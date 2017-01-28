Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

После разговора с канцлером Меркель, который длился 45 минут, президент США начал общаться по телефону с третьим из пяти (у Трампа на 28 января запланированы переговоры с 5-ю главами государств) глав на сегодня — президентом России Путиным.

Состоялся первый после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Важным обстоятельством можно назвать тот факт, что администрация американского президента в течение всего последнего времени вела консультации с российскими коллегами по поводу даты и времени проведения телефонных переговоров двух лидеров, а также по поводу примерную повестки телефонного диалога.О начале телефонного разговора первым сообщил глава пресс-службы Белого дома Шон Спайсер в своём Твиттере:Во время телефонной беседы с президентом РФ в овальном кабинете Белого дома помимо Дональда Трампа находился, в частности, вице-президент США Майк Пенс.Накануне разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не собирается делать предварительных комментариев ни о России, ни о её президенте, так как «с этим джентльменом пока не знаком».В ходе прошедших телефонных переговоров, как стало известно, Владимир Путин ещё раз поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента Соединённых Штатов. Оба лидера выразили надежду на восстановление нормальных партнёрских отношений, которые в последнее время были фактически сведены к нулю.Одной из тем в ходе беседы президентов по телефону стала тема о необходимости координировать усилия по борьбе с международным терроризмом. По словам Дональда Трампа, у России и США сегодня есть общий враг, которым является терроризм в лице ИГИЛ (запрещено в РФ), и победа над общим врагом могла бы стать важным событием не только для США и России, но и для всего мира.В ходе переговоров оба лидера заявили о готовности провести личную встречу. Напомним, что ранее вероятным местом такой встречи называлась столица Исландии Рейкьявик. Однако потом в администрации президента США и в Кремле информацию о Рейкьявике опровергли. Согласование будущей личной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом активно ведётся по дипломатическим каналам.Телефонные переговоры между российским и американским президентом длились около 45 минут.