа.
Напомним, что ранее примерно о таких же «выводов экспертов, знакомых с ситуацией», сообщал «Лайф Ньюс». А в МО РФ призвали журналистов из «Лайфа» не заниматься «распространением бреда».
Что скажут теперь по поводу заявления о том, что в научно-исследовательском центре ВВС Минобороны РФ нет специалистов, способных расшифровать данные с магнитных лент?..
Речь идёт о «чёрных ящиках», запись информации которыми осуществляется на магнитную ленту. В материале «Ъ» утверждается, что в НИИЦ эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС РФ (расположен в Московской области) «не осталось оборудования и специалистов», которые могут работать с магнитной плёнкой.
Сообщается, что данные якобы считать удалось, но никак не удаётся эту информацию верно интерпретировать. Главная проблема в том, что в научно-исследовательском центре якобы не в состоянии понять, с какой скоростью нужно запускать так называемый лентопротяжный механизм, чтобы понять точные временные интервалы, проходившие между событиями перед крушением авиалайнера.
Но и это ещё не всё. Заявлено, что нет возможности синхронизировать данные бортового самописца, отвечающего за фиксацию переговоров членов экипажа с данными так называемого параметрического «чёрного ящика». Удивительные заявления...
Но самое интересное состоит в том, что после заявлений об «отсутствии специалистов по изучению данных с устаревших бортовых самописцев» тот же «Коммерсантъ» утверждает, что сведения о предварительных выводах расследования якобы уже есть. И на основании этих «выводов» утверждается, что все системы авиалайнера до столкновения с водой работали в штатном режиме. При этом объявлено, что на сегодняшний день единственной, отрабатываемой версией, является версия ошибки экипажа.
Напомним, что ранее примерно о таких же «выводов экспертов, знакомых с ситуацией», сообщал «Лайф Ньюс». А в МО РФ призвали журналистов из «Лайфа» не заниматься «распространением бреда».
Что скажут теперь по поводу заявления о том, что в научно-исследовательском центре ВВС Минобороны РФ нет специалистов, способных расшифровать данные с магнитных лент?..
Использованы фотографии: МО РФ