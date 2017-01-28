22:51 28 января

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Состоялся первый после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Важным обстоятельством можно назвать тот факт, что администрация американского президента в течение всего последнего времени вела консультации с российскими коллегами по поводу даты и времени проведения телефонных переговоров двух лидеров, а также по поводу примерную повестки телефонного диалога.

О начале телефонного разговора первым сообщил глава пресс-службы Белого дома Шон Спайсер в своём Твиттере:
После разговора с канцлером Меркель, который длился 45 минут, президент США начал общаться по телефону с третьим из пяти (у Трампа на 28 января запланированы переговоры с 5-ю главами государств) глав на сегодня — президентом России Путиным.


Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа



Во время телефонной беседы с президентом РФ в овальном кабинете Белого дома помимо Дональда Трампа находился, в частности, вице-президент США Майк Пенс.



Накануне разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не собирается делать предварительных комментариев ни о России, ни о её президенте, так как «с этим джентльменом пока не знаком».

В ходе прошедших телефонных переговоров, как стало известно, Владимир Путин ещё раз поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента Соединённых Штатов. Оба лидера выразили надежду на восстановление нормальных партнёрских отношений, которые в последнее время были фактически сведены к нулю.

Одной из тем в ходе беседы президентов по телефону стала тема о необходимости координировать усилия по борьбе с международным терроризмом. По словам Дональда Трампа, у России и США сегодня есть общий враг, которым является терроризм в лице ИГИЛ (запрещено в РФ), и победа над общим врагом могла бы стать важным событием не только для США и России, но и для всего мира.

В ходе переговоров оба лидера заявили о готовности провести личную встречу. Напомним, что ранее вероятным местом такой встречи называлась столица Исландии Рейкьявик. Однако потом в администрации президента США и в Кремле информацию о Рейкьявике опровергли. Согласование будущей личной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом активно ведётся по дипломатическим каналам.

Телефонные переговоры между российским и американским президентом длились около 45 минут.

Использованы фотографии: https://twitter.com/PressSec
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Комментарии 70
  1. рюрикович Сегодня, 21:15
    Щас ВВП посмотрит на деяния Трампа на посту вожака своей песочницы, сравнит дела со сказанным ранее и решит для себя, что это за фрукт и с чем его едят what
    рюрикович
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 21:20
      Нус... ждемс...
      Посмотрим на первый шаги...
      Скептик-Самоучка
      1. МПК105 Сегодня, 22:22
        Рейкьявик грустные мысли навевает...Там уже встречались Советский и Американский Вожди-ХАО!!!
        МПК105
        1. APASUS Сегодня, 22:41
          Цитата: МПК105
          Рейкьявик грустные мысли навевает...Там уже встречались Советский и Американский Вожди-ХАО!!!

          Главы государств ,такие как Россия и США просто так не встречаются,значит будет тема для подписи серьезного договора.Сомневаюсь что Трамп будет встречаться ради серьезных разногласий,скорее всего это будет договор по борьбе с терроризмом. Трамп сделает все чтоб первые шаги были просто супер продуктивные ! Уступит он Украину,Грузию,заставит вздрогнуть Прибалтику или предпочтет отделаться просто обещаниями мы еще увидим ,но это будет супер шоу и герой будет Трамп.
          Будем надеяться что Путин сможет сыграть на тщеславии Трампа........................
          APASUS
      2. Серый брат Сегодня, 22:25
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Посмотрим на первый шаги...

        Это только через месяц - другой, шевеления начнутся, не раньше.
        Серый брат
      3. Стропорез Сегодня, 22:27
        Теперь недели две будут обсасывать по всем каналам,ток-шоу, новости-это надо же телефонный разговор -событие вселенского масштаба.
        Вся страна прилипнет к экранам,что сказали, как сказали, с какой интонацией, в какой руке трубку держали, а кчему бы это, а был ли на улице в этот момент дождь, а может ветер-дождь к деньгам, ветер-к отмене контрконтрантиконтрсанкций, снег к повышению цены на нефть, сосед насцал в подъезде-это к импечменту.
        СМИшники подзаработают, только от слова трамп тошнит уже, к чему бы?
        Стропорез
      4. Pyjama Сегодня, 22:33
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Нус... ждемс...
        Посмотрим на первый шаги...

        Да все понятно, чего ждать, если че - сценарий есть ))
        Pyjama
    2. vovanpain Сегодня, 21:20
      Оба лидера выразили надежду на восстановление нормальных партнёрских отношений, которые в последнее время были фактически сведены к нулю.

      Ну ладно,поговорили и то хорошо. yes А результаты поживем увидим. yes
      vovanpain
      1. alexneg Сегодня, 21:52
        Посидели, по пи..дели, разошлись. Где-то так. По всей видимости сейчас США Россия больше нужна, чет России США.
        alexneg
      2. cniza Сегодня, 22:02
        И чего такой ажиотаж , а что они не должны были говорить ? ждите они вас всех рассадят по веткам.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 22:13
          Цитата: cniza
          И чего такой ажиотаж , а что они не должны были говорить ? ждите они вас всех рассадят по веткам.

          Вить , скорее построят на подоконнике ...
          bouncyhunter
      3. bouncyhunter Сегодня, 22:11
        Цитата: vovanpain
        Ну ладно,поговорили и то хорошо. yes А результаты поживем увидим. yes

        Поддерживаю , братка ! hi drinks Это как после вакцинации , только наоборот : положительный результат - хорошо , отрицательный - будем лечить ! bully
        bouncyhunter
    3. stas Сегодня, 21:33
      Генерал, Трамп не вожак песочницы, он президент самой богатой страны мира.
      Нельзя недооценивать противника, шапками её не закидаешь.
      Наверное считаешь себя патриотом, обозвал президента и ты патриот.
      Диванные генералы, наверное уже большенькие, а ума как у детей в песочнице.
      stas
      1. МПК105 Сегодня, 21:46
        Почему Вы ТАК...Я вот не считаю себя самым умным диванным адмиралом(не генералом-разные рода войск)Вашу точку зрения поддерживаю-нельзя врага недооценивать.Спокойнее,меня здесь как только не называли-вплоть до агента госдепа.РЕБЯТА,ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО... yes
        МПК105
      2. himRa Сегодня, 21:48
        stas Сегодня, 00:32
        Лягушатник заквакал.

        Двуличная политическая простигосподи или как вас там?stas
        Цитата: stas
        Генерал, Трамп не вожак песочницы,

        Вы правда думаете что здесь высказываются оглядываясь на звания и рейтинги!
        Наивный чукотский юноша laughing
        По поводу звонка вернее времени уже не плохо!на равных!
        himRa
        1. МПК105 Сегодня, 21:58
          Ну,может,кто и оглядывается...Не хотелось бы думать,что все.Да это и не так,уверен...Не детский сад-на нарисованные погоны и рейтинги смотреть-на что пишут смотрят,я надеюсь.
          МПК105
        2. stas Сегодня, 22:08
          Химера, он же himRa, ты что сравниваешь Олланда с Трампом.
          Нельзя тебе показывать свою стервозность как женщина!
          stas
          1. himRa Сегодня, 22:38
            А по существу темы есть что сказать если нет то нарываетесь ч.м.о или мачо как правильно?
            himRa
            1. stas Сегодня, 22:42
              Ты чё в истерику кидаешься, херой диванный, сало хочешь, могу угостить?
              stas
      3. Dimontius Сегодня, 21:56
        Надо подходить к званию ответственно! laughing
        Dimontius
      4. Олег Салов Сегодня, 22:34
        А Путин и не собирается заниматься шапкозакидательством,он конкретно озвучивал свою позицию,что Россия будет сотрудничать с США на равноправной основе-на основе взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества.
        Олег Салов
    4. Ныробский Сегодня, 21:34
      Цитата: рюрикович
      Щас ВВП посмотрит на деяния Трампа на посту вожака своей песочницы, сравнит дела со сказанным ранее и решит для себя, что это за фрукт и с чем его едят

      Да ну,... Сейчас они всего лишь обменялись любезностями и декларациями о намерениях. А вопрос кто и что за фрукт из себя представляет, они будут выяснять с "глазу на глаз" при личной встрече и без лишних ушей.
      Ныробский
      1. рюрикович Сегодня, 21:44
        Цитата: Ныробский
        А вопрос кто и что за фрукт из себя представляет, они будут выяснять с "глазу на глаз" при личной встрече и без лишних ушей.

        Ну ещё до личной встречи можно составить более-менее общее впечатление, что бы сделать определенные выводы wink yes
        рюрикович
  2. samarin1969 Сегодня, 21:18
    Пекин, Ракка и Киев замерли в ожидании...
    samarin1969
    1. Ныробский Сегодня, 21:23
      Цитата: samarin1969
      Пекин, Ракка и Киев замерли в ожидании...

      Ну не знаю как Пекин и Ракка, но вот Киев и Прибалтика, точно лопают антидепрессанты.
      Ныробский
      1. Серый брат Сегодня, 22:30
        Цитата: Ныробский
        но вот Киев

        Киев стремительно переобувается. А то такой конфуз - оказалось что не ту попу целовали, теперь срочно исправляться надо.
        Серый брат
    2. 210окв Сегодня, 21:26
      Эти двое последних чуханов-это понятно..Но Китай то при чем?Это не их компашка...
      Цитата: samarin1969
      Пекин, Ракка и Киев замерли в ожидании...
      210окв
      1. samarin1969 Сегодня, 21:33
        Трамп много вещал о дружбе против Китая, "ржавый пояс" Америки надо поднимать...Как будет Трамп топить Китай - трудно сказать, но анонсов было сказано на выборах немало. ...Вон мексиканцы - те тоже думали Трамп "прикалывается" со стеной.
        samarin1969
        1. Ныробский Сегодня, 22:07
          Цитата: samarin1969
          Как будет Трамп топить Китай - трудно сказать, но анонсов было сказано на выборах немало. .

          Так и будет топить, через то, что попытается тормознуть сближение Китая с Россией, приостановку реализации совместных российско-китайских проектов, а потом и провоцирование тёрок между Медведем и Драконом. То, что в воздухе повисла тема снятия санкций, уже говорит о том, что они всё таки рассматривают вариант возврата России в экономическую орбиту Запада с целью недопущения ухода России в экономическую орбиту Востока. При них, мы были западной кормушкой, а при восточном векторе развития Россия может реально начать развивать свою экономику и перестать финансировать экономику матрасов. Союз вооружённого медведя и технологически развитого дракона, для них страшнее, чем потеря плюшек от каких то там отменённых санкций...
          Ныробский
    3. stas Сегодня, 22:20
      И Брюссель тоже нервно курит.
      stas
  3. максим1987 Сегодня, 21:20
    не ребят. Без бутылки не интересно drinks
    максим1987
    1. 210окв Сегодня, 21:28
      Рейкьявик-для нашей политики место нехорошее....А то потом потащатся на корабль в Средиземном море...Давайте лучше во Владике..
      Цитата: максим1987
      не ребят. Без бутылки не интересно drinks
      210окв
      1. Ныробский Сегодня, 21:36
        Цитата: 210окв
        Давайте лучше во Владике..

        В котором? Во Владикавказе или Владивостоке?)))
        Ныробский
      2. himRa Сегодня, 21:58
        Приветствую Александр,думаю если зайдет речь о переговорах и наши условия будут соблюдены то пусть будет вашингтон это роли не играет -мы не гордые, мы здравомыслящие
        А у Рейкьявика действительно ...аура не хорошая какая то предательская laughing
        himRa
        1. Koshak Сегодня, 22:24
          Пусть лучше на нейтральной территории встретятся, на равных. Никто не будет чувствовать себя ни гостем ни хозяином.
          Koshak
  4. Офицер запаса Сегодня, 21:20
    "Оба лидера выразили надежду на восстановление нормальных партнёрских отношений, которые в последнее время были фактически сведены к нулю."

    Да пока ничего больше и нужно.
    Офицер запаса
  5. Balamyt Сегодня, 21:21
    Уж не томите! О чём вечерний разговор???
    Balamyt
    1. Vlad.by Сегодня, 21:49
      Ну поговорили и поговорили... не слишком ли много Америки? Трамп то, Трамп се... у нас что, без Трампа с штатами проблем других нет? Они созреют - поговорим, не созреют - пусть в своей луже и колупаются. Все равно, пределы их самостоятельности и щеконадувательства давным давно установлены и очерчены. Вряд ли они за эти пределы позволят себе выйти, они сейчас тоже прислушиваются и приглядываются, что там в далекой России сделали и сказали. Но не транслируют свой интерес на публику. А у нас либероиды достали уже - прям вся Россия просыпается с мыслью, как там у Трампа с животиком и как у него ночь с Мелани прошла, в каком он расположении духа... Офонарели уже, все пытаются приучить наше население к вассальскому восприятию Америки! А вот хренушки - мы давно уже сами с усами. Пусть к нашим пукам прислушиваются и принюхиваются!
      Vlad.by
  6. tiaman.76 Сегодня, 21:22
    туман..и долго этот туман висеть будет..
    tiaman.76
  7. Taran 75 Сегодня, 21:23
    По понятиям ВВ все Трампу разложил bully
    Taran 75
    1. Штык Сегодня, 21:39
      Цитата: Taran 75
      По понятиям ВВ все Трампу разложил

      По понятиям - у блатных, а в данном случае первая беседа лидеров двух великих стран!
      Штык
  8. ded boris30 Сегодня, 21:23
    Шаг сделан. Куда он сделан - вперед, в сторону или назад,узнаем. Но шаг сделан!
    ded boris30
  9. neoshef Сегодня, 21:23
    Пока общие фразы и никакой конкретики. Да и договариваться сейчас о чём-либо не возможно. Ещё не известно, что будет в ии через пару-тройку месяцев.
    neoshef
  10. zenion Сегодня, 21:26
    Встреча должна быть исторически в Ялте.
    zenion
    1. Ныробский Сегодня, 21:41
      Цитата: zenion
      Встреча должна быть исторически в Ялте.

      Это было бы лучшим признанием со стороны США того, что Крым это Россия. На следующий день на Украине уже бы во все карты и атласы внесли поправки и кричали громче всех, что они сами 25 лет просили и едва упросили Россию забрать этот "дотационный" полуостров)))
      Ныробский
  11. Poll_0 Сегодня, 21:26
    Хорошо что поговорили!
    один только вопрос когда они Пидра Патрашенко угомонят - сейчас за окнами такая канонада - ох..ть можн, перемирие блин!
    Poll_0
    1. himRa Сегодня, 22:03
      Все за Вас сделай(ворчу от старости)
      Все нормально будет а у скакунов ресурс не большой,любители истории докажут на пальцах!
      himRa
      1. Poll_0 Сегодня, 22:42
        А ты попробуй.
        У нас в стране демократия, за мое высказывание сверху, если какая нибудь свидомость увидеть, можно до 10 лет зоны получить!
        Митинги только против москалей, демонстрации только в подержу нациков и прочей пида...стии.
        Все остальное агенты ФэСьБе!!!!
        Poll_0
    2. Koshak Сегодня, 22:50
      Цитата: Poll_0
      один только вопрос когда они Пидра Патрашенко угомонят

      Koshak
  12. пушкарь Сегодня, 21:31
    Главное - договорились о личной встрече. Это уже громадный шаг.
    пушкарь
  13. Natalia777 Сегодня, 21:32
    Начало положено. С Богом В.В.Путин! На пользу России.
    Natalia777
    1. himRa Сегодня, 22:04
      посмотрел на флаг и задумался .... с каким?! вот все говорят что он един но я чей то не верю laughing
      himRa
  14. Res_Ullus Сегодня, 21:35
    45 минут. Однако )
    Res_Ullus
    1. Ныробский Сегодня, 22:12
      Цитата: Res_Ullus
      45 минут. Однако )

      Как в школе. Урок с Меркель - 45 минут и перемена, урок с...... и перемена, урок с ВВП и перемена, и так пять раз. После уроков, один из одноклассников, отлупит за школой остальных четверых. Думаю, что это наш)))
      Ныробский
  15. sergei1975 Сегодня, 21:36
    А может надо снова в Ялте собраться?
    sergei1975
  16. Berkut24 Сегодня, 21:37
    "Во время телефонной беседы с президентом РФ в овальном кабинете Белого дома помимо Дональда Трампа находился, в частности, вице-президент США Майк Пенс."

    Ну что, здорово пацаны. Работайте, братья!
    Berkut24
  17. Морпех 77 бригады Сегодня, 21:39
    наш президент не профан и не новичок в своем деле, я думаю разберется и с этим "фруктом" bully
    Морпех 77 бригады
  18. Berkut752 Сегодня, 21:40
    Читая последние новости и диву даёшься, Путин и Трамп "СОВСЕМ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ", как же "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГЕЙРОПЕЕЦ" Петруха, окраина ведь предупрЕдила, без них НИ,НИ.
    Berkut752
  19. iliitchitch Сегодня, 21:44
    Ага , с третьим из пяти . А также "по поводу примерную повестки телефонного диалога. "
    Фиг признаются , кому он первым делом позвонил . Да и ладно .
    iliitchitch
  20. Bradley Сегодня, 21:48
    Ну что же - надеемся на то, щито усе будет хорошо и в ближайшем будущем Мр.Трампец снимет с нас санкции. Надеюсь, случиться это до начала продаж в СНГ видеокарт на архитектуре "Vega".
    Bradley
  21. Башибузук Сегодня, 21:49
    Ну, новость и новость. Обязаны были Президенты поговорить друг с другом. Протокол обязывает.
    Не шелупонь какая там.
    Список телефонных переговоров наверняка дипломатами давным-давно расписан и выполняется неуклонно.
    И первый разговор - о чем он может быть? Только голос собеседника понять. Сказать дежурные фразы.
    ПОНЯТЬ - как собеседник готов строить разговор. как уже построил. Хотя и тут очень много протокола.
    Ну прикиньте, коллеги, пришли вы в паспортный стол - и говорите, ну, чо, бродяги, замутим какое-ни то палево, приколись? По косячку не пустимся?
    Поймут вас? Или как?
    Так и тут.
    П_Р_О_Т_О_К_О_Л - основа всего. Особенно контактов Руководителей стран.
    Поговорили. Войну не заявили.
    И хорошо.
    Смотрим за скачками с трамплином - кто вперед санкции с России снимет. Того все и плюшки будут.
    А опоздавщему - КОСТЬ. Или то, о чем говорил Капраз в "74-метрах" - распушите свои локаторы. И красную вам, облупленную культяпку на воротник"
    И все дела.
    Башибузук
  22. sir_obs Сегодня, 22:02
    По мне иак пусть санкции и не снимают, а то наберут опять кредитов и накупят на них импорта. А производство забросят окончательно. Не надо торопиться.
    sir_obs
    1. Bradley Сегодня, 22:39
      По мне иак пусть санкции и не снимают, а то наберут опять кредитов и накупят на них импорта. А производство забросят окончательно. Не надо торопиться.

      Ну вот Вы и платите за железо вдвое больше чем оно стоит.
      Для примера R9 290 в 2104 году стоила 16к, а сейчас ее аналог (R9 390), стоит за 20к, а летом 2к16 так вообще за 30к стоила. А это прошлое поколение, на секундочку!
      Цены в магазинах и на продукты выросли не хило (хотя кстати яйца пока что в районе 50 руб/десяток), качество упало этих самых продуктов. Импрозамещение, чтобы его...
      Если по жрачке наши еще как то и могут что то предложить, то в электронике мы вообще ничего предложить для рынка не можем!
      Я свой 8320 если и буду менять, то только на SR5 (6/12), но не на "Эльбрус" или "Байкал". Такой же момент и с другим железом.
      Bradley
  23. PENZYAC Сегодня, 22:05
    Цитата: stas
    Генерал, Трамп не вожак песочницы, он президент самой богатой страны мира...
    Наверное считаешь себя патриотом, обозвал президента и ты патриот.
    ...

    Богата не та страна (США), которая больше все потребляет и у которой долгов больше всех, а те которые могут своими ресурсами (природными и людскими: производственными и научными) не только себя обеспечить, но и с другими взаимовыгодно поделиться (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и др.)...
    PENZYAC
    1. himRa Сегодня, 22:47
      Цитата: PENZYAC
      Цитата: stas
      Генерал, Трамп не вожак песочницы, он президент самой богатой страны мира...
      Наверное считаешь себя патриотом, обозвал президента и ты патриот.
      ...

      Богата не та страна (США), которая больше все потребляет и у которой долгов больше всех, а те которые могут своими ресурсами (природными и людскими: производственными и научными) не только себя обеспечить, но и с другими взаимовыгодно поделиться (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и др.)...

      Надо быть объективными США не потребитель(см. статистику) а как раз производитель вот за счет чего(кого) уже вопрос а долг у них внутренний они должны сами себе
      himRa
  24. gladysheff2010 Сегодня, 22:12
    Пока что слова у Трампа не расходятся с делом,НО-это только слова политика,а что сделает Трамп-Президент-это ВОПРОС!!!
    gladysheff2010
  25. Громобой Сегодня, 22:13
    Я бы вообще не печатал подробных статей о состоявшемся контакте---ну,позвонил,много кто нашему вождю звонит,не велика честь.Но нет же,теперь пойдёт вал аналитических статей и шороху будет на неделю...
    Трамп уже объявлял,что он с Путиным заключит сделку как делал в бизнесе и всё будет ОК.
    Значит будет требовать существенных уступок в обмен на снятие санкций.В сущности,нам вредят экономические европейские санкции,а американские меньше,т.к. у нас с ними мало торговых дел.И в силах США повлиять на европейское мнение.Но просто так они это делать не будут---будут требовать уступку.Потом команда Трампа легко нарушит все обещания.Всё так,но судя по интересу Кремля к чистой ,нулевой фигуре нового президента у наших есть желание внести в наши отношения разрядку и освежить отношения.Может даже и начнут серьёзный диалог,но ,но дарить они ничего не намерены,скорее требовать.Что у нас там есть?
    Громобой
  26. Starik72 Сегодня, 22:13
    Первый шаг сделан ! Посмотрим на последующие шаги президентов,тогда и будем обсуждать ! Не торопитесь судить по первому шагу. Ведь у нас есть хорошая поговорка : ТОРОПИСЬ МЕДЛЕННО,ВСЕГДА УСПЕЕШЬ,как то так.С уважением.
    Starik72
  27. красноярск Сегодня, 22:15
    Не знаю, что будет дальше, но знаю, что со сменой президента в США, политика последней по отношению к России не менялась никогда. Поживем, позеленеем, сказала лягушка.
    красноярск
  28. рус-5819 Сегодня, 22:36
    Цитата: Ныробский
    Цитата: 210окв
    Давайте лучше во Владике..

    В котором? Во Владикавказе или Владивостоке?)))

    В Севастополе.
    рус-5819

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