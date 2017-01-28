Бросковые испытания МБР «Сармат» могут состояться в марте
Бросковые испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» состояться не раньше марта текущего года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.
Он напомнил, что испытания пройдут на военном космодроме Плесецк. Там для ракеты уже подготовлена шахта.
При этом агентство отмечает, что официальным подтверждением данной информации не располагает.
Ранее сообщалось, что «Сармат» должен заменить в войсках ракету Р-36М2 «Воевода». Полезная нагрузка МБР достигнет 10 т (у предшественницы – 8,75 т). По данным СМИ, прототип ракеты был готов в 2015 г, годом позднее прошли успешные огневые испытания ее двигателей. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, МБР «Сармат» поступит на вооружение в 2019-2020 гг.
Бросковые испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат" должны состояться до конца первого квартала текущего года, самое раннее – в марте,сказал источник.
Он напомнил, что испытания пройдут на военном космодроме Плесецк. Там для ракеты уже подготовлена шахта.
При этом агентство отмечает, что официальным подтверждением данной информации не располагает.
Ранее сообщалось, что «Сармат» должен заменить в войсках ракету Р-36М2 «Воевода». Полезная нагрузка МБР достигнет 10 т (у предшественницы – 8,75 т). По данным СМИ, прототип ракеты был готов в 2015 г, годом позднее прошли успешные огневые испытания ее двигателей. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, МБР «Сармат» поступит на вооружение в 2019-2020 гг.
Использованы фотографии: http://nampuom-pycu.livejournal.com