Система ПВО Великобритании (часть 1)

113-мм зенитное орудие QF, 4.5-In AA Mk II

133-мм универсальная башенная установка 5,25" QF Mark I

РЛС Type 7

РЛС GL Mk. III

Gloster G.41A Meteor F.Mk I

Vampire F.1

Venom NF.Мк 3

РЛС AN / FPS-3

AN / FPS-6

РЛС Type 80

Истребители Hunter F.6

Gloster Javelin FAW Mk.I

Sea Vixen FAW.1

В годы Второй мировой войны Великобритания была вынуждена тратить значительные ресурсы для защиты от разрушительных налётов германской авиации. В сентябре 1939 года британская противовоздушная оборона оказалась абсолютно не готова к войне. Сеть оповещения о воздушном нападении находилась в зачаточном состоянии, пришлось практически с нуля создавать командные пункты и узлы связи. Истребителей современных типов было явно недостаточно, а зенитных орудий, способных поражать цели на средних и больших высотах, в лучшем случае в наличие имелось 10% от требуемого количества. К началу боевых действий небо Британии прикрывали 29 регулярных и территориальных зенитных артиллерийских батарей, при этом Лондон защищали всего 104 орудия калибра 76-94-мм. Для исправления сложившейся ситуации британскому руководству пришлось принимать экстренные меры организационного характера, вкладывать огромные средства в налаживание производства на своих предприятиях и закупать недостающее вооружение, сырьё, материалы и примышленное оборудование в США (подробней здесь: Британские зенитные средства ПВО в годы Второй мировой ).По сравнению с США, на чью континентальную часть не было налётов вражеских бомбардировщиков, в Соединенном Королевстве во время войны уделяли гораздо больше внимания построению системы противовоздушной обороны, включавшей в себя сеть радиолокационных станций, посты наблюдения, узлы связи, многочисленные зенитные батареи, прожекторные установки и эскадрильи дневных и ночных перехватчиков. Ставка делалась на истребительное прикрытие, а также на локальные зоны ПВО вокруг основных городов и портов.После начала воздушной «Битвы за Британию», когда немецкое командование пыталось с помощью бомбардировщиков «Люфтваффе» добиться капитуляции Великобритании, англичане очень скоро пришли к пониманию, что эффективная ПВО может быть только при централизованном руководстве и плотной координации действий перехватчиков и зенитной артиллерии. И хотя создание территориальных районов ПВО с единым централизованным руководством началось ещё в 1936 году, этот процесс завершился только после начала массированных налётов немецких бомбардировщиков.Помимо главного командного штаба, куда стекалась вся информация от постов ВНОС и РЛС, вся территория страны была разбита на сектора, каждый со своим КП, способным в случае утраты связи с центральным командованием, действовать автономно.Полномасштабное производство в Великобритании крупнокалиберных зениток и истребителей продолжалось вплоть до лета 1945 года. Кроме орудий и перехватчиков собственного производства, в британских подразделениях ПВО было немало радиолокаторов, зенитных орудий и истребителей, полученных от США.До середины 1945 года британская промышленность поставила более 10 000 94-мм зенитных орудий 3.7-In QF AA. В 1947 году чуть меньше трети этих орудий всё ещё несли службу на позициях. К концу войны британцам удалось значительно повысить эффективность 94-мм зениток, усовершенствовав систему управления огнем и снабдив орудие механическим досылателем и устройством автоматизированной установки взрывателя. В результате скорострельность орудия, забрасывавшего 12,96 кг снаряд на высоту более 9 км, возросла до 25 выстрелов в минуту.В боекомплект всех крупнокалиберных зениток с 1944 года ввели снаряды с радиовзрывателем, в результате чего вероятность поражения воздушной цели значительно увеличилась. Так, применение радиовзрывателей в сочетании с ПУАЗО, информация на которые поступала от радиолокаторов, позволило довести количество уничтоженных Фау-1 при обстреле их зенитками с 24% до 79%.Хотя после окончания войны количество британских частей зенитной артиллерии было сокращено более чем в два раза, в окрестностях военно-морских баз и других стратегически важных объектов на стационарных позициях в 1947 году имелось более 200 тяжелых 4,5-дюймовых (113-мм) зенитных орудий QF, 4.5-In AA Mk II. 113-мм снаряд весом 24,7 кг, выпущенный со скоростью 732 м/с, мог поражать воздушные цели на дальности 12000 м. Скорострельность QF, 4.5-In AA Mk II составляла 15 выстр./мин.Самыми тяжелыми и дальнобойными британскими зенитками были 133-мм универсальные орудия 5,25" QF Mark I. В 1942 году в окрестностях Лондона на бетонных основаниях было размещено три башенных спаренных артустановки. Одинарные орудия в полностью закрытых башнях устанавливались на бетонных основаниях в районах военно-морских баз, как в самой Великобритании, так и в колониях. Эти установки находились на вооружении до начала 60-х годов.На них возлагались задачи береговой обороны и борьбы с высоколетящими самолётами. 133-мм пушки имели скорострельность до 10 выстр./мин. Досягаемость по высоте 14000 м позволяла вести огонь 36,3-кг осколочными снарядами по самолётам противника, летящим на высотах, недоступных для других зенитных орудий. Эти крупнокалиберные зенитки после появления снарядов с радиовзрывателями демонстрировали очень хорошие результаты в борьбе с высотными воздушными целями. После первого пристрелочного залпа, по корректировке наводки от РЛС, они сразу переходили к накрытию цели. Хотя принятие на вооружение 133-мм орудий произошло уже после прекращения массовых налётов немецких бомбардировщиков, одиночные самолёты «Люфтваффе», совершающие бомбардировочные и разведывательные рейды, очень скоро стали избегать районов, прикрытых этими орудиями. Впрочем, большими недостатками 133-мм зениток была высокая стоимость снарядов и самих установок и стационарный характер размещения.В 1942 году в море на подходах к крупным британским портам началось строительство фортов ПВО. Каждый из этих фортов состоял из 7 соединенных между собой башен, вооруженных 94 и 40-мм зенитными орудиями и прожекторами.Зенитки в башнях располагались так же как на сухопутных батареях и имели возможность вести сосредоточенный огонь в любом направлении. В годы войны зенитные форты главным образом прикрывали базы ВМС и порты от атак немецких бомбардировщиков, летящих на малых высотах, и проявили себя очень даже не плохо. Однако послевоенная их служба оказалась недолгой, в 50-е форты ПВО законсервировали, а затем и вовсе списали.До появления радиолокаторов основным средством обнаружения приближающихся самолётов противника были посты визуального наблюдения и акустические средства, фиксирующие звук работающих авиадвигателей. В 1940 году в Соединенном Королевстве имелось 1400 наблюдательных пунктов в основном на юге и юго-восточном побережьях. В первой половине 30-х годов на южном побережье в графстве Кент велось строительство капитальных бетонных акустических станций обнаружения, известных под романтическим названием «Зеркала эха».С помощью бетонной «чашки» диаметром 8-10 метров и микрофона с ламповым усилителем и полосовым фильтром в тихую погоду можно было обнаружить приближающиеся бомбардировщики противника на дальности до 40 км.Помимо «чашек» в 30-е годы на побережье успели построить три элипсоподобные бетонные стены длиной более 60 метров и высотой около 10 метров. Эти сооружения должны были с помощью микрофонов фиксировать низкочастотный гул приближающихся вражеских бомбардировщиков и в заданном секторе определять направление полёта самолётов на дальности до 50 км. Не имеющие аналогов в других странах акустические «чашки» и «стены» до появления радиолокаторов использовались для обнаружения самолётов, летящих к Британским островам со стороны континента. Строительство бетонных звукоулавливателей прекратилось после того как были достигнуты впечатляющие успехи в области радиолокации. Тем не менее, акустические установки использовались до весны 1944 года и не только для обнаружения самолётов. С помощью звукоперенгаторов в ряде случаев удавалось засечь дислокацию береговых батарей противника, движение тяжелой техники и артиллерийские залпы боевых кораблей. Примечательно, что операторами звукоулавливающих установок часто были слепые добровольцы.Управление огнём всех британских крупнокалиберных зенитных орудий, начиная с середины 1944 года и вплоть до снятия их с вооружения, осуществлялось по данным радиолокаторов. Первые радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в Англии ввели в эксплуатацию ещё в 1938 году, но по настоящему уделять внимание радарам стали только после начала авианалётов.В 1940 году сеть радиолокаторов насчитывала уже 80 станций. Первоначально это были громоздкие стационарные РЛС AMES Type 1, неподвижные антенны которых подвешивалась на металлических мачтах высотой 115 м. Приёмные антенны размещались на 80-метровых деревянных вышках. Антенна имела широкую диаграмму направленности — самолёт, летящий на высоте 5000 метров, мог быть обнаружен в секторе 120° на дальности до 200 км. В 1942 году началось развёртывание станций с вращающейся антенной, которые осуществляли поиск целей в круговом секторе.Первые стационарные РЛС Type 7 с вращающейся антенной, работающие в диапазоне 193- 200 МГц, были способны обнаружить высотные воздушные цели с достаточно высокой точностью определения координат на дальности до 150 км. Благодаря круговому обзору имелась возможность просматривать воздушное пространство со всех направлений и корректировать действия истребителей-перехватчиков. Эксплуатация модернизированных радиолокаторов этого типа продолжалась до конца 50-х годов. Британцы стали пионерами в создании системы опознавания «свой - чужой». Начиная с 1943 года самолёты RAF стали получать транспондеры, позволяющие идентифицировать их на экранах радаров.Кроме стационарных радаров дальнего обнаружения, с начала 1940 года зенитным батареям начали придавать обзорные мобильные станции, которые, кроме обнаружения вражеских бомбардировщиков на дальности 30-50 км, корректировали огонь зенитной артиллерии и управляли действиями зенитных прожекторов.В годы войны в британских зенитных частях использовалось несколько типов радиолокаторов управления огнём. Наиболее массовой станцией стала разработанная в Канаде GL Mk. III. В общей сложности с 1942 до 1945 год в британские подразделения ПВО поставили более 300 таких РЛС, при этом английские источники утверждают, что 50 таких станций было отправлено в СССР. Также очень широко применялись американские РЛС SCR-584. Эксплуатация GL Mk. III и SCR-584 в Великобритании продолжалась до 1957 года, пока не были ликвидированы последние крупнокалиберные зенитные батареи.В первые послевоенные годы система ПВО британских островов опиралась на многочисленные поршневые истребители «Спитфайр», ночные перехватчики «Москито» и «Боуфайтер», оборудованные компактными БРЛС. После того как британские двухмоторные ночные истребители получили радиолокаторы, результативность их действий возросла в 12 раз.Радиолокатор 10 см диапазона, использовавшийся на ночных истребителях «Москито» и «Боуфайтер»Ещё в июле 1944 года на вооружение Королевских ВВС был принят реактивный истребитель Gloster G.41A Meteor F.Mk I. Вскоре «Метеоры» добились первых успехов, сбив 2 самолёта-снаряда Фау-1 (всего ими было сбито 14 «летающих бомб»). В ноябре 1945 года специально подготовленный Meteor F.Mk IV установил мировой рекорд скорости — 969,6 км/ч.Выпуск усовершенствованных модификаций истребителя продолжился и в послевоенные годы. Хотя к началу 50-х самолёт устарел и уступал советскому МиГ-15, его производство длилось до 1955 года.В 1943 году началось проектирование реактивного истребителя de Havilland DH.100 Vampire, построенного по двухбалочной схеме. Первые истребители модификации Vampire F.1 поступили на вооружение весной 1946 года. Самолёт в горизонтальном полёте разгонялся до 882 км /ч и был вооружен четырьмя 20-мм пушками.По своим летным данным реактивный «Вампир» ненамного превосходил послевоенные поршневые истребители. Но этот небольшой двухбалочный самолёт был весьма прост и не дорог, в связи с чем строился большими сериями. Всего только в Великобритании построили 3269 самолётов. Однако, в связи с тем, что «Вампир» не мог на равных конкурировать с «Сейбрами» и МиГами, их основная часть выпускалась в варианте истребителя-бомбардировщика. Одноместные «Вампиры» в боевых эскадрильях Королевских ВВС летали до конца 50-х, эксплуатация двухместных учебно-тренировочных машин продолжалась до 1967 года.Для замены поршневых «ночников» «Москито» в 1949 году был создан двухместный ночной истребитель Vampire NF.10 с РЛС AI Мк.10. Пилот и оператор сидели в нём «плечом к плечу». Всего построено 95 ночных «Вампиров», они состояли на вооружении с 1951 по 1954 год.Дальнейшим развитием истребителя «Вампир» стал dе Havilland DH 112 Venom. Самолет, принятый на вооружение в 1953 году, отличался от своего предшественника новым тонким крылом и сбрасываемыми топливными баками на законцовках. Вооружение по сравнению с «Вампиром» осталось прежним, но максимальная скорость возросла до 1,030 км /ч и несколько увеличилась дальность. Все одноместные машины изначально строились как истребители-бомбардировщики.Двухместный ночной истребитель Venom NF.Mk.2, оснащённый РЛС, был принят на вооружение в 1952 году. От одноместного истребителя-бомбардировщика он отличался расширенным и удлиненным фюзеляжем. Через три года на вооружение Royal Air Force поступил улучшенный Venom NF.Mk.3, но уже в 1957 году в эскадрильях ночных перехватчиков его начали заменять всепогодным Gloster Javelin.До того как в 1949 году стало известно, что Советский Союз произвёл испытание атомной бомбы, в Великобритании, достаточно удалённой от советских аэродромов, не считали советские бомбардировщики большой угрозой. Теперь же даже одиночный бомбардировщик с ядерным оружием на борту мог уничтожить крупный город или военно-морскую базу. Поршневые бомбардировщики Ту-4 не могли достичь территории США и вернуться обратно, однако дальности полёта для действий по Британским островам им хватало с избытком. Вероятность нанесения ядерного удара по Англии была весьма высокой, так как там располагались базы американских стратегических бомбардировщиков, а по мере создания в США баллистических ракет средней дальности их развёртывали на британской территории.Для придания устойчивости британской системе ПВО в условиях применения ядерного оружия была инициирована совершенно секретная программа ROTOR. На базах ВВС и на восточном побережье построили 60 сильно укреплённых бункеров, оснащённых линиями связи и изолированными системами жизнеобеспечения. Около половины бункеров, способных выдержать близкий взрыв ядерного заряда мощностью 20 кт, были двух или трёхуровневыми. Всю территорию страны в рамках реализации программы «Ротор» разбили на 6 секторов «Оперативного командования».Предполагалось, что из этих бункеров, увязанных в единую автоматизированную сеть оповещения, в условиях ядерной войны будет осуществляться руководство действиями ПВО и стратегических сил. Работы по созданию и техническому оснащению объектов системы «Ротор» возложили на Marconi Company, при этом к командным пунктам от обзорных РЛС и узлов связи были проложены тысячи километров подземных кабельных линий. Однако к началу 50-х годов в Великобритании не было собственных современных радиолокаторов дальнего обнаружения и в качестве временной меры их пришлось срочно закупать в США.Американская РЛС AN / FPS-3 сантиметрового диапазона была способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 250 км. Совместно с РЛС AN / FPS-3 использовались радиовысотомеры РЛС AN / FPS-6. До начала развёртывания радиолокаторов собственного производства в Великобритании успели ввести в работу 6 радиолокационных постов на основе РЛС AN / FPS-3 и AN / FPS-6.В 1954 году в строй вступила первая РЛС Type 80 "Green garlic", созданная компанией «Маркони». В соответствии с британским «радужным кодом» обозначения образцов вооружения радар получил наименование «Зелёный чеснок». Даже по сравнению с немаленькой американской станцией AN / FPS-3 - это был настоящий монстр с пиковой мощностью до 2,5 мВт, работающий в диапазоне 2980-3020 МГц. Дальность обнаружения высотных целей радиолокатором Type 80 достигала 370 км.Всего в 50-е годы в Великобритании развёрнули 64 стационарных радиолокационных станций. В паре с радиолокаторами кругового обзора Type 80 часто работали радиовысотомеры Deca HF-200. Во второй половине 50-х стало ясно, что основную угрозу Великобритании представляют не бомбардировщики, а баллистические ракеты средней дальности и подводные лодки. В связи с этим в целях экономии часть РЛС Type 80 и HF-200 продали в ФРГ и Швецию.Несмотря на то, что в Великобритании раньше чем в США создали боеспособный реактивный истребитель, к началу 50-х в Королевских ВВС не было действительно эффективного перехватчика. Принятый на вооружение в 1954 году Hawker Hunter в целом был не плох и по ряду параметров превосходил американский F-86 Sabre. Но даже с учётом весьма мощного встроенного вооружения, состоящего из четырёх 30-мм авиапушек «Аден», и наведения по командам от наземных РЛС, обеспечить полноценную защиту Британских островов даже от устаревших поршневых бомбардировщиков «Хантер» не мог.Осуществлять самостоятельный поиск воздушных целей в сложных погодных условиях и ночью пилот «Хантера» был не способен, так как истребитель имел весьма простое прицельное оборудование: радиодальномер для определения дистанции до цели и гироскопический прицел (подробней здесь: Истребитель Hawker Hunter - воздушный охотник ).В 1955 году RAF приняли на вооружение всепогодный перехватчик Gloster Javelin, способный действовать в любое время суток. Для своего времени это была весьма передовая машина, оснащенная радаром и вооруженная батареей из четырёх 30-мм пушек. В связи с необходимостью разделения обязанностей, в состав экипажа был введён оператор БРЛС. На первой серийной модификации FAW Mk.I устанавливался бортовой радиолокатор британского производства AI.17, но вскоре его заменили американским Westinghouse AN / APQ-43(британская лицензионная копия получила обозначение AI.22).В 1956 году перехватчик оснастили ракетами de Havilland Firestreak c ТГС, имевшими дальность пуска немногим более 6 км. «Джавелин» был способен развивать скорость до 1140 км/ч при практической дальности полёта 1500 км. Для увеличения продолжительности воздушного патрулирования часть самолётов оборудовали системой дозаправки в воздухе. К середине 60-х, когда в СССР полки дальней авиации получили в большом количестве бомбардировщики Ту-16, Ту-95, М-4 и 3М, дозвуковые «Джавелины» перестали удовлетворять современным требованиям и были заменены более совершенными перехватчиками. Эксплуатация самолётов продолжалась до 1968 года, всего в RAF было поставлено 436 «Джавелинов».Аналогом перехватчика Gloster Javelin, эксплуатировавшимся в Royal Navy, был de Havilland DH.110 Sea Vixen. «Си Виксен», принятый на вооружение в 1958 году, стал первым британским истребителем-перехватчиком, не имевшим встроенного пулёметно-пушечного вооружения. Палубный перехватчик имел архаичную двухбалочную схему, унаследованную от истребителей dе Havilland Vampire и Venom. Ещё одной особенностью была кабина оператора РЛС. В связи с тем, что экран радара AI.18 был весьма тусклым, кресло оператора "утопили" целиком в фюзеляж, прикрыв кабину непрозрачной крышкой для обеспечения минимальной освещённости, фактически «замуровав» второго члена экипажа. Для обзора в бок оператору оставили небольшое окошко, прикрываемое шторкой.В 50-е годы в США в качестве главного оружия перехватчиков ПВО использовали запускаемые залпом НАР. Этот способ борьбы с летящими плотным строем бомбардировщиками американцы переняли у «Люфтваффе». Считалось, что таким образом можно уничтожать вражеские бомбардировщики, не входя в зону эффективного огня их оборонительного вооружения. Британцы тоже не избежали увлечения неуправляемыми ракетами и главным оружием «Си Виксена» первоначально были четыре 18 зарядных блока 68-мм НАР SNEB. Впоследствии флотские перехватчики могли нести на четырёх узлах подвески, управляемые ракеты Firestreak или Red Top.По сравнению с «Джавелинами» флотских «Си Виксенов» построили намного меньше - всего 145 самолётов. Но, несмотря на меньший объём выпуска, их служба оказалась более продолжительной. В самом конце 60-х дозвуковые британские перехватчики с ракетами малой дальности с палубы авианосцев HMS Eagle и Ark Royal вытеснили сверхзвуковые «Фантомы», несущие ракеты средней дальности. Однако эксплуатация последних британских двухбалочных истребителей-перехватчиков на береговых аэродромах продолжалась до 1972 года.Впрочем, в Великобритании, несмотря на развитую авиационную промышленность и огромный опыт создания боевых самолётов, до конца 50-х годов прошлого столетия не было собственных по-настоящему эффективных истребителей-перехватчиков способных адекватно противостоять советским дальним бомбардировщикам. Все британские послевоенные истребители первого поколения являлись дозвуковыми машинами, ориентированными главным образом на решение ударных задач или ведение ближнего манёвренного воздушного боя. Многие самолёты, несмотря на архаичную конструкцию, характерную для 40-х годов, строились большими сериями в течение длительного времени.К началу 50-х командованию RAF стало ясно, что имеющийся истребительный парк не в состоянии защитить Британские острова от налётов советских бомбардировщиков, кроме того, в середине 50-х прогнозировалось появление в СССР сверхзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, запуск которых мог быть произведён до рубежа действия перехватчиков. В этих условиях требовался сверхзвуковой истребитель с большим радиусом действия и хорошими разгонными характеристиками, с мощной БРЛС и самонаводящимися ракетами. Одновременно с проектированием современных перехватчиков начались работы по созданию дальнобойных зенитных ракет и радиолокаторов новых типов.