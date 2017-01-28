16:12 28 января

Бросковые испытания МБР «Сармат» могут состояться в марте

Бросковые испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» состояться не раньше марта текущего года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.



Бросковые испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат" должны состояться до конца первого квартала текущего года, самое раннее – в марте,
сказал источник.


Он напомнил, что испытания пройдут на военном космодроме Плесецк. Там для ракеты уже подготовлена шахта.

При этом агентство отмечает, что официальным подтверждением данной информации не располагает.

Ранее сообщалось, что «Сармат» должен заменить в войсках ракету Р-36М2 «Воевода». Полезная нагрузка МБР достигнет 10 т (у предшественницы – 8,75 т). По данным СМИ, прототип ракеты был готов в 2015 г, годом позднее прошли успешные огневые испытания ее двигателей. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, МБР «Сармат» поступит на вооружение в 2019-2020 гг.

Использованы фотографии: http://nampuom-pycu.livejournal.com
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Комментарии 36
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:26
    Лучше было бы если бы после испытаний появилась заметка о том что все прошло успешно good
    Изгоняющий либероидов
    1. 79807420129 Сегодня, 13:01
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лучше было бы если бы после испытаний появилась заметка о том что все прошло успешно good

      Вот в марте и посмотрим,Коллега. hi
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 13:03
        Соревнование в ракетных технологиях выходит на новый уровень.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:25
          Цитата: cniza
          Соревнование в ракетных технологиях выходит на новый уровень.

          Это больше будет похоже на догонялки . Кто кого догонять будет - я думаю , понятно . yes
          bouncyhunter
      2. электроОлег Сегодня, 13:35
        Жду не дождусь новой жидкотопливной ракеты.
        электроОлег
    2. shooter18 Сегодня, 13:18
      Что значит "Бросковые" испытания?
      shooter18
      1. PN Сегодня, 14:38
        Выброс из шахты.
        PN
        1. shooter18 Сегодня, 14:43
          Ок..спсб ...
          shooter18
  2. Либероид- Сегодня, 12:29
    На фото степи ...! Эту крышку помнится чем только не ковыряли в 90-х..(заброшенные шахты и подорваны..) Надеюсь восстановят , без особых затрат для новых ракет!
    Либероид-
    1. viktor. Сегодня, 12:39
      в 90-х их так расковыряли что дешевле новые построить yes
      viktor.
      1. сибиралт Сегодня, 12:56
        Есть на Алтае одна деревушка, где были шахты. После того как их "расковыряли" в 90-х, практически все её жители умерли от рака в течении нескольких лет. Так что лучше их вообще не ковырять.
        сибиралт
        1. viktor. Сегодня, 13:19
          где я живу 90 штук взорванных после расковыряных, и только лет 10 назат рекультевированы, все живы и здоровы слава богу пока.
          viktor.
        2. Koshak Сегодня, 13:30
          Цитата: сибиралт
          Есть на Алтае одна деревушка, где были шахты. После того как их "расковыряли" в 90-х, практически все её жители умерли от рака в течении нескольких лет. Так что лучше их вообще не ковырять.

          "Где то, кто то на Алтае, "пожелавший остаться неизвестным"? Как могут быть пустые шахты связаны с раком? Курить всякую xpень нужно меньше.
          Koshak
          1. Atlant-1164 Сегодня, 13:56
            это как в анекдоте..хто всрався! нивиста.так её же немае у хаты! а вон жиж в прихожке её пальто ж висит..так и здесь..кто-то должен быть виноват.)
            Atlant-1164
        3. Мур Сегодня, 14:39
          Цитата: сибиралт
          Есть на Алтае одна деревушка, где были шахты. После того как их "расковыряли" в 90-х, практически все её жители умерли от рака в течении нескольких лет. Так что лучше их вообще не ковырять.

          Жители Алейска и окрестностей читают Ваше сообщение с удивлением... request
          Мур
      2. Либероид- Сегодня, 13:42
        Цитата: viktor.
        в 90-х их так расковыряли что дешевле новые построить yes

        я проверял..нагадили ,но крышку и что скрыто внизу не тронули не смогли ..Ковыряли тракторами и т.д.Даже если мощный фугас заложили, и все равно не вскрыли (сделано в СССР называется..!)))) хе хе
        Либероид-
        1. viktor. Сегодня, 14:02
          в России хоть что расковыряют.
          viktor.
          1. Rus2012 Сегодня, 15:02
            Цитата: viktor.
            в России хоть что расковыряют.

            ...она взорвана. Причем эта шахта от древней Р-16У 70хх годов
            Rus2012
  3. Сергей Ф Сегодня, 12:40
    Вот и славненько!
    Даже, если испытания снова перенесут, мир должен видеть, что на Россию надо наезжать с оглядкой!
    Сергей Ф
    1. Монос Сегодня, 12:45
      Цитата: Сергей Ф
      Вот и славненько!
      Даже, если испытания снова перенесут, мир должен видеть, что на Россию надо наезжать с оглядкой!

      Или наоборот - без оглядки, полным дуриком, как Алоизыч.
      Монос
      1. кеп Сегодня, 14:04
        Цитата: Монос
        Или наоборот - без оглядки, полным дуриком, как Алоизыч.


        Современному евростаду поставленному под ружье,тоже никто не даст оборачиваться.
        А то, что нынешняя пропаганда похожа на канун часа "Х",становится всё похоже.
        К сожалению.. hi
        кеп
  4. Удав КАА Сегодня, 12:49
    Торопятся наши, работают, наращивая темп, чтобы успеть уложиться в график замены Р-36М2. Все. Продлять им срок БД уже видимо нельзя, и ослаблять группировку тяжей тоже нельзя... Почему-то вдруг вспомнилось:
    "Атланты держат небо
    На каменных руках.
    Держать его махину
    Не мед - со стороны.
    Напряжены их спины,
    Колени сведены.
    Их тяжкая работа
    Важней иных работ:
    Из них ослабни кто-то -
    И небо упадет.

    Во тьме заплачут вдовы,
    Повыгорят поля,
    И встанет гриб лиловый,
    И кончится Земля.
    А небо год от года
    Все давит тяжелей,
    Дрожит оно гуда
    Ракетных кораблей."
    Удав КАА
  5. raid14 Сегодня, 13:10
    Жаль "Икар" не запустили в серию и "Пионеры" порезали, расклад был бы другой.
    raid14
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:06
      Цитата: raid14
      Жаль "Икар" не запустили в серию и "Пионеры" порезали, расклад был бы другой.

      Жаль,но Баргузин на подходе...при этом и Рубеж(Авангард) тоже доводят. А к 20-му году хочешь не хочешь менять Воеводы надо,тк уже трижды им продлевали сроки,и последний раз именно до 20 года.
      Так что программа Сармата имеет наивысший приоритет.
      НЕКСУС
  6. Либероид- Сегодня, 13:44
    Быстрей бы на боевое дежурство поставили...! Мы солдатиков бы на руках носили и кормили...
    Либероид-
  7. pshek Сегодня, 14:06
    Кого Россия планирует уничтожит, зачем России такое смертоносное оружие? Его маловато у вас, что постоянно производите всё больше?
    pshek
    1. viktor. Сегодня, 14:11
      Россия не кого уничтожать не хочет,это для тех кто мечтает Россию уничтожить чтоб мозг их воспалённый остудить. bully
      viktor.
      1. pshek Сегодня, 14:22
        Я понимаю принимать на вооружение С400, С500. Но я-боеголовок у вас не хватить столько сколько имеете?
        pshek
        1. PN Сегодня, 14:43
          С500 это хорошо, но большую гарантию от ненападения может дать только наличие ЯО.
          PN
        2. Мур Сегодня, 14:52
          Цитата: pshek
          Я понимаю принимать на вооружение С400, С500. Но я-боеголовок у вас не хватить столько сколько имеете?

          Почему не хватит? Количество по договору не превысили ещё, а Плутоний-239 исправно получается из Урана-238 при сгорании Урана 235 в реакторах на быстрых нейтронах.
          Мур
    2. RUSIVAN Сегодня, 14:34
      Это у вас "радость" или "печалька" так проявляется pshek ?
      RUSIVAN
      1. Комментарий был удален.
    3. Серый брат Сегодня, 15:09
      Цитата: pshek
      Кого Россия планирует уничтожит,

      Всех желающих. Обращайтесь, если что. laughing
      Серый брат
    4. fzr1000 Сегодня, 15:28
      Кого планирует уничтожить Польша, покупая КР у США?
      fzr1000
    5. weksha50 Сегодня, 15:29
      Цитата: pshek
      Кого Россия планирует уничтожит, зачем России такое смертоносное оружие? Его маловато у вас, что постоянно производите всё больше?



      А ваши польские летчики под руководством амерских инструкторов для каких целей учатся применению тактического ядерного оружия ?
      weksha50
  8. Мур Сегодня, 14:43
    Цитата: shooter18
    Что значит "Бросковые" испытания?

    Запуск и проведение всей циклограммы пуска без запуска двигателейю Т.е. срабатывает пороховой аккумулятор давления, ракету, как здесь уже сказано, выбрасывает из ТПК.
    Мур
  9. Старый26 Сегодня, 15:29
    Цитата: Либероид-
    На фото степи ...! Эту крышку помнится чем только не ковыряли в 90-х..(заброшенные шахты и подорваны..) Надеюсь восстановят , без особых затрат для новых ракет!

    Фотография вообще фейковая. мало того, что фото шахты на Байконуре, так в добавок ко всему фото шахты ракеты 15А35 или УР-100Н УТТХ

    Цитата: Либероид-
    Быстрей бы на боевое дежурство поставили...! Мы солдатиков бы на руках носили и кормили...

    "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Количество БИ - обычно бывает не менее 4-х. Потом начнутся ЛКИ. На 2017 они не запланированы. Значит 2018. Сколько их будет - никто не знает. Может 10-15, а может и 30. так что ранее 2020-2022 и не стоит надеяться....
    Старый26

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